Um Lukaschenko zu stürzen: CIA hat eine Operation des ukrainischen Geheimdienstes platzen lassen

CNN berichtet über eine Geheimoperation des ukrainischen Geheimdienst zusammen mit der CIA, bei der 32 Russen in die Ukraine entführt werden sollten. Die CIA hatte allerdings anscheinend größere Ziele.

Erinnern Sie sich noch, als im Juli 2020 gemeldet wurde, dass in Weißrussland 32 Russen festgenommen wurden, weil sie angeblich Unruhen bei den damals anstehenden Präsidentschaftswahlen schüren wollten? Dazu gibt es nun neue Informationen, die aus einem Geheimdienst-Thriller stammen könnten. Wirklich neu sind die Informationen eigentlich nicht, denn schon vor einem Jahr wurde all das in Russland bekannt, aber nun bestätigt CNN die Version des russischen Geheimdienstes in entscheidenden Punkten.

Die Ereignisse im Sommer 2020

Im Juli 2020 hat der weißrussische Geheimdienst 32 Russen