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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Globaler Notfall im Herbst? – Diese Datenbank kennt die Wahrheit!

Die Regierung zerbricht vor unseren Augen! // GEGENPOL

Thomas Röper aus Starobelsk: „Das war kein militärisches Ziel“

Neuer 9-11-Flugsimulator-Bericht widerlegt die offizielle Darstellung (Redacted News – Deutsch)

KAMPF DER GIGANTEN | DANIELE GANSER & SEVIM DAGDELEN

DAS haben wir nicht kommen sehen… | Sandra Weber

Die Impf-Mafia? Was wirklich hinter der mRNA-Kampagne steckt | Helmut Sterz

„Mach einfach nicht mehr mit!“ – So entkommst du dem digitalen Käfig! (Kayvan Soufi-Siavas)

Studie: Herzschäden durch Windräder – Punkt.PRERADOVIC mit Dr. Peter F. Mayer

ein Kamel hat gefurzt …

Der Podcast-Krieg: Abwehrstrategien gegen soziale Emporkömmlinge

Kayvan Soufi Siavash fragt. Grok antwortet! – ChapsVision die digitale Unabhängigkeit Europas!

20 Jahre Diffamierung: Warum Friedensforscher Dr. Daniele Ganser nicht aufgibt

Krass: Das größte Google Update seit 25 JAHREN! Gemini 3.5, Antigravity 2.0 & AI Act Interview

Zugriff auf DEIN Vermögen: So schützen sich Insider! (mit Lüning, Jilch, Matussek, Vitye & Mayer)