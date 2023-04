Vertrauliche Pentagon-Dokumente mit Informationen über die Pläne der USA und der NATO für eine ukrainische Offensive sind an die Öffentlichkeit gelangt. Die Biden-Administration setzt angeblich alles daran, dass sie aus dem Internet entfernt werden.

Der Grayzone ist es gelungen, Dokumente in die Hände zu bekommen, die auf Telegram zirkulieren. Sie haben große Ähnlichkeit mit Dokumenten, über die die New York Times berichtet hat. Die Echtheit der Dokumente kann nicht bestätigt werden, betont The Grayzone.

Aus den durchgesickerten Dokumenten geht hervor, dass bisher etwa 16.000 bis 17.500 russische Soldaten getötet worden sind, gegenüber 71.500 ukrainischen Soldaten. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Dies würde bedeuten, dass die Ukraine viermal so viele Soldaten verliert wie Russland. Die Dokumente stammen vom 1. März.

This is the last page of what appears to be the leaks reported on by the NYT. Though NYT claims that they may have been altered, I believe their publication to be in the public interest and that publishing them will subject them to increased scrutiny by the public. pic.twitter.com/WtK9Tczo1v