Der Bio-Mensch: Eine gefährdete Spezies

Seit ich meiner 2-jährigen Tochter in einer Spielgruppe eine Banane angeboten habe & sie aus irgendeinem unglücklichen Grund lauthals schrie: „IS ES BIO?!“ Habe ich eine Abneigung gegen das Wort „Bio“.

Ich stöhnte innerlich, als alle die Stirn runzelten, als diese Frage aus dem Mund eines Kleinkindes kam.

Ich weiß, dass es eine seltsame Frage für sie war (natürlich war es verdammt biologisch), aber warum? Warum ist es so seltsam, dass ein kleiner Mensch bereit ist, eine Banane zu meiden, wenn sie in einem Cocktail aus krebserregenden Chemikalien gewachsen ist?

Ok, vielleicht ist es etwas ungewöhnlich, solche Dinge im Alter von 2 Jahren zu bedenken, und ich habe sie innerlich dafür gezüchtigt, dass sie zu meiner Unfähigkeit beiträgt, mich auch nur für eineinhalb Stunden pro Woche mit normalen Menschen zu treffen, aber die Sache ist die, dass es keinen Unterschied macht, ob man 2 oder 42 ist; wenn man es wagt zu fragen, ob etwas biologisch ist, wird man in die Kiste mit den seltsamen Dingen gesteckt.

Wann wurde natürlich zu seltsam?

Wann wurde Gift zum Hauptereignis und wann wurde natürlich ausgelacht?

Was hat es mit dem „Hört auf mit eurem schweinischen Essen – denkt ihr, ihr seid was Besonderes?“ auf sich?

Die „Es ist ok für Leute wie dich, die es sich leisten können“-Kommentare. Spottet man über Leute, die es sich leisten können, Kippen zu kaufen, jeden Abend Wein zu trinken, in den Urlaub zu fahren, in den Pub zu gehen, ein neues Auto zu kaufen oder Sky TV oder Netflix zu abonnieren?

Warum muss ich mich beim Einkaufen durch die „normalen“, mit Pestiziden und MSG verseuchten Lebensmittel wühlen, um die „seltsame“ Version zu finden, die natürlich ist?

Warum werde ich, wenn ich natürlich und unverfälscht sein möchte, frei von Chemikalien, genetischer Veränderung und Strahlung, auch als seltsam gebrandmarkt?

Ein „Verschwörungstheoretiker“, weil ich mich entscheide, der Firma mit der größten kriminellen Geschichte von medizinischem Betrug aller Zeiten nicht zu vertrauen, die aus „gesundheitlichen“ Gründen ein experimentelles Gebräu in meine Zellen injiziert, das auf einem Test basiert, der glaubt, dass eine Mango einen Virus einfangen kann?

Währenddessen könnte ich einigen Leuten eine Flasche Kombucha geben & sie haben buchstäblich zu viel Angst, sie zu trinken… Gute Bakterien? Gibt es so etwas? Riskieren Sie es lieber nicht. Vielleicht ist es nicht sicher.

Erwähnen Sie eine Rizinusölpackung und eine Magnesiumkapsel und ihre medizinische Vorsicht sprengt die Skala.

Wenn ich weiter in die Gefilde von Einläufen & Urintherapie gehe, geht das Licht aus. Ich habe sie verloren.

Verdammt, wann werde ich es lernen.

Wenn Sie heutzutage Immunsysteme erwähnen, schauen Sie die eingefleischten Covid-Beschränkungspräfekten an, als würden Sie die Macht von Plexiglas nicht verstehen. Immunsysteme sind nur noch primitive Dinge aus alten Zeiten, die ohne Dr. Fauci & Formaldehyd nicht funktionieren.

Wir haben uns weiterentwickelt.

Wir finden soziale Isolation & eine irrationale Angst vor anderen Menschen, die sich an der Nase kratzen, viel effizienter. Das ist es, was sie den Menschen angetan haben.

Wissenschaft.

Die Wahrheit ist, es ist einfach gesellschaftsfähiger, ungesund zu sein.

Harsch? Vielleicht, aber nur eine harte Realität.

Was würden die meisten Leute lieber hören – was für einen beschissenen Job der NHS beim Einsetzen Ihrer Stents gemacht hat, oder wie episch Sie sich mit nur 3 Stunden Schlaf fühlen, seit Sie von Kaffee auf Weizengras umgestiegen sind?

Einer dieser Menschen ist „einer aus der Menge“; ein Held, der sich durch eine so zermürbende Prozedur gekämpft hat. Der andere ist ein Ausgestoßener; ein Störfaktor. Ein Spiegel.

Mit uns wird gespielt, wie es die meisten Leute buchstäblich nicht glauben würden.

Es ist eine unbequeme Wahrheit, aber keine Menge an Medikamenten, Impfungen oder verrückten, sinnlosen, kriegsähnlichen Angriffen zur Ausrottung von Keimen wird jemals zu einer besseren Gesundheit führen.

Jedes Jahr gibt es mehr Angst um Gesundheit und Keime.

Jedes Jahr gibt es mehr Medikamente und Impfstoffe.

Jedes Jahr gibt es mehr „gefährdete“ Menschen und mehr Krankheiten.

Wir sind nicht dafür geschaffen, so zu leben.

Es ist nicht nur völlig unnötig, sondern führt zu einer massiven Schwächung des menschlichen Körpers. Akute Kinderkrankheiten sind die Gelegenheit für den Körper, ererbte Toxizität zu verbrennen. Akute Krankheiten im Erwachsenenalter funktionieren ähnlich – sie verbrennen die angesammelten Giftstoffe.

Sie mit Medikamenten und bekannten Karzinogenen wie Aluminium zu stoppen, tut nichts anderes, als die toxische Belastung zu erhöhen und tiefere, chronische Krankheiten zu schaffen.

Dennoch wundern wir uns, warum es normal ist und erwartet wird, dass 50% der Menschen Krebs bekommen? (Aber wir scheinen uns nicht zu wundern, dass je mehr Forschung Cancer Research betreibt, desto mehr Krebs gibt es, während wir weiterhin ihre Taschen füllen).

Was für eine Arbeit, die sie an uns geleistet haben. Sie verbrennen die Hexen, entführen die Gesundheit und ersetzen die Heilung durch ein Karussell aus Gift-Krankheit-Medizin. Problem-Reaktion-Lösung.

Heute wird die große Mehrheit der Menschen nicht nur verkauft, sondern sie unterstützen und verteidigen genau die Industrien, die sie täglich in ein frühes Grab befördern, die wild entschlossen sind, uns unsere Fähigkeit zu gedeihen zu nehmen und uns lediglich in einem verdummten Zustand der Abhängigkeit, Fügsamkeit und Komplizenschaft existieren und überleben zu lassen.

Die Verleugnung der Macht, der Kontrolle, der Gier und des bösen Spottes, den wir heute sehen, ist verständlich.

Warum sollten sie das wollen?

Sicherlich nicht.

Kognitive Dissonanz im Extremfall.

Als die Medien wegen des Klimawandels durchdrehten, dachte ich, dass sie uns auf etwas vorbereiten. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, was es mit dem Selbsthass, der Menschenfeindlichkeit, den Schuldgefühlen, der Scham und dem „Seht, was ihr getan habt, ihr schrecklichen Wesen, man kann euch nicht trauen“ auf sich hatte.

Ich wusste, dass, was auch immer kommen würde, ein Maß an Unterwerfung unter die Kontrolle der Regierung erfordern würde, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Es wird gesagt, dass Angst der einfachste Weg ist, die Massen zu kontrollieren, aber fügen Sie dem ein Vorspiel von emotionalen Schlägen hinzu, die zu einem geringen Selbstwertgefühl führen und wir sind Wachs in ihren Händen.

Ich glaube, dass dies der Grund ist, warum so viele Menschen jetzt gegen ihre Integrität gehen, um zu zeigen, dass sie sich kümmern. Ganzheitliche“ Therapeuten, die die giftige Spritze haben. Naturliebhaber & Planetenaktivisten, die die 5G-Strahlung verteidigen.

Wir wissen, dass die Regeln keinen Sinn machen, aber wir können nicht mehr Schuld, Scham & Schuldgefühle ertragen. Wir werden alles tun, damit es aufhört.

Noch ein paar Spritzen injizieren.

Noch ein paar Chemikalien einatmen.

Wir können dieses Maß an Verantwortung für jeden und alles nicht mehr übernehmen. Es ist zu viel. Aber es ist uns nicht erlaubt, für uns selbst verantwortlich zu sein. Das ist egoistisch.

Augen runter, in Reih und Glied, Soldat sein, durchkämpfen.

Ohne zu wissen, dass wir uns in einem echten Krieg befinden.

Der 3. Weltkrieg.

Dem psychologischen.

Ich kenne Leute, die lieber verhungern würden, als einen gentechnisch veränderten Apfel zu essen, die sich aber inzwischen selbst gentechnisch verändert haben, ohne es zu merken oder sich darüber aufzuregen.

Alle tun das „Richtige“, weil die Regierung es gesagt hat. Die Regierung, auf die sie nicht hören.

Don Miguel Ruiz sagt in „Die vier Übereinstimmungen“:

…die Grenze deiner Selbstmisshandlung ist genau die Grenze, die du von jemand anderem tolerieren wirst… Denn in deinem Glaubenssystem sagst du: „Ich verdiene es.“‚

Und wir befinden uns in einer sehr missbräuchlichen Beziehung zu unseren Regierungen. Sie haben unseren Selbsthass und unsere umgekehrte Verantwortung im Vorfeld von 2020 in einen absoluten Rausch versetzt & es hat wunderbar funktioniert.

Sie haben es geschafft, das Mitgefühl einiger der gebildetsten Menschen zu kapern & es in diese aktuelle Darstellung von unlogischer Selbstaufopferung zu verdrehen.

„Aber wenn Sie sich selbst impfen, helfen Sie anderen.“ Tatsächlich? Meinen Körper mit giftigen Injektionen mit unbekannten Folgen zu schwächen, wird hilfreich sein?

Was für ein absoluter Schwachsinn.

Inwiefern ist es hilfreich für mich, meine oder die Chancen meiner Kinder zu erhöhen, an Krebs zu erkranken, um angeblich jemanden davor zu bewahren, eine im Allgemeinen milde oder völlig symptomlose vorübergehende Krankheit zu bekommen?

Während die Menschen, die wir angeblich schützen, als ahnungslose Opfer auf dem ewigen Karussell des Untergangs bleiben und sich täglich mit mediengesteuerter Angst, Lebensmitteln, Drogen, Haushalts- und Energie-/Umweltgiften berauschen und schwächen?

Wie sieht es mit dem großen Ganzen aus? Gesund zu bleiben für unsere Kinder? Die menschliche DNA so zu erhalten, wie die Natur sie vorgesehen hat, für kommende Generationen? Daran arbeiten, die zu vererbende toxische Belastung zu reduzieren, anstatt sie zu erhöhen?

Es dauerte 5 Jahre, bis die Auswirkungen von Contergan sichtbar wurden. Was wäre, wenn sich in 20 Jahren herausstellen würde, dass dieser Impfstoff jeden unfruchtbar macht? Denn das ist durchaus möglich.

Was würde man dann sagen?

‚Hoppla!‘?

Wir dachten, das sei eine Verschwörungstheorie“?

Vielleicht hätten wir im Nachhinein ein paar Langzeittests machen sollen, bevor wir die nächste Generation von Fortpflanzungswilligen zum Experiment gezwungen haben“?

‚Das war’s dann wohl mit der Menschheit – aber wenigstens haben sie nicht alle diese Krankheit mit einer Überlebensrate von 99,7 % bekommen…‘

Was wäre, wenn persönliche Verantwortung nicht so ein politisch inkorrektes Tabu wäre?

Was wäre, wenn es cool wäre, kolloidales Silber und Chaga-Pilze im Gespräch zu erwähnen, anstatt einen hartnäckigen Husten und einen fleckigen Ausschlag?

Was wäre, wenn wir ein Zertifikat für eine Darmspülung bekämen, anstatt eine Auffrischungsimpfung für den neuesten Doppelmutanten plus Stamm des schwer fassbaren Bazillus, vor dem wir gerade weglaufen?

Was wäre, wenn die Menschen die Verbindung zwischen dem, was in ihren Körper gelangt, und dem Ergebnis ihrer Gesundheit herstellen würden und die wahre Ursache von Krankheit anerkennen würden – Toxizität?

Wenn das Immunsystem & die natürliche Welt, einschließlich des menschlichen Körpers, tatsächlich richtig respektiert würden.

Man sagt uns, dass die natürliche Welt & der natürliche Körper in großer Gefahr sind. Wo sind also die natürlichen Lösungen? Wo ist die Betonung auf organisch?

Wo ist das Gerede über Immunsysteme, die Kraft des Geistes, die bekannten Heilmittel selbst für die „unheilbarsten“ Krankheiten?

Versteckt. In den Untergrund gedrängt von den Leuten, die uns einen anderen Weg gezeigt haben. Einen unnatürlichen Weg.

Wir sehen die Kraft der Natur in den Pflanzen, die durch die Risse im Beton nach oben drängen, aber wir denken, dass sie unser Eingreifen von unnatürlichen „Lösungen“ braucht, um zu überleben?

Es ist peinlich.

Wir regen uns darüber auf, dass Tiere nicht in ihrem natürlichen Lebensraum leben. Was ist mit unserem?

Neben einer langen Liste anderer unnatürlicher, ungesunder und unmenschlicher Verhaltensweisen laufen wir heute den ganzen Tag mit Masken herum und atmen Chemikalien ein, anstatt frische Luft zu atmen.

Sauerstoff ist entscheidend für unseren Körper-pH-Wert, & der Körper-pH-Wert ist entscheidend für die innere Umgebung des Körpers, die bestimmt, ob wir gute oder schlechte „Wirte“ für Krankheitserreger sind.

Wenn wir dann einen Erreger beherbergen & krank werden, nehmen wir eine Ladung Chemikalien zu uns, um ihn „verschwinden zu lassen“. Eigentlich tun wir das auch, wenn wir keinen Erreger beherbergen.

Wir tun es nur für den Fall.

Wir haben strahlende Smartwatches, Apps und alles andere, was möglich ist, um unser Denken, Sehen, Hören und Beobachten für uns zu übernehmen. Eine immer größer werdende Abkopplung von unserem eigenen Verstand & allem, was natürlich ist.

Kein Wunder, dass die Menschheit den Faden verloren hat.

Die Verbindung ist verloren gegangen & wir wurden reingelegt. Wir wurden an der Nase herumgeführt zu einem totalen Misstrauen und einem Mangel an Verbindung zu unserem Körper und uns selbst.

Heute geht es noch weiter.

Natürliche organische Wesen werden dazu erzogen, wie transhumane Roboterhybride zu leben. Einige gehen bereitwillig und mit einem Lächeln im Gesicht.

Dies ist die lange prophezeite 2-Welten-Spaltung & wir können wählen, welchen Weg wir gehen.

Wir können zu wandelnden WiFi-Strahlern mit Strichcodes werden und zusehen, wie die Menschheit zu einer gekaperten Version ihrer selbst wird, oder wir können wieder in Kontakt mit dem kommen, was wir wirklich sind, die Kontrolle über unser Leben und unsere Gesundheit zurückerlangen und als natürliche Wesen gedeihen.

Ich würde behaupten, dass, wenn es eine Fraktion der menschlichen Rasse gibt, die im Moment tatsächlich verletzlich ist, es die organische Version ist. Die unveränderte Version, die danach strebt, sauber, stark und unverfälscht zu bleiben in einer Flutwelle von Massenpsychosen, die ihnen sagen, dass sie eine Gefahr für die von Angst und Pharma geschlagenen so genannten „Verwundbaren“ sind und deshalb selbst pharma-geschwächt werden müssen.

Aber selbst „Verwundbare“ wurde gekapert… Verwundbar muss nicht bedeuten, dass man einem zerbröckelnden Gesundheitssystem machtlos ausgeliefert ist, das verzweifelt darauf angewiesen ist, dass gesunde Menschen, einschließlich Kinder, ihre Körper schwächen, um uns zu „retten“.

Verletzlich kann der befreiendste, ermächtigendste Zustand von allen sein.

Akzeptieren, lieben, stehen und Verantwortung übernehmen für den rohen, natürlichen, unvollkommenen Menschen, der wir sind und zu dem wir geboren wurden. Die perfekte Grundlage für Souveränität; die widerstandsfähigste und wahre Stärke, die man sich vorstellen kann.