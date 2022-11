Der balinesische Tanz der G20 und Bidens beruhigende Worte

Pepe Escobar

Xi hat wenig Gründe, Biden – oder vielmehr der Combo, die im Hintergrund jedes Drehbuch schreibt – für bare Münze zu nehmen

Die balinesische Kultur, eine ständige Übung in raffinierter Subtilität, macht keinen Unterschied zwischen dem Weltlichen und dem Übernatürlichen – sekala und niskala.

Sekala ist das, was unsere Sinne wahrnehmen können. So wie die ritualisierten Gesten der Staats- und Regierungschefs – echte und unbedeutende – auf einem stark polarisierten G20-Gipfel.

Niskala ist das, was nicht direkt wahrgenommen werden kann und nur „angedeutet“ werden kann. Und das gilt auch für die Geopolitik.

Auf dem balinesischen Höhepunkt gab es vielleicht eine Schnittmenge aus Sekala und Niskala: das viel gepriesene Treffen zwischen Xi und Biden von Angesicht zu Angesicht (oder von Angesicht zu Angesicht mit Hörer).

Das chinesische Außenministerium zog es vor, sich auf das Wesentliche zu beschränken und wählte die beiden wichtigsten Höhepunkte aus.

Xi sagte Biden – oder besser gesagt, seinem Hörer -, dass eine Unabhängigkeit Taiwans einfach nicht in Frage kommt. Xi hofft auch, dass die NATO, die EU und die USA einen „umfassenden Dialog“ mit Moskau aufnehmen werden.

Asiatische Kulturen – seien sie balinesisch oder konfuzianisch – sind nicht konfrontativ. Xi erläuterte drei Ebenen gemeinsamer Interessen:

Vermeidung von Konflikten und Konfrontationen, um eine friedliche Koexistenz zu erreichen;

von der Entwicklung des jeweils anderen zu profitieren und

Förderung des globalen Aufschwungs nach der COVID-Initiative, Bewältigung des Klimawandels und Bewältigung regionaler Probleme durch Koordinierung.

Bezeichnenderweise fand das dreieinhalbstündige Treffen in der Residenz der chinesischen Delegation auf Bali und nicht am Tagungsort der G20 statt. Und es wurde vom Weißen Haus beantragt.

Den Chinesen zufolge bekräftigte Biden, dass die USA keinen neuen Kalten Krieg anstreben, keine „Unabhängigkeit Taiwans“ unterstützen, keine „zwei Chinas“ oder „ein China, ein Taiwan“ befürworten, keine „Abkopplung“ von China anstreben und China nicht eindämmen wollen.

Erzählen Sie das mal den Straussianern/Neokonservativen/Neoliberalen, die China eindämmen wollen. Die Realität zeigt, dass Xi wenig Gründe hat, „Biden“ für bare Münze zu nehmen – eher die Kombo, die im Hintergrund jedes Drehbuch schreibt. Allem Anschein nach bleiben wir also im Niskala.

Das Nullsummenspiel

Der indonesische Präsident Joko „Jokowi“ Widodo hat ein schweres Los gezogen: Wie soll man einen G-20-Gipfel abhalten, um über Nahrungsmittel- und Energiesicherheit, nachhaltige Entwicklung und Klimafragen zu diskutieren, wenn alles unter der Sonne durch den Krieg in der Ukraine polarisiert ist?

Widodo tat sein Bestes, indem er alle Teilnehmer des G-20-Gipfels aufforderte, „den Krieg zu beenden“, mit dem subtilen Hinweis, dass „Verantwortung zu übernehmen bedeutet, Situationen zu schaffen, in denen es keine Nullsummen gibt“.

Das Problem ist, dass ein großer Teil der G20 nach Bali gekommen ist, um eine Nullsummenlösung zu finden – sie suchen die Konfrontation (mit Russland) und kaum diplomatische Gespräche.

Die Delegationen der USA und des Vereinigten Königreichs wollten den russischen Außenminister Sergej Lawrow erklärtermaßen bei jedem Schritt brüskieren. Anders sah es bei Frankreich und Deutschland aus: Lawrow sprach zwar kurz mit Macron und Scholz. Und sagte ihnen, Kiew wolle keine Verhandlungen.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Bali. Photo: Sky News screenshot

Lawrow verriet auch etwas sehr Wichtiges für den Globalen Süden:

„Die USA und die EU haben dem UN-Generalsekretär schriftlich zugesagt, dass die Beschränkungen für den Export von russischem Getreide und Düngemitteln aufgehoben werden – mal sehen, wie das umgesetzt wird.“

Das traditionelle Gruppenfoto vor dem G-20-Gipfel – ein fester Bestandteil jedes Gipfels in Asien – musste verschoben werden. Denn – wer sonst – „Biden“ und Sunak, USA und Großbritannien, weigerten sich, mit Lawrow auf einem Bild zu sein.

Solche kindische, undiplomatische Hysterie ist zutiefst respektlos gegenüber der rituellen balinesischen Anmut, Höflichkeit und einem nicht konfrontativen Ethos.

Der Westen behauptet, dass „die meisten G-20-Länder“ Russland in der Ukraine verurteilen wollten. Das ist Unsinn. Aus diplomatischen Kreisen verlautete, dass es sich um eine 50:50-Aufteilung handeln könnte. Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Südkorea, das Vereinigte Königreich, die USA und die EU sprachen sich für eine Verurteilung aus. Nicht verurteilt wird sie von Argentinien, Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko, Saudi-Arabien, Südafrika, der Türkei und natürlich von Russland.

Grafisch dargestellt: Der globale Süden gegen den globalen Norden.

Die gemeinsame Erklärung wird sich also auf die Auswirkungen des „Krieges in der Ukraine“ auf die Weltwirtschaft beziehen, und nicht auf „Russlands Krieg in der Ukraine“.

Der Zusammenbruch der EU-Wirtschaft

Was auf Bali nicht geschah, hüllte die Insel in eine zusätzliche Schicht von Niskala. Das bringt uns nach Ankara.

Der Nebel verdichtete sich, denn am Rande des G20-Gipfels fanden in Ankara Gespräche zwischen den USA und Russland statt, vertreten durch den CIA-Direktor William Burns und den Direktor des SVR (Auslandsgeheimdienstes) Sergej Naryschkin.

Niemand weiß, worüber genau verhandelt wurde. Ein Waffenstillstand ist nur eines der möglichen Szenarien. Die hitzige Rhetorik von der NATO in Brüssel bis nach Kiew deutet jedoch darauf hin, dass die Eskalation Vorrang vor einer Art von Versöhnung hat.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte unmissverständlich, dass die Ukraine de facto und de jure nicht verhandeln kann und will. Die militärische Sonderoperation wird also fortgesetzt.

Die NATO bildet neue Einheiten aus. Mögliche nächste Ziele sind das Kernkraftwerk Saporischschja und das linke Ufer des Dnjepr – oder noch mehr Druck im Norden von Lugansk. Russische Militärkanäle wiederum weisen auf die Möglichkeit einer Winteroffensive auf Nikolajew hin: nur 30 km von russischen Stellungen entfernt.

Seriöse russische Militäranalysten wissen, was auch seriöse Pentagon-Analysten wissen müssen: Russland hat sich dem ukrainischen Schlachtfeld mit nur einem Bruchteil seines militärischen Potenzials genähert. Es gibt nur wenige reguläre russische Armeesoldaten, die meisten von ihnen sind Spetsnaz – Spezialeinheiten. Die Kämpfe werden weitgehend den Milizen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk, den Wagner-Kommandos, den Tschetschenen von Kadyrow und Freiwilligen überlassen.

Das plötzliche Gesprächsinteresse der Amerikaner und die Annäherung von Macron und Scholz an Lawrow weisen auf den Kern der Sache hin: Die EU und das Vereinigte Königreich könnten den nächsten Winter, 2023–2024, ohne Gazprom nicht überleben.

Die Internationale Energieagentur hat errechnet, dass sich das Gesamtdefizit bis dahin auf 30 Milliarden Kubikmeter belaufen wird. Und das setzt „ideale“ Bedingungen für den kommenden Winter voraus: überwiegend warm, China immer noch unter Abriegelung, deutlich geringerer Gasverbrauch in Europa, sogar eine erhöhte Produktion (aus Norwegen?).

Die Modelle der IEA gehen von zwei oder drei Wellen von Preissteigerungen in den nächsten 12 Monaten aus. Die EU-Haushalte sind bereits in Alarmbereitschaft, um die durch den derzeitigen Energieselbstmord verursachten Verluste auszugleichen. Bis Ende 2023 könnten sich diese auf 1 Billion Euro belaufen.

Zusätzliche, unvorhersehbare Kosten im Laufe des Jahres 2023 bedeuten, dass die EU-Wirtschaft völlig zusammenbricht: Stillstand der Industrie auf der ganzen Linie, Euro im freien Fall, Anstieg der Inflation, Schulden, die alle Breitengrade von den Club-Med-Ländern bis Frankreich und Deutschland zersetzen.

Die Domina Ursula von der Leyen, die an der Spitze der Europäischen Kommission steht, sollte all das natürlich – im Interesse der EU-Staaten – mit den Global Players in Bali besprechen. Stattdessen war ihre einzige Agenda wieder einmal die Dämonisierung Russlands. Keine Niskala hier; nur geschmacklose kognitive Dissonanz.