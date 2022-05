WHO will Lockdowns zum Bestandteil der offiziellen Pandemie-Richtlinien machen

Die Weltgesundheitsorganisation will Lockdowns und andere nicht-pharmazeutische Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung zum Bestandteil der offiziellen Pandemie-Richtlinien machen.

Dies geht aus einem Bericht hervor, der der Weltgesundheitsversammlung der WHO noch in diesem Monat vorgelegt werden soll. Dies ist nicht Teil eines neuen Pandemievertrags und bedarf nicht der Zustimmung der Mitgliedstaaten. Dem Bericht zufolge ist die Umsetzung bereits im Gange.

Viele haben wegen eines neuen Pandemievertrags der WHO Alarm geschlagen. Wie ich jedoch schon früher festgestellt habe (und wie Michael Senger hier anmerkt), liegt kein neuer Pandemievertrag auf dem Tisch. Vielmehr handelt es sich um Änderungen des bestehenden Vertrags, der Internationalen Gesundheitsvorschriften von 2005, sowie um weitere Empfehlungen (insgesamt 131), die in einem Bericht der Arbeitsgruppe zur Stärkung der Bereitschaft und Reaktion der WHO auf Gesundheitsnotfälle vorgelegt wurden.

Die meisten dieser Änderungen und Empfehlungen beziehen sich auf die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen und die Vorbereitung auf künftige Pandemien; keine von ihnen greift direkt in die Souveränität der Staaten ein, indem sie es der WHO ermöglicht, Maßnahmen zu verhängen oder aufzuheben. Das heißt jedoch nicht, dass sie nicht gefährlich sind, denn sie bestätigen und kodifizieren die schrecklichen Fehler der letzten zwei Jahre, die mit der Abriegelung von Hubei in China am 23. Januar 2020 begannen.

Die Empfehlungen in dem Bericht stammen von WHO-Prüfungsausschüssen und -Gremien und wurden im Dezember 2021 in einer Umfrage an die Mitgliedsstaaten und Interessengruppen verschickt, um deren Meinung einzuholen.

Nicht-pharmazeutische Maßnahmen tauchen in den Empfehlungen dreimal auf, einmal unter „Gerechtigkeit“ und einmal unter „Finanzierung“, wo die Staaten aufgefordert werden, „angemessene Investitionen in“ und „schnelle Entwicklung, frühzeitige Verfügbarkeit, effektiven und gerechten Zugang zu neuartigen Impfstoffen, Therapeutika, Diagnostika und nicht-pharmazeutischen Maßnahmen für gesundheitliche Notfälle, einschließlich Kapazitäten für Tests, skalierte Herstellung und Verteilung“ sicherzustellen.

Die rasche Entwicklung und frühzeitige Verfügbarkeit nicht-pharmazeutischer Maßnahmen klingt zwar schon besorgniserregend genug, könnte aber von den Staaten auf verschiedene Weise interpretiert werden.

Wirklich besorgniserregend wird es jedoch im Abschnitt „Führung und Verwaltung“. LPPPR 29 besagt (Hervorhebung hinzugefügt):

Systematische und konsequente Anwendung nicht-pharmazeutischer Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in jedem Land in dem Umfang, den die epidemiologische Situation erfordert. Alle Länder müssen über eine explizite, evidenzbasierte und auf höchster Regierungsebene vereinbarte Strategie zur Eindämmung der COVID-19-Übertragung verfügen.

Die Forderung, dass die Pandemiestrategie eines Landes darauf abzielen muss, die Virusübertragung einzudämmen, ist eine wesentliche Änderung gegenüber den derzeitigen Leitlinien. Die bestehende Pandemievorbereitungsstrategie des Vereinigten Königreichs, die im Einklang mit früheren WHO-Empfehlungen ausgearbeitet wurde, besagt ganz klar, dass kein Versuch unternommen werden sollte, die Virusübertragung zu stoppen, da dies nicht möglich ist und wertvolle Ressourcen vergeudet werden, was an drei Stellen festgehalten wird:

Es wird nicht möglich sein, die Ausbreitung eines neuen pandemischen Influenzavirus aufzuhalten, und es wäre eine Verschwendung von Ressourcen und Kapazitäten des öffentlichen Gesundheitswesens, dies zu versuchen. Seite 28 Es wird mit ziemlicher Sicherheit nicht möglich sein, ein neues Virus in seinem Ursprungsland oder bei seiner Ankunft im Vereinigten Königreich einzudämmen oder auszurotten. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich das Virus unweigerlich ausbreiten wird und dass alle lokalen Maßnahmen, die zur Unterbrechung oder Eindämmung der Ausbreitung ergriffen werden, auf nationaler Ebene wahrscheinlich nur einen sehr begrenzten oder teilweisen Erfolg haben werden und dass man sich nicht darauf verlassen kann, „Zeit zu gewinnen“. Seite 29

Es wird nicht möglich sein, die Ausbreitung des pandemischen Influenzavirus zu stoppen oder es auszurotten, weder im Ursprungsland noch im Vereinigten Königreich, da es sich zu schnell und zu weit verbreiten wird. Seite 15

Doch jetzt sagt die WHO, dass die Eindämmung der Virusübertragung das Ziel der Pandemiebekämpfung sein soll. Das ist eine Katastrophe.

Schlimmer noch, der Bericht besagt, dass diese Empfehlung in die „normative Arbeit“ der WHO aufgenommen wird, was bedeutet, dass sie Teil der offiziellen WHO-Leitlinien für Staaten bei der Reaktion auf eine Pandemie sein wird. Schlimmer noch, es heißt, dass sie bereits umgesetzt wird – es braucht keinen Vertrag oder die Zustimmung der Mitgliedstaaten, um dies zu tun, es wird bereits getan.

Es ist zu erwarten, dass in den kommenden Monaten und Jahren auf internationaler und nationaler Ebene neue Leitlinien erscheinen werden, die diese Annahme, dass Beschränkungen auferlegt werden sollten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, berücksichtigen. Und das, obwohl die letzten zwei Jahre nur die Weisheit der früheren WHO-Leitlinien bestätigt haben, dass dies nicht möglich und den Versuch nicht wert ist.

Diese Angelegenheit muss auf höchster Ebene zur Sprache gebracht werden, damit Abriegelungen und andere nicht-pharmazeutische Interventionen aus allen Pandemieplanungen herausgehalten werden.

Unterzeichnen Sie hier die parlamentarische Petition gegen die jüngsten Schritte der WHO, die inzwischen über 121.000 Unterschriften zählt.