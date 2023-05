Der Club of Rome: Wie die Klimahysterie zur Schaffung einer globalen Governance genutzt wird

In den frühen 1970er-Jahren schlitterten die USA und ein Großteil der westlichen Welt in eine stagflationäre Wirtschaftskrise. Nixon hob den Dollar 1971 mithilfe der Federal Reserve (oder vielleicht unter deren Anleitung) vollständig vom Goldstandard ab, was den Inflationsdruck letztlich eskalieren ließ. Der Nachkriegsboom in Europa fand ein abruptes Ende, während die Preise für Waren (und Öl/Benzin) in den USA bis 1981-1982 in die Höhe schossen, als die Federal Reserve die Zinssätze auf etwa 20 % anhob und einen absichtlichen rezessiven Absturz herbeiführte.

Interessanterweise hatte der IWF 1969 das SZR-System geschaffen, kurz bevor der Goldstandard abgeschafft wurde (dasselbe SZR, das der IWF als Grundlage für einen globalen digitalen Währungsmechanismus nutzen will). Und das Weltwirtschaftsforum wurde 1971 gegründet.

Dieser Zeitraum wird in Filmen oft als eine fröhliche Ära der Disco, der Drogen, der Hippies und des Rock n‘ Roll dargestellt, aber in Wirklichkeit waren die frühen 1970er-Jahre der Anfang vom Ende des Westens – es war der Moment, in dem unsere wirtschaftlichen Grundlagen sabotiert wurden und der Wohlstand der Mittelschicht langsam aber sicher durch die Inflation gestohlen wurde.

Inmitten dieser wirtschaftlichen „Malaise“, die Jimmy Carter später als „Vertrauenskrise“ bezeichnete, arbeiteten die Vereinten Nationen und die mit ihnen verbundenen globalistischen Gruppen am runden Tisch hart an der Entwicklung eines Plans, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, die globale Zentralisierung der Macht anzunehmen. Ihre Ziele waren ziemlich direkt.

Sie wollten:

Eine Begründung für die staatliche Kontrolle der Bevölkerungszahl.

Die Macht, die Industrie einzuschränken.

Die Macht, die Energieproduktion zu kontrollieren und die Energiequellen zu diktieren.

Die Macht, die Nahrungsmittelproduktion und die Landwirtschaft zu kontrollieren oder einzuschränken.

Die Fähigkeit, das Leben des Einzelnen im Namen eines später definierten „höheren Gutes“ bis ins kleinste Detail zu steuern.

Eine sozialisierte Gesellschaft, in der das individuelle Recht auf Eigentum aufgegeben wird.

Ein Eine-Welt-Wirtschaftssystem, das sie verwalten würden.

Ein Eine-Welt-Währungssystem.

Eine Eine-Welt-Regierung, die eine Handvoll separater Regionen verwaltet.

Eines der aufschlussreichsten Zitate auf der Tagesordnung stammt vom stellvertretenden Außenminister der Clinton-Regierung, Strobe Talbot, der im Time Magazine erklärte: „Im nächsten Jahrhundert werden die Nationen, wie wir sie kennen, veraltet sein:

„Im nächsten Jahrhundert werden die Nationen, wie wir sie kennen, veraltet sein; alle Staaten werden eine einzige, globale Autorität anerkennen… Nationale Souveränität war also doch keine so tolle Idee.“

Um zu verstehen, wie die Agenda funktioniert, möchte ich ein Zitat des globalistischen Mitglieds des Council on Foreign Relations, Richard Gardner, aus einem Artikel im Foreign Affairs Magazine von 1974 mit dem Titel „The Hard Road To World Order“ anführen:

„Kurz gesagt, das „Haus der Weltordnung“ wird von unten nach oben und nicht von oben nach unten gebaut werden müssen. Es wird wie ein großes „dröhnendes, summendes Durcheinander“ aussehen, um William James‘ berühmte Beschreibung der Realität zu verwenden, aber ein Ausweichen um die nationale Souveränität herum, das sie Stück für Stück aushöhlt, wird viel mehr erreichen als der altmodische Frontalangriff.“

Mit anderen Worten, die Globalisten wussten, dass der schrittweise Wandel der einzige Weg ist, um eine Eine-Welt-Machtstruktur zu erreichen, die OFFEN regiert, anstatt die Herrschaft der Eliten hinter geheimen Organisationen und Marionettenpolitikern zu verstecken. Sie wollen ein globales Imperium, in dem sie die gesalbten „Könige der Philosophen“ werden, die in Platons Republik beschrieben werden. Ihre narzisstischen Egos können nicht anders, als sich nach der Bewunderung der Massen zu sehnen, die sie insgeheim hassen.

Aber auch wenn sie schrittweise vorgehen, wissen sie, dass die Öffentlichkeit den Plan durchschauen und sich wehren wird, wenn unsere Freiheiten ausgehöhlt werden. Ein Imperium zu errichten ist eine Sache, es zu erhalten eine andere. Wie könnten die Globalisten aus ihrem autoritären Schrank herauskommen, die individuellen Freiheiten beseitigen und die Welt beherrschen, ohne dass es zu einer Rebellion kommt, die sie letztlich vernichtet?

Ein solcher Plan kann nur funktionieren, wenn die Menschen, die Bauern in diesem Imperium, ihre eigene Sklaverei BEHERRSCHEN. Die Öffentlichkeit müsste dazu gebracht werden, die Sklaverei als eine ernste Pflicht und als eine Frage des Überlebens anzusehen, nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte Spezies. Wenn sich jemand dagegen auflehnt, würde er vom Bienenstock als Monster angesehen werden. Er würde das gesamte Kollektiv in Gefahr bringen, wenn er sich der Machtstruktur widersetzt.

So gewinnen die Globalisten. Nicht nur für heute, sondern für immer, denn es gäbe niemanden mehr, der sich ihnen widersetzen könnte.

Einen Vorgeschmack auf diese Art der psychologischen Kriegsführung bekamen wir während der Pandemieangst, bei der uns allen gesagt wurde, dass ein Virus mit einer winzigen Sterblichkeitsrate von 0,23 % ausreichen würde, um einen Großteil unserer Menschenrechte zu beseitigen. Glücklicherweise gab es eine ausreichend große Gruppe von Menschen, die sich gegen die Mandate und Pässe gewehrt hat. Abgesehen davon ist ein viel größeres „höheres Gut“ im Spiel, das die Globalisten ausnutzen wollen, nämlich die sogenannte „Klimakrise“.

Um es klar zu sagen: Es gibt NULL Beweise für eine Klimakrise, die durch vom Menschen verursachte Kohlenstoff- oder Treibhausgasemissionen verursacht wird. Es gibt keine Wetterereignisse, die in Bezug auf die historische Klimageschichte der Erde ungewöhnlich sind. Es gibt keine Beweise für „Kipppunkt“-Theorien bezüglich der Temperaturen. Und die Temperaturen auf der Erde sind in den vergangenen 100 Jahren um weniger als 1°C gestiegen. Die offiziellen Temperaturaufzeichnungen reichen nur bis in die 1880er-Jahre zurück, und dieser enge Zeitrahmen ist es, den die von der UNO und der Regierung finanzierten Klimawissenschaftler als Referenzpunkt für ihre Behauptungen verwenden.

Ich erkläre in meinem Artikel „The Gas Stove Scare Is A Fraud Created By Climate Change Authoritarians“ (Die Angst vor dem Gasherd ist ein von den Klimawandel-Autoritären erfundener Betrug), warum dies betrügerische Wissenschaft ist. Der Punkt ist, dass die UNO die Hysterie über ein gefälschtes Weltuntergangsszenario gefördert hat, genauso wie das WEF und die WHO Hysterie und Angst über eine Nicht-Bedrohung wie Covid gefördert haben. Und das alles begann in den frühen 1970er-Jahren mit einer Gruppe, die mit der UNO verbunden war, dem Club of Rome.

Spätestens seit 1972, als der Club of Rome eine Abhandlung mit dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“ veröffentlichte, haben die Globalisten geplant, den Umweltschutz als Vorwand für die Zentralisierung zu nutzen. Mit der Finanzierung einer begrenzten Studie über Industrie und Ressourcen in einem gemeinsamen Projekt mit dem MIT schienen die Ergebnisse schon lange vorher festzustehen – das Ende des Planeten war nahe, wenn Nationen und Individuen nicht ihre Souveränität opferten. Wie praktisch für die Globalisten, die die Studie finanzierten…

Zwanzig Jahre später veröffentlichten sie ein Buch mit dem Titel „The First Global Revolution“. Darin erörtern sie speziell die Nutzung der globalen Erwärmung als Mittel zur Bildung einer supranationalen Regierung:

„Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns vereinen können, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Bedrohung durch die globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dazu passen würden. In ihrer Gesamtheit und ihren Wechselwirkungen stellen diese Phänomene tatsächlich eine gemeinsame Bedrohung dar, der wir uns alle gemeinsam stellen müssen. Aber wenn wir diese Gefahren als Feind bezeichnen, tappen wir in die Falle, vor der wir bereits gewarnt haben, nämlich Symptome mit Ursachen zu verwechseln. Alle diese Gefahren sind durch menschliche Eingriffe in natürliche Prozesse verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der eigentliche Feind ist also die Menschheit selbst.“

Indem sie die Existenz der Menschheit selbst zur großen Bedrohung machten, wollten die Globalisten die Öffentlichkeit auf die Idee einschwören, sich selbst in Schach zu halten. Das heißt, dass die Öffentlichkeit ihre Freiheiten opfern und sich der Kontrolle unterwerfen muss, weil sie glaubt, dass die menschliche Spezies zu gefährlich ist, um sich Freiheit zu erlauben.

Die folgende Nachrichtensendung des Australian Public Broadcasting Service wurde 1973 ausgestrahlt, nicht lange nach der Gründung des Club of Rome. Es ist erstaunlich unverblümt, was die Ziele der Organisation angeht:

Was können wir aus dieser Sendung und ihrer Botschaft ableiten? Die Globalisten wollen vorwiegend zwei konkrete Ergebnisse: Sie wollen das Ende der nationalen Souveränität und das Ende des Privateigentums durch sozial geförderten Minimalismus. Genau die gleichen Ziele, die der Club of Rome in den 1970er-Jahren formulierte, sind heute die treibende Kraft hinter der Politik der UN und des Weltwirtschaftsforums. Das Konzept der „Sharing Economy“, für das Klaus Schwab und das WEF oft stolz werben, wurde nicht von ihnen, sondern vom Club of Rome vor 50 Jahren erdacht.

Es ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung: Sie verbringen ein halbes Jahrhundert damit, eine Krise zu erfinden, die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen, und bieten dann genau die Lösungen an, die sie vor Jahrzehnten durchsetzen wollten.

Letztlich hat die Klima-Agenda nichts mit Umweltschutz und alles mit Wirtschaft zu tun. Der Plan begann inmitten einer sehr realen Stagflationskrise, einem Moment, in dem die Mittelschicht am meisten Angst um die Zukunft hatte und die Preise rapide stiegen. Diese Krise wurde nicht durch Ressourcenknappheit verursacht, sondern durch das Missmanagement des Finanzsystems. Es ist kein Zufall, dass der Höhepunkt der globalen Erwärmung heute genau dann stattfindet, wenn eine weitere Stagflationskatastrophe auf uns zukommt.

Der Club of Rome ist heute nur noch eine Hülle seines früheren Glanzes, gefüllt mit dummen Hippies, höchstwahrscheinlich, weil die UNO und andere globalistische Denkfabriken die Rolle übernommen haben, die die Gruppe früher gespielt hat. Der Schatten des ursprünglichen Clubs ist jedoch allgegenwärtig, und seine Strategie der Klima-Angstmacherei wird gerade jetzt angewandt, um die zunehmende staatliche Unterdrückung von Energie und Landwirtschaft zu rechtfertigen.

Wenn sie nicht von der Öffentlichkeit gestoppt werden, werden totalitäre Kohlenstoffmandate zur Norm werden. Der nächsten Generation, die in künstlicher Armut lebt, wird von klein auf beigebracht werden, dass die Globalisten die Welt vor einer Katastrophe gerettet haben, die es nie wirklich gab. Man wird ihnen sagen, dass die Versklavung der Menschheit etwas ist, auf das man stolz sein kann, ein Geschenk, das die Spezies am Leben erhält, und dass jeder, der diese Sklaverei infrage stellt, ein egoistischer Schurke ist, der die Zerstörung des Planeten will.