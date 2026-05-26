Kaum besser als Sklaverei

Von Doug Casey

Um Missverständnisse darüber auszuräumen, was Steuern eigentlich sind, ist es hilfreich, den Begriff „Diebstahl“ zu definieren. Eine gute Definition lautet: „die unrechtmäßige Aneignung und Wegnahme des persönlichen Eigentums eines anderen“. Die Definition fügt nicht hinzu: „es sei denn, man ist der Staat“.

Grundsätzlich gibt es keinen Unterschied zwischen der Wegnahme von Eigentum durch den Staat und der durch eine Straßenbande, außer dass der Diebstahl des Staates „legal“ ist und seine Vertreter vor Strafverfolgung geschützt sind. Viele Menschen akzeptieren diese Analogie nicht, da die Regierung weithin als vom Volk, für das Volk und durch das Volk angesehen wird, auch wenn anerkannt wird, dass sie sich von Zeit zu Zeit falsch verhält.

Angenommen, ein Straßenräuber verlangt Ihre Brieftasche, vielleicht weil er Geld für ein neues Auto braucht, und droht Ihnen mit Gewalt, wenn Sie nicht nachgeben. Jeder würde das als kriminelle Handlung bezeichnen. Angenommen jedoch, der Straßenräuber sagte, er wolle das Geld, um sich Essen zu kaufen. Wäre es immer noch Diebstahl? Angenommen nun, er sagte, er wolle Ihre Brieftasche, um eine andere hungrige Person zu ernähren, nicht sich selbst. Wäre es immer noch Diebstahl?

Nehmen wir nun an, dieser Räuber überzeugt die meisten seiner Freunde davon, dass es in Ordnung ist, wenn er Ihnen Ihre Brieftasche abnimmt. Wäre es immer noch Diebstahl? Was wäre, wenn er eine Mehrheit der Bürger davon überzeugt? Prinzipien stehen für sich. Selbst wenn eine kriminelle Handlung aus gutem Grund oder mit der Komplizenschaft von Umstehenden begangen wird (selbst wenn diese Leute sich Regierung nennen), ist es immer noch ein Akt krimineller Aggression.

Es ist wichtig, einen ethischen Standpunkt zu dieser Frage zu entwickeln, auch wenn dies Ihre Reaktion auf die Forderungen des Räubers (oder des Staates) nicht ändert. Genauso wie es in der Regel unklug ist, sich einem Räuber zu widersetzen, ist es in der Regel unklug, sich der Regierung zu widersetzen, die viel Macht auf ihrer Seite hat.

Das heißt nicht, dass es einfach ist, gegen den Strom zu schwimmen. Jedes Jahr zur Steuerzeit ziehen die Befürworter eines starken Staates eine ganze Reihe von Allheilmitteln hervor, um die Lämmer zu betäuben, während sie geschoren werden. Eines der schlimmsten ist: „Steuern sind der Preis, den wir für die Zivilisation zahlen“, eine Aussage des Obersten Bundesrichters Oliver Wendell Holmes. Es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine Lüge, wenn sie groß genug ist und oft genug wiederholt wird, schließlich akzeptiert werden kann.

Tatsächlich ist die Wahrheit fast genau das Gegenteil. Wie der Ökonom und Autor Mark Skousen betont hat: „Steuern sind der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir es versäumt haben, eine zivilisierte Gesellschaft aufzubauen. Je höher das Steuerniveau, desto größer das Versagen. Ein zentralistisch geplanter totalitärer Staat ist ein völliges Scheitern der Zivilisation, während eine vollkommen freiwillige Gesellschaft ihr ultimativer Erfolg ist.“

Steuern sind Zerstörer von Zivilisation und Gesellschaft. Sie machen den Durchschnittsbürger arm. Sie finanzieren Sozialprogramme, die die unteren Schichten am Boden der Gesellschaft festhalten. Sie untermauern eine gigantische Bürokratie, die nur dazu dient, Kosten zu erhöhen und Anreize zu zerstören. Sie finanzieren öffentliche Bauprojekte (einst „Pork-Barrel-Projekte“ genannt, heute jedoch in „Infrastrukturinvestitionen“ umgetauft), die in der Regel zehnmal so teuer sind wie ihre privat finanzierten Pendants, unabhängig davon, ob sie benötigt werden oder nicht. Sie erhalten Programme aufrecht, die enorme Verzerrungen in der Wirtschaft verursachen (wie die Einlagensicherung für Banken). Und sie fördern ein Klima der Angst und Unehrlichkeit. Die Liste der Übel lässt sich fortsetzen. Aber die einfache Wahrheit ist, dass alles, was die Gesellschaft braucht oder will, von gewinnorientierten Unternehmern bereitgestellt würde, wenn nur der Steuereintreiber in den Ruhestand ginge.

Gegen Steuern zu protestieren, weil sie eine kostspielige oder ineffiziente Art der Leistungserbringung sind, ist jedoch weitgehend vergeblich. Das ist so, als würde man sagen, der Straßenräuber solle einen nicht ausrauben, weil es für ihn vielleicht einen besseren Weg gäbe, an das zu kommen, was er will.

Wie ernst ist das Steuerproblem auf lange Sicht? Ich glaube, es wird weniger, nicht mehr ernst werden, trotz der immer höheren Steuersätze der Regierung und drakonischer Durchsetzungsmaßnahmen. Der große langfristige Trend in der Gesellschaft geht in Richtung Dezentralisierung und kleinerer Organisationen. Die US-Regierung wird sich im Umgang mit einer sich rasch entwickelnden Wirtschaft als ebenso unfähig erweisen wie es die sowjetische Regierung war. Immer mehr Amerikaner werden die Regierung als sinnlos und irrelevant ansehen, da sie keinen nützlichen Zweck erfüllt.

Anmerkung der Redaktion: Leider haben die meisten Menschen keine Ahnung, was wirklich passiert, wenn eine Regierung außer Kontrolle gerät, geschweige denn, wie man sich darauf vorbereiten soll…

Wie werden Sie sich im Falle einer Wirtschaftskrise schützen?