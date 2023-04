Die in Kiew regierende Nazi-Clique zeigt mit den in Kiew verkündeten Plänen über die „De-Okkupation der Krim“ mal wieder ihr wahres Gesicht.

Auch wenn es Kiew und dem Westen nicht gefällt, aber die Bevölkerung der Krim wollte immer zu Russland gehören. Zwar wird im Westen behauptet, das Referendum von 2014 sei gefälscht gewesen, aber das stimmt nicht, wie ausgerechnet US-amerikanische Quellen bestätigen. In Washington gibt es das Pew Research Center, das weltweit Umfragen durchführt, die von der US-Regierung als Grundlage ihrer Außenpolitik genutzt werden. Die Umfragen sind qualitativ sehr gut, denn wenn die US-Regierung in einem Staat zum Beispiel Unruhen gegen die Regierung auslösen will, muss sie genau wissen, wie die Stimmung in den Land ist und wo man zur Anstiftung von Unruhen ansetzen muss.

Das Pew Research Center hat im Mai 2014, also unmittelbar nach der Vereinigung der Krim mit Russland, eine Umfrage in der Ukraine durchgeführt, wobei man die Krim natürlich zur Ukraine gerechnet hat. Die Antworten in der Umfrage wurden getrennt nach Westukraine, Ostukraine und Krim analysiert, weshalb die Umfrage ein sehr gutes Stimmungsbild des nach dem Maidan gespaltenen Landes ergab. Die Antworten für