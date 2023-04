Macron sagt, Europa solle die Abhängigkeit vom US-Dollar verringern und „strategische Autonomie“ anstreben

Während die Vereinigten Staaten gegen die jüngste Flut von Ländern ankämpfen, die sich „entdollarisieren“, d. h. Rohstoffe in anderen Währungen handeln, war es das Letzte, was der französische Präsident Emanuel Macron benötigte, um diese Botschaft zu verstärken.

Nachdem er rund sechs Stunden mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Rahmen eines dreitägigen Staatsbesuchs in China verbracht hatte, machte Macron unmissverständlich klar, dass Frankreich nichts mit dem Dritten Weltkrieg zu tun haben wolle, und betonte, dass Europa „strategische Autonomie“ anwenden müsse, vermutlich unter der Führung Frankreichs, um eine „dritte Supermacht“ zu werden, so Politico.

In einem Gespräch mit Reportern an Bord der COTAM Unité, Frankreichs Air Force One, sagte der französische Präsident, das „große Risiko“, dem Europa derzeit ausgesetzt sei, bestehe darin, „dass es in Krisen verwickelt wird, die nicht unsere sind, was es daran hindert, seine strategische Autonomie aufzubauen“.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Macron vorschlägt, die Abhängigkeit von den USA zu verringern. Im November forderte der französische Präsident eine „einheitliche globale Ordnung“, während er über die Machtinteressen Russlands und Chinas und die Kriegsgefahr sprach.

„Wir befinden uns in einem Dschungel und wir haben zwei große Elefanten, die immer nervöser werden“, sagte er.

„Wenn sie sehr nervös werden und einen Krieg beginnen, wird das ein großes Problem für den Rest des Dschungels sein. Man braucht die Zusammenarbeit mit vielen anderen Tieren, Tigern, Affen und so weiter“, fügte Macron hinzu.

China stimmt zu

Macrons Konzept der strategischen Autonomie wurde von Xi und der KPCh, die sich auf den Gedanken konzentrieren, dass der Westen im Niedergang begriffen ist, während China aufsteigt, und dass eine Schwächung der transatlantischen Beziehungen diesen Trend noch beschleunigen wird, „mit Begeisterung unterstützt“.

„Das Paradoxe wäre, dass wir vor lauter Panik glauben, wir seien nur die Gefolgsleute Amerikas“, sagte Macron. „Die Frage, die sich die Europäer stellen müssen, lautet: Liegt es in unserem Interesse, [eine Krise] auf Taiwan zu beschleunigen? Nein. Das Schlimmste wäre, zu glauben, dass wir Europäer bei diesem Thema zu Mitläufern werden und uns von der US-Agenda und einer chinesischen Überreaktion leiten lassen müssen.“

Nur wenige Stunden, nachdem er Guangzhou in Richtung Paris verlassen hatte, begann China mit großen Militärübungen rund um die selbstverwaltete Insel Taiwan, die China als sein Territorium beansprucht, die USA aber versprochen haben, sie zu bewaffnen und zu verteidigen.

Diese Übungen waren eine Reaktion auf die zehntägige diplomatische Reise der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-Wen durch mittelamerikanische Länder, die auch ein Treffen mit dem republikanischen Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, auf der Durchreise in Kalifornien umfasste. Personen, die mit Macrons Überlegungen vertraut sind, sagten, er sei froh, dass Peking zumindest gewartet habe, bis er sich außerhalb des chinesischen Luftraums befand, bevor es die simulierte „Einkreisung Taiwans“ in Angriff nahm. -Politico

Macrons unterwürfige Äußerungen kommen, nachdem er und Xi „intensiv“ über Taiwan diskutiert haben, so französische Beamte, die den Präsidenten begleiteten.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, die Macron begleitete, betonte jedoch die Stabilität in der Region und sagte Xi während ihres Treffens am vergangenen Donnerstag in Peking, dass „die Androhung von Gewaltanwendung zur Änderung des Status quo inakzeptabel ist“.

Dem Bericht zufolge antwortete Xi, dass jeder, der glaube, er könne die KPCh auf Taiwan beeinflussen, sich täusche.

„Die Europäer können die Krise in der Ukraine nicht lösen; wie können wir auf Taiwan glaubhaft sagen: ‚Passt auf, wenn ihr etwas falsch macht, werden wir da sein‘? Wenn man die Spannungen wirklich erhöhen will, ist das der richtige Weg“, sagte Xi.

Nach Ansicht von Yanmei Xie, einem Geopolitik-Analysten bei Gavekal Dragonomics, ist Europa eher bereit, eine Welt zu akzeptieren, in der China zum regionalen Hegemon wird.

„Einige seiner Führer glauben sogar, dass eine solche Weltordnung für Europa vorteilhafter sein könnte.“

Während der trilateralen Gespräche Xis mit von der Leyen und Macron am vergangenen Donnerstag regte sich der chinesische Staatschef über zwei Dinge auf;

„Xi war sichtlich verärgert darüber, dass er für den Ukraine-Konflikt verantwortlich gemacht wurde, und er spielte seinen jüngsten Besuch in Moskau herunter“, so eine Quelle, die in dem Raum anwesend war. „Er war eindeutig verärgert über die USA und sehr verärgert über Taiwan, über die Reise des taiwanesischen Präsidenten durch die USA und [die Tatsache, dass] außenpolitische Fragen von Europäern angesprochen wurden.“

Bei diesem Treffen vertraten Macron und von der Leyen ähnliche Standpunkte zu Taiwan, sagte diese Person. Aber Macron verbrachte anschließend mehr als vier Stunden mit dem chinesischen Staatschef, die meiste Zeit davon nur in Anwesenheit von Übersetzern, und sein Ton war weitaus versöhnlicher als der von von der Leyen, als er mit Journalisten sprach. -Politico

Zeit, den Dollar loszuwerden?

Macron wies darauf hin, dass Europa in Bezug auf Waffen und Energie zu sehr von den Vereinigten Staaten abhängig sei und sich nun auf die Förderung der eigenen Verteidigungsindustrie konzentrieren müsse.

Am bemerkenswertesten war jedoch sein Vorschlag, dass Europa seine Abhängigkeit von der „Extraterritorialität des US-Dollars“ verringern müsse – eine Aussage, die sowohl von Moskau als auch von Peking immer wieder betont wurde.

„Wenn die Spannungen zwischen den beiden Supermächten zunehmen, werden wir weder die Zeit noch die Mittel haben, unsere strategische Autonomie zu finanzieren, und wir werden zu Vasallen“, sagte er.

Russland, China, der Iran und andere Länder wurden in den vergangenen Jahren von US-Sanktionen getroffen, die auf der Verweigerung des Zugangs zum dominierenden, auf Dollar lautenden globalen Finanzsystem beruhen. Einige in Europa haben sich über die „Bewaffnung“ des Dollars durch Washington beklagt, die europäische Unternehmen dazu zwingt, ihre Geschäfte aufzugeben und ihre Beziehungen zu Drittländern abzubrechen oder mit lähmenden Sekundärsanktionen zu rechnen. Während er in der Kabine seines A330-Flugzeugs in einem Kapuzenpulli mit der Aufschrift „French Tech“ auf der Brust saß, behauptete Macron, er habe bereits „die ideologische Schlacht um die strategische Autonomie“ für Europa gewonnen. -Politico

In der Zwischenzeit eine interessante Fußnote…

Wie in Frankreich und vielen anderen europäischen Ländern üblich, bestand das Büro des französischen Präsidenten, des sogenannte Elysée-Palast, darauf, alle Zitate des Präsidenten, die in diesem Artikel veröffentlicht werden sollen, als Bedingung für die Gewährung des Interviews zu überprüfen und „Korrektur zu lesen“. Dies verstößt gegen die redaktionellen Standards und die Politik von POLITICO, aber wir haben den Bedingungen zugestimmt, um direkt mit dem französischen Präsidenten sprechen zu können. POLITICO bestand darauf, dass es seine Leser nicht täuschen kann und nichts veröffentlichen würde, was der Präsident nicht gesagt hat. Die Zitate in diesem Artikel wurden alle tatsächlich vom Präsidenten gesagt, aber einige Teile des Interviews, in denen der Präsident noch offener über Taiwan und die strategische Autonomie Europas sprach, wurden vom Elysée herausgeschnitten.