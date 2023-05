Der Autor von „Die Grenzen des Wachstums“ befürwortet den Völkermord an 86 % der Weltbevölkerung

Dennis Meadows, einer der Hauptautoren des Buches „Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome, ist Ehrenmitglied des Club of Rome und Mitglied des Weltwirtschaftsforums. Wenn Sie glauben, dass seine Ideologie seit der Veröffentlichung seines Buches weicher und weniger menschenfeindlich geworden ist, dann irren Sie sich.

Hier ist ein Video aus dem Jahr 2017, in dem Meadows über seine Hoffnungen nachdenkt, dass der kommende unvermeidliche Völkermord an 86 % der Weltbevölkerung friedlich unter einer „wohlwollenden“ Diktatur vollzogen werden könnte. Er sagte:

„Wir könnten [ ] acht oder neun Milliarden haben, wahrscheinlich, wenn wir eine sehr starke Diktatur haben, die klug ist … und [die Menschen haben] einen niedrigen Lebensstandard … Aber wir wollen Freiheit haben und wir wollen einen hohen Lebensstandard haben, also werden wir eine Milliarde Menschen haben. Und jetzt sind wir bei sieben, also müssen wir wieder herunterkommen. Ich hoffe, dass dies langsam geschehen kann, relativ langsam, und dass es auf eine Art und Weise geschehen kann, die relativ gleich ist, wissen Sie, sodass die Menschen die Erfahrung teilen.“

Wie am Ende dieses Artikels deutlich wird, ist es kein Zufall, dass Meadows‘ Worte sich mit den Worten des 1995 auf der UN-Klimakonferenz COP1 erstmals vorgestellten Global Biodiversity Assessment decken, in dem es heißt:

Eine „landwirtschaftlich geprägte Welt“, in der die meisten Menschen Bauern sind, sollte in der Lage sein, 5 bis 7 Milliarden Menschen zu ernähren … Im Gegensatz dazu würde eine vernünftige Schätzung für eine industrialisierte Weltgesellschaft mit dem derzeitigen nordamerikanischen materiellen Lebensstandard bei einer Milliarde liegen. Quelle

Was die Verfechter dieser Ideologie zu verschweigen scheinen, ist die Tatsache, dass die Weltbevölkerung laut Worldometer derzeit bei über 8 Milliarden Menschen liegt, was nicht mit ihren angstmachenden Prognosen übereinstimmt. Es gibt einen triftigen Grund, warum sie reale Szenarien vermeiden, denn ihre Modelle sind ein Taschenspielertrick, sie manipulieren die Daten.

Während die Manipulation von Prognosemodellen durch Neil Ferguson während der Covid-19-Krise vielen bekannt ist, hat ein Netzwerk mächtiger Malthusianer den größten Teil des letzten Jahrhunderts dieselbe Taktik angewendet, um ihre Agenda zu verkaufen und durchzusetzen.

Malthusianer sind die Jünger von Thomas Malthus (1766 – 1834). Malthus vertrat die mathematische These, dass die Bevölkerungszahl stets zu einem geometrischen Wachstum tendiert, während die landwirtschaftlichen Ressourcen zu einem arithmetischen Wachstum neigen, was zu relativ vorhersehbaren „Krisenpunkten“ führt. Malthus glaubte, dass Sozialingenieure, die das britische Empire repräsentierten, diese „Krisenpunkte“ nutzen müssten, um die „menschliche Herde“ wissenschaftlich zu managen. Malthus glaubte, dass die Natur der herrschenden Klasse bestimmte Werkzeuge zur Verfügung stellte, die es ihr ermöglichen würden, diese wichtige Aufgabe zu erfüllen – nämlich Krieg, Hunger und Krankheiten.

Der 1968 gegründete Club of Rome errichtete schnell Zweigstellen in der ganzen westlichen Welt mit Mitgliedern, die sich einig waren, dass die beste Form der Gesellschaftsführung eine wissenschaftliche Diktatur sei.

Der Club of Rome ist eine globalistische Nichtregierungsorganisation (NRO), die Treffen zwischen Staatsoberhäuptern, Mitgliedern königlicher Familien, Wirtschaftsführern, internationalen Finanziers, Akademikern, Laborwissenschaftlern und Verwaltern von Global-Governance-Institutionen wie den Vereinten Nationen (UN), der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) einberuft. Nach dem Vorbild der „Round-Table“-Struktur der Bilderberg-Gruppe, des Royal Institute for International Affairs (RIIA) und des Council on Foreign Relations (CFR) veranstaltet der Club of Rome Treffen, bei denen die Delegierten die Weltwirtschaft durch öffentlich-private Verwaltung der natürlichen und menschlichen Ressourcen der Welt im Einklang mit der malthusianischen Ökologie der nachhaltigen Entwicklung planen.

1972 veröffentlichte der Club of Rome in seinem Buch „Die Grenzen des Wachstums“ die Ergebnisse von Computersimulationen, die von einem Team von Statistikern des Massachusetts Institute of Technology („MIT“) berechnet worden waren. Es war der Höhepunkt einer zweijährigen Studie, die von dem MIT-Team unter der nominellen Leitung von Jay Forrester und Dennis Meadows durchgeführt wurde. Die Grenzen des Wachstums“ ist wohl das einflussreichste Buch zum Thema Nachhaltigkeit“. Es wurde zur Bibel und zur Blaupause der neuen antihumanistischen Bewegung, aus der die heutige Agenda des Green New Deal hervorging.

Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome ist nicht nur prinzipiell malthusianisch, sondern ein Blick in die Bibliografie zeigt, dass es auch durch umfangreiche Zitate einer Reihe von Malthusianern und Eugenikern sowie angeschlossener Institutionen, die sich der Bevölkerungskontrolle verschrieben haben, gestützt wird.

In einem Artikel aus dem Jahr 2012, mit dem das 40-jährige Bestehen des Buches gefeiert wurde, heißt es: „Es lohnt sich, Limits [to Growth] heute wieder aufzugreifen, weil es mehr als jedes andere Buch das Konzept des anthropozentrischen [vom Menschen verursachten] Klimawandels einem Massenpublikum nahegebracht hat.“ Es lohnt sich auch aus anderen Gründen, die Grenzen des Wachstums wieder aufzugreifen.

Ein Grund ist, dass die Grenzen des Wachstums das erste Buch seiner Art war, das die globale Temperatur mit wirtschaftlichen Variablen wie Bevölkerungswachstum, Ressourcenverlust und der unterdefinierten Kategorie „Umweltverschmutzung“ verknüpfte. Indem sie lineare Gleichungen verwendeten, um Trends in die Zukunft zu extrapolieren, hatten Meadows und seine Mitautoren, von denen einer seine Frau war, die Voraussetzungen für zwei große Irrtümer geschaffen:

Das Gefüge der physikalischen Raum-Zeit, das das entdeckbare Universum formt, ist von Natur aus nicht-linear und kann daher nicht durch eine Form von linearen Gleichungen ausgedrückt werden, unabhängig von der Rechenleistung. Die menschliche schöpferische Mentalität ist ausdrücklich nicht linear, da sie mit nicht formulierbaren Zuständen der Existenz wie Inspiration, Wahrheitsliebe, Würde und Schönheit verbunden ist, die kein binäres System annähernd erfassen kann. Die Programmierer des Club of Rome ignorierten diese Tatsachen und nahmen an, das Universum sei so binär wie ihre Software.

Die Datensätze selbst konnten leicht verzerrt und entsprechend den Steuerungen der Computerprogrammierer, die die Regierungspolitik gestalten wollten, umgestaltet werden. Wir haben bereits gesehen, wie diese Technik von Neil Ferguson vom Imperial College eingesetzt wurde, um falsche Ergebnisse von Zukunftsszenarien zu erstellen, und dieselbe Technik wurde auch bei der ökologischen Modellierung angewandt.

Ein weiterer Grund, sich mit den Grenzen des Wachstums zu befassen, ist der Einfluss, den es auf supranationale Organisationen hatte und immer noch hat. Jahrzehntelang vertrat die New-Age-Guru Barbara Marx Hubbard – die dazu aufrief, ein Viertel der menschlichen Bevölkerung auszurotten, um eine neue Weltordnung herbeizuführen – den Transhumanismus und die malthusianische nachhaltige Entwicklung, die den Kern von The Great Reset und der vierten industriellen Revolution bilden. Hubbards malthusianische Überbevölkerungstheorien wurden teilweise durch Die Grenzen des Wachstums inspiriert. Tatsächlich gibt es in Hubbards Buch der Co-Kreation mehrere Passagen, die vor malthusianischen „Grenzen des Wachstums“ warnen, die zu ökologischen Katastrophen führen könnten. Sie traf auch persönlich mit dem Mitbegründer des Club of Rome, Aurelio Peccei, zusammen, der das Weltwirtschaftsforum dazu veranlasste, die malthusianischen Lehren von Die Grenzen des Wachstums auf der dritten Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums 1973 zu übernehmen.

Und schließlich das Mitglied des Club of Rome und Autor von Die Grenzen des Wachstums, der seine Prognosemodelle in der Hoffnung manipulierte, dass eine Diktatur langsam und „friedlich“ 86 % der Weltbevölkerung ausrotten würde.

Niemand sollte „Die Grenzen des Wachstums“ oder die Agenda, für die es wirbt, feiern, denn es ist die Förderung Ihres Untergangs.

Quellen für diesen Artikel sind unter anderem: