Andrew Korybko

Eines der Ziele der Spezialoperation besteht darin, jene ukrainischen terroristischen Bedrohungen gegen Zivilisten zu neutralisieren, die Russland seit Langem vorausgesehen hatte, jedoch durch diplomatische Mittel nicht präventiv verhindern konnte.

Drei Wellen ukrainischer Drohnen trafen vergangene Woche ein Wohnheim in Starobelsk, einer Stadt in der ehemals ukrainischen russischen Region Lugansk, bei einem Angriff, bei dem fast zwei Dutzend Studenten getötet wurden. Russlands ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen brachte den Vorfall bei einer Dringlichkeitssitzung zur Sprache, wurde jedoch von der Ukraine mit der Behauptung konfrontiert, dass überhaupt kein Angriff stattgefunden habe – trotz unbestreitbarer gegenteiliger Beweise. Dazu kommt, dass BBC und CNN Russlands Einladung ablehnten, den Ort zu besuchen, während die EU-Staats- und Regierungschefs zu dem Angriff schweigen.

Ob die Ukraine das Wohnheim absichtlich ins Visier genommen hat, wie Russland aufgrund ihrer Vorgeschichte terroristischer Angriffe seit Beginn der Spezialoperation behauptet, oder ob es sich – wie andere spekulieren – um fehlerhafte Geheimdienstinformationen handelte: Die offizielle ukrainische Reaktion bei den Vereinten Nationen diskreditiert sich selbst und sollte bei allen Misstrauen wecken. Rundheraus zu leugnen, dass überhaupt ein Vorfall stattgefunden habe, und entsprechende Behauptungen stattdessen als „haltlos“ zu bezeichnen und hinzuzufügen, sie gehörten „zu einer Lehrbuch-Desinformationskampagne Moskaus“, geht weit über das Ziel hinaus.

Westliche Medien wie BBC und CNN spüren vermutlich, dass etwas nicht stimmt – höchstwahrscheinlich, dass die Ukraine das Wohnheim aufgrund fehlerhafter Geheimdienstinformationen getroffen haben könnte und dies nun abstreitet, ähnlich wie sie nach dem Tod zweier Polen im November 2022 abstritt, versehentlich Polen bombardiert zu haben. Genau deshalb wollen sie den Ort nicht besuchen. Sie möchten diesem Vorfall keine zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen und hoffen, dass er aus dem Bewusstsein der westlichen Öffentlichkeit verschwindet – sofern diese überhaupt davon erfahren hat – oder als Verschwörungstheorie dargestellt werden kann.

Jede Berichterstattung vor Ort, die Russlands Behauptungen über eine ukrainische Verwicklung Glaubwürdigkeit verleiht – ob absichtlich oder versehentlich –, könnte die Unterstützung für weitere Militärhilfe weiter verringern. Sollte zumindest einer der westlichen Partner der Ukraine eine wirklich neutrale Untersuchung einleiten, könnte Kiew diese entweder blockieren oder Beweise könnten vernichtet werden, was die Ukraine schuldig erscheinen ließe. Zudem besteht die Möglichkeit, dass eine Untersuchung Beweise dafür zutage fördert, dass die mutmaßlich fehlerhaften Geheimdienstinformationen auf den Westen zurückzuführen waren.

Aus diesen Gründen begnügen sich BBC und CNN damit, den Vorfall lediglich beiläufig im Zusammenhang mit Russlands Oreshnik-Vergeltungsschlag am Wochenende zu erwähnen. Sie tun dies nur, um einen Anschein journalistischer Glaubwürdigkeit zu bewahren, anstatt gar nicht darüber zu berichten – was ihnen vermutlich lieber wäre. Möglich ist auch, dass die formellen staatlichen Auftraggeber der BBC beziehungsweise die informellen der CNN ihren jeweiligen Chefredakteuren diskret signalisiert haben, Starobelsk keinesfalls zu besuchen, und diese der Anweisung gehorsam Folge leisteten.

Unabhängig von Spekulationen über ihre Motive bleibt die Schlussfolgerung dieselbe: Die Ukraine wird niemals Verantwortung übernehmen, selbst nicht für möglicherweise versehentliche Angriffe auf Zivilisten – geschweige denn für jene, die absichtlich durchgeführt wurden, wie in der Region Kursk und anderen Teilen Russlands. Die westlichen Medien werden dies ebenfalls vertuschen, und daran wird sich bis zum Ende der Spezialoperation nichts ändern. Russland hofft dann, jene Bedrohung seiner Zivilbevölkerung zu neutralisieren, die es seit Langem vorausgesehen hatte, aber durch diplomatische Mittel nicht präventiv verhindern konnte.

In der Praxis bedeutet dies, dass die Spezialoperation entweder so lange fortgesetzt wird, bis ihre militärischen Ziele vollständig erreicht sind – insbesondere die Entmilitarisierung der Ukraine –, oder dass mögliche Kompromisse sicherstellen müssen, dass die Ukraine versteht, dass solche Angriffe sofort massive Vergeltungsschläge auslösen würden.

Sicher ist nur eines: Russland wird niemals eine Zukunft akzeptieren, in der seine Bevölkerung regelmäßig Ziel ukrainischer Terrorangriffe jeglicher Art wird. Deshalb wird Moskau alles realistischerweise Mögliche tun, um dies dauerhaft zu beenden.