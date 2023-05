Peter Koenig: Japan akzeptiert G7 – um China in die Luft zu jagen

Interview eines bekannten politischen Analysten mit der iranischen Nachrichtenagentur PressTV

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sagte, der Ansatz der G7 sei international nicht glaubwürdig, da er darauf bestehe, Themen im Zusammenhang mit China zu manipulieren. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums fügte hinzu, dass die G7 zwar vorgibt, eine friedliche, stabile und wohlhabende Welt anstreben zu wollen, in Wirklichkeit aber den Weltfrieden behindert, die regionale Stabilität untergräbt und die Entwicklung anderer Länder behindert. Zuvor hatten die G7-Länder eine Erklärung veröffentlicht, in der sie China der “Nötigung” beschuldigten. Sie erklärten beispielsweise, dass sie über die Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer ernsthaft besorgt seien.

PressTV: Was halten Sie davon?

Peter Koenig: Zunächst einmal sollte die Welt wissen, dass die G7 nur eine Gruppe machtgieriger westlicher Länder ist, die sich für die Besten der Besten halten. Aber hören Sie gut zu: Sie haben absolut keine Legitimität in der Welt.

Sie sind nicht einmal eine anerkannte Nichtregierungsorganisation. Dennoch wollen sie der Welt – zusammen mit anderen Nicht-Institutionen wie der G20 und dem Weltwirtschaftsforum (WEF) – diktieren, was der Rest der Welt zu tun hat, auf wen er zu hören hat – und wer ihm befiehlt.

Zumindest China und Russland sowie immer mehr Länder im Osten und zunehmend auch der Westen bzw. der Globale Süden wehren sich gegen diese unipolare Weltordnung oder das, was sie eine “regelbasierte Ordnung” nennen.

Diese Ordnung sagt genau das aus, was sie ist – Regeln, die von diesen selbsternannten Herrschern aufgestellt werden, ohne jegliche völkerrechtliche Grundlage, ohne jegliche internationale Legitimation. Überhaupt keine.

Es ist kein Zufall, dass dieses G7-Treffen von Japan ausgerichtet wird. Und zwar in Hiroshima, einer Stadt, die im August 1945 durch die US-Atombombe völlig zerstört wurde – nur wenige Tage vor der offiziellen Kapitulation Japans. Die G7 will ihre Einschüchterungsversuche gegenüber China verstärken, indem sie im Namen eines östlichen Nachbarn spricht, der vor fast 80 Jahren von den Vereinigten Staaten zerstört wurde und nun völlig an den korrupten Westen verkauft ist.

Was viele nicht wissen, ist, dass Washington Japan kürzlich versprochen hat, es mit nuklearem Schutz zu belohnen, wenn es in Fragen des Südchinesischen Meeres – vor allem Taiwan, aber auch Nordkorea – eine entschiedene antichinesische und prowestliche Haltung einnimmt.

Können Sie sich vorstellen, wie weit die Welt – die westliche Welt – gegangen ist? Erpressung, Korruption – ein Ende ist nicht in Sicht. Und wo es einen Korrupten gibt, muss es auch einen Korrupten geben – sonst funktioniert der Deal nicht.

Es gibt keine Ethik mehr – keine Chance auf Frieden mit solchen Ursachen und Werten der Aggression, nur noch reine Herrschaft.

Ein Beweis für die Aggression ist die Anwesenheit der NATO auf dem G7-Treffen in Japan. Die Anwesenheit dieser Organisation spielt eine wichtige Rolle.

Japan hat bereits gefordert, dass die NATO ein Büro in Japan eröffnen soll – es wäre das erste in Asien.

Die Zeiten, in denen die NATO die Nordatlantikvertrags-Organisation war, der “Schutzschirm” nach dem Zweiten Weltkrieg – das, was sie vorgab zu sein – sind längst vorbei. Sie ist längst zur tödlichsten Kriegsmaschinerie des Westens geworden, die ihre Tentakel über den ganzen Globus ausstreckt, wo immer es ihr gefällt – und das alles finanziert von den Vereinigten Staaten und ihren europäischen Vasallenverbündeten. Der nächste Halt für diese Tentakel scheint Japan zu sein.

Im Jahr 1991, als die Sowjetunion zusammenbrach, hatte die NATO 16 Mitgliedstaaten – 12 davon waren Gründungsmitglieder der Organisation für Verteidigungs- und Kriegsführungsverträge. Bis Mai 2023 wird die Zahl auf 31 steigen, wobei alle neuen Mitglieder in Europa liegen und Russland zunehmend umschließen.

Und das, obwohl die US-Regierung von George W. Bush (dem Vater eines anderen George W. Bush) versprochen hatte, sich keinen Zentimeter östlich von Berlin zu bewegen. Dies war einer der schlimmsten Eingriffe in den Frieden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Das Geld des Westens wird von den NATO-Mitgliedern für Krieg und Mord ausgegeben. Das ist Geld, das im Inland produktiv zur Bekämpfung der Armut, zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen eingesetzt werden könnte. Die Armut im Westen ist weit verbreitet und liegt zwischen 25 und 30 % der Bevölkerung. Aber erwarten Sie nicht, dass die Mainstream-Medien darüber sprechen.

Aus diesem Grund ist die NATO jetzt auch in Japan – sie versucht, einen bedrohlichen Eindruck auf China zu machen.

Für diejenigen, die wissen, dass bloße Gewalt und demonstrierte Hegemonie niemals siegen werden – auch nicht mit der stärksten finanziellen Unterstützung; gegen die Menschlichkeit, gegen den Wunsch der Menschen, in Frieden und Zusammenarbeit zusammenzuleben – sollte dieses japanische G7-Ereignis ein Signal sein, das den Menschen auf der ganzen Welt eine gute Lehre für die Zukunft sein kann. Die Frage ist nicht, ob das westliche System zusammenbricht, sondern wann es zusammenbricht.

Das Traurige ist, dass auf dem Weg dorthin viele Menschen durch ungerechtfertigte, sinnlose Kriege und Konflikte getötet, verletzt und in die Armut getrieben werden könnten – alles in dem vergeblichen Versuch, die westliche Hegemonie aufrechtzuerhalten.

Dies ist nichts als Propaganda für den Rest der unwissenden Bewohner des Planeten, die noch nicht erkannt haben, dass die G7 eine illegitime Organisation ist – genau wie die G20, das WEF und der Bilderberg Club. Letzterer tagt in diesem Moment an einem geheimen Ort in der Nähe von Lissabon, Portugal. Sie alle, glauben Sie mir, sind erfundene Versammlungen der Reichen und Mächtigen, die abgehalten werden, um die ganze Welt einzuschüchtern.

Aber sie haben keinerlei Legitimität.

Wirklich wichtig ist, dass wir sehen, was sich im Osten entwickelt – dank der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), dank Chinas Gürtel- und Straßeninitiative, dank der BRICS. Sie alle sind ein ständiger Versuch, auf der ganzen Welt friedlich zusammenzuarbeiten, diplomatische Beziehungen zu knüpfen und gemeinsame Projekte zu verwirklichen – um aufzubauen, nicht um zu zerstören.

PressTV: Was glauben Sie, was Washington mit diesem G7-Treffen in Japan erreichen will? Ist ihnen nicht klar, was wirklich vor sich geht? Außerdem sind Washington und im weiteren Sinne auch die NATO bereits so sehr mit Kriegen und Konflikten in der ganzen Welt überfordert, dass sie sich kaum noch einen weiteren Konflikt leisten können. Und schon gar nicht mit jemand anderem als China.

Peter Koenig: Aus meiner Sicht ist dieses “Panikmache”-Manöver reine Propaganda. Apropos Taiwan – ein Schlüsselthema, das von Washington und seinen westlichen Verbündeten ausgespielt wird – die Regierungen der USA und der meisten EU-Länder wissen, dass es keine Chance gibt, dass die USA/NATO einen neuen Konflikt mit China beginnen können.

Nicht nur, dass Chinas Armee den westlichen Monstern mindestens ebenbürtig ist, China ist auch nicht allein. Sein engster Verbündeter, Russland, wird sich sofort auf die Seite Chinas stellen. Und Russland wird es nicht peinlich sein, dass es auch an der ukrainischen Front kämpft.

Darüber hinaus haben sich die Beziehungen zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland in den letzten Jahren verstärkt, wobei die KPCh aktiv in Taiwan investiert – und umgekehrt. Führungskräfte aus beiden Enden der Unternehmens- und Finanzwelt pendeln zwischen den politischen und wirtschaftlichen Machtzentren Festlandchinas – Peking, Shanghai, Shenzhen und anderen – und Taipeh hin und her.

Es gibt eine natürliche Synergie, die sich in den letzten Jahren noch verstärkt hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Taiwan auf natürliche Weise in das chinesische Festland integriert wird – friedlich, wenn der Westen sich nicht einmischt. Und der Westen hat keine Mittel, um einzugreifen, auch wenn er weiterhin so tut, als ob er es könnte.

Schauen wir uns die Realität an, und wenn wir die heutige Welt betrachten, sehen wir, dass es mindestens sieben aktive Kriege rund um den Globus gibt, von denen die meisten, wenn nicht alle, von der Kriegsmaschinerie der USA/NATO angezettelt wurden. Hinzu kommen zahlreiche Konflikte auf dem ganzen Planeten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Westen die Wirtschaft und die Lebensgrundlagen zerstört, tötet und abschafft, um seine Vorherrschaft im gesamten Spektrum zu sichern – in einer Eine-Welt-Ordnung.

Doch die Kapazitäten des Westens sind begrenzt. Der Militärhaushalt der USA mag der größte der Welt sein, aber er ist unverhältnismäßig aufgebläht, denn aufgrund des notorisch korrupten militärisch-industriellen Komplexes in den USA sind die Kosten der US-Kriegsmaschinerie vielleicht um das Zehnfache überhöht.

Nachdem der Westen Kriege an sieben Fronten geführt und Waffen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar an die Ukraine – und damit an den Schwarzmarkt – geliefert hat, verfügt er kaum noch über genügend Feuerkraft, um einen neuen Konflikt zu beginnen.

Während der Westen aggressiv vorgeht und zerstört, baut der Osten neue Beziehungen auf und bringt Länder mit neuer Diplomatie zusammen. Schauen Sie sich den Iran und Saudi-Arabien an, und Sie werden hoffentlich ein Ende des schrecklichen achtjährigen saudi-amerikanisch-britischen Krieges gegen den Jemen erleben.

Die chinesische Diplomatie-Initiative zielt darauf ab, das Gleichgewicht der Kräfte zu verbessern und eine friedliche multipolare Welt zu schaffen.

Multipolarität ist die Lösung, um ein besseres Gleichgewicht in der Welt zu erreichen.

Ein Gleichgewicht lässt sich nicht vermeiden, wenn wir Frieden wollen – was der Osten will – während der Westen buchstäblich von Kriegen und Konflikten lebt. Die US-Wirtschaft würde zusammenbrechen, wenn morgen Frieden herrschen würde.

Die Kriegsmaschinerie ist das Rückgrat der Wirtschaft der westlichen Welt.

Autor: Peter Koenig – Peter Koenig ist Research Fellow am Centre for the Study of Globalisation (Montreal, Kanada) und Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute der Renmin University in Peking. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und geopolitischer Analyst. Er war früher bei der Weltbank tätig. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er veröffentlicht in Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (China), TeleSUR, The Vineyard of The Saker Blog usw.

Übersetzt von Sergey Dukhanov

Veröffentlicht mit Genehmigung des Autors

Quelle – persönliche Korrespondenz mit dem Autor