Der britische Staat braucht den Dritten Weltkrieg, um einen Bürgerkrieg abzuwenden

J.B. Shurk

Oliver JJ Lane, ein Autor und Redakteur für Breitbart London, schreibt häufig über das wachsende Zensurregime im Vereinigten Königreich, das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber der institutionellen Regierung und Establishment-Politikern aller Couleur, die Vertuschung von muslimischen „Grooming“-Bandenn, die britische Kinder ins Visier nehmen und vergewaltigen, sowie die zunehmende Gegenreaktion einheimischer Briten auf eine herrschende Klasse, die „Multikulturalismus“ und „Diversität“ über alles andere stellt. Ein wiederkehrendes Thema seiner Artikel ist, dass das Vereinigten Königreich auf einen Bürgerkrieg zusteuert.

Im vergangenen Sommer schrieb Lane einen Artikel mit dieser provokativen Schlagzeile: „Großbritannien bereitet sich auf einen Bürgerkrieg vor, nutzt aber die Russland-Bedrohung als politische Tarnung, sagt Londoner Akademiker“. In dem Artikel zielt er direkt auf die nationale Sicherheitsstrategie 2025 der britischen Regierung ab. Dieses Dokument argumentiert, dass gefährliche Bedrohungen durch Russland, China, Nordkorea und Iran bedeuten, „dass wir uns aktiv auf die Möglichkeit vorbereiten müssen, dass das britische Heimatland direkt bedroht wird“. Unter Berufung auf die Notwendigkeit, die „kritische nationale Infrastruktur“ vor ausländischen Feinden zu schützen, die die britischen Inseln bald überfallen könnten, enthält die Strategie Pläne zur Wiederaufstellung einer „Heimatschutz“-Truppe, die in der Lage sein soll, innere „Sabotage während einer Krise“ zu verhindern und das Land vor „Feindstaaten und Terroristen“ zu schützen.

Als Antwort auf die Warnung der Regierung vor einem unmittelbar bevorstehenden ausländischen Überfall lenkte Lane die Aufmerksamkeit der Leser auf Kommentare von Professor David Betz, einem Akademiker, der sich auf Kriegsstudien spezialisiert hat. Dieser bezeichnete die nationale Sicherheitsstrategie als „logisch absurd“. In Äußerungen, die die „Russland, Russland, Russland“-Erzählung der britischen Regierung widerlegen sollten, argumentierte Betz, dass innere Bedrohungen für das Land viel bedeutender seien als alle Bedrohungen von ausländischen Mächten tausende Meilen entfernt.

Betz beschrieb die britische Gesellschaft als „niedriges Vertrauensniveau, stark zersplittert und hochgradig politisch fraktionalisiert“ und warnte davor, dass ein „Bürgerkonflikt“ „zunehmend unvermeidlich“ sei. Dann bezichtigte Betz die britischen Behörden direkt, die wahren Absichten hinter ihrer Überholung der inneren Sicherheitskräfte zu verschleiern: „Worum sie sich sorgen, sind innere Konflikte … aber das ist politisch völlig toxisch für sie, das öffentlich zu sagen, daher die Bequemlichkeit zu sagen: ‚Wir müssen … eine Bürgermiliz zum Schutz kritischer Infrastruktur entwickeln.‘ Zu sagen, dass wir das gegen die Möglichkeit eines russischen Angriffs tun … ist ein bequemer Vorwand.“

Indem Lane die Argumente von Professor Betz als Gegengewicht zu den erklärten nationalen Sicherheitszielen der britischen Regierung verwendete, schlug er dem Leser geschickt eine alternative Interpretation der aktuellen Ereignisse vor. Was, wenn eine schwer bewaffnete „Heimatschutz“-Truppe nichts mit der Vertreibung ausländischer Truppen, Spione und Saboteure zu tun hat? Was, wenn die kriegerischen Rufe der Generäle und Parlamentsmitglieder nichts mit Russland und alles mit der Unterwerfung der Zivilbevölkerung zu tun haben? Was, wenn all die polemischen Experten, die darauf bestehen, dass britische Familien sich darauf vorbereiten müssen, alles (sogar ihre Kinder!) für einen bevorstehenden Dritten Weltkrieg zu opfern, in Wirklichkeit nur „ihre Rolle“ als Propagandisten spielen, die begierig darauf sind, die Bevölkerung abgelenkt, verängstigt und in der Reihe zu halten?

Springen wir zu dieser Woche vor, und Lane hat einen weiteren Artikel geschrieben, der die Kluft zwischen den Regierungsbeamten, die Großbritannien auf den Krieg vorbereiten, und den gewöhnlichen Briten, von denen erwartet wird, dass sie kämpfen, scharf artikuliert. Während das Gerede über eine Wehrpflicht die Wellen füllt und eine Flut von hyperventilierenden Regierungsbeamten die Bürger versichert, dass der Krieg mit Russland bereits begonnen habe, stellt Lane „die Realität fest, dass viele junge Briten das Gefühl haben, die Regierung habe ihre Interessen aktiv sabotiert, und fragen sich, warum sie ihr Leben für einen solchen Staat riskieren sollten.“

Während Establishment-Kriegstreiber nostalgisch von dem Heldentum und der Selbstaufopferung der Briten sprechen, die durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg kämpften und litten, spricht Lane den Elefanten im Raum an: Ein Jahrhundert „immer größerer Sozialhilfe“-Zuwendungen und ein mehrgenerationaler demografischer Austausch, der „ethnische Briten“ bald zu einer „Minderheit“ in ihrer geografischen Heimat machen wird, haben die britische Gesellschaft in etwas Schwächeres, weniger Einheitliches, weniger Patriotisches und viel weniger fähig zur Selbstaufopferung und Selbstverteidigung verwandelt. Viele junge Menschen, schließt Lane, glauben nicht mehr, dass „das Kämpfen für die Regierung synonym mit dem Kämpfen für ihre eigenen Interessen ist.“

Obwohl vernünftige Beobachter der aktuellen Ereignisse im gesamten Westen zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen sind, macht Lane eine interessante Beobachtung: Mit zunehmender Häufigkeit schlagen Mainstream-Medienunternehmen Alarm in Bezug auf das mangelnde Interesse der Öffentlichkeit, in von globalistischen Eliten angezettelten und beförderten Kriegen zu kämpfen und zu sterben.

Er verweist auf einen kürzlichen Artikel im Daily Telegraph mit dem Titel „Patrioten sollten nicht für den britischen Staat kämpfen“, in dem der Autor argumentiert: „Die Nation hat sich fast bis zur Unkenntlichkeit verändert, seit wir das letzte Mal aufgefordert wurden, uns zu mobilisieren und einen globalen Krieg zu führen. Wir sind kein Volk mehr, sondern zahlreiche parallele Gesellschaften mit wenig bis gar keiner Verbindung zueinander. Darüber wacht eine inkompetente Bürokratie, die universalistischen Ideen verpflichtet ist und sich in erster Linie um ihr eigenes Überleben sorgt.“

Lane hebt das Argument aus einem weiteren Meinungsartikel in The Times hervor, in dem der Autor richtig feststellt, dass „die Verteidigung der eigenen Heimat eine Frage der gesellschaftlichen Massenmobilisierung ist … im Sinne eines gemeinsamen Glaubens an die Nation und die Kultur, die auf dem Spiel steht, eines Bewusstseins, dass sie gefährdet ist, und eines Engagements, sie zu verteidigen. Ohne eine geeinte Bevölkerung ist es schwierig, die notwendigen Kompromisse einzugehen, um Großbritannien und seine europäischen Verbündeten in gründlich unverdauliche militärische Ziele für unsere Feinde zu verwandeln.“

Es ist, als würden die Medienunternehmen endlich zu dieser Realität erwachen: Wenn man aktiv die nationale Einheit, die gemeinsame Geschichte, Tradition und das kulturelle Erbe zerstört, indem man im industriellen Maßstab Ausländer importiert, zerstört man auch die nationale Identität. Junge britische Burschen haben kein Interesse daran, für „Multikulturalismus“ zu kämpfen und zu sterben. Britische Eltern haben kein Interesse daran, ihre Kinder für „Diversität“ zu opfern. Kein vernünftiges Land ist daran interessiert, alles zu opfern, um kostspielige „Klimawandel“-Vorschriften zu erhalten und die Kriminalisierung sogenannter „Hassrede“ zu sichern. Kein Patriot stürmt einen Hügel, um eine Antifa- oder LGBT-Flagge als Verteidigung von Zensur, staatlichem Mobbing, demografischem Austausch und Massenüberwachung zu hissen.

Die Establishment-Stimmen im Vereinigten Königreich kommen mit dem innenpolitischen Widerstand nicht gut zurecht. Lane zitiert den pensionierten Infanterieoffizier Major Robert Lyman: „Ihr Leute seid so besessen davon, was ihr vom Staat erwartet, ohne jemals darüber nachzudenken, was ihr für den Staat tun könnt. … Dem Staat die Schuld für alles zu geben, was euch nicht passt, ist purer Narzissmus und ist das verabscheuungswürdigste aller menschlichen Verhaltensweisen. Hört auf, totale Weicheier zu sein und kriegt euch in den Griff! Wenn der Krieg kommt, wisst ihr, dass ihr in Uniform mit dem Rest von uns antreten werdet!“

Wie Lane einfühlsam beobachtet, ist das unbeabsichtigt Enthüllende an Lymans verbitterter Reaktion seine Beharrlichkeit, dass junge Leute für „den Staat“ kämpfen sollen. Der Militärveteran scheint zu verstehen, dass es im „multikulturellen“ Großbritannien kein Land oder keine Nation mehr zu verteidigen gibt. Diejenigen, die in den Fleischwolf des Dritten Weltkriegs geschickt werden, werden dies zur Verteidigung der klobigen und korrupten bürokratischen Maschinerie der Regierung tun. Ohne eine gemeinsame Kultur, die es zu schützen gilt, oder ein historisches Volk, das Großbritannien als Heimat beansprucht, bleibt im Vereinigten Königreich nichts mehr zu bewahren … außer Big Brother und seinem stampfenden Staatsstiefel.

Laut Lane hat ein weiterer pensionierter Militäroffizier, Colonel Hamish de Bretton-Gordon, auf das allgemeine Desinteresse der Briten am Dritten Weltkrieg reagiert, indem er argumentierte, dass jeder, der nicht für die Regierung kämpfen wolle, aus dem Vereinigten Königreich ausgewiesen werden sollte. Er sagt auch, dass Sozialhilfeprogramme gekürzt werden müssen, um den Krieg zu bezahlen. Mit anderen Worten: Nach der Einwanderung von zig Millionen Ausländern, die die Jobs einheimischer Briten übernommen haben, gibt das Militär-Establishment den unglücklichen und nicht repräsentierten Briten eine Wahl: Verlasst eure Heimat oder sterbt für „den Staat“.

Als Air Chief Marshal Sir Richard Knighton kürzlich behauptete, dass „mehr Familien wissen werden, was Opfer für unsere Nation bedeutet“, hatte er genau das im Sinn. Kein Wunder, dass gewöhnliche Briten wenig Interesse am Dritten Weltkrieg haben. Schickt stattdessen die „Eliten“ in den Krieg!