Wie lange hat die Industrie die Impfstoffregulierung bereits infiltriert?

Unter den vielen unglaublichen Enthüllungen der vergangenen fünf Jahre befindet sich der Umfang der Macht der pharmazeutischen Unternehmen. Durch Werbung haben sie den Medieninhalt geprägt. Das wiederum hat die digitalen Inhaltsanbieter beeinflusst, die ab 2020 Posts entfernt haben, die die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-Impfstoffe in Frage stellten.

Sie haben Universitäten und medizinische Fachzeitschriften mit Spenden und anderen Formen finanzieller Kontrolle infiltriert. Schließlich treiben sie die Agenda der Regierungen entscheidender voran, als wir es je wussten. Nur als Beispiel: Wir erfuhren 2023, dass das NIH Tausende von Patenten mit der Pharma-Industrie teilte, mit einem Marktwert von fast 1-2 Milliarden Dollar. Dies wurde alles durch den Bayh-Dole Act von 1980 möglich, der als Form der Privatisierung verkauft wurde, aber nur die schlimmsten korporatistischen Korruptionen zementierte.

Jeffrey A. Tucker

Jeffrey Tucker ist Gründer, Autor und Präsident des Brownstone Institute. Er ist auch Senior Economics Columnist für Epoch Times, Autor von 10 Büchern, einschließlich Life After Lockdown, und Tausenden von Artikeln in der wissenschaftlichen und populären Presse. Er spricht weitgehend zu Themen wie Wirtschaft, Technologie, Sozialphilosophie und Kultur.

Der Einfluss auf Regierungen wurde mit dem National Childhood Vaccine Injury Act von 1986 zementiert, der den Herstellern von Produkten, die auf dem Kindesimpfplan stehen, einen Haftungsschutz gewährte. Die Geschädigten dürfen einfach nicht in Zivilgerichten kämpfen. Keine andere Branche genießt eine solch umfassende Entschädigungsfreiheit nach dem Gesetz.

Die Pharma-Industrie konkurriert heute zweifellos mit der Militärmunitionsindustrie in ihrem Einfluss auf die Macht. Keine andere Branche in der Menschheitsgeschichte hat es geschafft, die Volkswirtschaften von 194 Ländern zu schließen, um die meisten Menschen der Welt zu ihrem Impfstoff zu zwingen. Eine solche Macht lässt die East India Company, gegen die sich die amerikanischen Gründerväter erhoben, im Vergleich wie einen Eckladen aussehen.

Es gibt reichlich Gerede darüber, wie sehr die Pharma-Industrie seit dem Scheitern ihres angepriesenen Produkts gelitten hat. Aber lassen Sie uns nicht naiv sein. Ihre Macht ist immer noch allgegenwärtig in jedem Sektor der Gesellschaft zu sehen. Der Kampf auf Bundesstaatenebene für rezeptfreie Therapeutika – und für medizinische Freiheit für die Bürger – offenbart den Umfang der Herausforderungen vor uns. Die Reformer, die jetzt Agenturen in Washington leiten, kämpfen täglich durch ein Dickicht von Einflüssen, das Jahrzehnte zurückreicht.

Wie weit in die Vergangenheit reicht diese Macht eigentlich? Der erste bundesweite Versuch, Impfungen – so primitiv und gefährlich sie auch waren – voranzutreiben, stammte von Präsident James Madison. Der „Act to Encourage Vaccination“ von 1813 verlangte, dass Pockenimpfstoffe kostenlos verteilt und ordnungsgemäß an jeden geliefert werden, der sie verlangt. Als Verletzungen und Todesfälle sich häuften und inmitten von Schreien nach Profiteering und Korruption handelte der Kongress 1822 entschieden, um das Gesetz aufzuheben.

Der Wendepunkt in der öffentlichen Meinung war das, was als Tarboro-Tragödie bekannt wurde. Der angesehenste Impfstoffexperte des Landes und offizielle Hüter des Impfstoffs, Dr. James Smith, hatte versehentlich Material mit lebendem Pockenvirus statt Kuhpockenimpfstoff an einen Arzt in Tarboro, North Carolina, geschickt. Dies verursachte einen lokalen Pocken-Ausbruch, der etwa 60 Menschen infizierte und zu rund 10 Todesfällen führte. Dieser Fehler schädigte das Vertrauen der Öffentlichkeit und des Kongresses in die Fähigkeit des Bundesprogramms, Impfstoffmaterial sicher zu handhaben und zu verteilen.

Die große Verheißung der Impfung, die die Möglichkeit der wissenschaftlichen Ausrottung tödlicher Krankheiten unter der Führung elitärer Heiler aufkommen ließ, war in Misskredit geraten.

Dennoch, als der Bürgerkrieg 1861 ausbrach, gab es einen Push, alle Soldaten zu impfen, um tödliche Pocken-Ausbrüche zu stoppen. Damit einher gingen eine Reihe von Verletzungen und Todesfällen. Historikerin Terry Reimer schreibt:

„Ungünstige Ergebnisse von Impfungen oder gefälschte Impfungen waren allzu häufig. Sogar reiner Impfstoff, der aus offiziellen Armee-Dispensarien bezogen wurde, verursachte manchmal Komplikationen. Manchmal konnte fehlerhafte Lagerung der Krusten ihre Wirksamkeit beeinträchtigt haben. Wie selbst bei modernen Impfstoffen heute der Fall ist, nahm die Impfung gelegentlich nicht, und es kam nicht zu der erwarteten großen Reaktion an der Impfstelle. In anderen Fällen wurde die Impfstelle übermäßig wund und geschwollen, und abnormale Pusteln entwickelten sich, was Chirurgen zweifeln ließ, ob diese Impfungen wirksam gewesen waren. „Komplikationen durch die Verwendung einer Schorfkruste von einem kürzlich geimpften Erwachsenen waren noch schädlicher. Da viele Impfungen in Krankenhäusern stattfanden, wurden Krusten von Männern, die an anderen Erkrankungen litten, gelegentlich unbeabsichtigt verwendet, was Krankheiten verbreitete statt verhinderte. Oft wurden Soldaten in einem Krankenhaus oder Gefängnis nicht geimpft, bis Pocken bereits in der Einrichtung aufgetreten waren, was das Risiko für einige erhöhte, die sonst nicht exponiert gewesen wären. „Vielleicht die schlimmste und leider häufige Form der gefälschten Impfung war die Verwendung von syphilitischen Schorfkrusten. Dies geschah sowohl in Krankenhäusern als auch unter Soldaten, die sich selbst impften. Eine Fehldiagnose einer Kruste oder das Ernten von Krusten vom Arm eines Soldaten mit Syphilis würde diese Krankheit auf alle verbreiten, die aus dieser Quelle geimpft wurden. In einem bemerkenswerten Fall wurden zwei Brigaden von einer Impfinfektion betroffen, die als syphilitisch galt. Die Männer waren so krank, dass die Brigaden für den Militärdienst untauglich waren. Die Epidemie wurde auf einen einzelnen Soldaten zurückgeführt, der Impfstoffmaterial von einer Frau bezogen hatte, die wahrscheinlich Syphilis hatte. „Das medizinische Department der Konföderierten versuchte, Soldat-zu-Soldat-Impfungen zu verbieten, um diese schädlichen Effekte zu begrenzen. Sogar Zivilisten wurden von Selbstimpfungen abgeraten, da die Folgen gefälschter Impfstoffe sich auch auf die allgemeine Bevölkerung ausgebreitet hatten, was zu einem Misstrauen gegenüber dem Impfprozess führte.“

Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte waren wir anderthalb Jahrhunderte tief in der Impferfahrung, und sicherlich mit gemischten Ergebnissen aufgrund unsicherer Methoden und gefälschter Produkte. Aber es gab kein Aufgeben. Ganz im Gegenteil. Die medizinischen Fachzeitschriften des späten 19. Jahrhunderts waren voller Optimismus über die Fähigkeit der medizinischen Wissenschaft, alle Krankheiten zu heilen und sogar ewiges Leben zu gewähren, vorausgesetzt, die Mischungen und die Verabreichung würden verbessert.

„Es gibt scheinbar keinen inhärenten Grund, warum der Mensch sterben sollte“, kommentierte American Druggist 1902 redaktionell, „außer unserer Unwissenheit über die Bedingungen, die die Reaktionen in seinem Protoplasma steuern.“ Dieses Problem könne durch „die künstliche Synthese lebender Materie“ behoben werden, mit der Impfung an der Spitze der Suche nach dem Heilmittel gegen die Sterblichkeit selbst. Ja, es gab immer eine religiöse Dimension im Ethos dieser Industrie.

Der Wendepunkt kam 1902 mit dem Biologics Control Act, der ersten echten Intervention der Bundesregierung in der Progressiven Ära, die den Boden für die Regulierung aller Lebensmittel und Medikamente bereitete. Tatsächlich kam dieses Gesetz vier Jahre vor Upton Sinclairs Roman The Jungle, der den Federal Meat Inspection Act von 1906 inspirierte.

In der populären Überlieferung wurde das Fleischgesetz vom Kongress erlassen, um eine gefährliche Industrie einzudämmen und strenge Sicherheitsstandards durchzusetzen, die den öffentlichen Gesundheitsschutz gewährleisteten. Aber wie Murray Rothbard bewiesen hat, war die wahre Macht hinter dem Gesetz der Fleischkartell selbst, das nicht nur die Kartellisierung zugunsten der Zerschlagung kleinerer Konkurrenten befürwortete, sondern auch einen tödlichen Schlag gegen die traditionelle Praxis von Bauern führte, ihr eigenes Fleisch zu schlachten und zu verarbeiten. Selbst heute noch üben die Fleischverpacker die gesamte Regulierungsmacht aus.

Nicht viel ist über die gleichen Bemühungen geschrieben worden, die vier Jahre früher in der Impf- und Pharmakologieindustrie unternommen wurden. Aber es ist eine vernünftige Annahme, dass dieselben Kräfte auch hier am Werk waren. Es dauerte eine Weile, und KI half überhaupt nicht, aber schließlich fanden wir den maßgeblichen Artikel zu dem Thema, der auf Primärquellen zurückgreift, um genau herauszufinden, was vor sich ging. Wie sich herausstellte, war der Biologics Control Act von 1902 vollständig eine Schöpfung der Industrie, vorangetrieben von den dominanten Marktteilnehmern, um die Konkurrenz zu zerschlagen und um das öffentliche Misstrauen zu festigen.

Der fragliche Artikel ist „Early Developments in the Regulation of Biologics“ von Terry S. Coleman, erschienen in Food and Drug Law Journal, 2016. Dieses außergewöhnliche Stück zeigt, dass die unsichtbare Hand hinter dem Gesetz die Industrie selbst war. Das Gesetz bandelte den Handel nicht ein, sondern gab ihm viel benötigten Glaubwürdigkeitsboost.

Der Auslöser für das Gesetz war eine Reihe gut publikalisierter Todesfälle durch Impfstoffe 1901. In Camden, New Jersey, gab es 80 Infektionen und 11 Todesfälle durch Tetanus, die auf einen einzelnen vergifteten Impfstoff zurückgeführt wurden. Zusätzlich gab es andere solche Vorfälle in Philadelphia, Atlantic City, Cleveland und Bristol, Pennsylvania.

Der Ruf der Industrie fiel frei. Etwas musste getan werden, um den Marktanteil zu stärken. Die Industrie rannte nach Washington und zog alle Register, um reguliert zu werden, und posierte als das Geschäft, das Regulierung hasste, aber bereit war, sich zu fügen.

„Geschichten über das Gesetz von 1902 beschreiben es allgemein einfach als kongressielle Reaktion auf die Vorfälle in St. Louis und Camden, als ob das Gesetz das Ergebnis eines routinemäßigen kongressionalen Prozesses wäre.“ In Wirklichkeit war „das Gesetz von 1902 eine Initiative der großen Biologika-Hersteller, und es wurde mit der geheimen Kooperation des Public Health Service erlassen.“

„Die Biologika-Industrie strebte die Verabschiedung des Gesetzes von 1902 hauptsächlich an, weil sie befürchtete, dass die Kontaminationsvorfälle dazu führen würden, dass zusätzliche staatliche und lokale Gesundheitsbehörden ihre eigenen Impfstoffe und Antitoxine herstellen, was das kommerzielle Biologika-Geschäft auslöschen würde….Einige medizinische Publikationen forderten auch staatliche Inspektion und Lizenzierung von Biologika-Herstellern. Das Journal of the American Medical Association kommentierte redaktionell, dass ‚[f]alls nötig, sollte Gesetzgebung erlassen werden, die den Verkauf oder Gebrauch jeglichen Antitoxins verbietet, das nicht…getestet und zertifiziert ist von einer kompetenten Behörde.‘ Die New York Times forderte intensivere Inspektion und Aufsicht über kommerzielle Biologika-Produzenten. Im Oktober 1902 empfahl die Conference of State and Provincial Boards of Health of North America, dass Impfstoff entweder von Regierungen oder von privaten Produzenten ‚unter der engsten Aufsicht qualifizierter Regierungsbeamter‘ hergestellt werden sollte.“

Der führende Hersteller, der für das Gesetz kämpfte, war Parke-Davis. Dies ist das Unternehmen, das „die Konkurrenz reduzieren wollte, indem es strenge staatliche Standards etablierte, die kleine Produzenten schwer einhalten konnten.“ Kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes schrieb Parke-Davis an das Public Health Service mit Vorschlägen für Regulierungen und erklärte: „Wie Sie vielleicht wissen, können die Regulierungen für uns nicht streng genug sein.“⁶

Coleman kommentiert: „Es ist unmöglich, den Wunsch nach strengen Regulierungen, um das öffentliche Vertrauen in Biologika zu stärken, vom Wunsch nach solchen Regulierungen, um Konkurrenten auszuschalten, zu trennen, aber es ist bemerkenswert, dass mehrere Biologika-Produzenten pleitegingen, weil sie die PHS-Inspektionen nicht bestanden.⁶¹

Die Behörde, die nach 1902 die Aufgabe der Impfstoffregulierung übernahm, war das Hygienic Laboratory innerhalb des Public Health and Marine Hospital Service. 1930 wurde dies zu den National Institutes of Health, die heute von Jay Bhattacharya geleitet werden, mit dem Mandat, die Mission der Behörde von der Industrieinfiltrierung zu lösen.

Was Parke-Davis betrifft, wurde es 1970 von Warner-Lambert übernommen. 2000 übernahm Pfizer Warner-Lambert in einer Fusion über 90 Milliarden Dollar, der größten in der Pharmageschichte zu jener Zeit. Dies brachte Parke-Davis unter den Schirm von Pfizer, wo das Unternehmen heute noch ist.

Dann 1905 erhielt die Industrie das größte mögliche Geschenk vom Obersten Gerichtshof. In Jacobson v. Massachusetts segnete das Gericht Zwangsimpfungen auf der Grundlage, dass der öffentliche Gesundheitsschutz immer die Freiheit des Gewissens übertrumpfen müsse. Hier sind wir 123 Jahre später, und die Implikationen dieses Gesetzes von 1902 machen sich immer noch bemerkbar, inklusive des überwältigenden Einflusses industrieller Kartelle, die bundesweite Regulierungsanstrengungen antreiben.

Die Ereignisse von 2020-2023 haben erneut tiefe Fragen nach der Macht dieser Industrie aufgeworfen, zusammen mit Bedenken hinsichtlich Verletzungen und Todesfällen durch Impfmandate. Im Gegensatz zu 1813, 1902, 1905 oder 1986 hat die Öffentlichkeit heute Zugang zu neuen Informationsquellen und Bestsellern, die alle Wege detaillieren, auf denen die Industrie mit Wissenschaft und öffentlicher Gesundheit Schindluder getrieben hat, um ihre finanzielle Position zu stärken.

Die Industrie versuchte mächtig, diesen Informationsfluss mit brutalen Zensurwerkzeugen zu stoppen, die jeden Impfstoffzweifel als Desinformation, Fehlinformation und Malinformation brandmarkten. Diese Bemühungen gelangen eine Weile, bis First-Amendment-Herausforderungen die digitalen Unternehmen zum Nachgeben brachten. Die Katze ist nun aus dem Sack.

Zusätzlich lebt die Öffentlichkeit mit den tiefen Wunden und dem bleibenden Trauma der Covid-Periode, in vollem Wissen um die industriellen Interessen, die für die schockierenden Politiken drängten, die Menschenrechte erdrosselten und die soziale Funktionsfähigkeit zerstörten, alles im Interesse, eine Impfung durchzudrücken, die nicht nur scheiterte, sondern beispielloses Leid verursachte. Endlich, und nach einem so langen Kampf um die Freiheit der Wahl, scheint es, dass endlich ein gewisses Maß an Rechenschaft für eine Industrie kommt, die seit ihrer Entstehung auf staatliche Unterstützung angewiesen war.