Gefeuerte Schiedsrichter verklagen NBA wegen Impfpflicht, während Djokovic für die Australian Open spielberechtigt ist

childrenshealthdefense.org: Drei ehemalige Schiedsrichter der National Basketball Association haben diese Woche die Liga verklagt, weil sie sich aus religiösen Gründen geweigert hatten, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen. Unterdessen haben die australischen Behörden Novak Djokovic, der zuvor wegen der Verweigerung des COVID-19-Impfstoffs aus dem Land verbannt worden war, die Teilnahme an den Australian Open im Januar gestattet.

Drei ehemalige Schiedsrichter der National Basketball Association (NBA) haben diese Woche die NBA verklagt. Sie behaupten, die Liga habe sie entlassen, weil sie sich aus religiösen Gründen weigerten, COVID-19-Impfstoffe zu erhalten.

In ihrer Klage, die am Montag beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, beschuldigen Mark Ayotte, Ken Mauer und Jason Phillips, die zusammen über 71 Jahre Erfahrung als NBA-Schiedsrichter verfügen, die NBA, gegen Bundesgesetze über Bürgerrechte sowie gegen Menschenrechtsgesetze des Staates New York und der Stadt New York verstoßen zu haben.

In der Klage wird behauptet, dass das von der Liga für die Saison 2021-2022 eingeführte „Jab-or-Job-Ultimatum“, das nicht für Spieler galt, zu ihren Suspendierungen für diese Saison führte.

Trotz der Entscheidung der NBA, das Mandat für die Saison 2022-2023 aufzuheben, entließ die Liga die Spieler.

Die Kläger fordern ein Schwurgerichtsverfahren, Schadensersatz und Strafschadensersatz in Form von Gehaltsvor- und -nachzahlungen, seelischen Schmerzen und Leiden, Rufschädigung und Anwaltskosten.

Unterdessen wird ein prominenter Sportler, der in diesem Jahr aufgrund seines ungeimpften Zustands von mehreren hochkarätigen Wettkämpfen ausgeschlossen wurde, Berichten zufolge im nächsten Jahr an einem dieser Wettkämpfe teilnehmen dürfen.

Der serbische Tennisstar Novak Djokovic, der früher die Nummer 1 der Weltrangliste war, wurde kurz vor den Australian Open 2022 für drei Jahre von der Einreise nach Australien ausgeschlossen, weil er sich weigerte, sich mit dem Impfstoff COVID-19 impfen zu lassen.

Diese Woche haben die australischen Behörden Djokovic jedoch ein Visum erteilt, sodass er am Turnier 2023, das vom 16. bis 29. Januar stattfindet, teilnehmen kann.

Mary Holland, Präsidentin und Leiterin der Rechtsabteilung von Children’s Health Defense, kommentierte diese Nachricht gegenüber The Defender:

Es ist eine willkommene Nachricht, dass Australien den Tennisstar Novak Djokovic zulässt und dass Schiedsrichter, die entlassen wurden, weil sie nicht geimpft sind, Gerechtigkeit von der NBA fordern.

Pandemische Verordnungen und Politiken werden immer mehr entlarvt, da ihre Absurdität deutlich wird. Der Schimmer von Wahrheit und Gerechtigkeit wird von Tag zu Tag heller.

Im September verpasste Djokovic auch die U.S. Open in New York City, weil die Regierung Biden weiterhin ein Einreiseverbot für ungeimpfte Ausländer verhängt hat.

Vor den U.S. Open erklärte er: „Ich bin nicht geimpft und habe auch nicht vor, mich impfen zu lassen“, während er zuvor sagte, dass das Verpassen von Turnieren ein „Preis ist, den ich zu zahlen bereit bin“.

Djokovic hat auch schon früher seine Unterstützung für „die Freiheit zu wählen, was man in seinen Körper steckt“ zum Ausdruck gebracht.

Ehemalige NBA-Schiedsrichter berichten über Diskriminierung und ein feindliches Arbeitsumfeld

Laut der von den entlassenen NBA-Schiedsrichtern eingereichten Klage sah die Ligapolitik vor, dass Personen mit „aufrichtigen religiösen Überzeugungen“ von der Impfpflicht ausgenommen sind, aber „dennoch Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen“, einschließlich der Einhaltung von „Testprotokollen“.

Die NBA-Offiziellen führten die Vorschrift im August 2021, vor der Saison 2021–2022, „durch eine Mischung aus Tarifverträgen“ mit der National Basketball Referees Association (NBRA) „und Verwaltungsbeschluss“ ein.

Als Teil dieser Vereinbarung „versprach die NBA, medizinische und religiöse Ausnahmen für Schiedsrichter anzubieten“, heißt es in der Beschwerde.

Die offizielle Politik der Liga erlaubte es „Personen mit ernsthaften religiösen Einwänden gegen die verfügbaren COVID-19-Impfungen“, eine religiöse Befreiung zu beantragen, wodurch sichergestellt wurde, dass die Vorschriften „mit wenig internem Widerstand“ und einem „geringeren … Risiko einer rechtlichen Anfechtung“ eingeführt wurden.

Die NBA gewährte „mindestens einem Schiedsrichter der unteren Ligen“ eine religiöse Ausnahmegenehmigung, nicht aber den drei Klägern, weil, wie es in der Klage heißt, „die Anwälte der NBA nach einer eingehenden Befragung“ der drei Schiedsrichter „die Überzeugungen der Kläger als unlogisch, unorthodox und/oder nicht vollständig religiös und daher als unzureichend erachteten, um den ‚hohen Standard‘ einer aufrichtig vertretenen religiösen Überzeugung zu erfüllen.“

In der Klage wird jedoch behauptet, dass nach „grundlegendem Hornbuchrecht … der ‚aufrichtig vertretene religiöse Glaube‘ eines Arbeitnehmers überhaupt keinen ‚hohen Standard‘ hat – er hat einen äußerst niedrigen Standard, der nur Aufrichtigkeit erfordert“, und „ein Glaube muss nicht einmal religiös sein, um den Schutz des Titels VII zu verdienen, solange er das gleiche Metier wie eine religiöse Überzeugung einnimmt“.

Jedes Treffen zwischen einem Arbeitgeber und Arbeitnehmern zur Erörterung alternativer Vorkehrungen sollte sich ausschließlich darauf konzentrieren, festzustellen, „ob der Arbeitnehmer aufrichtig glaubt, dass seine aufrichtigen Überzeugungen religiöser Natur sind“, oder „um einen ‚interaktiven Dialog‘ über alternative Vorkehrungen zu führen.“

Stattdessen behaupten die drei Schiedsrichter, dass sie einer „feindseligen Befragung“ durch Ligabeamte und Anwälte ausgesetzt waren, in einem Prozess, der diskriminierend war und der „tatsächliche Feindseligkeit gegenüber den Klägern und gegenüber allen anderen, die denselben bestimmten religiösen Glauben vertreten, manifestierte“.

Dies führte zu „willkürlichen und willkürlichen [und] spärlichen, illegitimen und eindeutig vorgeschobenen Gründen“, um die drei Schiedsrichter zu entlassen, als sie sich weigerten, als „religiöse Verweigerer aus Gewissensgründen“ gezwungen zu werden, „weltliche Normen einzuhalten“. Diese Maßnahme sei eine Vergeltungsmaßnahme gewesen, heißt es in der Klage, was sich darin zeige, „dass die NBA es versäumt hat, ihre unbegründete Politik während der Saison 2021–2022 zu ändern.“

In der Klage heißt es, dass die Kläger „von [der] Beklagten aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen diskriminiert wurden“, „nachteilige Maßnahmen erlitten, indem ihnen aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen gekündigt wurde“ und dass sie „nicht entlassen worden wären, wenn sie sich nicht an die Impfvorschriften gehalten hätten.“

In der Klage wird außerdem behauptet, dass die NBA es versäumt hat, den religiösen Überzeugungen der Kläger angemessen Rechnung zu tragen, wie es das Gesetz vorschreibt, und dass die Vorschriften der Liga zwar „dem Anschein nach neutral“ waren, sich aber in Wirklichkeit „in erster Linie (vielleicht sogar ausschließlich) gegen solche Mitarbeiter richteten“, die eine religiöse Ausnahmegenehmigung beantragten.

Das Ligamandat berücksichtige trotz gegenteiliger wissenschaftlicher Erkenntnisse „auch nicht die vorherige Infektion“ oder die natürliche Immunität.

Die Klage bezeichnete auch die Annahme der Liga, dass die drei Schiedsrichter „ein größeres Risiko der Ansteckung mit COVID-19 und der Übertragung des Virus auf Kollegen darstellten als ihre ‚geimpften‘ Kollegen“ als eine „Hygieneheuristik“, die „durch keinerlei zuverlässige wissenschaftliche Beweise untermauert wurde“.

Der Beschwerde zufolge wurde dieser Glaube in den Monaten nach den Suspendierungen „entlarvt“, als „bahnbrechende Fälle immer häufiger auftraten“, auch bei den Geimpften, wobei Dr. Anthony Faucis Aussagen vom Januar 2022 zitiert werden, dass die Omicron-Variante „letztendlich so gut wie jeden treffen wird“.

„Da das NBA-Mandat auf Personen abzielte, die bestimmte religiöse Überzeugungen vertraten, und da es nicht eng auf ein legitimes Interesse zugeschnitten war, ist es von vornherein diskriminierend“, heißt es in der Klage.

„Insgesamt“, so heißt es in der Klage, „wurden die Kläger verfolgt. Sie wurden ohne Bezahlung suspendiert, an der Ausübung wichtiger Aspekte ihres Berufs gehindert und schließlich aus dem Arbeitsverhältnis entlassen.

Treffen der NBA mit den Schiedsrichtern werden mit einer „Inquisition“ verglichen

Der Klage zufolge schadete das COVID-19-Mandat der NBA den drei Schiedsrichtern „wegen des Quasi-Monopols der NBA auf die gegenwärtigen und zukünftigen Karrieremöglichkeiten der Kläger als professionelle Basketball-Schiedsrichter“, was den Schiedsrichtern „keine große Wahl“ ließ und sie dazu veranlasste, „ihrem Gewissen zu folgen“ – auch auf Kosten ihrer Kündigung.

„Ironischerweise“, so heißt es in der Klageschrift, „weil die ‚Impfstoffe‘ keine Immunität gegen COVID-19 oder seine Varianten boten, brachte die 100-prozentige Einhaltung der Vorschriften keine der administrativen oder finanziellen Vorteile, von denen die NBA-Entscheidungsträger ursprünglich ausgingen: Während der Saison 2021–2022 wurden 65 der 73 vollständig geimpften NBA-Schiedsrichter (89 %) positiv auf COVID getestet.“

Im Gegensatz dazu wurden in der Saison 2020-2021, als es noch kein Mandat gab, „nur 6 Schiedsrichter positiv auf COVID-19 getestet“. Obwohl das Mandat von der Liga für die Saison 2022–2023 aufgehoben wurde, weigert sich die NBA, die Kündigungen [der Kläger] zu überdenken“.

Ayotte, „ein lebenslanger Katholik“, drückte seine Ablehnung der „sogenannten fötalen Therapie“ in seinem Schreiben vom 7. September 2021 an die NBA aus, in dem er um eine religiöse Ausnahmegenehmigung bat. „Alle drei derzeit erhältlichen COVID-19-Impfstoffe werden von abgetriebenen fötalen Zelllinien abgeleitet, mit ihnen hergestellt, an ihnen getestet, mit ihnen entwickelt oder auf andere Weise mit ihnen in Verbindung gebracht“, so Ayotte.

Am 16. September 2021 wurde Ayotte mitgeteilt, dass die NBA ihn zu seinem Antrag befragen wolle“. Am nächsten Tag traf er sich „für etwa 30 Minuten“ mit Neal Stern, Senior Vice President und Assistant General Counsel, und Melissa Dean, Associate Vice President und Senior Associate Counsel.

Der Beschwerde zufolge sagte Stern zu Ayotte: „Ich möchte nicht, dass Sie das Gefühl haben, wir würden Sie angreifen“. Stern und Dean fuhren dann jedoch fort, Mark zu Themen zu befragen, die von vatikanischen Belanglosigkeiten bis zu der Frage reichten, wie er seine „Pro-Life“-Überzeugungen mit der angeblichen Tatsache in Einklang bringen könne, dass kleine, nicht geimpfte Kinder sterben könnten, weil er die COVID-19-Impfung nicht genommen hat“.

In der Klage wird behauptet, dass der Moment des „Erwischtwerdens“ durch die NBA gekommen sei, als das Thema der Notiz des Vatikans vom 17. Dezember 2020 über die Moral der Verwendung einiger Anti-COVID-19-Impfstoffe“ während des Treffens angesprochen wurde.

In der Notiz heißt es: „Es ist moralisch vertretbar, COVID-19-Impfstoffe zu erhalten, bei denen Zelllinien von abgetriebenen Föten verwendet wurden“, wenn „ethisch einwandfreie COVID-19-Impfstoffe nicht verfügbar sind“.

In der Klage wird jedoch behauptet, dass die NBA den Teil der Notiz des Vatikans übersprungen hat, in dem es um die „eindeutige Verurteilung der verfügbaren ‚Impfstoffe‘ als ‚Zusammenarbeit mit dem Bösen'“ und die Erklärung der Kirche geht, „dass Impfungen in der Regel keine moralische Verpflichtung darstellen und daher freiwillig sein müssen.“

Ayottes Antrag auf eine religiöse Ausnahmegenehmigung wurde am 11. Oktober 2021 abgelehnt. Die „einzige Grundlage“ für die Ablehnung war „Marks angebliches Versäumnis, ein angemessenes Verständnis der aktuellen Position der katholischen Kirche zur Impfung zu artikulieren“, was die NBA zu der Feststellung veranlasste, dass „Ayottes behaupteter religiöser Glaube nicht aufrichtig ist“.

Ayotte wurde ohne Bezahlung für die gesamte Saison 2021-2022 suspendiert und am 1. September 2022 entlassen.

Mauer wird in der Klage als „Gentleman, der katholisch erzogen wurde“ und „der jeden Sonntag die Kirche besuchte, auch wenn er zu NBA-Spielen unterwegs war“, beschrieben. Er sagte, es falle ihm schwer, die Haltung des Papstes zur Förderung dieses Impfstoffs zu akzeptieren“, weshalb er sich der baptistisch-evangelikalen Megakirche Eagle Brook angeschlossen habe.

In einem Brief an die NBA vom 2. September 2021 beantragte Mauer eine Ausnahmegenehmigung und führte zwei Gründe an: dass die „Impfstoffe … abgetriebenes fötales Gewebe verwenden“, was im Widerspruch zu seinem Glauben steht, dass das Leben mit der Empfängnis beginnt, und dass die Impfstoffe „unnatürlich sind und meinen Körper für immer mit synthetischer mRNA verschmutzen werden“.

Mauer legte außerdem am 7. September 2021 ein Schreiben des leitenden Pfarrers der Eagle Brook Church vor, in dem er von der Aufrichtigkeit seines Glaubens und seiner Bitte“ sprach.

Am 16. September 2021 teilte die NBA Mauer mit, dass sie ihn zu seinem Freistellungsantrag befragen wolle und dass es ihm, obwohl ein Vertreter der NBRA anwesend sei, „ausdrücklich untersagt sei, einen persönlichen Rechtsbeistand mitzubringen“.

Mauer verglich das Gespräch, das am nächsten Tag mit Stern und Dean „etwa 30 Minuten lang“ stattfand, mit einem „Verhör“, bei dem er zu „verschiedenen Themen befragt“ wurde, „die von juristischen Nebensächlichkeiten über Trolley-Probleme bis hin zu seiner Krankengeschichte reichen“.

Er wurde auch gefragt, ob er das Risiko, das COVID-19 für ungeimpfte Kinder darstellt, mit seiner „Sorge um die Unantastbarkeit des Lebens“ vereinbaren könne.

Als Mauer sagte, dass er Hydroxychloroquin und Ivermectin „als prophylaktische Maßnahme gegen COVID“ einnehme, war dies laut der Klage ein „gotcha!“-Moment für Stern und Dean, denn ihrer Ansicht nach stand die Einnahme dieser Medikamente im Widerspruch zu Mauers Aussage, dass Impfungen den menschlichen Körper „verschmutzen“.

In der Klage heißt es: „Hydroxychloroquin und Ivermectin wurden entwickelt, bevor die Technologie der fötalen Zelllinien für medizinische Forscher überhaupt infrage kam; beide werden auf natürliche Weise weitergegeben und enthalten keine mRNA.“ Und während der Impfstoff von Johnson & Johnson „nicht auf synthetischer mRNA beruht“, enthält er Zellen von abgetriebenen Föten.

Am 11. Oktober 2021 lehnte die NBA Mauers Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung mit der Begründung ab, dass „Mauers Verwendung von Substanzen [Hydroxychloroquin und Ivermectin] bei dem Versuch, sich gegen COVID-19 zu immunisieren, darauf hindeutet, dass er nicht ausschließlich an göttliche Heilung und die Heilungsfähigkeiten des menschlichen Körpers glaubt.“

Er wurde für die Saison 2021-2022 ohne Bezüge und Rentenleistungen suspendiert und am 1. September 2022 entlassen.

Jason Phillips, der in der Klage als „praktizierender Baptist“ beschrieben wird, der die Chapel Creek Fellowship besucht, reichte am 21. September 2021 einen Antrag auf eine religiöse Ausnahmegenehmigung ein und schrieb: „Ich kann nicht mit gutem Gewissen ein Produkt verwenden, das seinen Ursprung in der Abtreibung hat.“

Außerdem reichte er am 10. September 2021 einen Brief von Pastor Sonny Grissom von seiner früheren Gemeinde, der Greenwood Baptist Church, ein, in dem es heißt: „Wir lehnen jegliche Verwendung von abgetriebenen Föten für diese Impfstoffe ab … wir unterstützen weder die Forschung noch die Herstellung oder den Erhalt eines COVID-19-Impfstoffs, der Stammzellen von abgetriebenen Föten verwendet.“

Wie auch die anderen Kläger wurde er zu einem Treffen mit Stern und Dean eingeladen, das am 27. September 2021 stattfand, ohne dass ein Rechtsbeistand anwesend war. Phillips sagte, er „erwartete ein Gespräch …, in dem es um die Beseitigung oder Minimierung von Gesundheits- und Sicherheitsbedenken ging, die das Management in Bezug auf seinen ungeimpften Status haben könnte.“

Stattdessen, so heißt es in der Klage, „wurden seine religiöse Erklärung und seine persönlichen religiösen Überzeugungen mikroanalysiert, während die Top-Anwälte der NBA seine Aufrichtigkeit und Integrität anzweifelten“, während sie sich weigerten, „auf Jasons Versuche einzugehen, das Thema“ der Abschwächung von Gesundheits- und Sicherheitsbedenken anzusprechen.

Phillips wurde außerdem aufgefordert, „ein Dokument zu unterzeichnen, in dem er auf sein Recht, wegen Diskriminierung zu klagen, verzichtet“.

Am 4. April 2022 teilte die Liga Phillips mit, dass ihm zum 28. April 2022 gekündigt würde, ohne ihm mitzuteilen, ob sein Antrag auf eine religiöse Ausnahmegenehmigung abgelehnt oder überhaupt bearbeitet worden war. In einem Nachfassschreiben vom 14. April 2022 teilten ihm die Beamten mit, dass sein Antrag auf Freistellung abgelehnt worden sei, ohne die Gründe dafür zu erläutern.

Ein Teil der Ablehnung beruhte auf der Behauptung der NBA, dass Phillips sagte, er hätte Bedenken gegen die Impfstoffe, auch wenn sie keine fötalen Stammzellen enthielten, was die NBA dazu veranlasste, „keine aufrichtige religiöse Überzeugung zu finden“. In der Klage wird jedoch behauptet, Phillips habe „keine derartigen Aussagen gemacht“.

Letztendlich wurde Phillips am 9. Mai 2022 gekündigt.

Bemerkenswert ist, dass das NBA-Mandat nicht für die Spieler der NBA gilt, obwohl einige nicht geimpfte Spieler von lokalen Mandaten betroffen waren, die in Städten eingeführt wurden, in denen NBA-Teams zu Hause sind.

So verpasste Kyrie Irving von den Brooklyn Nets in der Saison 2021–2022 die meisten Heimspiele, weil die Stadt New York eine Impfpflicht für Arbeitnehmer eingeführt hatte. Er kehrte jedoch zurück, als die Stadt New York eine Ausnahmeregelung einführte, die nur für Sportler und Künstler gilt.