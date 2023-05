„Pro-Russland“ bedeutet NICHT, dass das antiglobalistische Russland derzeit dieselbe Great Reset-Agenda verfolgt wie der Westen.

Es ist an der Zeit, dass sich die alten Medien dieser Realität stellen.

In den ersten sechs Jahren unseres achtjährigen Bestehens wurde OffG von Gegnern und Befürwortern gleichermaßen routinemäßig als „pro-russisch“ bezeichnet. Wir wurden bei RT zitiert und ein Redakteur wurde eingeladen, für RT zu arbeiten (er lehnte ab). Von einigen Faktenprüfern wurden wir halbwegs höflich als „russische Desinfo“ eingestuft und von weniger skrupellosen Medien als „russische Trolle“ verurteilt, die „ein Zuhause für ihren Hass gefunden haben“.

Es wurde wiederholt behauptet, wir würden von der russischen Regierung kontrolliert.

Das waren wir natürlich nicht. Und wir sind es auch jetzt nicht.

Wir waren insofern „pro-russisch“, als wir ihre eminent rationale Geopolitik gegenüber dem verrückten Konfrontationismus der Washingtoner Neocons unterstützten, der die Welt in den Krieg zu treiben schien. Wir waren „pro-russisch“, weil dieser Kampf gegen die Propaganda in den ersten fünf Jahren wahrscheinlich 90 % unserer Arbeit ausmachte.

Wir waren „pro-russisch“ bei Themen wie der Ukraine, dem Massaker von Odessa, MH17, Syrien, den Panama Papers, den Skripals, den Russiagate-Lügen, dem Unsinn von Luke Harding, der manchmal urkomischen Russophobie des Guardian und vielem mehr…

denn „pro-Russland“ zu sein, bedeutete damals, pro-Frieden, pro-Rechtsstaatlichkeit, pro-Wahrheit zu sein.

Aber wir waren nie „pro-russisch“ in dem Sinne, dass wir uns für eine Seite entschieden oder ein Gefühl der Loyalität empfanden, das über unser unabhängiges ethisches Urteilsvermögen hinausging. Wir wurden nie finanziert, um bestimmte Meinungen zu vertreten, und wir wurden auch nie von Wohltätern oder Spendern finanziert, abgesehen von dem winzigen Prozentsatz unserer Leser (weniger als 0,05 %), die so großzügig sind, uns im Gegenzug für unsere kostenlosen Veröffentlichungen ein paar Tipps zu schicken. Wir kämpfen in der Tat ums Überleben. Wir können es uns nicht leisten, unsere wunderbaren Mitwirkenden zu bezahlen, die sich nie darüber beschweren.

Warum sind Sie also derzeit nicht „pro-Russland“?

Nun, erinnern wir uns einfach an einige harte Fakten.

Im Jahr 2020 entpuppten sich die russische Führung und ihre Eliten als integraler Bestandteil des gefälschten Pandemie-„Putsches“.

Sie wendeten dieselben Angst- und Täuschungstaktiken an, die wir im Westen, in China, ja in fast allen Ländern der Welt gesehen haben.

Sie haben dieselbe unnötige und zutiefst menschenfeindliche Isolations- und Abriegelungspolitik betrieben.

Sie haben dieselbe unnötige und zutiefst schädliche Maskenpolitik eingeführt.

Sie haben dieselbe unnötige und potenziell völkermörderische „Impfstoff“-Politik eingeführt, die eine große Anzahl russischer Menschen dazu anreizt und zwingt, sich ein ungetestetes, möglicherweise sehr gefährliches chemisches Gebräu in den Körper injizieren zu lassen.

Sollte jemand dafür „sein“?

Aber das war 2020, Russland fördert die gefälschte Pandemie nicht mehr

Einige Leute behaupten das immer wieder – aber es ist einfach nicht wahr. Russland propagiert nicht nur weiterhin die Realität der „Pandemie“, sondern auch die völlig lächerlichen „Varianten“ und eine ganze Reihe potenziell giftiger, völlig unnötiger Schlangenöl-„Impfstoffe“.

Aber tut Russland nicht nur so, als würde es den Betrug mitmachen?

Entschuldigung, aber dieses Argument kann nur dann ernst genommen werden, wenn Russland jemals aufhört, den Betrug zu fördern. Solange das nicht der Fall ist, handelt es sich um Hoffnungen im Stil von QAnon.

Aber sie sind gegen den Globalismus – das sagen alle

Nun, wenn man vielen unserer Kollegen in den Alternativmedien zuhört, könnte man diesen Eindruck gewinnen.

In der Tat ist es eine schöne Idee, gegen die ich nur einen Einwand habe –

Nämlich, dass sie nicht wahr zu sein scheint.

Oder zumindest gibt es nur sehr wenige Beweise dafür. Und allzu oft „begründen“ unsere Kollegen diese Behauptungen, indem sie die tatsächlichen Fakten einfach ignorieren oder sogar die Wahrheit verdrehen.

Selbst wenn man von der pauschalen Übernahme der „Covid“-Lüge absieht, sind Russlands Verbindungen zu und die Förderung der neu entstehenden globalistischen Agenda leicht zugänglich.

Wie hier und hier und hier.

Wie heldenhaft seine Vergangenheit auch gewesen sein mag, wie sehr er sich auch für das Volk eingesetzt haben mag, Putin belügt jetzt sein eigenes Volk, genau wie Biden. Er verkauft ihnen potenziell tödliche „Impfstoffe“ für völlig erfundene Varianten einer völlig imaginären „neuen Krankheit“. Er schleimt sich beim WEF und der WHO und dem „lieben Klaus“ genauso ein wie bei Macron oder Sunak. Und die viel gepriesene „Multipolarität“ ist wohl weniger ein Schritt in Richtung einer gerechteren Welt als vielmehr „die nächste Phase im Aufbau … der „Neuen Weltordnung““.

Das einzige umfassende Gegenargument besteht darin, es einfach rundweg zu leugnen oder zu behaupten, „Russland meint es nicht wirklich ernst“, was uns direkt zurück in das Gebiet des blinden Hopfenstreichs führt.

Aber dieser Weg führt in den Wahnsinn.

Die eigentliche Frage lautet also: Was bedeutet „pro-russisch“ (oder pro-amerikanisch, oder pro-irgendeinen Staat) in dieser neuen Realität nach 2020 überhaupt noch?

Welche großen moralischen Fragen entzweien sie? Welche echten Optionen werden uns angeboten?

Sich von SputnikV und nicht von Astra Zeneca vergiften zu lassen?

Von Biden eingesperrt und belogen zu werden, statt von Putin?

Die Agenda 2030 über Moskau und nicht über DC oder London serviert zu bekommen?

Ihr CBDC in programmierbaren Dollars statt in programmierbaren Rubeln zu haben?

Pro-Russland“ zu sein bedeutet derzeit, pro-Globalismus, pro-Agenda 2030, pro-Pandemie-Gesetzgebung und pro-Klotz-Spritzen zu sein.

Wir sind absolut nicht für eine dieser Optionen.

Sind Sie das?

Sind Sie jetzt also NATO-Agenten?

Ja. Ja, das sind wir.

Auch wenn wir buchstäblich nie eine einzige Maßnahme der NATO unterstützt haben. Niemals. Obwohl wir immer nur darauf hingewiesen haben, dass die NATO eine Kraft des Chaos und des Bösen in dieser Welt ist und immer war…

sind wir jetzt „NATO-Lakaien“.

Das ist die großartige Funktion der falschen Binarität – sie verwandelt intelligente Menschen in menschliche Ein- und Ausschalter, die blind für Nuancen oder freies Denken sind.

Wenn man nicht auf der Seite von Team A steht, dann muss man auf der Seite von Team B stehen. Man muss sich für eine Seite entscheiden, auch wenn der einzige Unterschied zwischen ihnen die Farbe ihrer Trikots zu sein scheint. Und wenn du dich weigerst, dich für eine Mannschaft zu entscheiden, wird jemand eine für dich aussuchen und darauf bestehen, dass du in dieser Mannschaft bist.

Was wir diesen Leuten sagen wollen, ist Folgendes.

Wenn Sie Ihre Vorurteile aus der Zeit vor 2020 ablegen und die psychologisch manipulativen Wohlfühl-Reden der geliebten Staatsoberhäupter ausblenden – welche Regierung arbeitet derzeit für eine bessere Welt oder eine Welt jenseits des Great Reset, der kohlenstoffüberwachten Agenda 2030 New Normal-Höllenlandschaft?

Ich denke, die Antwort darauf, lieber Binärumarmer, ist – keine von ihnen.

Das ist der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, und der Grund, warum wir nicht mehr Dinge sagen, die als „pro-russisch“ bezeichnet werden können.

Unsere Werte haben sich nicht geändert. Die Situation hat sich geändert. Die Realität vor Ort hat sich geändert.

Aber warten Sie, ich höre einige von Ihnen schreien, ok, Putin mag für Covid werben und ok, er mag den gleichen globalistischen Albtraum fördern wie jeder andere große Weltführer…

aber Sie können nicht leugnen, dass er in der Ukraine gegen Nazis kämpft!

Das gibt Russland doch sicher einen kleinen Teil seiner moralischen Überlegenheit zurück?

Nun, soweit Russland – oder jemand – wirklich gegen Nazis kämpft, werden sie weiterhin unsere Unterstützung haben, weshalb wir im letzten Jahr schnell auf die Heuchelei und Täuschung der westlichen Medienversion der Ereignisse in der Ukraine hingewiesen haben.

Aber lassen Sie uns nicht hoffnungslos naiv sein…

Ich meine, das ist doch das Einmaleins der Propaganda – wenn man Unstimmigkeiten unterdrücken, von unpopulären Maßnahmen ablenken und schwankende Unterstützung gewinnen will, muss man einen Krieg beginnen.

Entschuldigung, ich meine eine „spezielle militärische Operation“.

Sind wir damit einverstanden, dass Russland plötzlich freigesprochen wird und plötzlich wieder eine gerechte Sache ist, nur weil es einige Truppen in die Ukraine verlegt – während es gleichzeitig dieselbe menschenfeindliche Agenda der Lügen und Angstpornos fortsetzt?

Nun, überraschenderweise nein, das tun wir nicht. Genauso wenig wie wir glauben, dass es Putin um die „Verteidigung der Menschheit“ gegen Schwab, Gates und die Horden der Globalisten geht.

Aber wir werden zeitnah mehr über diesen merkwürdigen, widersprüchlichen und rätselhaften „Nicht-Krieg“ – und seine Stenografen und Apologeten unter den Neuen Medien – sprechen…