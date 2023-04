Der CEO der größten Bank in den USA empfiehlt, den Amerikanern das Land wegzunehmen, um die grüne Energiepolitik zu beschleunigen

Jamie Dimon, der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan Chase, einer der größten Banken in den USA, plädiert für die zwangsweise Beschlagnahmung von amerikanischem Land. In einem jährlichen Aktionärsbrief rät er, dass die Beschlagnahme von Privateigentum den USA helfen könnte, die Klimakrise zu bewältigen.

100 Percent Fed Up berichtet: Der CEO begann seinen Brief mit dem Eingeständnis an die Aktionäre, dass die Pandemie und der Krieg in der Ukraine der Bank zugesetzt haben: „Weltweit war 2022 ein weiteres Jahr mit großen Herausforderungen: von einem schrecklichen Krieg in der Ukraine und wachsenden geopolitischen Spannungen – vorwiegend mit China – bis zu einem politisch gespaltenen Amerika spürten fast alle Nationen die Auswirkungen der globalen wirtschaftlichen Unsicherheit, einschließlich höherer Energie- und Lebensmittelpreise, steigender Inflationsraten und volatiler Märkte, und natürlich die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19.“

Dimon fuhr fort: „Während all diese Erfahrungen und die damit verbundenen Turbulenzen schwerwiegende Auswirkungen auf unser Unternehmen, unsere Kollegen, unsere Kunden und die Länder haben, in denen wir geschäftlich tätig sind, sind die Folgen für die Welt insgesamt – mit dem extremen Leid des ukrainischen Volkes und der möglichen Umstrukturierung der globalen Ordnung – weitaus wichtiger.“

Doch dann überraschte Dimon die Aktionäre, als er ein „Update zu spezifischen Themen, mit denen unser Unternehmen konfrontiert ist“ unter dem Abschnitt „Klimakomplexität und Planung“ brachte und über Enteignung sprach.

Enteignung ist die Rechtstheorie, die es Regierungen ermöglicht, privates Eigentum für öffentliche Zwecke zu beschlagnahmen. Die Entschädigung des Eigentümers für sein Eigentum ist in der Regel geringer als der Wert des entzogenen Eigentums.

In Anlehnung an frühere Klima-Angstmacher wie Al Gore warnte Dimon die Aktionäre, dass die Zeit knapp wird: „Das Zeitfenster für Maßnahmen zur Abwendung der kostspieligsten Auswirkungen des globalen Klimawandels schließt sich“, und er fügte hinzu: „Um den Fortschritt zu beschleunigen, müssen sich Regierungen, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen auf eine Reihe praktischer politischer Änderungen einigen, die die grundlegenden Probleme, die uns aufhalten, umfassend angehen. Es müssen weltweit massive Investitionen in saubere Energietechnologien getätigt werden, die von Jahr zu Jahr weiter wachsen müssen“, so Dimon.

Er beschrieb die Notwendigkeit, „praktische Richtlinienänderungen“ vorzunehmen. Und sagte, dass dies die Nutzung bedeutender Domains beinhalten könnte, um Privateigentum zu übernehmen, um die Klimakontrolle zu bekämpfen: „Gleichzeitig sind Genehmigungsreformen dringend erforderlich, damit Investitionen in einer Weise rechtzeitig getätigt werden können. Möglicherweise müssen wir sogar auf die Enteignung zurückgreifen.“

Der Schatzmeister des Bundesstaates West Virginia, Riley Moore, wies auf die verheerenden Folgen hin, die sich ergeben könnten, wenn die US-Regierung einfach persönliches Eigentum beschlagnahmt. Er twitterte: „Der CEO von JP Morgan will die Enteignung nutzen, um mehr Wind- und Solarparks zu bauen. Wenn Sie glauben, dass die Lebensmittel- und Energiepreise jetzt schlimm sind, dann warten Sie nur, bis die Regierung beginnt, Ackerland zu beschlagnahmen, um Solaranlagen zu bauen. Diese Art des Denkens stellt eine existenzielle Bedrohung für die Mittelschicht dar.

Dimon, der sein eigenes Privateigentum noch nicht unter Wert der Regierung angeboten hat, versuchte, seinen Vorschlag weniger tyrannisch und extrem klingen zu lassen, indem er sagte, „grüne Energien“ kämen nicht schnell genug voran,

„Wir bekommen einfach nicht schnell genug die angemessenen Investitionen für Netz-, Solar-, Wind- und Pipelineinitiativen“.

Dimons Äußerungen erinnern an das unheimliche Versprechen des Gründers des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab: „Sie werden nichts besitzen und glücklich sein.“

Ein Twitter-Nutzer antwortete, dass die Kunden der JPMorgan und Chase Bank ihre Konten so schnell wie möglich abziehen sollten, damit Dimon seinen Mund hält, und wies gleichzeitig darauf hin, dass der kommunistische Wunsch, die Amerikaner ihres hart verdienten Vermögens zu berauben, lebendig ist.