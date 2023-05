Warum China die Welt nicht aus einer neuen Weltwirtschaftskrise herausführen kann

F. William Engdahl

In den vergangenen zwei Jahrzehnten, seit China in die WTO aufgenommen wurde, hat seine nationale industrielle Basis beispiellose Fortschritte gemacht und ist in vielen wichtigen Bereichen zum führenden Wirtschaftsproduzenten der Welt aufgestiegen. Die akademischen Debatten darüber, ob das BIP Chinas größer ist als das der USA, sind fehl am Platz. Das BIP ist als Maß für eine reale Wirtschaft weitgehend wertlos. Gemessen an der realen physischen Wirtschaftsproduktion hat China die USA und alle anderen in den Schatten gestellt. Daher ist die künftige Entwicklung der Industrieproduktion in China von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Weltwirtschaft. Die Globalisierung der Weltwirtschaft hat sie dazu gemacht.

Die Stahlproduktion ist immer noch der beste Indikator für eine wachsende Realwirtschaft. Im Jahr 2021 produzierte China mehr als zwölfmal so viel Stahl wie die USA, nämlich über eine Milliarde Tonnen. Die USA, einst Weltmarktführer, brachten es auf magere 86 Millionen Tonnen. In Tonnen Kohle ausgedrückt, produziert China etwa 50 % der gesamten Weltkohle. China kontrolliert 70 % des weltweiten Abbaus von Seltenen Erden und über 90 % ihrer Verarbeitung, dank bizarrer politischer Maßnahmen der USA, die mehrere Jahrzehnte zurückreichen. China ist heute der bei Weitem größte Kraftfahrzeughersteller der Welt, mit 27 Millionen Einheiten pro Jahr fast dreimal so groß wie die USA, was einem Drittel der weltweiten Gesamtproduktion im Jahr 2022 entspricht. China ist bei Weitem der größte Produzent von Zement, der für das Bauwesen unerlässlich ist, und der weltweit führende Aluminiumproduzent. Mit 40 Millionen Tonnen im Jahr 2022 liegt der Anteil in den USA bei nicht einmal einer Million Tonnen. China ist auch der weltweit größte Kupferverbraucher. Die Liste könnte fortgesetzt werden.

Damit soll nur angedeutet werden, wie wichtig die chinesische Wirtschaft für das weltweite Wirtschaftswachstum in den vergangenen zwei Jahrzehnten war. Noch vor vier Jahrzehnten war China in Bezug auf die weltweite Realwirtschaft unbedeutend. Wenn China also in eine tiefe wirtschaftliche Kontraktion gerät, werden die Auswirkungen dieses Mal global sein. Und genau das ist jetzt im Gange. Es ist wichtig anzumerken, dass die Kontraktion schon lange vor den drei Jahren der strengen chinesischen Nullzinspolitik begonnen hat. Einfach ausgedrückt: China hat es seit der sogenannten Großen Finanzkrise von 2008 geschafft, eine Finanzblase zu schaffen, wie sie die Welt noch nie zuvor erlebt hat. Diese Blase begann, beginnend mit dem Immobilienmarkt, um 2019 zu platzen. Das Ausmaß ist systemisch und steht erst am Anfang.

Kolossales Deleveraging und versteckte Verschuldung

Ein großes Problem des chinesischen Wirtschaftsmodells der letzten zwei Jahrzehnte war die Tatsache, dass es sich um ein schuldenbasiertes Finanzmodell handelte, das sich massiv auf Immobilienspekulationen konzentrierte, die über das hinausgingen, was die Wirtschaft verdauen konnte.

Ganze 25 bis 30 % des gesamten chinesischen BIP stammen aus Immobilieninvestitionen in Häuser, Wohnungen und Büros. Das ist beachtlich. Das Problem ist, dass Immobilien, insbesondere Wohnungen in China, mehr als zwei Jahrzehnte lang ein garantierter Geldbringer für Eigentümer, Bauunternehmer, Banken und vor allem für die lokalen Regierungsbeamten zu sein schienen. Die Preise stiegen jährlich im zweistelligen Bereich, manchmal um 20 %. Millionen von Chinesen aus der Mittelschicht kauften nicht nur eine, sondern zwei oder mehr Wohnungen und nutzten die Zweite als Investition für ihren späteren Ruhestand. Chinas Grund und Boden ist Eigentum der Kommunistischen Partei, und zwar auf lokaler Ebene. Es wird langfristig an Baufirmen verpachtet, die dann Kredite aufnehmen, um zu bauen.

Hier wird es undurchsichtig. Für die KP-Beamten auf lokaler Ebene sind die Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken und ihren Infrastrukturprojekten die wichtigste Einnahmequelle. Bislang sind kommunale Grundsteuern trotz des massiven Drucks der lokalen Beamten verboten.

In den Monaten 2018 und 2019 erreichten die chinesischen Immobilienpreise ihren Höhepunkt. Seitdem befinden sie sich in einem anhaltenden Abwärtstrend. China hat ein einzigartiges und sehr missbrauchsanfälliges Immobilienmodell. Normalerweise muss ein Käufer den vollen Kaufpreis im Voraus bezahlen, wenn ein Bauträger gerade erst mit dem Bau begonnen hat. „Kaufen Sie heute, denn morgen wird der Preis noch höher sein“, so lautet das Mantra. Dazu nimmt er eine Hypothek auf, in der Regel von lokalen Banken. Wenn der Bauträger nicht rechtzeitig fertig wird, muss der Käufer trotzdem seine Hypothek bezahlen. Auch wenn der Bauträger in Konkurs geht, wie es jetzt der Fall ist, und unfertige Häuser zurücklässt. Kein anderes Land verwendet dieses Modell. In den westlichen Ländern reicht in der Regel eine kleine Anzahlung auf ein Haus, um es bis zur Fertigstellung zu reservieren. Die Hypothek kommt, wenn die Immobilie fertig ist. Nicht in China.

Solange die Immobilienpreise in China ständig stiegen, schien es zu funktionieren und der Immobilienmarkt expandierte. Als diese Preisinflation aus verschiedenen Gründen aufhörte und durch die extrem strengen Bauverbote noch verschärft wurde, begann die damals kolossale Immobilienblase zu implodieren. Laut dem Wirtschaftswissenschaftler Robert Pettis von der Universität Peking sind „seit Beginn der Immobilienkrise im September und Oktober 2021 die Immobilienpreise in mehr als zwei Dritteln der siebzig größten Städte Chinas (und wahrscheinlich in allen kleineren) gesunken, während, was noch wichtiger ist, die Verkäufe neuer Wohnungen in diesem Jahr (2022) zusammengebrochen sind.“ [i]

Die große Wende kam 2021 mit der Zahlungsunfähigkeit der China Evergrande Group bei ihren Dollar-Anleihen. Sie war zu diesem Zeitpunkt das weltweit am höchsten verschuldete Immobilienkonglomerat mit Schulden von weit über 300 Milliarden Dollar. Im Jahr 2018 galt Evergrande laut Wikipedia als „der weltweit wertvollste Immobilienkonzern“. Das war auf dem Papier. Zum Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit besaß Evergrande auch Freizeitparks, ein EV-Autounternehmen, Resorts und genug Land, um 10 Millionen Menschen unterzubringen. Bis Peking sich weigerte, Evergrande zu retten, um die Blase zu kühlen, hatten chinesische Kreditgeber Kredite in der Annahme vergeben, dass große Kreditnehmer gerettet werden würden – Too Big To Fail. Peking hat von den US-Banken nach Lehman Bros. die falschen Lehren gezogen.

Es stellte sich heraus, dass Evergrande über Jahre hinweg einen kolossalen Ponzi-Betrug begangen hatte. Das war kein Einzelfall. Nach einem spekulativen Immobilienboom nach 2010 wandten sich schlecht regulierte Lokalregierungen in ganz China verstärkt dem Immobiliensektor zu, um die Einnahmen zu steigern und die BIP-Wachstumsziele Pekings zu erfüllen – de facto eine monetäre Version der sowjetischen Zentralplanung. Die Aufblähung der lokalen Immobilienwerte war eine Möglichkeit, die lokalen BIP-Ziele zu erreichen. Lokale Beamte erhielten ihren Anteil am jährlichen BIP-Beitrag, den sie zu leisten hatten. Immobilien wurden zum idealen Mittel, um die BIP-Ziele zu erreichen und lokale Einnahmen zu generieren. Solange die Preise stiegen, beteiligten sich Banken und zunehmend unregulierte lokale „Schattenbanken“ an der „Win-Win“-Bonanza. Nach Angaben der South China Morning Post erreichte der Beitrag von Grundstücksverkäufen und Immobiliensteuern zu den Steuereinnahmen der lokalen Regierungen bis 2020 und dem Beginn der strengen Schließungen einen Spitzenwert von 37,6 Prozent. [ii]

Der teilweise Zahlungsausfall von Evergrande löste eine Panik im chinesischen Immobiliensektor aus, die die Behörden verzweifelt und erfolglos zu kontrollieren versuchten. Es war lediglich das erste große Opfer in einer systemischen Kernschmelze. In einem vergeblichen Versuch, die Implosion einzudämmen, verhängten die Pekinger Behörden scharfe Beschränkungen für die Vergabe von Immobilienkrediten, die sogenannten Drei Roten Linien. Dadurch wurde die Implosion der Immobilienblase noch verschlimmert. Im Jahr 2022 brach der Verkauf neuer Häuser in China um 22 % gegenüber 2021 ein. Im Februar 2023 waren die Immobilienpreise in China 16 Monate lang in Folge gefallen. Die Verkäufe der 100 größten Bauträger des Landes erreichten im vergangenen Jahr nur 60 % des Niveaus von 2021. Der Verkauf von Grundstücken, der normalerweise mehr als 40 % der Einnahmen der lokalen Regierungen ausmacht, ist eingebrochen. [iii]

Leere Häuser und steigende Arbeitslosigkeit

Bis die Blase 2022 mit dem Zahlungsausfall von Evergrande zu platzen begann, waren die chinesischen Immobilienpreise im Verhältnis zum Haushaltseinkommen um ein Vielfaches höher gestiegen als in den USA. Noch alarmierender ist, dass zwei Jahrzehnte zügelloser Preisinflation buchstäbliche Geisterstädte und Millionen leerer Wohnungen geschaffen haben. Im Jahr 2021 standen in China schätzungsweise 65 Millionen Wohnungen leer – genug, um die gesamte französische Nation unterzubringen. [iv] Dies war das Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten, in denen Gemeinden und Bauträger über den tatsächlichen Bedarf hinaus gebaut haben, da die Bürger zu Investitionszwecken und nicht zum Wohnen kauften. Schätzungen zufolge befanden sich zwischen einem Fünftel und einem Viertel des gesamten chinesischen Wohnungsbestands, vorwiegend in den begehrten Städten, im Besitz von spekulativen Käufern, die nicht die Absicht hatten, darin zu wohnen oder sie zu vermieten. In der chinesischen Kultur gilt eine gebrauchte Wohnung als unattraktiv.[v] Bei sinkenden Preisen werden diese Häuser unbezahlbar.

Die beispiellosen dreijährigen Schließungen von Covid, die im vergangenen Dezember abrupt endeten, haben die Situation nicht verbessert. Tausende ausländischer Hersteller, darunter Apple, Foxconn, Samsung und Sony, haben begonnen, China in Richtung anderer Standorte in Asien oder sogar Mexiko zu verlassen, was eine wachsende Arbeitslosigkeitskrise auslöst, die die Immobilienkrise in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf weiter anheizt.

Infolge dieser langsamen Implosion in ganz China wird die Arbeitslosigkeit zum ersten Mal seit der großen Expansion sehr ernst. Im März dieses Jahres lag die Jugendarbeitslosigkeit offiziell bei über 20 %. Millionen von Hochschulabsolventen sind nicht in der Lage, Arbeit zu finden, und Peking hat damit begonnen, sie zur Arbeit auf dem Land zu schicken, was an die Mao-Ära erinnert. Dies verheißt nichts Gutes für künftige Hausverkäufe. Eine schrumpfende Blase hat eine bösartige Dynamik.

Bis etwa zur Zeit der Olympischen Spiele 2008 in Peking waren Immobilieninvestitionen weitgehend produktiv. Sie füllten ein riesiges Defizit an hochwertigem Wohnraum, da eine neue Mittelschicht immer wohlhabender wurde. Nach etwa 2010 begann sich dies in eine Blase zu verwandeln, als Millionen von Chinesen aus der Mittelschicht und aus reichem Hause begannen, Zweit- und sogar Drittwohnungen aus reiner Spekulation zu kaufen, da die Preise zweistellig stiegen. Der Grad der zentralen Aufsicht über die Finanzen der lokalen Regierungen war locker.

In den vergangenen Jahren haben die Lokalregierungen, oft mit verstecktem Einverständnis der riesigen Staatsbanken, eine außerbilanzielle Wirtschaft, die sogenannten „Schattenbanken“, geschaffen, um einem zentralen Vorgehen der Pekinger Behörden zu entgehen, die das Platzen einer neuen Schuldenblase befürchten. Trotz der Maßnahmen der Pekinger Aufsichtsbehörden zur Eindämmung der Immobilienkrise und zur Verhinderung einer Ansteckung erreichte die Gesamtverschuldung – öffentlich und privat – in China laut Bloomberg im Februar 2023 eine alarmierende Höhe von 280 % des BIP. [vi]

Commodity.com berichtet, dass sich die Gesamtverschuldung des chinesischen Staates im Jahr 2023 auf mehr als 9,4 Billionen Dollar beläuft. Darin sind jedoch die Finanzierungsgesellschaften der Lokalregierungen (LGFVs) nicht enthalten. Chinesische Lokalregierungen sind auf außerbilanzielle LGFVs angewiesen, um Mittel für lokale öffentliche Bauvorhaben – Wohnungsbau, Hochgeschwindigkeitsstrecken, Häfen, Flughäfen – aufzubringen. Die Schulden all dieser LGFVs werden auf rund 27 Billionen Dollar geschätzt. In der offiziellen Zahl für die Gesamtverschuldung des Staates sind auch die Schulden der staatlichen Banken und Unternehmen nicht enthalten, die ebenfalls beträchtlich sind, aber nicht veröffentlicht werden. In dieser Gesamtverschuldung ist auch die unbekannte Größe der lokalen Schattenbanken nicht enthalten, die Chinas Nationales Institut für Finanzen und Entwicklung 2018 auf etwa 6 Billionen Dollar mehr schätzte. Das Ergebnis all dieser Auslassungen ist eine Schlagzeile, die die westlichen Finanzmärkte beruhigen soll, dass China überschaubare öffentliche und private Schulden hat. Das ist aber nicht der Fall. Alles in allem können wir ganz grob eine gigantische Schuldenanhäufung von weit über 42 Billionen Dollar errechnen, eine schwindelerregende Summe für eine Wirtschaft, die sich noch vor drei Jahrzehnten auf dem Niveau einer unterentwickelten Wirtschaft befand. [vii]

Ein wichtiges Instrument zur Finanzierung lokaler Haushalte sind nicht garantierte und weitgehend unregulierte kommunale Investitionsanleihen. Im Gegensatz zu den traditionellen kommunalen Schuldverschreibungen in westlichen Ländern können die chinesischen lokalen LGFVs keine Steuereinnahmen zur Finanzierung der Zins- oder Tilgungszahlungen ihrer Anleihen verwenden. Daher zapften die lokalen Regierungen den wachsenden Wohnungsmarkt an, indem sie ihre Grundstücke langfristig an Bauträger verpachteten, um ihre Anleihezahlungen zu finanzieren. So entstand ein System, in dem ein anhaltender Rückgang des Wohnungsbaus, der Verkäufe und der Preise nun eine systemische Bedrohung darstellt. Dies ist jetzt in ganz China zu beobachten. In nur zwei Jahrzehnten hat China nach den USA den zweitgrößten Markt für Unternehmensanleihen der Welt geschaffen, und der weitaus größte Teil davon entfällt auf unregulierte Kommunalanleihen.

Infolge dieser einzigartigen Verquickung der Finanzpolitik der Kommunen mit den lokalen Wohnungsmärkten hat ein erheblicher Rückgang der Immobilien- oder Grundstückspreise das Risiko eines Zahlungsausfalls der Kommunen erheblich erhöht. Im Juli 2022 geriet die Stadt Zunyi in Guizhou mit einer großen Anleihe in Verzug, was zu einem Zusammenbruch des gesamten unregulierten lokalen Anleihemarktes führte, da die Emission lokaler Anleihen danach um 85 % einbrach. Die Anleihen waren eine Möglichkeit zur Refinanzierung lokaler Schulden, und dieser Kanal ist nun trotz der Liquiditätsspritzen Pekings Anfang 2023 nahezu geschlossen. Bei den Anlegern handelte es sich meist um gewöhnliche Chinesen, die ihre Ersparnisse anlegen wollten. Im April dieses Jahres teilten Beamte der Stadt Guiyang, ebenfalls in Guizhou, Peking mit, dass die Stadt nicht in der Lage sei, ihre über ein Jahrzehnt angehäuften Schulden für Bauprojekte, einschließlich Wohnungsbau, zu finanzieren. [Damit beginnt die nächste Phase der Schuldenimplosion. Berichten zufolge haben mehrere chinesische Kommunen in einem verzweifelten Versuch, die Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, Löhne gekürzt, Verkehrsdienste gestrichen und Kraftstoffsubventionen reduziert.

Nationale Sicherheit neu definiert

Die Transparenz von Finanzdaten war in China schon immer ein Problem. Vor dreißig Jahren hatte das Land noch keine entwickelten Finanzmärkte. Solange die Wirtschaft expandierte, war dies jedoch keine Priorität. Jetzt ist sie es, aber zu spät.

Ein Zeichen dafür, wie ernst die Lage wird, ist, dass die Behörden in Peking begonnen haben, die Freigabe von lokalen und Unternehmensfinanzdaten an ausländische Firmen einzuschränken und dies als eine Frage der „nationalen Sicherheit“ zu bezeichnen.

Am 9. Mai berichtete Bloomberg: „Chinas hartes Durchgreifen beim Datenzugang für ausländische Firmen verstärkt die Besorgnis darüber, wie Peking den Informationsfluss im Land kontrolliert, und erschwert es den Investoren, den Zustand der Wirtschaft zu beurteilen.“ Betroffen sind Informationen wie akademische Arbeiten, Gerichtsurteile, offizielle Biografien von Politikern und Transaktionen auf dem Anleihemarkt, heißt es in dem Bericht. Bei der US-Beratungsfirma Bain & Co. wurden kürzlich im Rahmen der nationalen Datensicherheitskampagne die Büros in China durchsucht. Solche Maßnahmen mögen die Realität für eine Weile von den Seiten des Wall Street Journal oder von CNBC fernhalten, aber die zugrunde liegende Realität des Zusammenbruchs des weltweit größten Finanzgebäudes wird sich nur schwer verbergen lassen.

Im Mai dieses Jahres gab die Dalian Wanda Group, ein weiteres großes chinesisches Immobilienkonglomerat mit Investitionen in US-amerikanische Kinoketten, australische Immobilien und darüber hinaus, bekannt, dass sie inmitten einer Liquiditätskrise Gespräche mit ihren wichtigsten Bankern über eine Umstrukturierung ihrer enormen Schulden führt. Die britische Financial Times berichtete am 9. Mai, dass die Hoffnungen auf einen Aufschwung in China nach dem Coronavirus schwinden: „Die chinesischen Eisenerzpreise sind auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten gefallen, da die schwache Nachfrage zu den Anzeichen dafür beiträgt, dass die wirtschaftliche Erholung des Landes nach den strengen Coronavirus-Sperren ins Stocken geraten könnte… der Optimismus und die Aktivität, die auf das Ende der Sperren folgten, haben nachgelassen, was zu einem ‚Zusammenbruch‘ auf dem Stahlmarkt geführt hat.“

All dies bedeutet, dass die Aussicht, dass die chinesische Wirtschaft eine Wachstumslokomotive ist, die den Rest der Welt aus der drohenden Depression befreit, derzeit praktisch gleich Null ist. Die massive „Belt and Road“-Initiative ist mit Hunderten Milliarden Dollar an Krediten an Länder belastet, die nicht in der Lage sind, die Schulden zu bedienen, während die weltweiten Zinssätze steigen und das Wachstum ins Stocken gerät. Die Versuche, das chinesische Binnenwachstum durch einen Konsumboom anzukurbeln, sind aus den genannten offensichtlichen Gründen zum Scheitern verurteilt, ebenso wie die Aufforderung Xi Jinpings, 5G, KI und ähnliche Technologien zur Grundlage eines neuen Booms zu machen, da die US-Sanktionen die IT-Fortschritte Chinas stark behindern.

*

F. William Engdahl ist Berater für strategische Risiken und Dozent. Er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestsellerautor über Öl und Geopolitik.

Er ist Research Associate des Centre for Research on Globalization.

Quellen:

[i] Michael Pettis, What’s in Store for China’s Mortgage Market?, August 12, 2022,

https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/87664

[ii] Luna Sun, China cracks down on ‘characteristic towns’ that misused land, real estate while racking up massive debt, 6 November, 2021, https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3155055/china-cracks-down-characteristic-towns-misused-land-real

[iii] Laura He, China s property crash is prompting banks to offer mortgages to 70 year olds, February 20, 2023 https://edition.cnn.com/2023/02/17/economy/china-mortgage-age-95-property-market-intl-hnk/index.html

[iv] Lina Batarags, China has at least 65 million empty homes — enough to house the population of France. It offers a glimpse into the country’s massive housing-market problem, Business Insider, October 14, 2021, https://www.businessinsider.com/china-empty-homes-real-estate-evergrande-housing-market-problem-2021-10 .

[v] Michael Pettis, What Does Evergrande Meltdown Mean for China?, September, 20, 2021, https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/85391

[vi] Bloomberg, China’s Debt-to-GDP Ratio Rises to Record 279.7% on Credit Boom, 8 May, 2023, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-08/china-s-debt-to-gdp-ratio-rises-to-record-279-7-on-credit-boom#xj4y7vzkg

[vii] Commodity.com, China’s National Debt Clock: What’s the Current Figure (and What’s Included), May 12, 2023,

[viii] The Economist, China’s local-debt crisis is about to get nasty, May 4, 2023, https://www.economist.com/finance-and-economics/2023/05/04/chinas-local-debt-crisis-is-about-to-get-nasty