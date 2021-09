Der australische Gesundheitschef: Das COVID-Contact Tracing ist ein Teil der „neuen Weltordnung“!

Twitter versucht verzweifelt, die ominöse Bemerkung von Dr. Kerry Chant zu verschleiern.

Während einer Pressekonferenz sagte die australische Gesundheitschefin Dr. Kerry Chant: „Wir werden uns ansehen, wie die Rückverfolgung von Kontaktpersonen in der neuen Weltordnung aussehen wird.“

Ja, wirklich.

Chant wurde gefragt, ob „Expositionsorte“ wie Kneipen immer noch der Kontaktverfolgung unterliegen und geschlossen werden, wenn jemand, der sie besucht, positiv auf COVID-19 getestet wird, falls und wenn Australien seine brutale Abriegelung aufhebt.

„Wir werden uns ansehen, wie die Ermittlung von Kontaktpersonen in der neuen Weltordnung aussehen wird… ja, es wird Pubs und Clubs und andere Dinge betreffen, wenn wir dort einen positiven Fall haben“, sagte Chant, der der Chief Health Officer für New South Wales ist.

„Legen Sie das einfach in der Rubrik Alex Jones hatte Recht ab“, kommentierte ein Twitter-Nutzer.

Der Begriff „Neue Weltordnung“ begann dann auf Twitter zu kursieren, als der Social-Media-Riese verzweifelt versuchte zu behaupten, dass das Ganze eine „unbegründete Verschwörungstheorie“ sei.

„Faktenprüfer haben regelmäßig Behauptungen entlarvt, die mit der Verschwörungstheorie zusammenhängen“, heißt es in der Erklärung. „Der Ausdruck wird regelmäßig in Zeiten des Wandels oder des kulturellen Wandels verwendet.“

In Wirklichkeit wird der Begriff seit langem von Staats- und Regierungschefs und anderen Amtsträgern verwendet, um zu signalisieren, dass sie voll und ganz hinter dem Konsens stehen, eine „Neue Weltordnung“ zu schaffen – was, vereinfacht ausgedrückt, eine aggressive Zentralisierung der Macht auf Kosten des Abbaus von Freiheiten für die Bevölkerung bedeutet.

Es ist wenig überraschend, dass dieser Kommentar von Dr. Chant kam, der strengen Bürokratin, die für ihre autoritären Äußerungen berüchtigt geworden ist.

Wie wir Anfang dieser Woche hervorgehoben haben, sagte Chant, dass COVID uns „für immer“ begleiten wird und dass sich die Menschen daran „gewöhnen“ müssen, endlose Auffrischungsimpfungen zu nehmen

Im Juli wies sie die Australier an, nicht miteinander zu sprechen, selbst wenn sie Masken tragen.

„Es liegt zwar in der menschlichen Natur, sich mit anderen zu unterhalten, freundlich zu sein, aber leider ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür“, sagte Chant und fügte hinzu: „Selbst wenn Sie also im Einkaufszentrum Ihren Nachbarn von nebenan treffen… fangen Sie kein Gespräch an.“