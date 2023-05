Zur Erinnerung: Einen Monat nach Trumps Präsidentschaft habe ich den Nachruf auf seine Präsidentschaft geschrieben und vorhergesagt, was folgen würde

Die Amerikaner sehen sich mit einer satanischen Bedrohung der Wahrheit und damit der Freiheit und der Moral konfrontiert, die sie nicht verstehen.

Die Trump-Präsidentschaft: RIP

Von Dr. Paul Craig Roberts

Hat Donald Trump seine präsidiale Macht überschätzt? Die Antwort lautet ja.

Ist Steve Bannon, Trumps wichtigster Berater, politisch unerfahren? Die Antwort lautet: Ja.

Aus den Antworten auf diese beiden Fragen können wir schließen, dass Trump sich übernommen hat und einen hohen Preis zahlen wird.

Wie hoch wird der Preis sein?

Die New York Times berichtet, dass die US-Geheimdienste versucht haben, herauszufinden, ob die Trump-Kampagne mit den Russen beim Hacking oder bei anderen Bemühungen, die Wahl zu beeinflussen, zusammengearbeitet hat.

Der ehemalige NSA-Spion John Schindler twitterte, dass ein hochrangiger Geheimdienstkollege ihm eine E-Mail geschickt habe, in der es hieß, dass der tiefe Staat Trump den Atomkrieg erklärt habe und dass „er im Gefängnis sterben wird“.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs beschloss der Militär-/Sicherheitskomplex, dass die Profite und die Macht, die aus dem Krieg und der Kriegsgefahr resultierten, zu groß waren, als dass man sie für eine Ära des Friedens aufgeben wollte. Dieser Komplex manipulierte einen schwachen und unerfahrenen Präsidenten Truman in einen grundlosen Kalten Krieg mit der Sowjetunion. Es wurde die Lüge geschaffen und von der leichtgläubigen amerikanischen Bevölkerung akzeptiert, dass der internationale Kommunismus die Welteroberung anstrebe.

Diese Lüge war durchsichtig, denn Stalin hatte Leo Trotzki und alle Kommunisten, die an eine Weltrevolution glaubten, beseitigt und ermordet. „Sozialismus in einem Land“, erklärte Stalin.

Akademische Experten, die wussten, worauf sie sich einließen, unterstützten diese Lüge und trugen dazu bei. 1961 wurde Präsident Eisenhower, ein Fünf-Sterne-General, der während des Zweiten Weltkriegs für die US-Invasion in das von Deutschland besetzte Westeuropa verantwortlich war, die übergreifende Macht des Militär-/Sicherheitskomplexes bewusst. Die private Macht, die der Militär-/Sicherheitskomplex (Eisenhower nannte ihn den militärisch-industriellen Komplex) ausübte, beunruhigte Ike so sehr, dass er in seiner letzten Ansprache an das amerikanische Volk sagte, wir müssten uns vor der Untergrabung der Demokratie durch diesen Komplex schützen:

„Bis zum letzten unserer Weltkonflikte hatten die Vereinigten Staaten keine Rüstungsindustrie. Amerikanische Pflugscharhersteller konnten mit der Zeit und je nach Bedarf auch Schwerter herstellen. Aber jetzt können wir nicht mehr riskieren, die nationale Verteidigung notdürftig zu improvisieren; wir sind gezwungen, eine permanente Rüstungsindustrie von gewaltigem Ausmaß zu schaffen. Hinzu kommt, dass dreieinhalb Millionen Männer und Frauen direkt im Verteidigungsapparat beschäftigt sind. Wir geben jährlich mehr für die militärische Sicherheit aus als das Nettoeinkommen aller Unternehmen der Vereinigten Staaten.„

Diese Verbindung eines immensen Militärapparats und einer großen Rüstungsindustrie ist neu in der amerikanischen Geschichte. Der gesamte Einfluss – wirtschaftlich, politisch und sogar geistig – ist in jeder Stadt, in jedem Bundesstaat und in jedem Amt der Bundesregierung zu spüren. Wir erkennen die zwingende Notwendigkeit dieser Entwicklung an. Dennoch dürfen wir ihre schwerwiegenden Auswirkungen nicht übersehen. Es geht um unsere Arbeit, unsere Ressourcen und unseren Lebensunterhalt, aber auch um die Struktur unserer Gesellschaft selbst.

In den Regierungsgremien müssen wir uns davor hüten, dass der militärisch-industrielle Komplex ungerechtfertigten Einfluss erlangt, sei es gewollt oder ungewollt. Das Potenzial für den verhängnisvollen Aufstieg einer fehlgeleiteten Macht besteht und wird fortbestehen.

Wir dürfen niemals zulassen, dass das Gewicht dieser Kombination unsere Freiheiten oder demokratischen Prozesse gefährdet. Wir sollten nichts als selbstverständlich ansehen. Nur eine aufmerksame und sachkundige Bürgerschaft kann das richtige Ineinandergreifen der riesigen industriellen und militärischen Maschinerie der Verteidigung mit unseren friedlichen Methoden und Zielen erzwingen, sodass Sicherheit und Freiheit gemeinsam gedeihen können.“

Eisenhowers Warnung war treffend. Sie beruhte jedoch auf einer „aufmerksamen und sachkundigen Bürgerschaft“, die die USA nicht haben. Die amerikanische Bevölkerung ist weitgehend sorglos und steuert, quer durch das ideologische Spektrum von links bis rechts, auf die Selbstzerstörung zu.

Die Print- und TV-Medien, die als Propagandisten für den herrschenden Militär-/Sicherheitskomplex und die Wall-Street-Eliten dienen, sorgen dafür, dass die Amerikaner nichts als falsche, inszenierte Informationen erhalten. Jeder Haushalt und jede Person, die den Fernseher einschaltet oder eine Zeitung liest, ist darauf programmiert, in einer falschen, inszenierten Realität zu leben, die den wenigen dient, die das herrschende Establishment ausmachen.

Trump hat dieses Establishment herausgefordert, ohne zu erkennen, dass es mächtiger ist als ein einfacher Präsident der Vereinigten Staaten.

Dies ist geschehen: Während Obamas zweiter Amtszeit wurden Russland und sein Präsident vom Militär-/Sicherheitskomplex und den Neokonservativen mithilfe der etablierten Medien dämonisiert. Diese Dämonisierung hat es den kontrollierten Medien wie der New York Times, der Washington Post, CNN, MSNBC und den anderen erleichtert, Kontakte mit Russland und Artikel, die die orchestrierten Spannungen zwischen den USA und Russland infrage stellen, mit verdächtigen Aktivitäten, möglicherweise sogar mit Verrat, in Verbindung zu bringen. Trump und seine Berater waren zu unerfahren, um zu erkennen, dass die Entlassung von Flynn zur Folge hatte, dass diese inszenierte Verbindung zwischen der Trump-Präsidentschaft und dem russischen Geheimdienst bestätigt wurde.

Jetzt stellen die Medienhuren und die politischen Huren die Frage, mit der sie Präsident Nixon anschwärzten und seinen Rücktritt erzwangen: „Was wusste der Präsident und wann wusste er es?“ Wusste Trump, dass General Flynn mit dem russischen Botschafter sprach, Wochen bevor Trump dies behauptete? Hat Flynn das Unaussprechliche getan – mit einem Russen gesprochen -, weil Trump ihn dazu aufgefordert hat?

Die Verbreiter von Fake News – die New York Times, die Washington Post, CNN, MSNBC und der Rest der verachtenswerten Lügner – benutzen unverantwortliche Anspielungen, um Präsident Trump in ein Netz des Verrats zu verwickeln. Hier ist die Schlagzeile der New York Times: „Trump Campaign Aides Had Repeated Contacts With Russian Intelligence“. Was wir hier erleben, ist eine Kampagne des tiefen Staates, der seine Medienhuren benutzt, um Trump ein Amtsenthebungsverfahren anzuhängen.

Diejenigen, die daran arbeiten, die Präsidentschaftswahlen 2016 zu kippen, sind von ihrem Erfolg so überzeugt, dass sie öffentlich erklären, dass sie einen Staatsstreich der Demokratie vorziehen. Der zionistische neokonservative Kriegshetzer Bill Kristol hat seine Vorliebe für einen Staatsstreich des tiefen Staates gegenüber dem demokratisch gewählten Präsidenten Trump zum Ausdruck gebracht.

Die liberale/progressive/linke Partei hat sich mit dem einen Prozent gegen die „rassistische, frauenfeindliche, homophobe“ Arbeiterklasse – die „Trump-Verweigerer“ – verbündet, die Trump gewählt haben. Selbst der uninformierte Musiker Moby sah sich genötigt, ignoranten Unsinn auf Facebook zu posten:

„1-das russische dossier über trump ist echt. 100% echt. er wird von der russischen regierung erpresst, nicht nur, weil er von russischen nutten angepinkelt wurde, sondern für viel ruchlosere Dinge.

2 – Die Trump-Administration steckt mit der russischen Regierung unter einer Decke, und das schon seit dem ersten Tag.“

Nun, da Trump mit „Verbindungen zum russischen Geheimdienst“ in Verbindung gebracht wird, haben sich die idiotischen Republikaner laut Bloomberg „den Forderungen der Demokraten angeschlossen, die Kontakte zwischen dem Team von Präsident Donald Trump und russischen Geheimdienstagenten am Mittwoch [15. Februar] genauer zu untersuchen, was auf ein wachsendes Gefühl der politischen Gefahr innerhalb der Partei hinweist, da neue Berichte über umfangreiche Kontakte zwischen den beiden aufgetaucht sind.“

Natürlich gibt es keine Beweise für solche Kontakte, aber Fakten sind nicht Teil der Kampagne zur Absetzung Trumps.

Trumps Entlassung von Flynn wird von seinen Gegnern als Rechtfertigung für ihre falschen Anschuldigungen benutzt, der Präsident der Vereinigten Staaten sei durch den russischen Geheimdienst kompromittiert. Das Weiße Haus hat seinen Fehler eingesehen und versucht, ihn mit der Aussage zu entkräften, Flynn sei entlassen worden, weil Trump das Vertrauen in ihn verloren habe, und nicht, weil er etwas Illegales getan oder Verbindungen zum russischen Geheimdienst gehabt habe. Aber keiner von Trumps Gegnern hört zu. Und die CIA füttert die Pressevertreter weiterhin mit Fake News.

Von Anfang an habe ich davor gewarnt, dass es Trump an Erfahrung und Wissen mangelt, um eine Regierung auszuwählen, die ihm zur Seite steht und seiner Agenda dient. Jetzt hat Trump die einzige Person gefeuert, auf die er sich hätte verlassen können. Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass Trump erledigt ist.

Die Bemühungen des amerikanischen Volkes, die Regierung durch Trump wieder unter seine Kontrolle zu bringen, wurden vom tiefen Staat zunichte gemacht.

Chris Hedges Argument, dass die Amerikaner ihr Land nur durch eine Revolution zurückgewinnen können, gewinnt immer mehr an Glaubwürdigkeit.

Die Worte, die Trump zum Verhängnis wurden, als er den Krieg erklärte, bevor er seine Armee zusammengestellt hatte:

„Es gibt nichts, was das politische Establishment nicht tun würde, und keine Lüge, die sie nicht erzählen würden, um ihr Prestige und ihre Macht auf eure Kosten zu erhalten. Das Washingtoner Establishment und die Finanz- und Medienkonzerne, die es finanzieren, existieren nur aus einem einzigen Grund: um sich selbst zu schützen und zu bereichern. Dies ist ein Scheideweg in der Geschichte unserer Zivilisation, der darüber entscheiden wird, ob wir, das Volk, die Kontrolle über unsere Regierung zurückgewinnen oder nicht. Das politische Establishment, das alles versucht, um uns zu stoppen, ist dieselbe Gruppe, die für unsere katastrophalen Handelsabkommen, die massive illegale Einwanderung und die Wirtschafts- und Außenpolitik verantwortlich ist, die dieses Land ausgeblutet hat.

Das politische Establishment hat für die Zerstörung unserer Fabriken und unserer Arbeitsplätze gesorgt, die nach Mexiko, China und in andere Länder der Welt fliehen. Es ist eine globale Machtstruktur, die für die wirtschaftlichen Entscheidungen verantwortlich ist, die unsere Arbeiterklasse beraubt, unser Land seines Reichtums beraubt und dieses Geld in die Taschen einer Handvoll großer Unternehmen und politischer Einrichtungen gesteckt haben.“

*

Dr. Paul Craig Roberts war stellvertretender Finanzminister für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Herausgeber des Wall Street Journal. Er war Kolumnist für Business Week, Scripps Howard News Service und Creators Syndicate. Er hatte zahlreiche Berufungen an Universitäten. Seine Internet-Kolumnen haben eine weltweite Anhängerschaft gefunden. Roberts‘ neueste Bücher sind The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, How America Was Lost und The Neoconservative Threat to World Order.