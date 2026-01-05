Trumps strauchelnde Bemühungen, die US-Hegemonie zu stützen

Michael Hudson

Der Drang der Nationalen Sicherheitsstrategie, die Kosten der Durchsetzung ihres unipolaren US-Imperiums abzuwälzen

Der einzige Bereich, in dem die Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) den Anspruch erhebt, realistisch zu sein, besteht in der Anerkennung, dass die Vereinigten Staaten nicht offen als direkte Macht auftreten können, die ihre Kontrolle mit Gewalt durchsetzt. Diese Aufgabe soll stärker an Klienten-Oligarchien und deren Regierungen delegiert werden, indem ihnen die Verantwortung (und vor allem die militärischen Kosten) auf regionaler Ebene übertragen wird – nach einem Muster, das dem ähnelt, wie die außen- und innenpolitischen Maßnahmen der Europäischen Union der von den USA kontrollierten NATO-Politik des Kalten Krieges untergeordnet wurden.

An die Stelle zumindest der antirussischen Rhetorik der Biden-Regierung und der EU-Unterstützung für den Krieg gegen Russland schlägt die NSS vor, die Welt in Einflusszonen der wichtigsten Regionalmächte aufzuteilen: die Vereinigten Staaten (die für sich die monopolartige Kontrolle über ganz Lateinamerika und die Karibik beanspruchen), Russland (mit seinen zentralasiatischen und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, einschließlich dessen, was früher die Ostukraine war) und China über seine kontinentalen asiatischen Nachbarn. Hinzu kommt eine pazifische NATO-ähnliche Ordnung, die von Japan gelenkt (und finanziert) werden soll, mit Indien als unberechenbarem Faktor. Die EU unter der NATO wird als absteigende Macht mit geringem Einfluss abgetan.

Dieser Plan ist in Wirklichkeit überhaupt keine Aufteilung regionaler Einflusszonen im Sinne der Jalta-Konferenz von 1945. Er schafft vielmehr eine einzigartige US-Kontrolle über Lateinamerika und die Karibik. Europäischen und asiatischen Ländern soll untersagt werden, in die wichtigsten Ressourcen dieser Länder zu investieren.[1] Dies ist Trumps Zerrbild der Monroe-Doktrin. Diese Doktrin sah Gegenseitigkeit vor: Europa sollte sich aus der politischen Kontrolle Lateinamerikas heraushalten, und die Vereinigten Staaten würden sich nicht in europäische Angelegenheiten einmischen. US-Offizielle hatten jedoch kein Problem damit, dass die neu unabhängigen lateinamerikanischen Staaten sich tief bei britischen und anderen ausländischen Gläubigern verschuldeten, die eine Schuldenabhängigkeit durchsetzten – ähnlich wie Frankreich es mit Haiti tat, als Preis für den „Kauf“ seiner politischen Freiheit zur Abschaffung der inneren Sklaverei. Die Folge war, dass viele dieser Länder zwar politische Freiheit vom Kolonialismus erlangten, jedoch in eine Schuldenabhängigkeit gerieten. Die Monroe-Doktrin selbst bezog sich jedoch nur auf direkte politische und militärische Kontrolle.

Der wichtigste Bruch der ursprünglichen Monroe-Doktrin durch die USA bestand darin, dass sie manövrierten, um die Kontrolle über eurasische Angelegenheiten zu erlangen. Sie mischten sich in europäische Wahlen ein, am deutlichsten in Italien und Griechenland nach dem Zweiten Weltkrieg, indem sie rechte Gegenbewegungen gegen aufstrebende kommunistische Parteien unterstützten. Zudem umzingelten sie Eurasien mit US-Militärbasen und führten Regimewechsel-Putsche durch. Das Ergebnis ist, dass US-Diplomaten seit achtzig Jahren versuchen, die gesamte Welt in eine unipolare US-Einflusszone zu verwandeln. Die militärischen und damit verbundenen Kosten dieses Vorhabens waren jedoch weitgehend für das US-Leistungsbilanzdefizit seit dem Koreakrieg verantwortlich – und auch für das inländische Haushaltsdefizit (zumindest bis zu den neoliberalen Steuersenkungen auf der Einnahmenseite des Haushalts). Diese Kosten sollen nun auf ausländische Länder abgewälzt werden. Die NSS erkennt, dass die Belastung die Fähigkeit einzelner Nationen übersteigt. Die Kosten für die Aufrechterhaltung des US-Diplomatieimperiums müssen regional zugewiesen werden, unter der Führung besonders loyaler US-Stellvertreter – ähnlich wie bei den NATO-Ländern in Europa unter britischer, französischer und deutscher Dominanz.

In Asien stützt sich die US-Diplomatie auf den Quad (Japan, Australien, Indien und die Vereinigten Staaten) sowie auf befreundete Regierungen in Südkorea und auf den Philippinen, um zu verhindern, dass deren Volkswirtschaften – ebenso wie die Chinas und anderer Länder der Region – Öl und Gas aus Russland, Iran und Venezuela beziehen, und um Militärbasen zu errichten, die China einkreisen. So wie US-Neokonservative versuchen, NATO-Verbündete davon zu überzeugen, dass diese Gegner eine unmittelbare militärische Bedrohung darstellen, werden asiatische Länder mobilisiert, eine separatistische politische Bewegung in Taiwan zu unterstützen.

Wie geht die in der NSS genannte Vorstellung einer chinesischen oder russischen Einflusszone mit der Frage um, wer die Inseln kontrollieren soll, die Japan nach seinem Krieg von 1905 von Russland erobert hat, sowie die Inselkette im Chinesischen Meer, die sich südwärts in Richtung Taiwan erstreckt? Die Vereinigten Staaten haben vorgeschlagen, auf diesen Inseln Raketen und andere Waffen zu stationieren, wie sie es bereits auf Okinawa getan haben. Diese Einmischung in den versprochenen Rückbau des US-Imperiums verlagert die Kosten einer militärischen Konfrontation mit China auf Japan und andere Länder, die weiterhin dem US-Block angehören. Wird die japanische LDP-Regierung zustimmen, „bis zum letzten Japaner“ zu kämpfen, so wie die Ukraine gezwungen wurde, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen?

Japan wurde lange als Kandidat dafür betrachtet, im Auftrag der Vereinigten Staaten eine eigene Monroe-Doktrin über China und das benachbarte Asien zu errichten. Vor einigen Jahren versuchten die USA, Japan in den UN-Sicherheitsrat aufzunehmen. Russland widersprach mit der Begründung, dies würde den Vereinigten Staaten lediglich eine weitere automatische Stimme verschaffen.[2] So wie die US-Diplomatie die NATO-EU und Großbritannien als Stellvertreter gegen Russland benutzt hat, soll Japan den Kampf gegen China anführen, während die Trump-Regierung ihre Versuche erneuert, einen indischen Konflikt mit China anzustacheln.

Die NSS-Strategie versucht, Japan in eine vorgeschlagene Fünf-Nationen-Führungsrolle innerhalb einer koordinierten regionalen diplomatischen Allianz unter Führung der Vereinigten Staaten zu pressen, zusammen mit ihren zwei Hauptgegnern China und Russland. Ziel ist es, Russland von China wegzuziehen, indem man anbietet, Handels- und Finanzsanktionen zu beenden – und sogar US-Investitionen in seine Rohstoffentwicklung in Aussicht stellt (als ob dies nicht Russlands Albtraum wäre, angesichts der Geschichte von Michail Chodorkowski, Browder und ihren kleptokratischen Mitstreitern sowie deren US-Unterstützern).

Innerhalb der westlichen Hemisphäre besteht der politische Schwerpunkt der USA darin, China, Russland und Iran daran zu hindern, in Venezuela, Kuba, Brasilien und andere lateinamerikanische und karibische Länder zu investieren und sie zu unterstützen – Länder, die die US-Diplomatie dominieren will, indem sie ihre eigenen Klienten-Oligarchien, Kleptokraten und Militärdiktaturen installiert oder weiter unterstützt.

Trumps Traum geht über die Unterstützung der aktuellen US-Industrie durch andere Länder hinaus. Er hofft, die konfrontative Haltung der Biden-Regierung zu verschärfen, indem er hohe US-Zölle – zusammen mit Sanktionen gegen Russland und China – verhängt, um andere Länder dazu zu bewegen, ihre Industrie und ihr Finanzvermögen in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Diese Politik wurde mit der Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline eingeleitet, die die europäischen Energiepreise in die Höhe trieb und die Auto-, Stahl-, Glas- und andere Industrien Deutschlands unrentabel machte. Trump hofft – wie Biden –, dass dies dazu führen wird, dass große deutsche Industrieunternehmen in die Vereinigten Staaten umziehen, zusammen mit ihrer Technologie und sogar einem Großteil ihrer qualifizierten Arbeitskräfte. China jedoch, mit seiner weniger finanzialisierten und kostengünstigeren Wirtschaft, ist der attraktivere Standort für die Verlagerung deutscher Industrie, deren Unternehmen bereits große Stahlwerke in Wuhan und Shanghai errichtet haben. Ironischerweise könnte China somit der letztendliche Nutznießer der Nord-Stream-Affäre sein.

Entdollarisierung und Trumps Versuch, ihr entgegenzuwirken

Um die Sache abzurunden, sollen ausländische Investoren ihre Ersparnisse in den Vereinigten Staaten halten – oder zumindest in dollarisierten Anlagen – und sogar ihre Aktienbestände auf den US-Markt verlagern. Die leitende Fantasie ist, dass Handelspolitik und Kapitalzuflüsse allein die US-Industrieproduktion wettbewerbsfähiger machen können.

Die Vereinigten Staaten sind finanziell davon abhängig geworden, dass andere Länder ihre Devisenreserven in US-Staatsanleihen investieren, um einen Absturz des Dollar-Wechselkurses zu verhindern, der aus dem monetären Abfluss durch Amerikas ausländische Militärausgaben resultiert – Ausgaben, die seit 1950 maßgeblich für die Leistungsbilanzdefizite verantwortlich sind (und die heute durch Ausgaben für den Import von Industrieerzeugnissen ergänzt werden, die die deindustrialisierte US-Wirtschaft nicht mehr selbst produziert).

Doch inzwischen ist das internationale Finanzsystem multipolar geworden, da andere Länder auf die US-Waffenisierung des Handels und die Verhängung finanzieller Sanktionen reagieren, indem sie sich vom US-Dollar abkoppeln. Die US-Strategie, gemeinsam mit europäischen Verbündeten russische und venezolanische staatliche Währungsreserven zu konfiszieren – im Fall Russlands über das belgische Euroclear-System und im Fall Venezuelas über die Bank of England – hat das Vertrauen in den Dollar als Reservewährung sowie in die USA und Europa als sichere Orte für offizielle Währungsreserven untergraben. Deutschland forderte die physische Rückgabe seiner in den USA gelagerten Goldbestände, und andere Länder vermeiden es, ihre Zentralbankreserven in Dollar zu erhöhen (und nun auch in Euro, angesichts der Euroclear-Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte).

Entdollarisierung ist eine defensive Politik, um der US-Waffenisierung des internationalen Finanz- und Bankensystems zu entgehen. Seit den 1970er-Jahren bestanden die Dollarbestände der Zentralbanken größtenteils aus US-Staatsanleihen. Neben der Waffenisierung des Dollars gibt es jedoch wachsende Sorgen, dass Amerikas steigende Auslandsschulden und die gefährlich hoch verschuldete Binnenwirtschaft diese Staats-IOUs letztlich unbezahlbar machen könnten.

So verläuft der weltweite Trend zur Entdollarisierung auf zwei Ebenen. Einerseits gleichen Länder ihre Handelsbilanzen aus, indem sie in den Währungen ihrer Handelspartner abrechnen und diese im Rahmen von Swap-Abkommen in ihren Devisenreserven halten. Dies vermeidet Wechselkursrisiken. Zudem halten Länder einen steigenden Anteil ihrer Währungsreserven in Gold – einem seit Langem etablierten internationalen Abrechnungsstandard – anstatt US-Staatsanleihen zu kaufen oder ihr Gold bei der Federal Reserve in New York oder der Bank of England zu belassen.

Die Vereinigten Staaten selbst waren der wichtigste Katalysator für den Übergang zu Handel in Nicht-Dollar-Währungen. Die Bank of England konfiszierte Venezuelas in Großbritannien gelagerte Goldbestände, die als Sicherheit für Devisenkredite zur Stützung seines Wechselkurses dienten. Vor einigen Jahren forderte Deutschland die Rückgabe seiner Goldreserven aus den USA. Offenbar kam es dabei zu Verzögerungen, da Finanzjournalisten keine Informationen darüber finden konnten, wie viel Gold tatsächlich nach Deutschland zurücktransportiert wurde. Es ist offensichtlich geworden, dass physischer Besitz notwendig ist, um sich vor US-, britischen und EU-Beschlagnahmungen zu schützen – insbesondere nachdem die EU die bei Euroclear gelagerten russischen Devisenreserven eingefroren hat.

Ein weiterer Faktor, der Länder dazu treibt, sich aus dem dollarzentrierten Finanzsystem zurückzuziehen, sind US-Drohungen, sie abrupt vom europäischen SWIFT-Zahlungssystem auszuschließen. Russland wurde im Februar 2022 ausgeschlossen, als es seine „Sondermilitäroperation“ zum Schutz russischsprachiger Bevölkerungsgruppen in der Ostukraine begann. Ziel war es, seine Fähigkeit zur Abwicklung von Handels- und Investitionszahlungen zu lähmen. Doch Russland überlebte – und ein Vorteil für andere Länder beim Übergang weg von diesem westlichen System ist, dass China ein eigenes elektronisches Zahlungssystem geschaffen hat, das niedrigere Gebühren für Zahlungsabwicklung und Wechselkurse erhebt.

Auf der grundlegendsten Ebene besteht die größte Triebkraft der Entdollarisierung jedoch darin, dass die Dollars, die in die Weltwirtschaft gepumpt werden, größtenteils aus Amerikas ausländischen Militärausgaben stammen. Nationen, die US-Staatsanleihen als Hauptbestandteil ihrer Zentralbankreserven halten, gewähren den Vereinigten Staaten ein internationales Gratisessen. Als Gold 1971 keine politisch akzeptable Reserve mehr war, nachdem die USA die Golddeckung aufgegeben hatten, blieb den Zentralbanken weltweit keine Alternative, als ihre Reserven in Form von US-Staatsanleihen zu halten.

Das besonders Ausbeuterische an dieser Regelung war, dass andere Länder durch das Halten ihrer Ersparnisse in US-Staatsschulden die US-Militärausgaben finanzierten, mit denen sie selbst von Stützpunkten umgeben und Regimewechsel betrieben wurden. Anstatt Gold oder andere Vermögenswerte verkaufen zu müssen, um ihre Defizite zu finanzieren, konnten die USA ihre ausländischen Militärausgaben – und zunehmend auch ihre Importe – einfach durch die Ausgabe von Schuldscheinen bezahlen.

Bis vor Kurzem schien dieses einseitige „exorbitante Privileg“ grenzenlos. Doch Präsident Trump brachte die Idee eines Mar-a-Lago-Abkommens ins Spiel, bei dem ausländische Dollarreserven in hundertjährige Anleihen umgewandelt werden sollen, um jeden Druck auf die USA zur Rückzahlung in absehbarer Zeit zu vermeiden.[3] Wie Präsident Nixons Finanzminister John Connally kurz nach dem Ende des Goldstandards sagte: „Es ist unser Dollar, aber euer Problem.“ Die heutige US-Position besteht darin, ausländischen Zentralbanken zu sagen, sie sollen US-Staatsschulden untereinander als Zahlungsmittel handeln – tatsächliche Rückzahlungsforderungen würden jedoch als unfreundlicher Akt betrachtet.

Das zunehmende Risiko, internationale Ersparnisse in Form von US-Dollar-Schulden zu halten, hat Länder zur Rückkehr zum Gold als politisch sichererem Abrechnungsinstrument veranlasst. Deshalb steigt sein Preis. China hat seine Dollarbestände mengenmäßig kaum reduziert, doch sämtliche Zuwächse seiner Reserven bestehen aus Gold, den Währungen wichtiger Handelspartner oder aus Kapitalinvestitionen im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative – Häfen, Transportinfrastruktur, sogar den Panamakanal sowie Häfen im Nahen Osten und in Europa. Es ist wahrscheinlich, dass Kapitalinvestitionen in nichtwestlichen Volkswirtschaften künftig eine weitere Option für Zentralbanken darstellen werden, ihre internationalen Reserven außerhalb des Dollars zu halten.

Trumps Versuch, ausländische Finanzierung des US-Schuldenmarkts über Kryptowährungen anzuziehen

Um den Abzug anderer Länder vom Dollar zu kontern, besteht die jüngste US-Taktik darin, sie dazu zu bewegen, indirekt Dollar zu halten, indem sie in Stablecoins investieren – Kryptowährungen, die in US-Staatsanleihen investiert sind, nicht in Anleihen Chinas oder anderer Länder. Dies würde den Wechselkurs des Dollars stützen. Martin Wolf von der Financial Times weist darauf hin, dass der größte Halter von US-Schulden inzwischen nicht mehr Japan, sondern Stablecoins sind. Seine Kollegin Gillian Tett zitiert die Prognose der Standard Chartered Bank, dass „der Stablecoin-Sektor von 280 Milliarden Dollar auf 2 Billionen Dollar bis 2028 wachsen wird“.[4]

Das Problem ist, dass steigende Zinssätze den Preis der US-Anleihen senken würden, in die Stablecoins investiert sind, was zu negativem Eigenkapital führen würde. Investoren würden ihre Bestände verkaufen und Kapital aus der US-Wirtschaft abziehen. Die Trump-Regierung erhöht dieses Risiko, indem sie Druck ausübt, um eine Regulierung von Kryptowährungen durch die Börsenaufsicht zu verhindern. Diese Deregulierung erhöht das Risiko von Zahlungsausfällen, da Markteinbrüche Banken in die Insolvenz treiben könnten, die Kredite mit Stablecoins besichern. Diese sind unreguliert, intransparent und stark schwankend – wie der jüngste Kursverfall von Bitcoin zeigt.

Ein zentrales Ziel von Kryptowährungen ist zudem die Erleichterung von Steuerhinterziehung und kriminellen Aktivitäten durch libertäre „Privatsphäre“, also Geheimhaltung vor staatlichen Behörden. Die Unterstützung der Trump-Regierung für Kryptowährungen ist in Wahrheit eine neue Variante der US-Politik zur Förderung von Offshore-Bankzentren in den 1960er-Jahren.

Damals arbeitete ich bei der Chase Manhattan Bank und sollte den Zahlungsbilanzzufluss für den Dollar aus US-Bemühungen schätzen, weltweite kriminelle Einnahmen, kleptokratische Veruntreuung und Kapitalflucht anzuziehen. US-Banken wurden gedrängt, Niederlassungen in der Karibik zu eröffnen, um Steuerhinterziehern, Kleptokraten und korrupten Beamten sichere Häfen zu bieten und deren „heißes Geld“ zur Deckung des US-Defizits anzuziehen. Da Kriminelle traditionell die liquideste Geschäftsklasse darstellen, waren sie ein natürliches Ziel.

Das heutige Äquivalent sind Kryptowährungen wie Stablecoins, deren Erlöse in US-Staatsanleihen investiert werden, um ausländische Ersparnisse anzuziehen und den Dollar zu stützen. Die Hoffnung ist, einen Ausverkauf zu vermeiden, der den Dollar schwächen und die Zinsen steigen lassen würde.

Anmerkungen

[1] Das bemerkenswerteste jüngere Beispiel ist Venezuela. Trumps Beharren darauf, die Kontrolle über dessen Öl zu monopolisieren und zu privatisieren, hat dazu geführt, dass er chinesische und russische Investitionen sowie militärische Unterstützung blockiert hat – ebenso wie Trump darauf besteht, dass China sich aus seiner Hafenentwicklung am Panamakanal zurückzieht.

[2] General Douglas MacArthur nutzte japanische kriminelle Banden, um gegen die Sozialisten zu kämpfen und zu verhindern, dass eine sozialistische Regierung in Japan an die Macht kommt. Die NDP ist ein US-Satellit, bereit, das Land im Rahmen der Louvre- und Plaza-Abkommen der 1970er-Jahre zu opfern.

[3] Der Vorschlag wurde von Stephen Miran entworfen, dem Leiter von Trumps Rat der Wirtschaftsberater, um „Verbündete dazu zu nötigen, Jahrhundertanleihen (100-jährige US-Staatsanleihen) als Bedingung für fortgesetzte US-Sicherheitsunterstützung zu halten“. Siehe Mario Solovievo und Andrew Foran, „The Non-Starter Playbook of the Mar-a-Lago Accord“, 1. Mai 2025. All dies setzt einen fortwährenden hundertjährigen Glauben daran voraus, dass Russland, China oder andere Gegner eine unmittelbare militärische Bedrohung darstellen, damit europäische und andere Inhaber solcher Wertpapiere aus Angst vor dem Verlust des US-Schutzes gegen eine derart imaginierte Aggression an ihnen festhalten.

[4] Martin Wolf, „Why we should worry about stablecoins“, Financial Times, 10. Dezember 2025.