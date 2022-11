Wie und warum sich Global Governance auf die „Linke“ stützt

von Matt Smyth, 12.11.2022

Angesichts des Niedergangs des globalen Finanzkapitalismus scheint es in den Augen der Führer notwendig zu sein, eine Art Alternative – und sei es eine mythische – anzubieten, die dennoch den Fortbestand jener professionellen Managerklasse ermöglicht, der sie angehören.

Der Prozess, den die finanzialisierte Weltwirtschaft seit März 2020 durchläuft, scheint darauf hinzudeuten, dass ihre Führung mit einer gigantischen Schrumpfung der Weltwirtschaft begonnen hat.

Geplant ist praktisch die Vernichtung kleiner und unabhängiger Unternehmen, und sogar die eines großen Teils der Großindustrie. Einem kurzen Video des Weltwirtschaftsforums mit dem Titel „Kann die Wirtschaft ewig wachsen?“ zufolge müssen die meisten Unternehmen geschlossen werden, um auf eine „Rettung des Planeten nach dem Wachstum“ umzustellen (unter Anleitung von KI!).

Laut unseren politischen Entscheidungsträgern müssen kleine und mittlere Unternehmen zugunsten der großen transnationalen Konzerne in einem gigantischen oligopolistischen und gefangenen Markt, also ohne echten Wettbewerb, weichen. Der alte Traum der Raubritter ist wahr geworden. Carnegie, Morgan, Vanderbilt und natürlich Rockefeller – der angeblich sagte: „Wettbewerb ist eine Sünde“ – sie alle strebten eine Art „Unternehmenssozialismus“ durch eine monopolistische Anhäufung von Reichtum an (Antony Sutton. Wall Street and FDR: 1975).

Das ist es auch, wonach die Zentralbanker – damals von den besagten Raubrittern ermächtigt – streben. Sie wollen die reinen Geschäftsbanken loswerden und damit auch die Kredite, auf die kleine Unternehmen angewiesen sind. Dieser kommende oligopolistische Markt, den sich die Managerklasse ausgedacht hat, würde sich auf alles erstrecken, was sie zu Geld machen können – also buchstäblich auf alles. Es wird ein gefangener Markt sein, in welchem die Verbraucher keine echte Wahl haben, was sie kaufen.

Die für die industrielle Welt typische Konzentration von Produktivität und Reichtum, die bereits seit der Jahrtausendwende in vollem Gange ist, würde damit ein höheres, möglicherweise ihr letztes Stadium erreichen. Eine völlig zentralisierte und kontrollierte Wirtschaft, ähnlich der Sowjetunion.

Das neue Narrativ der Global Governance lässt sich gut mit dem berühmten Satz von Tancredi Falconeri in Tomasi di Lampedusas „Der Leopard“ zusammenfassen: „Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi!“ („Wenn wir wollen, dass alles so bleibt wie es ist, müssen wir alles ändern“).

Der uneheliche Spross des Friedmanismus?

Es überrascht nicht, dass der lauteste und sichtbarste Widerstand gegen diese Umwälzung in konservativen Kreisen zu finden ist. Diejenigen, die den traditionellen religiösen Grundsätzen oder der Idee der Nation an sich treu sind, können sich nicht mit dem von der Governance eingeleiteten Wandel anfreunden – und zwar mit einem großen G, da er derzeit mit der COVID-Krise an die Öffentlichkeit tritt.

Auch die meisten Juristen wehren sich gegen all dies: Sie wollen der tausendjährigen Lehre über die Persönlichkeitsrechte treu bleiben. Das gilt auch für die Jünger von Friedman und Mises. Sie sind wahre Anhänger der sogenannten freien Marktwirtschaft, die angeblich von Reagan und Thatcher eingeführt wurde: mit anderen Worten, Hinterbänkler-Tories, konservative Republikaner und verschiedene andere Arten von Libertären.

An ihrem aufrichtigen Glauben an die Autonomie des Individuums vor dem Staat, an die Notwendigkeit starker Gegenmächte, an den Nutzen des kommerziellen Wettbewerbs und der unternehmerischen Freiheit sowie an die Tugenden des universellen Privateigentums kann man nicht zweifeln. Sie halten hartnäckig an der Idee der individuellen Grundrechte und im weiteren Sinne an der des Rechtsstaats fest. Und jede Art von Kollektivismus, der die Existenz der Mittelschicht bedrohen würde, ist ihnen ein Gräuel – selbst wenn es sich um Konzern-Kollektivismus handelt.

Tatsächlich beginnen diese konservativen Kreise zu begreifen, dass die heutigen Finanzführer ihrer geliebten Ideologie der freien Marktwirtschaft den Rücken gekehrt haben. Paradoxerweise bedenken sie nicht, dass es genau diese finanzialisierte und globalisierte Welt war, die sie selbst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts durch massive Deregulierung, Privatisierung und Verlagerung entscheidend mitgestaltet haben, die das Monster ausgebrütet haben, das sie heute verteufeln.

Es ist genau ihre Ideologie der freien Marktwirtschaft, die den Weg zu jenem Oligopol geebnet hat, das heute unsere Gesellschaften überschattet. Sie verkennen, dass Märkte per definition nie frei waren, sondern im Griff jener, die Angebot und Nachfrage kontrollieren.

Die schreckliche Ausgeburt der globalen Finanzordnung, die sie mit geschaffen haben, ist nicht mehr bereit, ein Erbe zu tragen, das zu einer Last wurde, aber sie bleibt definitiv ein Nachkomme der finanzialisierten Unternehmenswelt, die sie aufgebaut haben.

Die Religion des Fortschritts

Umgekehrt findet das von der Global Governance initiierte Projekt eines umfassenden sozialen Umbaus seine stärksten Befürworter in den Kreisen, die man gemeinhin als die „Linken“ auf dem politischen Schachbrett bezeichnet: US-Demokraten, europäische sozialdemokratische und „grüne“ Parteien, und manchmal sogar – wie in Frankreich – die extreme Linke.

Die Französische Kommunistische Partei, die Grünen und die Parti Radical de Gauche (von Christine Taubira) waren alle für die obligatorische „Impfung“ gegen COVID. Diejenigen Linken, die sich für die Freiheit des Einzelnen in diesen Fragen einsetzten, waren die ersten, die betonten, dass sie sich innerhalb ihrer politischen Familie isoliert fühlten.

Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: Einerseits hat die Global Governance ihr Narrativ seit langem so gestaltet, dass es von einem „Zielmarkt“ positiv aufgenommen wird, der für Schlagworte wie Nachhaltigkeit, Netto-Null-Emissionen, Inklusion, Vielfalt, Empowerment, Offenheit, Globalismus, Gleichberechtigung oder Vegetarismus empfänglich ist. Andererseits gibt es eine ganze Reihe von Linken, die sich von Technokratie, Staatsinterventionismus, Planwirtschaft und autoritärer Herrschaft angezogen fühlen, und zwar schon seit langem.

Die Faszination für den technischen Fortschritt ist in der Linken weit verbreitet. Und von nun an können sich diejenigen, die für das neu gestaltete globalistische Narrativ empfänglich sind, das für den so genannten „Stakeholder-Kapitalismus“ oder den „verantwortungsvollen Kapitalismus“, der vom Weltwirtschaftsforum verkörpert wird, charakteristisch ist, der „Neuen“ Linken anschließen, die sich in den 1980er Jahren von Anfang an schamlos zur Konzernwelt bekannt hatte.

Teil der Elite sein

Seit Beginn der modernen politischen Geschichte hat das Grundrecht auf individuelle Freiheit für die Mehrheit der Vertreter der Linken nie Priorität gehabt, während eine religiöse Verehrung des Staatsgewandes in der Linken tief verwurzelt ist, und dies umso mehr bei ihren Extremen.

Darüber hinaus neigen die „progressiven“ linken Wohlstandskreise seit dem 19. Jahrhundert zu Elitismus und Klassenverachtung. Vor allem, weil die lästigen Plebejer dazu neigen, sich auf lächerliche Weise an ihr kleines Heimatland zu klammern, obwohl die Logik des menschlichen Fortschritts zu Globalisierung, Internationalismus, Mobilität und „Weltbürgertum“ führt.

Schlimmer noch, sie begreifen nicht, dass ihr wahrer Weg zum Glück darin besteht, dass sie zu geschlechtslosen, besitzlosen und ethnisch homogenisierten Netzwerkknoten werden, die für zwölf Token pro Stunde in einer Amazonfabrik herumlaufen.

Daher besteht eine große Kluft zwischen denjenigen, denen man die Macht anvertrauen sollte, weil sie über Wissen verfügen, und denjenigen, die aufgrund ihrer bescheidenen sozialen Herkunft fatalerweise in Unwissenheit verharren – und sogar in einer Art angeborener moralischer Schwäche, die diese Menschen dazu ermutigt, einer elfenhaften Sehnsucht nach individueller Freiheit und dem Schutz der eigenen lokalen Wurzeln nachzugeben.

Die fortschrittlichen Eliten sind sich auch mit der Managerklasse einig, wenn sie das Verschwinden der schwerfälligen Mittelschicht bejubeln, die ohnehin seit den 1970er Jahren im Niedergang begriffen ist. Diese klammert sich dummerweise an ihre individuellen Rechte und an ihren bescheidenen Wohlstand. Sie stellen sich eine „Sanduhr“-Gesellschaft vor. Eine Gesellschaft, in der die Einkommen polarisiert sind: Die Masse muss sich mit billigen Dingen begnügen (zum Wohle des Planeten), während eine kleine Elite Zugang zu sehr teuren Produkten und Dienstleistungen hat. Es ist nur gerecht, dass sie eine gewisse Entschädigung für die Last, die sie zu tragen bereit sind, erhalten.

Dieser Anspruch, Teil einer überlegenen kulturellen Klasse zu sein, vermittelt – vielleicht unbewusst – ein Gefühl der Verwandtschaft mit der Führungsklasse der Konzerne, insbesondere wenn letztere dazu neigt, mit hochrangigen nationalen oder internationalen „Staatsdienern“ zu verschmelzen.

Dieses Gefühl wird durch einen instinktiven Hass auf Landwirte, Handwerker, Ladenbesitzer sowie auf die Welt der kleinen Unternehmen im Allgemeinen noch weiter gefördert. Was ihre Sympathie für die Arbeiter angeht, so scheint sie schon lange verschwunden zu sein, wenn sie überhaupt jemals existiert hat.

Die Arbeiterklasse fällt ohnehin so leicht dem „Populismus“ zum Opfer. Folglich tendiert eine solche elitäre Ausrichtung mühelos zum Autoritarismus: Der Plebs wird glücklich gemacht, ob er will oder nicht, da er nicht erkennen kann, wo seine Interessen wirklich liegen.

Vorsicht Feindbild!

Ein weiteres geschickt eingefädeltes Narrativ hat sich verheerend auf den kritischen Sinn vieler linksorientierter Menschen ausgewirkt. Mit Hilfe der Mainstream-Medien wurden einige immer wiederkehrende Feindbilder als solche etabliert, zusammen mit entsprechenden pejorativen, „standardisierten“ Adjektiven.

Dies hat sich als erstaunlich effektiv erwiesen, um jegliche Kritik an der offiziellen Wahrheit zu verhindern. Wer es wagt, dieses Narrativ abzulehnen, wird mit diffamierenden Etiketten wie „reaktionär“ oder „Verschwörungstheoretiker“ belegt…

Dies wird noch erleichtert, wenn sie ab und zu ein echtes Feindbild präsentieren können, das öffentlich und lautstark jeden Standpunkt verteidigt, der sich für die Regierung als gefährlich erweisen könnte. Später lassen sich solche Ideen und jene Menschen, die für sie eintreten, leicht dämonisieren.

Während der „Pandemie“ war dies das Schicksal all jener, die es wagten, Lockdowns zu kritisieren, bewährte Frühbehandlungen zu verteidigen oder vorgeschriebene experimentelle Injektionen abzulehnen. Durch die Verbreitung dieses angeblich „antireaktionären“ Narrativs gelang es, in den Köpfen jener, die mit dieser Erzählung sympathisierten, eine Art Gleichwertigkeit zwischen „Wokeness“ und den Richtlinien der Regierung herzustellen. Von da an kümmert sich die „Cancel Culture“.

Andererseits werden die von der Governance vorgegebenen Richtungen, solange sie mit „grünen“ oder inklusiven Schlagwörtern versehen sind – für den Planeten, für das Klima, für die Gleichstellung der Geschlechter usw. – vom „woken“-Gruppendenken geschluckt, das naiverweise von vielen Linken, insbesondere von jungen Menschen, geteilt wird. Mit der ganzen Energie des jugendlichen guten Gewissens werden sie den Projekten der transnationalen Konzerne zu Hilfe eilen, egal was passiert.

Noch mehr von diesem gut geölten Narrativ

Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum, die jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit der Governance verantwortlich sind, aber auch der CEO von BlackRock, Larry Fink, in seinem jährlichen Brief an die CEOs oder der ehemalige Zentralbanker und jetzige Klima-Finanz-Zar Mark Carney in seinem Buch „Value(s): Building a Better World for All“ (2021) folgen genau diesem „woke-freundlichen“-Narrativ.

Abgesehen von Elon Musk oder Peter Thiel wagen es keine öffentlichen Persönlichkeiten aus der Welt der Führungskräfte, dieses Narrativ zu hinterfragen.

Die Botschaft des WEF, von Carney oder Fink ist die des Stakeholder-Kapitalismus. Die zugrundeliegende Idee ist, dass die progressiven (in Ermangelung eines besseren Wortes) Teile der Öffentlichkeit offen sind für ein Narrativ, das das Aufkommen eines neuen „verantwortungsvollen“ Kapitalismus verkündet, der endlich – nachdem er seinen Weg nach Damaskus (in Davos) gefunden hat – gewillt ist, die Zerstörung des Planeten durch seine kurzfristige Gewinnpolitik zu stoppen, wenn auch um der langfristigen Rendite willen. Eine Entscheidung, die zwar wegen des Profits getroffen wurde, aber auf eine verantwortungsvolle Art und Weise.

Aus denselben Gründen ist ein solcher umbenannter Kapitalismus bereit, das Ansehen des Staates wiederherzustellen, denn der Stakeholder-Kapitalismus freut sich darauf, im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften (Anm.d.Ü.: gleich Faschismus) eng mit den Regierungen zusammenzuarbeiten. Auch der Staat ist ein Stakeholder.

So investiert der Kapitalismus nun in Großprojekte, die die öffentliche Gesundheit retten, die globale Erwärmung umkehren, eine nachhaltige Zukunft für die Menschheit und die Erde schaffen, Minderheiten die Hand reichen, Ungleichheiten bekämpfen, jeder Nation einen gerechten Wohlstand gewähren sollen… Nach dem Greenwashing folgt nun das Socialwashing, das Inclusivenesswashing und das Equalitywashing…

Eine Faszination für Technologie

Die Geschichte der Linken bezeugt, dass einige ihrer Vertreter eine ideale Gesellschaft befürworten, die von professionellen Managern geführt wird, solange diese Manager behaupten, nicht den Profit als Priorität zu haben, sondern lediglich den Wunsch, die Dinge im Einklang mit den Zwängen der Technowissenschaft zu führen.

Lenin war ein Verfechter des Taylorismus und des wissenschaftlichen Managements. Er holte amerikanische Ingenieure als technische Berater nach Russland, die ihm bei der industriellen Entwicklung der Sowjetunion helfen sollten.

Schon lange zuvor hatte sich der britische Fabianismus, ein Erbe von Benthams kommunitaristischem Utilitarismus, für eine „imperiale“ Politik (in ihren eigenen Worten) eingesetzt, die eine enge Partnerschaft zwischen Staat und Privatsektor im Sinne einer zentralen Planwirtschaft und einer strengen sozialen Kontrolle vorsah.

Die Fabian Society ist bekannt für die Gründung der London School of Economics (LSE) im Jahr 1895. Man könnte sagen, dass die technokratische Ideologie ihren Ursprung in angesehenen Mitgliedern der Fabian Society wie Beatrice und Sidney Webb hat.

Tatsächlich ist der Szientismus eine in der Linken weit verbreitete Überzeugung, ebenso wie der Glaube an den Fortschritt mit einem großen F. Der Sozialismus, insbesondere der Marxismus, verstand sich als Manifestation der Wissenschaft im Bereich der Wirtschaft, Soziologie und Politik.

Nehmen wir zum Beispiel die Eugenik: eine Pseudowissenschaft, in der der Szientismus auf sehr konkrete Weise Gestalt annimmt. Es gab Anhänger der Eugenik im gesamten politischen Spektrum, vor allem aber im britischen Sozialismus: Sidney und Beatrice Webb (wieder), H.G. Wells, George Bernard Shaw, Harold Laski, John Maynard Keynes…

In den Vereinigten Staaten jedoch wurden John D. Rockefeller Sr. und Jr. sowie Andrew Carnegie über ihre philanthropischen Stiftungen zu den Hauptverantwortlichen für die eugenischen Gesetze, die in der Zwischenkriegszeit in mehr als fünfundzwanzig Bundesstaaten verabschiedet wurden.

Selbst der Zweite Weltkrieg konnte die Rockefellers und andere hochrangige Mitglieder der Unternehmenswelt – insbesondere aus dem biomedizinischen Sektor – nicht davon abhalten, die Eugenik voranzutreiben.

Dies ist der Kontext, der den Biologen Julian Huxley (Aldous‘ Bruder), einen Mann voller Ideale des sozialen Fortschritts, der zu den Gründern der UNESCO und des WWF gehörte, dazu ermutigte, Eugenik nach dem Krieg aus offensichtlichen PR-Gründen in Transhumanismus umzubenennen.

In ähnlicher Weise änderte die British Eugenics Society 1989 ihren Namen in Galton Institute (nach Francis Galton, einem der Gründerväter der Eugenik) und dann 2021 in Adelphi Genetics Forum (in Partnerschaft mit dem Wellcome Trust, der biomedizinischen philanthropischen Stiftung, die vom Pharmakonzern GSK gegründet wurde).

Dass sich sowohl die Managerelite als auch der britische technokratische Sozialismus zur Eugenik hingezogen fühlen, macht in diesem kulturellen Kontext durchaus Sinn. Das Land ist die Wiege der Eugenik, wo sie sowohl vom Utilitarismus als auch vom Sozialdarwinismus genährt wurde, der auf dem starken Gefühl der rassischen Überlegenheit beruhte, das die meisten britischen Politiker jener Zeit teilten.

Die Mitglieder der herrschenden Klasse, ob konservativ oder progressiv, betrachteten sich gerne als das Produkt des von Herbert Spencer, dem Vater des Sozialdarwinismus, beschriebenen Prozesses des Überlebens des Stärkeren. Was die Unternehmen betrifft, so ist es nicht verwunderlich, dass eine Weltanschauung, die dazu neigt, alles als potenziellen finanziellen Wert zu betrachten, dazu führt, dass der Mensch selbst als Wert betrachtet wird, der aufgewertet werden muss.

Heutzutage ist der Glaube an die britische imperialistische Vormachtstellung einem weniger brutalen Gefühl der bloßen Klassenüberlegenheit gewichen, aber solche Gefühle sind bei den Anhängern des Transhumanismus, die sich im Silicon Valley oder auf dem Weltwirtschaftsforum tummeln, nach wie vor sehr lebendig – erfüllt von bodenlosem Selbsthass und folglich von einer Abscheu vor allem Menschlichen.

Und alle vermitteln den gleichen Glauben an den technischen Fortschritt, wie ihn die Fabian-Sozialisten zu ihrer Zeit so offensichtlich an den Tag legten.

Heute wird es ihren Nachfolgern nicht schwer fallen, sich im Namen der großen Prinzipien, die sie hochhalten, zu einer noch radikaleren Manager-Vision der sozialen Regulierung verleiten zu lassen. Je offener technokratisch und globalistisch das Narrativ des Regierens wird, desto mehr wird es von den „fortschrittlichen Menschen“ positiv aufgenommen.

So wie früher die kollektivistischen sowjetischen und maoistischen Ideologien begrüßt wurden, könnte auch ein Narrativ, das ein postkapitalistisches Wirtschaftssystem anbietet, das von der Klasse der professionellen Konzernmanager gesteuert wird, von großen Teilen der Linken begrüßt werden.

Laut dem WEF von 2018 ist der Wirtschaftsliberalismus vorbei: „Wir leben in abnormalen Zeiten. Die globale liberale Ordnung befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium des Zusammenbruchs“ (Fünf Fakten, die Sie zum Verständnis der neuen globalen Ordnung benötigen).

Lassen Sie uns alle die bevorstehende neue Weltordnung begrüßen, die auf einem Bündel von transnationalen Organisationen, einer Handvoll Oligopolen und gigantischen konzerneigenen Märkten beruht.

Folge dem Geld…

Es sollte auch daran erinnert werden, dass die globalistische Managerelite so weit ging, einen schattenhaften, aber direkten finanziellen Einfluss auf einige Organisationen auszuüben, die normalerweise als links bezeichnet werden, insbesondere durch private „philanthropische“ Stiftungen von Konzernen: Dies ist der Fall bei „inklusiven“ Bewegungen (wie etwa militanten „Transgender“-Gruppen) und Umwelt-Organisationen.

Mastercard bietet eine Kreditkarte an, die es jedem erlaubt, sich als das Geschlecht seiner Wahl zu identifizieren. Der moderne Kapitalismus ist „inklusiv“… Umwelt-Gruppen sind das größte Ziel von Unternehmensfinanzierungen, da eine CO2-neutrale Wirtschaft und die Kommerzialisierung natürlicher „Werte“ ganz oben auf der Agenda der Finanzindustrie stehen (weitere Einzelheiten finden Sie auf dieser Website und im Unlimited Hangout von Whitney Webb: https://unlimitedhangout.com/ ).

Greenpeace (deren Vorsitzende ein Agenda Contributor des WEF ist – Anm.d.Ü.: jetzt ist sie Staatssektretärin im Auswärtigen Amt – und deren undurchsichtige Finanzierung durch die Tides Foundation von Vanguard, State Street, Open Society Foundations, Rockefeller Foundation usw. stammt) oder Extinction Rebellion (finanziert von George Soros‘ Open Society Foundations und Trevor Neilsons Climate Emergency Fund) stehen unter der vollen Kontrolle multinationaler Konzerne. XR hatte sogar eine sehr aufschlussreiche „Unternehmens-Website“ eingerichtet, die inzwischen aus PR-Gründen gelöscht wurde.

Auf breiterer Ebene finanziert die Bill & Melinda Gates Foundation den Guardian, Libération und Le Monde, allesamt Zeitungen, die als linkslastig gelten. Ein Milliardär, Pierre Omidyar (einer der Gründer von eBay), finanziert das linke Online-Magazin The Intercept.

Eine gewisse Form der Kritik an der Agenda der Regierung wird sicherlich unterstützt, aber sie wird gemäß dem von der CIA theoretisierten Konzept des „Limited Hangout“ eingedämmt. Shoshana Zuboff durfte 2019 einige Aspekte des Zeitalters des Überwachungskapitalismus anprangern, während sie in der Zwischenzeit eine strenge Zensur Andersdenkender in sozialen Netzwerken fordert.

Später, in einem Interview mit Slate aus dem Jahr 2020, unterstützte sie das offizielle Narrativ, dass die Datenextraktion während COVID absolut legitim und harmlos war, weil sie auf Anweisung des Staates durchgeführt wurde und weil es nur allzu gut bekannt ist, dass die Behörden …

„… kein anderes Interesse haben, als dem öffentlichen Interesse zu dienen, und letztlich in der Rechtsstaatlichkeit und unter demokratischen Regierungen existieren, weil sie öffentliche Einrichtungen sind.“

Amazon, Apple, Nike und die Ford Foundation finanzierten Black Lives Matter. Die Open Society Foundations von George Soros sind bekannt für ihre Großzügigkeit gegenüber linken Bewegungen, die sich auf die Geschlechteridentität oder die Politik der offenen Grenzen konzentrieren.

Während die moderne Linke alle Hindernisse beseitigen möchte, die die Migrationsströme einschränken, tun dies alle Globalisten – allerdings aus sehr unterschiedlichen Gründen. Nehmen wir zum Beispiel Peter Sutherland: ehemaliger Präsident des GATT und Mitbegründer der WTO, im Vorstand von Goldman Sachs und BP, Gründungsmitglied des WEF sowie Vorstandsmitglied der Bilderberg-Gruppe und der Trilateralen Kommission…

Er begeisterte sich für das Schicksal von Migranten, zunächst als UN-Sonderbeauftragter für internationale Migration (2006-2017), dann im Vatikan, wo er von 2015 bis zu seinem Tod im Jahr 2018 der Internationalen Katholischen Migrationskommission vorstand. Zweifellos aus großzügigen, uneigennützigen und edlen Motiven.

Markenpolitik

Auch hier haben die Governance und der CEO von BlackRock, Larry Fink, keine Skrupel, das modische „Woke“-Narrativ zu unterstützen. Sie machen sich das sogar zunutze. Durch Tugendsignale will die Governance als auf der richtigen Seite der Geschichte stehend wahrgenommen werden.

Damit zielt sie auf eine städtische Öffentlichkeit ab, die einigermaßen gebildet und wohlhabend ist, aber auch Vertrauen in die Technik hat und gleichzeitig für die Umwelt und die Gleichstellung der Geschlechter schwärmt.

Der wiederholte Aufruf zu altruistischer Großzügigkeit (ein Hinweis auf die egoistischen Plebejer) beschönigt diese PR noch.

Langfristig geht es darum, dass sich zumindest ein Teil der Bevölkerung mit der von der Governance propagierten Politik identifiziert.

Ihre öffentlichen Vertreter wie das WEF und sogar BlackRock hoffen, eine Art institutionelle Verkörperung der aktuellen Modeerscheinung zu werden. Folglich hoffen sie, von der Ablehnung derjenigen zu profitieren, die sich diesem „woken“ Narrativ widersetzen, so dass indirekt jeder, der die Richtlinien des Regierungshandelns kritisiert, durch eine Art angeborenen Reflex per Definition als reaktionär angesehen wird, als bigott, obskurantistisch, frauenfeindlich, homophob, transphob, ungebildet, paranoid, verschwörungstheoretisch, fremdenfeindlich, egoistisch, unverantwortlich, ausgrenzend, wissenschaftsfeindlich, umweltfeindlich, tierquälerisch usw.

In der Tat besteht die Tendenz in der Marketingwelt heute darin, eine „Rückkopplungsschleife“ zwischen der Marke eines Produkts und seiner Zielgruppe zu schaffen. Letztendlich bedeutet dies, dass der Kunde seine Identifikation mit der Marke verinnerlicht: Letztere ist in der Lage, ein „cooles“ Narrativ um das Produkt und seinen Besitzer aufzubauen, der dadurch ebenfalls „cool“ wird, im Gegensatz zu denen, die das Produkt nicht wollen und daher „uncool“ sind.

Eine solche Erzählung soll dem besagten Produkt auf überzeugende Weise einen emotionalen und symbolischen Wert zuschreiben – und damit ein starkes „Storytelling“ vermitteln. Das Produkt verleiht seinem Besitzer ein bestimmtes Selbstbild, das durch seinen Lebensstil den Typus widerspiegelt, mit dem er identifiziert werden möchte (dies war bereits das Ziel der neuen individualistischen Marketingtechniken in den 1980er Jahren).

Und dieses Image ist genau das, was die Marke gleichzeitig durch ihr eigenes Image recycelt. Damit die Identität der Marke von allen Seiten ausreichend bestätigt wird, ist es unerlässlich, dass das Narrativ innerhalb des kommerziellen Zyklus unendlich oft wiederholt wird.

Auf diese Weise entsteht eine Form des reziproken Brandings: Es entsteht eine Osmose zwischen der Marke und ihrem Kunden. Letztere gehen beim Kauf von Kleidung so weit, dass sie gutes Geld für das Recht zahlen, ihre Fetischmarke zu tragen, und liefern der besagten Marke damit kostenlose Werbung, da ihre Identität so stark in die Marke investiert ist.

Wenn es der Governance gelingt, eine Art glückliche Modernität so weit zu personifizieren, dass sich ihr Zielpublikum mit diesem Branding identifiziert, dann hat sie Erfolg gehabt: Das Narrativ ist verinnerlicht – zumindest von diesem speziellen Zielpublikum.

Das WEF hofft vor allem, dieses besondere Branding zu verkörpern. Dabei stützt es sich auf seine Freunde, die vorgeben, von außerhalb der Unternehmenswelt zu kommen: „Prominente“, Intellektuelle und sogar religiöse Persönlichkeiten: allen voran Greta Thunberg, aber auch Prinz – jetzt König – Charles, Jennifer Morgan von Greenpeace (WEF-Agenda-Beiträgerin und jetzt im AM von Annalena Baerbock), Kenneth Roth von Human Rights Watch (WEF Young Global Leader), Leonardo di Caprio, Bono von U2 (der auch Investmentfondsmanager ist, aber sozial verantwortlich), Papst Franziskus…

Letzterer setzt sich besonders für die gute Nachricht des Stakeholder-Kapitalismus ein, die er mit Hilfe des Council for Inclusive Capitalism verbreitet.

Sie alle kritisieren die Marktwirtschaft und den mit ihr einhergehenden Konsum und kommerziellen Wettbewerb oder zumindest das, was sie für die Schwächen der Marktwirtschaft halten.

Sie sind stolz darauf zu sagen, dass sie sich über die negativen externen Effekte des Kapitalismus Sorgen machen, insbesondere im Hinblick auf soziale Ungleichheiten und Umweltauswirkungen. Papst Bergoglio zufolge „können wir Ungerechtigkeit heilen, indem wir eine neue, auf Solidarität basierende Weltordnung schaffen“.

Im Zuge dieses Versuchs, den Kapitalismus selbst umzubenennen, ist das WEF sogar in der Lage, linke Intellektuelle wie die Ökonomin Esther Duflo (WEF Young Global Leader), Thomas Piketty (WEF Agenda Contributor) und Chrystia Freeland (WEF Board of Trustees), jetzt kanadische Finanzministerin, die aber das Buch „Plutocrats: The Rise of the New Global Super Rich and the Fall of Everyone Else“ (2012) verfasst hat, oder im Verborgenen Naomi Klein, die in ihren jüngsten Büchern über die globale Erwärmung treu die Doktrin des Stakeholder-Kapitalismus predigt und die Covidian-Gesundheitspolitik, insbesondere die Impfvorschriften, vehement verteidigt.

Ein Narrativ, das Menschen erlaubt, von der Zukunft zu träumen

Darüber hinaus hofft Klaus Schwab, das Vertrauen der künftigen Untertanen der neuen Weltordnung für seine technokratische Agenda durch eine neue Episode seiner Marketingoffensive zu gewinnen, die diesmal auf einer „Großen Erzählung“ basiert, die mit Wohlfühlschlagwörtern wie Zusammenarbeit und Empathie gespickt ist.

Die verschiedenen Texte, die Klaus Schwab (und wie üblich Thierry Malleret) in „The Great Narrative. For a Better Future“ (2021) setzen auf die Technowissenschaft, insbesondere auf genomische Bearbeitung und kybernetische Fähigkeiten, um das Volk von der Vierten Industriellen Revolution träumen zu lassen.

Auch der grüne, inklusive und sozial verantwortliche Stakeholder-Kapitalismus sowie der „Impact Capitalism“ – seine Speerspitze, die unsere Welt zum Besseren verändern soll – sollen vom Volk mit Begeisterung aufgenommen werden.

Machen wir uns nichts vor: Der Covid-Mythos hat seine Grenzen. Er kann nicht auf Dauer funktionieren und vermittelt keine Form von echtem Glauben an ein Projekt zur Umgestaltung der Gesellschaft.

Im Übrigen räumt The Great Narrative etwas Großes ein: Das Vertrauen der Menschen in die Führungselite und ihre Institutionen erodiert rapide.

Das Thema des Davoser Frühjahrsgipfels 2022 lautete „Vertrauen wiederherstellen“. Laut Ngaire Woods von der Universität Oxford (WEF-Agenda-Mitarbeiterin und IWF-Beraterin) wurde auf dem WEF-Regionalgipfel zum Thema „The Great Narrative“ im November 2021 in Dubai festgestellt:

„… die gute Nachricht ist, dass die Eliten der Welt einander immer mehr vertrauen, so dass wir zusammenkommen und gemeinsam schöne Dinge gestalten und tun können. Die schlechte Nachricht ist, dass in jedem einzelnen Land, in dem sie eine Umfrage durchgeführt haben, die Mehrheit der Menschen ihrer Elite immer weniger vertraut. Wir können also führen, aber wenn die Menschen uns nicht folgen, werden wir nicht dorthin gelangen, wo wir hinwollen.“

Dies könnte durchaus ein verzweifelter Versuch der Global Governance sein, ihre Autorität zu legitimieren, die sich aus der internationalen öffentlich-privaten Partnerschaft ergibt, die von den kapitalistischen Interessengruppen durch ihre technokratischen Bemühungen begründet wurde.

Daher wagt es die Governance, am helllichten Tag aufzutreten und ihr „großes Narrativ“ zu entfalten, das zum neuen Gründungsmythos unserer angeblich zukünftigen technokratischen Zivilisation werden soll.

Jeder, der mit den Ideen von Yuval Noah Harari vertraut ist, wird eine These wiedererkennen, die der quasi offizielle Philosoph des Davoser Gipfels in „Sapiens“ (2011) aufstellte – ohne viel Rücksicht auf die Realität der Fakten, auf die er seine Argumentation stützte.

Harari zufolge bauen die Menschen ihre Gesellschaften durch imaginäre Narrative auf, die geschaffen wurden, um willkürliche und fiktive ethische Gemeinschaftsregeln zu fördern. Das Narrativ des Regierungshandelns versucht offensichtlich verzweifelt, den Geschehnissen einen Sinn zu geben, wobei die einzige Lösung darin besteht, einer winzigen transnationalen Elite noch mehr Macht und Kontrolle zu verleihen, die als einzige Antwort auf die Probleme der Menschheit noch mehr Technologie bereitstellen wird.

Matt Smyth ist Professor an der Universität Straßburg