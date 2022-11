Essensfehler, die Ihre Nieren schädigen können

Direkt zum Video:

Wenn Sie älter werden, nimmt Ihre Nierenfunktion natürlich ab. Doch alles, was in Ihrem Körper passiert, erfordert eine gesunde Nierenfunktion.

Ihre Nieren senken die Säurebelastung Ihres Körpers. Wenn das Nierenversagen fortschreitet, sammelt sich die Säure in Ihrem Körper an und verursacht schwere Schäden.

Eine säurehaltige Ernährung kann Ihre Nierenfunktion verschlechtern und das Fortschreiten der Nierenerkrankung beschleunigen.

Eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Obst und Gemüse und einem geringen oder gar keinem Anteil an verarbeiteten Lebensmitteln und Milchprodukten ist säureärmer.

Alles, was zur Verbesserung von Diabetes beiträgt, verbessert auch die Gesundheit der Nieren. Dazu gehören Fasten oder zeitlich begrenztes Essen und Sport.

Eine eiweißreiche Ernährung kann die Nieren aufgrund des entstehenden Ammoniaks ebenfalls schädigen. Um Ihre Nierengesundheit bei einer eiweißreichen Ernährung zu schützen, sollten Sie mehr Obst und Gemüse zu sich nehmen, um die entstehende Säure zu puffern.

In diesem Interview gibt Dr. Lynda Frassetto, Nephrologin und emeritierte Professorin an der medizinischen Fakultät der University of California San Francisco (UCSF), wichtige Informationen darüber, wie sich die Säure in Ihrer Ernährung auf Ihre Nierengesundheit und Langlebigkeit auswirkt.

Als ich in der Ausbildung zum Internisten war, hatte ich zufällig einen wirklich tollen Mentor, Dr. Eli Friedman, an der State University of New York (SUNY) in Brooklyn“, sagt Frassetto. „Er machte mir das Fach Nephrologie sehr schmackhaft. Nachdem ich meine Facharztausbildung abgeschlossen hatte und einige Jahre als Krankenhausarzt tätig war, beschloss ich, mich wieder der Nephrologie zuzuwenden, weil Leute, die sich mit Nephrologie beschäftigt haben, einfach ein besseres Verständnis der Physiologie haben als die meisten Internisten.

Ich dachte, das würde mich zu einem besseren Arzt machen. Nachdem ich mein Stipendium beendet hatte, begann ich mit Anthony Sebastian hier an der UCSF zu arbeiten. Er interessierte sich für die Säurebelastung der Ernährung bei relativ gesunden Menschen. Die Nieren leisten eine ganze Reihe von Dingen. Eine ihrer Aufgaben ist es, Säure auszuscheiden. Wir wissen, dass man mit fortschreitendem Nierenversagen Probleme hat, die Säure loszuwerden. Sie sammelt sich in Ihrem Körper an und hat eine Menge schlechter Nebenwirkungen.

Wir wissen auch, dass mit zunehmendem Alter die Nieren nicht mehr so gut funktionieren. Tony wollte wissen, ob eine säurereiche Ernährung bei ansonsten gesunden älteren Menschen, deren Nieren nicht mehr so gut funktionieren wie noch vor 40 oder 50 Jahren, Nebenwirkungen haben könnte.

Säurearme Diäten als Mittel zum Schutz der Nierenfunktion

In der Anfangsphase ihrer Arbeit beschäftigten sich Frassetto und Sebastian mit der Neutralisierung der Säure in der Nahrung durch Bikarbonat. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt begannen sie dann, sich mit säurearmer Ernährung zu befassen. Während alle Lebensmittel Vorstufen enthalten, die in Säuren umgewandelt werden können, enthalten Obst und Gemüse viele basische Vorstufen, die in Bikarbonat umgewandelt werden, wie Citrat oder Malat.

Frassettos Interesse an einer säurearmen Ernährung begann mit der von Dr. Loren Cordain propagierten Paleo-Diät. Cordain zufolge standen unseren Vorfahren viele Lebensmittel in unserer modernen Ernährung nicht zur Verfügung, z. B. verarbeitetes Getreide und Zucker.

Er war überzeugt, dass eine Ernährung, die der unserer Vorfahren näher kommt, gesünder ist, und einer der Gründe dafür ist, dass jede Ernährung mit einem hohen Anteil an Obst und Gemüse (und ohne verarbeitete Lebensmittel) weniger Säure enthält. Wie von Frassetto erklärt:

Betrachtet man eine große Population und schaut man sich nur die durchschnittliche Nierenfunktion im Laufe der Zeit an, so nimmt die Nierenfunktion im Durchschnitt bei allen ab. Betrachtet man jedoch einzelne Personen, so nimmt die Nierenfunktion entweder viel langsamer ab oder gleicht sich sogar aus.

Die Frage ist: „Wie hängt das mit einer säurearmen Ernährung oder mit Dingen zusammen, die die Nieren nicht belasten? Diese Frage wurde von Dr. Donald Wesson, einem Nephrologen an der University of Texas (UT) Southwestern, untersucht.

Er hat sowohl alkalische Nahrungsergänzungsmittel als auch Obst- und Gemüsediäten bei Menschen mit einer Nierenerkrankung im Stadium 2 mit einer geschätzten glomerulären Filtrationsrate (GFR) zwischen 60 und 90 und einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) im Stadium 3 mit einer geschätzten GFR von 30 bis 60 untersucht.

Die GFR ist eine Schätzung der Nierenfunktion. Wenn Sie also 50 Jahre alt sind, liegt Ihre GFR bei 90. Wenn Sie 80 Jahre alt sind, liegt Ihre GFR bei etwa 60. Im Durchschnitt haben Menschen, die älter sind, … CKD im Stadium 2 oder 3.

Wesson hat gezeigt, dass man bei diesen Menschen die Verschlechterung verlangsamen kann, wenn man ihnen entweder alkalische Zusätze wie Backpulver verabreicht oder sie auf eine Diät mit mehr Obst und Gemüse setzt …

Wenn man das von Menschen mit Nierenversagen auf ältere Menschen überträgt, könnte man meinen, dass man die Abnahme der Nierenfunktion verlangsamen kann, auch wenn man ansonsten gesund ist und einfach nur älter wird. Das ist der Grundgedanke.

Alles, was Sie tun, alles, was Sie tun, hängt in gewissem Maße mit der Nierenfunktion zusammen. Denn die Nieren scheiden eine Menge Dinge aus. Je schlechter die Nieren arbeiten, desto schlechter funktioniert alles.

Fasten schützt auch die Nierenfunktion

Laut Frassetto handelt es sich bei den meisten Nierenerkrankungen in den westlichen Ländern um fortgeschrittene Nierenerkrankungen, die durch Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes verursacht werden. Drei Viertel der Dialysepatienten sind aufgrund von Bluthochdruck und Diabetes an der Dialyse. Alles, was zur Verbesserung von Diabetes und Bluthochdruck beiträgt, wird also letztlich auch die Nierengesundheit verbessern.

Eine Strategie, von der bekannt ist, dass sie das Risiko für Typ-2-Diabetes deutlich senkt, ist das Fasten, einschließlich zeitlich eingeschränkter Ernährung. Ich habe bereits ein Interview mit Dr. Jason Fung, einem Nephrologen in Kanada, geführt, der das Fasten einsetzt, um Diabetes bei seinen Patienten rückgängig zu machen. Bewegung ist eine weitere Strategie, die Ihr Diabetesrisiko senkt und damit Ihre Nierengesundheit schützt.

Säure gegen Proteinschäden

Säure ist nicht das Einzige, was Ihre Nieren schädigen kann. Auch eiweißreiche Diäten können dank des entstehenden Ammoniaks Schaden anrichten. Frassetto erklärt, was schlussendlich schlimmer für Sie ist – ein hoher Säuregehalt oder ein hoher Eiweißgehalt:

Alle Proteine enthalten Säurevorstufen. Wenn man viel Eiweiß isst und nicht genug Alkali hat, um den Nieren zu helfen, die Säure entweder abzupuffern oder loszuwerden, dann ist das letztlich schlecht für die Nieren. Aber Sie müssen eine bestimmte Menge an Eiweiß essen, sonst werden Sie auch Probleme beim Aufbau haben.

Das ist wirklich eine Frage des Gleichgewichts. Es geht nicht darum, dass Eiweiß schlecht ist. Es geht darum, dass man, wenn man viel Eiweiß isst, auch viel Basen essen sollte. Das wird Ihnen helfen, die Körpersysteme nicht zur Neutralisierung oder Abpufferung der Säure in Ihrem System zu benutzen. Der Grundgedanke ist, dass Sie Ihren Blut-pH-Wert in dem Bereich halten wollen, der als normal gilt.

Um dies zu erreichen, wird die Säure entweder in die Zellen transportiert, oder die Muskeln werden abgebaut, um Glutamin zu liefern, das schließlich in die Nieren gelangt, um die Säure als Ammonium auszuscheiden. Sie bauen auch Ihre Knochen ab, die aus Kalziumhydroxylapatit bestehen, das das Alkali ist.

Oder Sie müssen die Menge an körpereigenen Säuren, die Sie produzieren, verringern, um Ihren Blut-pH-Wert aufrechtzuerhalten. Der Körper hat viele Möglichkeiten, mit den Säuren umzugehen, die die Niere loswerden muss.

Wenn Sie Ihrem Körper also exogene Alkalien zuführen, d. h. entweder Bikarbonat einnehmen oder viel Obst und Gemüse essen, müssen Sie Ihre Knochen und Muskeln nicht abbauen, um die Säure in Ihrem System zu neutralisieren …

Wasserstoffionen werden auf einem Niveau von 10-9 ausgeglichen, das ist ein sehr niedriger Wert für freie Wasserstoffionen im Körper. Und die Veränderungen, die man daran vornehmen kann, ohne den normalen Bereich zu verlassen und krank zu werden, sind nicht sehr groß.

Es gibt nur ein paar Möglichkeiten, die Sie nutzen können. Entweder Sie bauen Ihre Körpersysteme ab oder Sie [müssen] Ihrem Körper exogenes Alkali zuführen.

Patienten mit fortgeschrittener Nierenerkrankung erhalten in der Regel exogenes Alkali – in der Regel eine Kombination aus Natriumbicarbonat und Natriumcitrat -, da dies nachweislich das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt und die Notwendigkeit einer Dialyse hinauszögert. Das Natriumcitrat senkt auch das Risiko von Nierensteinen.

Kaliumbicarbonat sollte bei einer Nierenerkrankung nicht verwendet werden. Der Grund dafür ist, dass sich bei Nierenversagen Kalium in tödlichen Mengen anreichern kann. Die Kontrolle des Blutdrucks und der Zuckerkrankheit ist bei einer Nierenerkrankung ebenfalls wichtig, ebenso wie die Kontrolle der Proteinurie (Schädigung der glomerulären Barriere).

Wie Klotho die Nierenfunktion unterstützt

Das Protein Klotho hilft dem Körper, Phosphat auszuscheiden, und Phosphat ist eine weitere Säure, die von den Nieren ausgeschieden werden muss. Interessanterweise leben transgene Tiere, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie das Klotho-Gen überexprimieren, auch 10 bis 40 % länger.

Klotho ist ein Membrantransporter und ein lösliches Protein. Wenn Sie sich phosphatreich ernähren, setzen Sie den Fibroblasten-Wachstumsfaktor 23 (FGF23) frei, der sich als Kofaktor an Klotho bindet und dann zu den Nieren wandert, wo er die Transporter entfernt, die es den Nieren ermöglichen, Phosphat zu resorbieren. Dies trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Phosphathaushalts bei.

Mit zunehmendem Alter und nachlassender Nierenfunktion benötigen Sie jedoch immer mehr FGF23, um das Phosphat loszuwerden. FGF23 verhindert auch die Wirkung der 1-alpha-Hydroxylase, eines Enzyms, das für die Aktivierung von Vitamin D erforderlich ist, und Vitamin D ist für die Produktion von Klotho notwendig.

Wenn Sie also älter werden und sich weiterhin phosphatreich ernähren (was einfach ist, da Phosphat in den meisten Lebensmitteln enthalten ist), steigt Ihr FGF23-Spiegel an, während Ihr Vitamin-D- und Klotho-Spiegel sinkt. Infolgedessen beginnen Ihre Nieren, mehr Phosphat zu resorbieren, was zu immer größeren Schäden führt.

Die Antwort ist also nicht nur eine säurearme Ernährung. Ihre Ernährung sollte auch relativ phosphatarm sein. Was ist eine phosphatreiche Ernährung? Frassetto erklärt:

Erstens: Milchprodukte. Alle Milchprodukte enthalten im Wesentlichen vier Dinge: Kalzium, Phosphor, Eiweiß und Fett … Bei Patienten mit Nierenversagen verzichten wir also so gut wie auf Milchprodukte.

Und dann Cola. Vielen Dingen wird Phosphatidsäure zugesetzt, auch Limonaden. Wir versuchen, die Leute dazu zu bringen, nichts zu trinken, was Phosphatidsäure enthält. Und dann gibt es noch einige andere Lebensmittel wie Schokolade und Nüsse, die Menschen mit fortgeschrittenem Nierenversagen meiden sollten … Bohnen sind eine weitere große Phosphatquelle.

Beurteilung Ihrer Nierenfunktion

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie gut Ihre Nieren funktionieren, beginnen Sie normalerweise mit einer Nierenuntersuchung. Dabei werden Ihr Blut-Harnstoff-Stickstoffwert und Ihr Serumkreatinin bestimmt. Ihre GFR wird dann auf der Grundlage Ihres Geschlechts, Alters, Ihrer Rasse und Ihres Serumkreatininwerts berechnet. Auf der Grundlage der Ergebnisse Ihres Nierenpanels können weitere Tests sinnvoll sein.

Wenn es um die Gesundheit der Nieren geht, gibt es zwei Dinge, auf die wir achten“, sagt Frassetto. „Das eine ist [die geschätzte] GFR-Zahl. Das zweite ist: ‚Haben Sie Eiweiß im Urin? Das können zwei verschiedene Probleme sein. Eiweiß im Urin ist an und für sich schlecht für die Nierenfunktion …

Dies wurde vor vielen Jahren von Dr. Barry Brenner entdeckt. Er führte bei Ratten Fünf-/Sechstel-Nephrektomien durch (sodass nur ein kleiner Teil einer Niere übrig blieb) und zeigte, dass die verbleibende Niere, das sogenannte Nephron-Reststück, eine Hyperfiltration durchführen musste, um das gesamte Blut auszuscheiden. Diese Hyperfiltration durch die glomeruläre Membran war schlecht für die Membran, sodass die Membran begann, Eiweiß zu verlieren, und die Nieren schneller versagten.

Heute wissen wir also, dass es eine Reihe von Nierenproblemen gibt, bei denen die Membran Eiweiß verliert. Das führt dazu, dass die Niere stärker geschädigt wird.

Wenn Sie nur zwei Dinge tun müssten, um herauszufinden, wie gesund Sie sind, würden Sie als Erstes einen Bluttest machen, um zu sehen, wie es um Ihre Nierenfunktion bestellt ist. Die Zweite wäre eine Urinuntersuchung. Diese beiden Tests werden in der Regel bei jedem Hausarztbesuch durchgeführt.

Azidotischer Stress

Während die meisten Menschen mit oxidativem Stress vertraut sind, ist azidotischer Stress eine andere Art von Stress, die einen erheblichen Tribut für die Gesundheit fordern kann. Frassetto ist überzeugt, dass beide gleich wichtig sind, insbesondere bei Nierenerkrankungen. Azidotischer Stress spielt auch bei der Alterung eine Rolle.

Eine Freundin von mir, Dr. Elissa Epel, hat die Beziehung zwischen Telomerlänge, Telomeraseaktivität und oxidativem Stress untersucht. Sie hat gezeigt, dass Menschen, die unter starkem psychischen Stress stehen, kürzere Telomere und eine abnorme Telomerasefunktion haben.

Sie haben ein höheres Maß an oxidativem Stress. Ich habe zufällig mehr über [azidotischen Stress] geforscht, aber ich denke, es ist eine Kombination aus beidem“, sagt Frassetto. „Die Idee ist also, den oxidativen Stress und den azidotischen Stress zu verringern und so die Schäden im Körper zu begrenzen.

Weitere Informationen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine säurearme Ernährung im Grunde eine Ernährung mit einem hohen Anteil an Obst und Gemüse und einer moderaten Menge an Eiweiß ist. Auch hier gilt: Je mehr Eiweiß Sie essen, desto mehr Obst und Gemüse brauchen Sie, um ein gesundes Gleichgewicht zu halten. Eine säurearme Ernährung enthält auch wenig oder gar keine Milchprodukte.

Denken Sie daran, dass die meisten Menschen zu dem Zeitpunkt, an dem sie zu einem Nephrologen geschickt werden, bereits drei Viertel ihrer Nierenfunktion verloren haben. Wenn Sie also etwas bewirken wollen, müssen Sie sich frühzeitig Gedanken über Ihre Nierenfunktion machen. Lassen Sie regelmäßig Blutuntersuchungen des BUN und des Kreatinins sowie eine Urinuntersuchung durchführen, und wenn sich dabei ein Problem zeigt, sollten Sie es so schnell wie möglich angehen.

Zwar hat sich die Nierentransplantation in den letzten Jahren stark verbessert, doch die Zahl der verfügbaren Spender ist begrenzt, so dass die Zahl der Dialysepatienten stetig gestiegen ist.

Wie Frassetto feststellte, ist die Dialyse kostspielig und hält einen nur knapp am Leben. Außerdem ist die Nierenerkrankung im Endstadium in den USA zwar durch Medicare abgedeckt, aber nur für die Dialyse. Es deckt zum Beispiel nicht alle benötigten Medikamente ab.

Die Botschaft ist, dass man sich nicht auf ausgefeilte Therapien im Endstadium verlassen kann. Die Antwort ist, das Problem von vornherein zu vermeiden. Die Rolle von Säuren in der Nahrung ist eine relativ neue Entdeckung, die noch nicht weithin bekannt ist, die aber einen großen Unterschied für die Nierengesundheit machen kann.

Der Verzicht auf phosphatreiche Lebensmittel könnte einen großen Beitrag zur Verbesserung und Erhaltung der Nierenfunktion im Alter leisten. Mit Cronometer, einem kostenlosen Online-Ernährungsprotokoll, können Sie den Phosphorgehalt in Ihrer Ernährung leicht ermitteln. Die Website der National Kidney Foundation ist eine weitere hilfreiche Quelle.