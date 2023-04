Es wurde bestätigt, dass Ungeimpfte einen Code erhalten haben.

Neue medizinische Codes für den COVID-19-Impfstatus werden zur Verfolgung von Personen verwendet, bestätigt die CDC

Medizinische Codes, die während der COVID-19-Pandemie eingeführt wurden, um zu zeigen, wann Menschen ungeimpft oder untergeimpft sind, werden zur Verfolgung von Personen verwendet, wie die oberste US-Gesundheitsbehörde bestätigt hat.

Die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) bestätigten dies in E-Mails, die The Epoch Times durch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten hat.

Die CDC hatte in Dokumenten und öffentlichen Erklärungen erklärt, dass das Ziel der neuen Codes im System der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) darin bestehe, „Menschen zu erfassen, die nicht oder nur teilweise geimpft sind“.

Die CDC sagt nun, dass sie keinen Zugang zu den Daten hat, die Gesundheitssysteme jedoch schon.

„Die ICD-Codes wurden im April 2022 eingeführt, aber die CDC hat keine Daten über die Codes und verfolgt diese Informationen nicht“, so CDC-Beamte in den E-Mails.

„Die Codes wurden geschaffen, um Gesundheitsdienstleistern die Nachverfolgung in ihren Praxen zu ermöglichen“, so die Beamten weiter.

Die E-Mails wurden an Nachrichtenagenturen geschickt. Die CDC hat Anfragen von The Epoch Times zu den Codes, die die CDC im Jahr 2022 in das US ICD-System aufgenommen hat, nicht beantwortet.

Wie die Anbieter die Codes verwenden

Die CDC hat die Codes im Jahr 2021 vorgeschlagen. „Es wurde das Interesse geäußert, Menschen zu verfolgen, die nicht oder nur teilweise geimpft sind“, sagte Dr. David Berglund, ein medizinischer Mitarbeiter der CDC, während einer Besprechung über den Vorschlag.

Ein Code steht für „ungeimpft gegen COVID-19“. Ein weiterer Code bedeutet, dass man teilweise geimpft ist oder keine primäre COVID-19-Impfung erhalten hat.

In Kommentaren an die CDC zu dem Vorschlag sprachen sich die Gesundheitsdienstleister für die Einführung der Codes aus – wobei einige detailliert beschrieben, wie sie verwendet werden sollen.

Die Identifizierung von ungeimpften oder untergeimpften Personen in Bezug auf COVID-19 „wird den Krankenversicherern helfen, Personen zu identifizieren, die von einer aufsuchenden und weiterführenden Impfaufklärung profitieren könnten“, so Danielle Lloyd, Senior Vice President bei America’s Health Insurance Plans (AHIP), und Adam Myers, Senior Vice President bei der Blue Cross Blue Shield Association, in einem gemeinsamen Schreiben an die CDC.

„Die Schaffung von ICD-10-Codes, die über die Ansprüche nachverfolgt werden können, würde den Krankenversicherern wichtige Informationen liefern, um die Impfraten zu erhöhen“, fügten sie hinzu.

In einem weiteren Schreiben teilten Nancy Andersen, Direktorin bei Kaiser Permanente Health Plan and Hospitals, und Erica Eastham, Executive Director bei The Permanente Federation LLC, der CDC mit: „Diese Codes liefern wertvolle Daten für das Verständnis der Impfraten und für die Nachverfolgung von nicht ausreichend geimpften Patienten.“

Andersen und Eastham forderten die CDC auf, den Leistungserbringern, die einen der neuen Codes eingeben, zu raten, auch einen zusätzlichen Code einzugeben, der angibt, warum eine Person nicht geimpft oder zu wenig geimpft wurde, wobei die Gründe u. a. in einer Kontraindikation oder aufgrund von „Überzeugungen oder Gruppendruck“ liegen können.

Die Kommentare wurden von The Epoch Times durch das Gesetz über die Informationsfreiheit erhalten.

Die meisten der Anbieter und anderen Gruppen im Gesundheitswesen, einschließlich der American Health Information Management Association (AHIMA), die sich geäußert haben, reagierten nicht auf Anfragen.

Die AHIP lehnte es ab, zu sagen, welche Schulungen sie den Personen angeboten hat, die durch die neuen Codes erfasst werden. Eine Sprecherin verwies auf einen Artikel vom 28. Februar 2022, in dem Schritte zur Förderung der Impfung durch die Anbieter beschrieben werden.

Die Codes sind Teil der 10. Ausgabe der ICD. Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen hält das Urheberrecht für ICD-10, hat aber der US-Regierung erlaubt, die Ausgabe zu übernehmen, so die CDC. Die neuen Codes sind nicht Teil der ICD der Weltgesundheitsorganisation.

Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens, die unter den Health Insurance Portability and Accountability Act fallen, müssen die US-Version der ICD verwenden. Die US-amerikanische Version wird mindestens einmal jährlich aktualisiert. Die kodierten ICD-Daten der Leistungserbringer ermöglichen es den Gesundheitsbehörden, „viele krankheitsbezogene Aktivitäten durchzuführen“, so die CDC. Dazu gehört auch, dass ein Arzt, der einen neuen Patienten behandelt, dessen Krankengeschichte leicht abrufen kann.

Vertreter des Gesundheitswesens sprachen sich größtenteils für die Einführung der Codes aus, da ungeimpft oder untergeimpft zu sein ein „Risikofaktor“ sei.

„AHIMA unterstützte die neuen Codes für Unterimpfung für den COVID-19-Status, weil ungeimpft oder teilweise geimpft zu sein ein gesundheitlicher Risikofaktor ist, der das individuelle Risiko von Morbidität und Mortalität erhöht“, sagte eine Sprecherin von AHIMA gegenüber The Epoch Times per E-Mail.

„Das ICD-10-CM-Codierungssystem enthält Codes für viele gesundheitliche Risikofaktoren, und der COVID-19-Status stellt eine weitere Art von Risikofaktor dar, wenn man nicht geimpft ist. Es ist wichtig, dass die Faktoren, die den Gesundheitszustand eines Patienten beeinflussen, identifiziert werden können, damit die Gesundheitsdienstleister sich des erhöhten Risikos der Person bewusst sind“, so die Sprecherin weiter.

Einige Experten sind überzeugt, dass es keine medizinische Indikation für die neuen Codes gibt, da die meisten Amerikaner nur ein geringes Risiko durch COVID-19 haben.

„Es fällt mir schwer, eine medizinische Indikation für die Verwendung dieser Codes zu sehen“, sagte der Kinderarzt Dr. Todd Porter gegenüber der Epoch Times. „Wir tun dies nicht für die Influenza, die in den jüngeren Altersgruppen eine höhere IFR [infection fatality ratio] als COVID-19 aufweist. Die Verwendung dieser Codes lässt auch den Beitrag der natürlichen Immunität außer Acht, die nachweislich robuster ist als die Impfstoffimmunität.“

CDC weigert sich, Kongressmitgliedern zu antworten

Die CDC hat sich unterdessen geweigert, Fragen von Kongressmitgliedern zu den Codes zu beantworten.

Der Abgeordnete Chip Roy (R-Texas) und neun weitere Mitglieder des Kongresses erklärten, sie seien besorgt darüber, dass die Bundesregierung offenbar Daten über die persönlichen Entscheidungen der Amerikaner sammelt, und sagten, sie seien überzeugt, dass die Daten „keinem ernsthaften Zweck bei der Behandlung der medizinischen Bedingungen der Patienten dienen.“

„Das ICD-System war ursprünglich dazu gedacht, Diagnosen und Gründe für Arztbesuche zu klassifizieren, nicht um die persönlichen medizinischen Entscheidungen der amerikanischen Bürger zu überwachen. Angesichts der tiefen Verunsicherung und des Misstrauens, das viele Amerikaner gegenüber der CDC und dem medizinischen Apparat im Allgemeinen empfinden, ist es wichtig, dass die CDC Sinn und Zweck dieser neuen Codes klarstellt“, so die Mitglieder, die Antworten auf Fragen wie die nach den Maßnahmen der CDC zum Schutz der privaten Gesundheitsdaten der Amerikaner verlangen.

Die CDC hat auf den Brief vom 14. Februar nicht geantwortet, so die Mitglieder gegenüber The Epoch Times.

„Ich habe fünf einfache Fragen über die beispiellose Nachverfolgung der CDC gestellt, warum die Amerikaner den COVID-19-Impfstoff ablehnen. Die CDC hat sich bis jetzt geweigert, diese grundlegenden Fragen zu beantworten. Das amerikanische Volk verdient Antworten darauf, welche Daten die CDC über die Amerikaner sammelt und warum“, sagte Roy der Epoch Times in einer gemailten Erklärung.

„Die amerikanische Bevölkerung verdient es zu wissen, was die CDC mit ihren persönlichen Daten macht. Es ist jetzt mehr als anderthalb Monate her, und die CDC weigert sich immer noch, uns zu sagen, warum sie die Gründe der Amerikaner für die Nichtimpfung mit dem COVID-19-Impfstoff verfolgt“, fügte der Abgeordnete Josh Brecheen (R-Okla.) hinzu. „Die CDC muss dem amerikanischen Steuerzahler gegenüber rechenschaftspflichtig sein.“