Das extrem seltene Affenpockenvirus taucht auf, und der Impfstoff ist bereits fertig

Das extrem seltene Affenpockenvirus ist in Europa auf dem Vormarsch. In Spanien und Portugal wurden Dutzende von Fällen gemeldet, und die Zahl der Infektionen in Großbritannien ist auf sieben angestiegen. Der erste Fall wurde auch in den Vereinigten Staaten und Schweden gemeldet. Die Virologin Marion Koopmans macht sich „langsam Sorgen“ über die Ausbrüche.

„Wir haben in der Vergangenheit gelegentlich importierte Fälle gesehen, aber normalerweise haben sie sich nicht weiter ausgebreitet“, sagte sie. „Jetzt wurden jedoch in verschiedenen Ländern neue Fälle entdeckt. Das ist sehr ungewöhnlich.“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet die Affenpocken als „eine neu auftretende Infektionskrankheit“. Der Virologe Marc Van Ranst, der sich „seit Jahren Sorgen um das Virus macht“, weist darauf hin, dass das bayerisch-nordische Unternehmen über einen Impfstoff sowohl gegen Pocken als auch gegen Affenpocken verfügt, der kürzlich von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen wurde.

Die FDA hat den Impfstoff im September 2019, kurz vor Covid, zugelassen. Die US-Regierung hat 13 Millionen dieser Impfstoffe gekauft. Die Publizistin und Anwältin Sietske Bergsma antwortet: „Morgens die Affenpocken, nachmittags ein Impfstoff. Ich liebe die Wissenschaft!“

Dann gibt es noch etwas Bemerkenswertes. Die Gesundheitsminister der G7-Staaten werden demnächst in Deutschland an einem „gefährlichen“ Virusausbruch üben. Diesmal das Pockenvirus oder auf Englisch „smallpox“, der ältere Bruder der Affenpocken. „Aber glücklicherweise ist die FDA bereits dabei, uns mit einem Impfstoff gegen Pocken zu retten“, schreibt der emeritierte Professor Wouter Keller.

„Ich habe plötzlich ein Déjà-vu, mit der Pandemieübung Event 201 im Jahr 2019 und direkt danach kam das Coronavirus. Die nächste Pandemieübung steht kurz bevor. Was haben sie vor?“, fragt die Künstlerin und ehemalige Krankenschwester Marga Bult.

Im November letzten Jahres warnte der Milliardär Bill Gates vor Bioterror und rief die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, sich mit so genannten „Keimspielen“ darauf vorzubereiten. Übungen, mit anderen Worten. Gates sagte, die Regierungen müssten auf künftige Pandemien und – ganz konkret – auf terroristische Angriffe mit Pocken vorbereitet sein, indem sie Milliarden in die Forschung investieren.