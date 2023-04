Biden-Effekt: Die Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien eskalieren, nachdem der Kronprinz erklärt hat, er sei nicht mehr daran interessiert, den USA zu gefallen.

Als Folge der katastrophalen Wirtschaftspolitik von Joe Biden gibt es nun koordinierte Bemühungen, die weltweite Abhängigkeit vom US-Dollar und die makroökonomische Krise zu schwächen.

Es sind Berichte aufgetaucht, wonach Prinz Mohammed Bin Salman seine Gleichgültigkeit gegenüber Joe Biden zum Ausdruck gebracht hat.

Einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal zufolge soll der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman seinen Mitarbeitern mitgeteilt haben, dass Riad nicht mehr daran interessiert sei, die Vereinigten Staaten zufrieden zu stellen.

Der Kronprinz sagte, es sei ihm egal, ob Biden ihn missverstanden habe, und die Vereinigten Staaten sollten sich auf ihre eigenen Interessen konzentrieren, berichtete Cryptopolitan.

Das Blatt fügte hinzu: „Dies ist nicht das erste Mal, dass Prinz Mohammed Bin Salman eine starke Haltung gegenüber den USA einnimmt. In der Tat hat er deutlich gemacht, dass Saudi-Arabien nicht das Recht hat, die USA zu belehren, und das gilt auch umgekehrt. Angesichts der sich verschlechternden Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der Biden-Administration kommen die Äußerungen des Prinzen nicht überraschend.“

Letzte Woche kündigten Saudi-Arabien und andere große Ölproduzenten überraschende Kürzungen von bis zu 1,15 Millionen Barrel pro Tag von Mai bis Ende des Jahres an, was in den USA auf Ablehnung stieß.

Die überraschende Kürzung der Ölproduktion durch die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Verbündeten wird die Benzinpreise weltweit erhöhen.

Laut dem Gulf Research Center, einer in Saudi-Arabien ansässigen Denkfabrik, beweisen die OPEC-Kürzungen, dass sich die großen Ölproduzenten vom Druck der USA und des Westens lösen und eine autonome Politik verfolgen können, bei der die nationalen Interessen an erster Stelle stehen, berichtet Reuters.

„Wir befinden uns jetzt in einem saudi-arabischen Erst-Ölmarkt. Die Produzenten verdienen nicht nur mehr, sie haben auch einen weitaus größeren geopolitischen Einfluss, wenn die Märkte angespannt sind“, sagte Jim Krane, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Baker Institute der Rice University.

CIA-Direktor Bill Burns erklärte gegenüber dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman, dass sich die Vereinigten Staaten von der Entscheidung des Landes, die Beziehungen zu Iran und Syrien im Rahmen einer unabhängigeren Außenpolitik wiederherzustellen, „überrumpelt“ fühlten.

Middle East Eye berichtete:

Burns reiste letzte Woche zu einem nicht genannten Zeitpunkt nach Saudi-Arabien, um mit den Saudis über die Zusammenarbeit der Geheimdienste zu sprechen. Während des Treffens brachte er dem Wall Street Journal zufolge die Frustration Washingtons darüber zum Ausdruck, von den regionalen Entwicklungen ausgeschlossen zu sein. Der Besuch, über den zuerst die Washington Post berichtete, folgt auf eine Reihe überraschender diplomatischer Durchbrüche Riads, die die USA außen vor gelassen haben und Gerüchte über den schwindenden Einfluss der USA in der Region anheizen.

Im vergangenen Monat stimmte Saudi-Arabien der Wiederaufnahme der Beziehungen zum Iran zu, die von Washingtons Erzrivalen China vermittelt worden war. Die Ankündigung wurde in Washington zunächst mit Skepsis aufgenommen. Ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter, der nach Bekanntwerden der Nachricht mit Middle East Eye sprach, bezweifelte die Stichhaltigkeit der Berichte, während ein amtierender US-Beamter versuchte, den Durchbruch herunterzuspielen und erklärte, die USA würden die Auswirkungen abwarten.

Nach allem, was man hört, scheinen Riad und Teheran es ernst zu meinen, die Beziehungen voranzubringen. Nach Angaben des WSJ hat der iranische Präsident Ebrahim Raisi eine saudische Einladung zu einem Besuch im Königreich angenommen, obwohl noch kein Termin feststeht. Am Donnerstag trafen sich die Spitzendiplomaten der beiden Länder in Peking, wo sie vereinbarten, die Flugverbindungen wiederherzustellen, bilaterale Besuche von Delegationen aus dem Privatsektor zu ermöglichen und Visa für Bürger zu erleichtern. Sie sagten auch, dass sie mit der Wiedereröffnung ihrer Botschaften und Konsulate beginnen würden.

The Gateway Pundit hat bereits in den vergangenen Wochen über die Abkehr der Länder von der Abhängigkeit vom US-Dollar und die Weltwirtschaft berichtet.