Der Bürgerkrieg wird kommen – GLOBAL

Ich war über das Wochenende in politischen Meetings. Ich kann nicht stark genug betonen, dass es Risse in dieser Great Reset Agenda gibt. Während Klaus Schwabs böse Träume von der Neugestaltung der Welt durch Korruption, Bestechung und Einfluss angeführt werden können, ist das Endziel wirklich nicht so weit von den kommunistischen Revolutionen und denen von Adolf Hitler entfernt. Schwab mag keine Armeen befehligen, aber er hat so ziemlich jede Regierung in unterschiedlichem Ausmaß infiltriert. Sein kleines Video zeigt seine Missachtung für menschliches Leben und alles ist für ihn die Umwelt, und je weniger Menschen sie verschmutzen, desto besser.

Ich habe davor gewarnt, dass die historische Forschung zeigt, dass, wenn Sie die Polizei und das Militär gegen die Regierung wenden und die Menschen, ihre Bürger- und Verfassungsrechte verteidigen, dann wird eine solche Tyrannei immer fallen. Wir sind zwar noch nicht an diesem Punkt, aber das Blatt wendet sich. Nicht, dass Polizei und Armee komplett die Seiten wechseln und für eine unblutige Revolution sorgen werden, aber was wir beginnen zu sehen, ist die Zersplitterung des Militärs im globalen Maßstab.

Das Leiden in Europa war weitaus größer als das in den Vereinigten Staaten. In Frankreich haben eine Reihe von Militärgenerälen einen Brief an Präsident Macron geschrieben, in dem sie sehen, dass die Gärung des Bürgerkriegs an Unterstützung gewinnt. Selbst in Kalifornien weigerte sich die Polizei, die vom Gouverneur verhängte Ausgangssperre im Jahr 2020 durchzusetzen. Klaus Schwab, Gründer und Executive Chairman des Weltwirtschaftsforums, hat 2004 das Forum of Young Global Leaders ins Leben gerufen, um die Weltpolitiker zu kontrollieren und zu indoktrinieren. In Deutschland wird nun Annalena Baerbock darauf vorbereitet, Merkel zu ersetzen.

Europa ist völlig in der Hand von Klaus Schwab.

Europa befindet sich heute völlig in der Hand von Klaus Schwab. Gerade hieß es, dass es nur noch geimpfte Amerikaner der Zutritt auf den Kontinent erlaubt sein wird. Alles hat sich geändert. Auch in der Unterhaltungsindustrie kam es zu einem Bruch. Bei den gerade verliehenen Oscars sind die Zuschauerzahlen ähnlich wie bei anderen Preisverleihungen um ca. 60% eingebrochen. Auch der Tourismus stirbt gerade. Ich für meinen Teil habe beschlossen, dass ich Europa nie wieder sehen werde. Alles, was einmal war ist nicht mehr. Sobald diese Erkenntnis zur großen Masse durchdringt, wird sich die Frustration in umfassender Gewalt entladen.

In den USA wiederum, wo es unter Trump quasi keine Amokläufe mehr gab, und der für den allgemeinen Waffenbesitz eintrat, kam es seit der Amtsübernahme von Biden, der selbst gegen den Waffenbesitz ist, schon zu zahlreichen Zwischenfällen. Der Grund für diese vielen Amokläufe besteht zum größten Teil sehr wahrscheinlich in den Lockdowns, deretwegen zahllose Arbeitsplätze vernichtet wurden, was eine Depression über das Land gelegt hat, da es keine positiven Erwartungen mehr an die Zukunft gibt.

Inzwischen steigt die Inflation überall. Die Knappheit an Chips hat die Produktion von Neuwagen in den Crash-Modus versetzt.

Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich jemals erwartet, dass intelligente Menschen eine derart irre Agenda verfolgen könnten, nach der sie zuerst alles zerstören, um die Welt danach wieder besser aufbauen zu können. Einstein, das als einziges das Universum und die Dummheit für unbegrenzt hielt, lag offenbar richtig in seiner Einschätzung der menschlichen Intelligenz.