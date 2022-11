Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: „Ich befürchte, dass, wenn weiter geimpft wird, Milliarden von Menschen sterben werden. Impfstoffe zerstören das Herz und das Gehirn. Sie werden die Menschheit vernichten. Und Kinder zu spritzen ist SATANISMUS – das absolut Böse„!

Kurzfassung des Interviews:

In einem Interview mit dem USAWatchdog-Journalisten Greg Hunter am 29. Oktober 2022 verweist Professor Sucharit Bhakdi, ein weltweit anerkannter Mikrobiologe und Virologe, auf eine erschreckende Studie in der führenden wissenschaftlichen Fachzeitschrift Vaccines, die bestätigt, dass Covid-19-Impfstoffe irreparable Schäden verursachen und Gehirn und Herzgefäße schädigen.

Dr. Sucharit Bhakdi, ein weltweit anerkannter Professor für Mikrobiologie und Virologie, hat zahlreiche medizinische und wissenschaftliche Auszeichnungen erhalten und ist Autor von mehr als 300 von Experten begutachteten Forschungsarbeiten. Dr. Bhakdi war einer der ersten führenden Ärzte der Welt, der vor den tödlichen und schädlichen Auswirkungen der Covid-19-Impfstoffe warnte. Und er hatte recht.

Laut Dr. Bhakdi gibt es Hinweise darauf, dass diese lebenswichtigen Organe irreparabel geschädigt werden, weil der Inhalt dieser Impfstoffe das Herz oder das Gehirn erreicht. Dr. Bhakdi verweist auf eine Autopsie, die dies bestätigt, und erklärt:

„In mehreren Bereichen des Gehirns dieses verstorbenen Mannes fand der Arzt das Gleiche. … Er fand Spike-Proteine in den kleinsten Kapillaren des Gehirns. … Eine Reparatur ist nicht möglich, da der Arzt feststellte, dass diese winzigen Gefäße vom Immunsystem angegriffen und zerstört worden waren. Der Arzt fand unbestreitbare Beweise für eine Schädigung der Gehirnzellen – beschädigte und abgestorbene Zellen. Dieser arme Mann starb, weil seine Gehirnzellen abstarben. … Derselbe Patient, der gestorben ist (…), hatte eine multifokale Enzephalitis, d. h. eine Enzephalitis, die in verschiedenen Bereichen auftrat und nekrotisierend war und zum Tod führte. Er hatte die typischen Beschwerden, die heute bei Menschen nach einer Impfung auftreten. Sie verlieren ihre Persönlichkeit. Sie verlieren den Verstand. Sie verlieren ihre Fähigkeit zu denken. Sie werden dement. Sie können nicht hören. Sie können nicht sprechen. Sie können nicht sehen. Sie sind nicht mehr die Menschen, die sie einmal waren. Sie sind gebrochene Menschen. Ihre Gehirne sind zerstört.

Dieser Arzt [der die Autopsie durchführte] entdeckte etwas so Schreckliches, dass er es sofort veröffentlichen musste. Seine Studie wurde am 1. Oktober 2022 in der führenden wissenschaftlichen Zeitschrift Vaccines veröffentlicht [„Case Report: Multifokale nekrotisierende Enzephalitis und Myokarditis nach mRNA BNT162b2-Impfung gegen COVID-19„]. Sie wurde von Fachkollegen begutachtet und sofort angenommen. Sie kann von jedem gelesen werden. Ich empfehle jedem, ihn zu lesen. Der Arzt, der die Autopsie durchführte, stellte fest, dass nicht nur diese schrecklichen Dinge im Gehirn, sondern auch im Herzen vor sich gingen. Im Herzen desselben Patienten. Er hat das gleiche verdammte Spike-Protein entdeckt. Das bedeutet, dass das Gen, das die Täter Milliarden von Menschen injiziert haben, in die Gefäße des Gehirns und des Herzens gelangt. Sie bringen Menschen um. Sie töten Menschen auf die schrecklichste, erschreckendste und qualvollste Weise.

Dr. Ryan Cole, Dr. Mike Yeadon und der Journalist Greg Hunter warnen vor demselben Problem. „Sie müssen wissen, dass wir uns nicht kannten, bis Covid auftauchte, und es gibt so viele andere [wie Dr. Ryan Cole und Dr. Mike Yeadon]. Sie sind nicht dumm, sie sind wunderbare, intelligente Menschen, und wenn sie alle das Gleiche sagen, muss man anfangen zu glauben, dass sie recht haben könnten. Wenn wir recht haben – und ich bin nicht allein, ich bin nur einer von Tausenden, die das sagen, und diese Tausenden von Menschen haben recht -, dann bringen wir uns selbst, unsere Kinder und unsere Lieben um. Warum sollten wir das tun? Warum?“ – schreibt der Journalist Greg Hunter in einem Beitrag über sein Interview mit Dr. Sucharit Bhakdi.

Dr. Bhakdi sagt, die Menschheit müsse sofort mit den Impfungen aufhören, und dass Covid ein „krimineller Betrug“ sei.

Am Ende des Interviews sagt Dr. Bhakdi: „Ich muss zugeben, dass meine Kollegen und Freunde, die mir gesagt haben, dass dies ein Völkermord ist, vielleicht recht haben. Ich weiß es nicht, ich denke, es kann keine andere Agenda geben. Es gibt keine andere Erklärung. Es gibt keine andere Erklärung, denn es ist klar, dass diese genbasierten Impfstoffe nicht notwendig sind, weil wir es nicht mit einem Killervirus zu tun haben, der die Menschheit vernichtet.

Jeder, der etwas anderes behauptet, lügt Ihnen offensichtlich ins Gesicht. Zweitens ist es offensichtlich, dass diese sogenannten Impfstoffe niemals vor Infektionen hätten schützen können (…) Drittens, und das ist auch das Schlimmste, sind diese genbasierten Impfstoffe die schrecklichsten Werkzeuge, die jemals in den menschlichen Körper eingeführt wurden, um Menschen zu zerstören. (…) „Diese Impfstoffe werden die Menschheit vernichten.“

Das 53-minütige Interview kann hier in voller Länge angesehen werden.

Nach dem Interview sagte Dr. Bhakdi, dass die deutsche Regierung ihn mit völlig unbegründeten Anschuldigungen des Antisemitismus verfolgt, er aber in Wirklichkeit für seinen Mut, sich gegen den CV19-Impfstoff auszusprechen, bestraft wird. Von Anfang an riet er den Menschen dringend davon ab, sich mit dem Covid-19-Impfstoff impfen zu lassen. Sollte er für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis. Sein Prozess wird im 2023 stattfinden.

Auszug: Interviewer in Blau.

Das ist so verwerflich, so verwerflich! Wie kannst du nur so reden? Wie können Sie weitermachen, ohne diesen Wahnsinn, diese kriminelle Handlung zu stoppen? Stoppt Biden! Stoppt die FDA! Stoppt die CDC! Stoppt die WHO! Sie töten Millionen und bald könnten es Milliarden von Menschen auf diesem Planeten sein, weil sie jetzt versuchen, den MARN-Impfstoff für jeden (Krankheitserreger) auf der Erde einzuführen,



Schlussfolgerung: Jeder Boten-RNA-Impfstoff verursacht schwere Schäden in unserem Körper und muss verboten werden – Masern, Mumps, Hepatitis, Grippe und alles andere.

Herr Doktor, Sie sagen den Leuten, dass sie nicht akzeptieren sollen, dass das Impfen von Kindern das reine Böse ist, nicht wahr? In den Vereinigten Staaten wurde soeben die Aufnahme des Impfstoffs (Covid-Impfstoff) in den Impfplan für Kinder genehmigt. Das ist ungeheuerlich! Das ist ein Verbrechen, nicht wahr?

Das ist nicht nur unerhört, es ist satanisch, es ist das reine Böse.

Sind Sie geimpft worden, Herr Doktor?

Natürlich nicht, ich bin ja nicht verrückt, leider.

Ich wollte nur sichergehen, dass ich es verstehe.

Wie kann man nur so dumm sein?

Sie sind der gleichen Meinung wie Dr. Michael Yeadon, den Sie wahrscheinlich kennen.

Natürlich!

Dance sagt, wir bräuchten den Booster nicht. Dr. Ryan Cole nennt es „progressives Gift“. Also, keine Injektionen mehr, keine, null, nie, fertig, keine Injektionen mehr, richtig?

Genau! Ja, natürlich! Wir sind alle der gleichen Meinung, wissen Sie, Michael Yeadon und Ryan Cole, wir denken ähnlich. Sie müssen verstehen, dass wir uns nicht kannten, bis Covid auftauchte. Wir wussten nicht, wer Michael Yeadon war, wer Ryan Cole war. Aber wissen Sie, es gibt noch viele andere, viele andere: Perronne (Christian) in Frankreich, der gerade freigesprochen wurde, es gibt so viele. Und sie sind nicht dumm! Es sind hervorragend informierte, intelligente, wunderbare Menschen, und wenn sie alle dasselbe sagen, meine Lieben, dann solltet ihr euch darüber im Klaren sein, dass ihr euch irren könntet, denn wenn wir Recht haben, und wenn ich sage „wir“, dann bin nicht nur ich gemeint, sondern Tausende von uns, Tausende von uns, aber wenn diese Tausende Recht haben, dann könntet ihr euch und eure Kinder und eure Lieben umbringen.

Glauben Sie, dass es sich, wie Michael Yeadon sagt, um Völkermord handelt, also um eine kriminelle Handlung? Sie haben dasselbe gesagt, dass es ein Verbrechen ist, erklären Sie das. Ist es Völkermord, ist es eine kriminelle Handlung? Erklären Sie das.

Ich habe Angst, es auszusprechen! Bis vor eineinhalb Jahren hätte ich so etwas nie unterstützt. Aber jetzt, da ich sehe, was passiert, muss ich zugeben, dass die Kollegen und Freunde von mir, die mir gesagt haben, dass es sich um einen Völkermord handelt, vielleicht recht haben. Sie könnten recht haben. Ich weiß es nicht, aber ich glaube in meinem Herzen, dass es nichts anderes sein kann. Es gibt keine andere Erklärung, denn es ist klar, dass diese gentherapeutischen Impfstoffe gar nicht notwendig sind, weil wir es nicht mit einem Killervirus zu tun haben, der die Menschheit vernichten wird. Jeder, der etwas anderes behauptet, lügt Ihnen mit Sicherheit ins Gesicht. Zweitens liegt es auf der Hand, dass dieser sogenannte Impfstoff niemals vor einer Infektion schützen kann, weil die Antikörper nicht vorhanden sind, wenn sie überhaupt benötigt werden, und weil die Resistenz oder Immunität gegen diese Viren nicht auf Antikörpern, sondern auf T-Zellen beruht, die in allen menschlichen Organismen vorhanden sind. Und drittens, und das ist das Schlimmste, sind diese gentherapeutischen Impfstoffe das schrecklichste Werkzeug, das jemals in den menschlichen Körper iniziert wurde, um Menschen zu zerstören, angefangen beim Verstand, über das Herz, die Organe und den ganzen Körper. Diese Impfstoffe werden die Menschheit vernichten.

Glauben Sie, dass es so enden wird, wie es Ihrer Meinung nach bereits geschehen ist, dass Milliarden von Menschen durch Impfstoffe sterben? Ist das Ihre Aussage?

Nun, wenn wir weiter die Booster verabreichen, lautet meine Antwort: Ich fürchte ja!