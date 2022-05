Der Babynahrungs-„Knappheits“-Schwindel: Die Akzeptanz der vorsätzlichen Schädigung von Säuglingen bedeutet das Ende dieser inzwischen erbärmlichen Gesellschaft

„Toleranz und Apathie sind die letzten Tugenden einer sterbenden Gesellschaft“ – Aristoteles

Wie viele geplante Betrügereien und Gräueltaten müssen vor aller Augen stattfinden, damit die Amerikaner tatsächlich etwas dagegen unternehmen? Inmitten einer völlig betrügerischen „Covid-Pandemie“ saßen die Massen schweigend da, während ihnen befohlen wurde, sich zu isolieren, sie wurden in ihren eigenen Häusern eingesperrt, angewiesen, gefährliche Masken zu tragen, angewiesen, Familie und Freunde zu meiden, angewiesen, ihre Geschäfte zu schließen und ihre Angestellten nach Hause zu schicken, angewiesen, nicht zu reisen, unter Quarantäne gestellt, von der wichtigsten medizinischen Versorgung abgewiesen und in vielen Fällen angewiesen, dass Biowaffen-Injektionen verpflichtend seien, um zu arbeiten oder zu reisen. Die Kontrolleure, die politische Klasse und ihre korrupten Partner in der Zentralbank druckten Billionen von gefälschten Dollars aus dem Nichts und stürzten das Land in den Beginn einer Hyperinflation. Wohnungspreise und Mieten verdoppelten sich, während kriminelle institutionelle und staatlich unterstützte Beschlagnahmungen und Massenkäufe überhand nahmen. Die lebenswichtigen Öl- und Energielieferungen wurden aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine unter falscher Flagge absichtlich gedrosselt, was die Öl- und Gaspreise auf ein Allzeithoch trieb. Das Gleiche geschah mit der Landwirtschaft und den Lebensmittelpreisen, was zu massiven Engpässen und in vielen Fällen zu Hungersnöten führte. Jetzt wurde der Markt für Babynahrung in den USA (nicht im Rest der Welt) aggressiv und absichtlich zerstört, da die kontrollierenden „Eliten“ und die Regierung es auf kleine Kinder abgesehen haben, während verdorbene, giftige, chemisch verseuchte und schädliche gefälschte Babynahrung von Bill Gates als Alternative vermarktet wird.

„In den USA herrscht ein Mangel an Säuglingsnahrung, der durch ‚COVID‘-Lockdowns und einen Rückruf des Herstellers ‚Abbott Nutrition‘ verursacht wurde, der mehr als die Hälfte der in den USA verwendeten Säuglingsnahrung herstellt. Die Hersteller von Säuglingsnahrung werden durch Gutscheinprogramme stark subventioniert, und große Unternehmen beherrschen den Markt. Da Babynahrung stark reguliert ist und der Markt im Rahmen einer protektionistischen Politik im Dienste der Großunternehmen steht, werden die USA trotz des Bedarfs keine Babynahrung importieren.“

Ein Artikel der „Daily Mail“ vom 19. Juni 2020 enthüllte, dass Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Richard Branson und andere Milliardäre zufällig in ein Startup-Unternehmen für künstliche Muttermilch investiert haben, das Babynahrung aus gezüchtetem menschlichem Brustepithel herstellen wird. Dies ist wohl nur ein weiterer glücklicher Zufall, der denselben eugenischen Entvölkerungsmonstern zugute kommt, die in jeden Aspekt des „Covid“- und „Klimawandel“-Betrugs verwickelt sind. Die neue Firma namens „BIOMILQ“ erhielt Millionen von Dollar von einem Investmentfonds, der von diesen vier Personen mitbegründet wurde. Und ob Sie es glauben oder nicht, diese gefälschte Säuglingsnahrung, die dank dieser Globalisten produziert wird, wird auch „die Erde retten“, indem sie den „Klimawandel“ aufgrund der angeblichen Gase, die bei der Herstellung von Säuglingsnahrung entstehen, verhindert. Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn die Babys werden stark geschädigt, was zur Entvölkerung beiträgt, aber das sollte keine Rolle spielen, denn die Erde kann dadurch ja gerettet werden …

Ist es nicht ein Glück, dass diese Milliardäre genau wissen, was in der Zukunft passieren wird, und in dieselben Unternehmen und neuen Start-ups investieren, die aufgrund der von denselben Eliten herbeigelogenen Regierungspolitik gegründet werden, die das System und die Welt kontrollieren sollen? Gates und andere Milliardäre investierten, natürlich durch reines Glück, in gefälschte „Covid-Impfstoffe“ vor der Markteinführung, in Ackerland und Landwirtschaft kurz vor der Lebensmittelknappheit, in Überwachungs- und Ortungssystemtechnologien, die während des „Covid-Betrugs“ eingesetzt wurden, in Computermodellierungsunternehmen zur Vorhersage von „Pandemien“, um die Produktversorgung und -verteilung zu „verbessern“, Dutzende von Millionen zur Unterstützung globaler Bemühungen in Unternehmen, die „virale“ Tests und Rückverfolgung durchführen, Hunderte von Millionen für die Verteilung gefälschter „Covid-Impfstoffe“, gefälschter Behandlungen und gefälschter Diagnosen, Hunderte von Millionen für von Gates selbst finanzierte Unternehmen und Pharmariesen, und jetzt Baby-/Klimawandel-Nahrung gerade rechtzeitig vor einer Massenverknappung. Dies ist natürlich eine kurze Liste.

Es scheint völlig klar zu sein, dass diese so genannte Babynahrungs-„Krise“ ein Betrug ist und absichtlich geschaffen wurde, um andere Ziele zu erreichen. Ist Babynahrung weltweit knapp oder handelt es sich um ein US-amerikanisches Phänomen? Es gibt Beweise dafür, dass US-amerikanische Babynahrung in den Regalen anderer Länder zu finden ist. Es liegt auch auf der Hand, dass die meisten ihre Babys auf natürliche Weise stillen könnten, was diese betrügerische (von Menschen gemachte) Knappheit zunichte machen könnte. Das ist die gesunde Wahl, aber die Pharmaunternehmen erzählen Müttern und Eltern, dass Stillen gefährlich sei und keine Lösung für den Mangel an Babynahrung darstelle. Die Säuglingsnahrung der wenigen großen US-Unternehmen, die sie herstellen und verkaufen dürfen, ist chemisch belastet und ungesund, aber so vielen wurde die Lüge verkauft, dass Mütter einfach ein im Laden gekauftes Produkt verwenden können, anstatt natürlich zu stillen oder ihre eigene Säuglingsnahrung herzustellen. Dies ist nur ein weiterer Hype und eine Lüge, die Familien schaden und eine bestimmte Reaktion fördern soll. Schließlich ist es einfacher, diese protektionierten Produkte zu kaufen, anstatt nach Alternativen zu suchen, und das scheint der neue amerikanische Weg zu sein.

Der Staat strebt nach Geld, Macht, Kontrolle und gesellschaftlicher Abhängigkeit, und diese neue „Krise“ soll einfach nur mehr Panik bei jungen Eltern auslösen, die dazu erzogen wurden, zu tun, was man ihnen sagt. Schließlich ist dies nicht die einzige von der Regierung geschürte Panik – denn alles, was geschieht, dient dazu, Angst zu schüren. Die Lebensmittelknappheit wird sich noch verschlimmern, und es wird noch mehr Knappheit geben, einschließlich weniger Energie für ganze Bevölkerungen. Wenn man das Argument des „Klimawandels“ benutzt, um gefälschte, genetisch veränderte Babynahrung zu verkaufen, sollte es ein Leichtes sein, diesen Betrug zu durchschauen.

Persönliche Verantwortung kann viel dazu beitragen, die Angst zu überwinden, die der Gesellschaft von den kriminellen Tyrannen eingeimpft wurde. Dieses Fiasko mit der Babynahrung ist nur ein weiteres in einer langen Reihe von Missbräuchen, die von diesen Kontrolleuren und ihren Handlangern in der Regierung und den Medien begangen werden.

Denken Sie daran, dass alles, was von den angeblichen Machthabern kommt, nicht geglaubt werden sollte, dass alles in Frage gestellt werden sollte und dass nichts, was vom Staat und der politischen Klasse kommt, akzeptiert werden sollte, wenn es keine soliden sachlichen Beweise gibt, die die Behauptungen stützen. Nebenbei bemerkt sind stichhaltige sachliche Beweise von Seiten der Regierung alles andere als wahrscheinlich, und sie existieren nur sehr selten.

Die Lügen werden nicht nur weitergehen, sondern sich in Zukunft noch verstärken, wenn dieser Weltregierungsputsch noch mehr an Fahrt gewinnt. Wir befinden uns immer noch mitten in einer Krise nach der anderen, die alle im Voraus geplant und herbeigeführt wurden, um bestimmte Reaktionen der Schafe zu fördern. Anstatt auf jeden einzelnen von der Agenda gesteuerten Schwindel oder jede Falschdarstellung zu reagieren, ignorieren Sie das kriminellste Element der Gesellschaft – die Regierung – und verlassen Sie sich auf sich selbst.