Sicher und wirksam: Myokarditis-Fälle bei Kindern unter 18 Jahren in Kanada um das 100-fache gestiegen

Großes kanadisches Krankenhaus: Vor COVID wurden dort zwei Fälle pro Jahr behandelt. Jetzt sind es 27 in nur 6 Wochen. Das ist ein 117-facher Anstieg. Aber die CDC sagt, es sei nur „leicht erhöht“.

Infowars.com berichtet: Da die Basisrate der Myokarditis bei Kindern bei 1 pro 100.000 liegt, bedeutet dies, dass 1 von 1.000 geimpften Kindern an Myokarditis erkrankt, und wahrscheinlich sind es sogar noch mehr, zumal die thailändische Studie gezeigt hat, dass fast 30 % der Kinder durch die Impfung in einer Weise am Herzen geschädigt werden.

Da es in den USA fast 80 Mio. Kinder unter 18 Jahren gibt, müssten wir, wenn alle geimpft würden, mit 80 000 Kindern mit Myokarditis rechnen, die immer sehr ernst ist.

Das sind eine Menge Kinder. Man könnte meinen, das sei ein Problem, aber das ist es nicht.

Wenn 2 Autobesitzer sterben, fordert der Autohersteller die Leute auf, das Auto nicht mehr zu benutzen. Darüber habe ich kürzlich geschrieben.

Der Grund dafür ist einfach: Haftung.

Aber bei diesen Impfstoffen gibt es keine Haftung, sodass es nicht notwendig ist, ein Halteverbot zu verhängen.

Die US-Regierung wird mit Freuden Hunderttausende oder Millionen von Kindern schädigen, und es spielt einfach keine Rolle, weil es keine Haftung gibt. Das ist einfach so.

Nur wenige Mitglieder des Kongresses werden dem Aufmerksamkeit schenken, weil sie nicht als „wissenschaftsfeindlich“ angesehen werden wollen.

Sind Sie ein Faktenprüfer?

Jeder „Faktenprüfer“, der meine Quelle überprüfen möchte, sollte mich kontaktieren. Das Krankenhaus anzurufen, ein Dementi zu erhalten und dies als „die Wahrheit“ zu veröffentlichen, ist kein Faktencheck.

Auch die TEE-Fälle nehmen zu… Ich frage mich, warum?

Ein Leser schrieb:

Dies ist zwar nicht spezifisch für Myokarditis, aber ich möchte Sie auf eine andere Beobachtung aufmerksam machen. Ich arbeite im Bereich der ambulanten Verfahren im Krankenhaus. Nach der Einführung des Impfstoffs habe ich einen Anstieg der TEE-Verfahren (transösophageale Echokardiogramme) festgestellt. Wenn ein Patient eine zufällige TIA/einen zufälligen Schlaganfall erleidet und die Ursache nicht ermittelt werden kann, kann dieses Verfahren durchgeführt werden, um eine angeborene Herzfehlbildung (wie PFO) als Ursache auszuschließen. Andere Krankenschwestern und -pfleger berichteten über die erhöhte Zahl dieser Fälle nach der Einführung des Impfstoffs. Vielleicht doppelt so viele pro Woche für ein paar Monate? TEEs können von jedem ausgebildeten Kardiologen durchgeführt werden, werden aber häufig von einem auf Elektrophysiologie spezialisierten Kardiologen durchgeführt. Ich empfehle Ihnen, nach Krankenschwestern, Arzthelferinnen oder Sekretärinnen zu suchen, die in der Praxis eines EP-Kardiologen arbeiten. Sie könnten bestätigen, ob eine erhöhte Anzahl von TEEs durchgeführt wurde (vermutlich aufgrund einer Zunahme von TIAs oder Schlaganfällen).

Zusammenfassung

Das IWK-Gesundheitszentrum ist nicht der einzige Ort, an dem ein massiver Anstieg von Myokarditis bei jungen Menschen zu beobachten ist. Meine eigenen Erhebungen ergaben eindeutig einen mindestens zehnfachen Anstieg der Myokarditisraten nach Einführung der Impfstoffe. Das ist ein Anstieg gegenüber den Raten unter COVID allein. Meine Umfrage ergab nur einen zehnfachen Anstieg, weil die meisten Leute angaben, vor der Impfung keine Fälle gesehen zu haben, was die Zahlen verzerrt.

Jeder Arzt, der Ihnen erzählt, dass die Myokarditis-Raten mit dem Impfstoff niedriger sind, sollte wegen Verbreitung von Fehlinformationen bei seiner staatlichen Ärztekammer angezeigt werden.

Die CDC behauptet, das Risiko einer Myokarditis sei nur „leicht erhöht“. Wie erklären sie diesen 100-fachen Anstieg? Ich weiß es nicht. Sie blockieren jetzt meine E-Mails und ignorieren meine Telefonanrufe. Glücklicherweise kann ich Plakate kaufen, um mit ihnen zu kommunizieren und sie über ernsthafte Sicherheitssignale zu informieren.

Dieser Artikel ist ein weiterer Beweis dafür, dass die COVID-Impfstoffe eine Katastrophe sind und sofort gestoppt werden sollten.