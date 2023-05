Beweise, dass die USA einen Dritten Weltkrieg gegen Russland und China planen

Eric Zuesse

Der folgende Nachrichtenartikel (zusammen mit allen live-verknüpften Dokumentationen, damit Nachrichtenredakteure sofort sehen können, was die Dokumentation für jede Behauptung darin ist) wurde am 5. Mai 2023 an 300 Nachrichtenmedien geschickt und nur von drei veröffentlicht, und wird hier (leicht erweitert und aktualisiert) an sie alle zur erneuten Prüfung geschickt, wegen der extremen Wichtigkeit der solide dokumentierten und unterberichteten Fakten, die er enthält:

Am 3. Mai sagte US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview mit C-Span, dass die US-Regierung keine Einwände erheben wird, wenn die ukrainische Regierung versucht, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu ermorden oder dies tut. Er sagte: “Das sind Entscheidungen, die die Ukraine treffen muss, wie sie sich verteidigen wird, wie sie ihr Territorium zurückerhalten wird, wie sie ihre territoriale Integrität und ihre Souveränität wiederherstellen wird.” Amerika hat der Ukraine über hundert Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, damit sie Russland besiegen kann, und sagt nun, dass es in Ordnung ist, wenn die Ukraine einen Teil davon für die Ermordung von Putin verwendet. Das ist beispiellos. (Selbst bei Hitler war es nicht so.)

Ebenfalls am 3. Mai titelte der japanische Nachrichtendienst Nikkei Asia “NATO eröffnet Büro in Japan” und berichtete, dass “die NATO plant, ein Verbindungsbüro in Tokio, Japan, zu eröffnen, das erste seiner Art in Asien”. Die Nordatlantikpakt-Organisation will nun nicht nur Amerikas antirussisches Militärbündnis werden, sondern auch Amerikas antichinesisches Militärbündnis, das die Abspaltung der chinesischen Provinz Taiwan (die die US-Regierung seit 1972 formell als Taiwan anerkannt hat) von China unterstützen wird, so wie sie sich weigert, die Abspaltung der Krim und dreier anderer Provinzen der Ukraine von der Ukraine zu unterstützen. (Mit anderen Worten: Obwohl das US-Regime die Abspaltung Taiwans von China unterstützt, lehnt es die Abspaltung des Donbass, der Krim usw. von der Ukraine ab.)

Amerika und seine NATO leugnen, dass sie entweder antirussisch oder antichinesisch sind, und bestehen darauf, dass sie stattdessen lediglich einen Regimewechsel in beiden Ländern anstreben, damit sowohl Russland als auch China Demokratie und Menschenrechte bieten, wie es die amerikanische Regierung (die weit mehr Invasionen und Putsche verübt als alle anderen Regierungen der Welt zusammen) tut (was sie in Wirklichkeit nicht tut).

Der US-Kongress prüft derzeit ein Gesetz, das als “Ukraine Victory Resolution” beworben wird, aber formell den Titel H.Res.322 “on Ukrainian victory” trägt und in dem es heißt: “Es ist die Politik der Vereinigten Staaten, die Ukraine als Siegerin gegen die Invasion und in ihren international anerkannten Grenzen von 1991 wiederhergestellt zu sehen.” Das würde die vollständige Niederlage Russlands in der Ukraine voraussetzen. Wenn dies geschieht, würde der russische Präsident Wladimir Putin mit ziemlicher Sicherheit entweder zurücktreten oder gestürzt und durch einen Führer ersetzt werden, den die amerikanische Regierung billigt (und sogar ernennt). Geschieht dies hingegen nicht, dann sind der US-Kongress und der Präsident bereits durch die Verabschiedung dieser Resolution verpflichtet, in Russland einzumarschieren, um mit direkter US-Militärgewalt das zu erreichen, was das ukrainische Militär nicht erreicht hat. Dieser Einmarsch der USA und ihrer Verbündeten in Russland würde den Dritten Weltkrieg bedeuten. (Wie viele Nachrichtenmedien kümmern sich darum, den Dritten Weltkrieg zu verhindern? Warum kümmern sie sich nicht darum? Warum weigern sie sich, ihre Leser über diese Gefahr zu informieren, und darüber, dass sie von den USA und ihren Verbündeten ausgeht – und nicht von ihren beabsichtigten Opfern, Russland und China? Am 24. Januar 2023 verkündete das Bulletin of Atomic Scientists in seiner “Doomsday Clock Announcement” (Weltuntergangsuhr), dass es noch schlimmer sei als während der Kuba-Krise 1962, als es noch eine Sowjetunion und deren Kommunismus und Warschauer Militärpakt gab: “Die Uhr steht jetzt bei 90 Sekunden vor Mitternacht – so nah an der globalen Katastrophe wie nie zuvor.” Wer hält diese extreme Gefahr vor der US-amerikanischen und verbündeten Öffentlichkeit geheim, und warum? Wem dienen sie eigentlich?)

Die US-Regierung hat sich noch nicht unwiderruflich dazu verpflichtet, ihre frühere Anerkennung Taiwans als Teil Chinas zu widerrufen; aber wenn sie das schließlich tut, dann werden Amerika und seine Verbündeten natürlich Krieg gegen China führen, was ebenfalls ein Dritter Weltkrieg wäre.

Außerdem wird im US-Kongress ein Gesetz mit der Bezeichnung “The Restrict Act” erwogen, mit dem das Kriegsrecht über alle Nachrichtenmedien in den USA verhängt werden soll, um eine formelle und allumfassende Erklärung des Kriegsrechts in Amerika vorzubereiten. Durch diese totale Zensur wird die US-Öffentlichkeit in Bezug auf Russland und China (und alles andere) nur das erfahren, was die US-Regierung den Amerikanern zu wissen erlaubt; und dies würde es dem Kongress enorm erleichtern, öffentlich zu erklären, dass sich Amerika sowohl gegen Russland als auch gegen China im Krieg befindet. Also: Die gesetzgeberischen Vorbereitungen, um dies “verfassungskonform” zu tun (abgesehen von der Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes, der ihnen nichts bedeutet), werden bereits getroffen worden sein.

HINWEIS: Dieser Nachrichtenbericht wird gleichzeitig an alle US-amerikanischen und britischen Nachrichtenmedien verteilt und zur Veröffentlichung frei von jeglichem Copyright eingereicht.

PS: Bis zum 15. Mai 2023 (zehn Tage, nachdem dieser Artikel an Hunderte von Nachrichtenseiten geschickt wurde) haben außer The Duran (wo ich ihn direkt gepostet habe) nur zwei der Hunderte, an die ich ihn geschickt hatte, diesen Artikel veröffentlicht: SouthFront und Dehai News. Alle anderen (zum jetzigen Zeitpunkt, zehn Tage später), einschließlich aller Mainstream-Nachrichtenmedien, haben ihn abgelehnt (oder noch nicht veröffentlicht). Das sind weniger als 1 % der Nachrichtenseiten, an die der Artikel am 4. Mai gemailt worden war. Stimmt etwas mit diesem Artikel nicht? Oder stimmt etwas mit praktisch allen Nachrichtenmedien in den USA und den mit ihnen verbündeten Ländern nicht? Ist das Zensur? Warum haben all diese Zensoren (“Redakteure”) die gleiche Entscheidung getroffen (diesen Artikel nicht zu veröffentlichen)? Und warum? Wurde die Entscheidung in Wirklichkeit anderswo getroffen, vielleicht von den Personen, die die US-Regierung kontrollieren?

