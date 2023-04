In ganz Europa stoßen die Pläne von Klaus Schwab auf Widerstand. So auch in Polen. Polens Staatssekretär für Landwirtschaft fordert ein „Anti-Insekten-Gesetz“. Dieses soll zunächst dafür sorgen, dass alle Lebensmittel, die Insekten enthalten, mit einem Warnhinweis versehen werden.

Der Schritt des Mitglieds der regierenden konservativen Partei kommt inmitten von Vorwürfen, dass die progressiven Oppositionsparteien, sollten sie bei den diesjährigen Wahlen an die Macht kommen, eine Orwell’sche „eat the bugs“-Kampagne starten werden, um den Konsum von traditionellem Fleisch einzuschränken. Laut Notes from Poland hat die Opposition keine derartigen Pläne offiziell angekündigt.

Polish News berichtet, dass „die Opposition will, dass die Bürger in Polen Würmer essen“.

Jedes Lebensmittelprodukt, mit Wurmzusätzen, sollte gekennzeichnet werden.

Każdy produkt spożywczy z tzw. dodatkami robaczanymi, powinien być oznaczony.

Eurokraten und der Bürgermeister von Warschau, Rafal Trzaskowski, bezeichnen getrocknete Mehlwurmlarven, Grillenpulver und andere Insekten als neue Lebensmittel, sagte der Staatssekretär für Landwirtschaft, Janusz Kowalski, im polnischen Parlament. Deshalb bereitet seine Partei – wie in Ungarn und Italien – Vorschriften vor, die sicherstellen, dass die polnischen Verbraucher genau wissen, welche Lebensmittel Insekten enthalten.

„Dies ist ein Anti-Insekten-Gesetz“, sagte er.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Hersteller die Verpackungen mit dem Hinweis „Achtung, dieses Lebensmittel enthält Insektenprotein“ kennzeichnen müssen.

„Wenn Rafal Trzaskowski Mazurek (einen polnischen Osterkuchen) aus getrockneten Insekten essen will, soll er das tun“, sagte Kowalski. „Wir bevorzugen normales polnisches Essen, polnisches Fleisch und polnische Milchprodukte.“

Trzaskowski behauptet, er hab nicht vor, den Fleischkonsum in Warschau zu reduzieren.