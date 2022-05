Was bewirkt der Pandemievertrag?

In den sozialen Medien kursieren erschreckende Nachrichten über einen neuen Pandemievertrag (offiziell der „Null-Entwurf des Berichts der Arbeitsgruppe zur Stärkung der Bereitschaft und Reaktion der WHO auf gesundheitliche Notfälle an die Fünfundsiebzigste Weltgesundheitsversammlung“), der derzeit von den Mitgliedern der Weltgesundheitsorganisation in Genf, Schweiz, beraten wird.

Einigen Kommentatoren zufolge besteht die Gefahr, dass der Vertrag „die parlamentarische Demokratie, die Gesetze zur öffentlichen Gesundheit und die Menschenrechte in 194 Ländern außer Kraft setzt“. „Wenn der WHO-Pandemievertrag unterzeichnet wird“, schreibt ein anderer Kommentator, „wird Ihre Stimme nie wieder zählen“.

Als Autor des Buches Snake Oil: How Xi Jinping Shut Down the World werde ich mich nicht über die Panikmache beschweren, denn alle diese Kommentare scheinen eine implizite Bestätigung meiner Arbeit zu sein. Aber die gute Nachricht ist, dass der Pandemievertrag genau das nicht tut.

Was wird durch den Pandemie-Vertrag tatsächlich geändert? Eigentlich nichts. Der Vertrag enthält 131 Vorschläge in zehn großen Kategorien: 1. Politische Führung, 2. Kooperation und Zusammenarbeit, 3. WHO im Zentrum, 4. Finanzierung, 5. Nachhaltigkeit der innovativen COVID-19-Mechanismen, 6. globale Überwachung, 7. Stärkung der internationalen Gesundheitsvorschriften, 8. Pilotprojekt zur Überprüfung der universellen Gesundheit und Bereitschaft, 9. Reisemaßnahmen. 10. Gerechtigkeit.

Die Vorschläge sind technisch und banal. Mehr Mittel für die WHO, „um als leitende und koordinierende Behörde für die internationale Gesundheit zu fungieren“. Regelmäßige Simulationsübungen. Mehr Forschung zur „Information und Erweiterung“ der öffentlichen Gesundheit und der sozialen Maßnahmen bei Pandemien. Mehr Kapazitäten für genomische Tests. Mehr Austausch von Daten zur öffentlichen Gesundheit mit der WHO. Digitale Impfausweise und Kontaktverfolgung. Mehr Impfstoffe für Entwicklungsländer.

Technisch gesehen ist nichts davon für die Mitgliedsländer verbindlich. Die Berater, die hinter dem Pandemievertrag stehen, führen sogar die „nationale Souveränität“ als Einschränkung der Wirkung des Vertrags an.

Von allen Vorschlägen ist der Plan zur Stärkung von „Ansätzen und Kapazitäten für das Informations- und Infodemiemanagement…, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in Daten, wissenschaftliche Erkenntnisse und Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu stärken und ungenauen Informationen und unbegründeten Gerüchten entgegenzuwirken“, am alarmierendsten. Diese spezielle Bestimmung betrifft private, supranationale Organisationen und umgeht daher die nationale Souveränität.

Mit anderen Worten, der Pandemievertrag ist all das, was die WHO bereits getan hat – nur noch mehr davon. Was steht also tatsächlich auf dem Spiel, wenn der Vertrag verabschiedet wird?

Alles.

Die eigentliche Bedeutung des Pandemievertrags liegt darin, dass seine Verabschiedung eine Ratifizierung und Billigung all dessen darstellt, was die Welt in den letzten zwei Jahren während der COVID-19 erlebt hat. Ein kurzer Rückblick auf diese Ereignisse.

Im Januar 2020 tauchten erste Berichte über ein neuartiges Virus in Wuhan, China, auf. Am 23. Januar 2020 verhängte die Kommunistische Partei Chinas eine totale Abriegelung von 50 Millionen Einwohnern in der Provinz Hubei. Dieses Konzept der „Abriegelung“ war in der westlichen Welt ohne Beispiel. Aber nur wenige Tage später, am 30. Januar 2020, tauchten Berichte auf, dass, ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste, „die WHO bereits darüber spricht, wie ‚problematisch‘ es sein wird, die chinesische Reaktion in westlichen Ländern zu modellieren, und das erste Land, in dem sie es ausprobieren wollen, ist Italien … sie wollen mit den italienischen Behörden und den Weltgesundheitsorganisationen zusammenarbeiten, um damit zu beginnen, italienische Städte abzusperren.“

Bald hatte die ganze Welt die chinesische Reaktion zum Vorbild genommen. Nach und nach begannen lokale und nationale Behörden damit, die Rechte ihrer Bevölkerung pauschal außer Kraft zu setzen. Diese Abriegelungen waren in keinem Land Teil des Pandemieplans, aber ihre Genehmigung durch die WHO und die Nachahmung durch andere internationale Beamte gaben der Politik einen kosmopolitischen Anstrich.

In allen Ländern, in denen sie erprobt wurden, gelang es nicht, das Virus zu stoppen – es wurde später nachgewiesen, dass die Sterblichkeitsrate unter 0,2 % lag und die Ausbreitung spätestens im November 2019 begonnen hatte. Sie führten jedoch zu der größten von Menschen verursachten Hungersnot seit dem Großen Sprung nach vorn. In allen Ländern, in denen strenge Abriegelungsmaßnahmen durchgeführt wurden, starben überproportional viele junge Menschen an den Folgen der Abriegelung.

Gleichzeitig gab die WHO eine weltweite Anleitung für PCR-Tests heraus – wobei Tests verwendet wurden, die, wie später von der New York Times bestätigt wurde, eine Falsch-Positiv-Rate von über 85 % aufwiesen -, woraufhin bald Millionen von Fällen in allen Ländern entdeckt wurden. Darüber hinaus gab die WHO den Mitgliedsländern neue Leitlinien für den Einsatz von Beatmungsgeräten an die Hand; über 97 % der über 60-Jährigen, die gemäß diesen neuen Leitlinien länger als zwei Wochen an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, starben.

Verängstigt durch diese Welle von Todesfällen und die psychologischen Terrorkampagnen der Regierungen gegen die eigene Bevölkerung, setzten die Bevölkerungen in der gesamten westlichen Welt ein immer dunkleres Band von illiberalen Vorschriften durch, darunter Zwangsverschleierung und digitale Impfpässe für alltägliche Aktivitäten. Kleine Kinder, für die das Virus praktisch kein Risiko darstellte, verloren Jahre der Grundschulausbildung, und viele wurden gezwungen, täglich stundenlang Masken zu tragen.

Mit der Unterzeichnung des Pandemievertrags signalisieren unsere Staats- und Regierungschefs, dass sie all dies – und noch mehr – wieder zulassen. Der Pandemievertrag wird Ihre nationale Souveränität nicht aufheben. Das wäre unmöglich, denn seit März 2020 haben Sie keine nationale Souveränität mehr. Der Pandemievertrag ist einfach eine Wiederwahl für eine weitere Amtszeit.