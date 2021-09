EZB-Chefin Lagarde droht: Wenn wir nicht die ganze Welt impfen, wird uns das Covid weiter heimsuchen

Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, sagte kürzlich in einem Interview mit Klaus Schwab, dass wir uns „impfen lassen müssen, um den Aufschwung zu bekommen“. „Wenn wir nicht die ganze Welt impfen, wird uns Covid weiterhin heimsuchen“, sagte sie.

Lagarde fügte hinzu, dass die Welt ein bisschen großzügiger sein sollte. Sie sagte, sie sei „entsetzt“, dass die Weltgemeinschaft nicht in der Lage sei, 50 Milliarden Dollar aufzubringen, um Länder mit Impfstoffen zu versorgen, in denen nur zwei Prozent der Bevölkerung geimpft sind.

Der EZB-Chef sagte: „Wir haben etwa 6.000 Milliarden Dollar an Finanzhilfe bereitgestellt, und ein Prozent davon wird benötigt, um die Welt zu impfen.“

