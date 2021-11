Der Covid-„Impfstoff“ hat eine Pandemie ausgelöst

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Das korrupte amerikanische medizinische Establishment unter der Leitung des Massenmörders Tony Fauci war vor einiger Zeit gezwungen zuzugeben, dass der Covid-„Impfstoff“ schnell an Wirksamkeit gegen das Virus verliert. Sie behaupteten jedoch, der „Impfstoff“ schütze vor Fällen, die schlimm genug seien, um einen ins Krankenhaus oder in den Tod zu schicken.

Jetzt ist Fauci gezwungen, diese falsche Behauptung zurückzunehmen. Vasko Kohlmayer berichtet:

Letzte Woche machte Dr. Anthony Fauci das vielleicht vernichtendste Geständnis in der Covid-Impfstoff-Saga. Die Auswirkungen seiner Aussage sind so weitreichend, dass sich das Interview, in dem er sie machte, durchaus als Wendepunkt im Kampf gegen den großen Impfstoffbetrug erweisen könnte, der an den Völkern der Welt verübt wird.

In einer Podcast-Sitzung mit der New York Times am 12. November musste Fauci zugeben, dass die Impfstoffe ihre Empfänger nicht zuverlässig vor schweren Covidien oder dem Tod schützen.

Auf die Frage nach den Daten aus Israel – einem Land mit einer der höchsten Impfraten der Welt – sagte Fauci Folgendes:

„Sie beobachten eine nachlassende Immunität nicht nur gegen Infektionen, sondern auch gegen Krankenhausaufenthalte und in gewissem Maße auch gegen den Tod, und das betrifft inzwischen alle Altersgruppen. Es sind nicht nur ältere Menschen.“

Mit anderen Worten: Die Schutzwirkung der Impfstoffe lässt nicht nur in Bezug auf die Infektionsgefahr nach, sondern auch in Bezug auf schwere Covidität und Tod. In Bezug auf die Wirksamkeit der Impfstoffe in Ländern mit hohen Impfraten räumte Fauci ein:

„Sie lässt so weit nach, dass immer mehr Menschen an Durchbruchsinfektionen erkranken, und immer mehr dieser Menschen, die an Durchbruchsinfektionen erkranken, landen im Krankenhaus.“

Mit anderen Worten, alle Behauptungen, die für den „Impfstoff“ Covid aufgestellt wurden, sind falsch. Unzählige Menschen wurden durch ein korruptes medizinisches Establishment und korrupte Medien zu Selbstmord und schweren Gesundheitsschäden verleitet. Dennoch geht die Zwangskampagne zur Impfung weiter. Die für diese Kampagne verantwortlichen Personen sind Mörder. Zu diesen Mördern gehören alle politischen Führer der westlichen Welt.

Warum lügen sie alle und der Medienabschaum weiterhin unverhohlen? Diese völlig korrupten Leute preisen immer wieder „die Pandemie der Ungeimpften“ an. Es gibt keine solche Pandemie. Informationen aus allen Ländern zeigen, dass die Zahl der Infektionen und Todesfälle mit der Anzahl der Impfungen zunimmt.

Im Vereinigten Königreich waren 74 % der angeblichen Covid-Todesfälle zwischen August und September geimpfte Menschen.

Die von Public Health Scotland gesammelten Daten zeigen, dass die Impfkampagne in Schottland zu einem Anstieg der Todesfälle um 3.071 % gegenüber dem Vorjahr und zu mehr Covid-Fällen unter den Geimpften als unter den Ungeimpften geführt hat.

Auf die Ungeimpften entfallen nur 19,7 % aller Covid-19-Todesfälle seit dem 14. August 2021, während auf die geimpfte Bevölkerung 80,3 % aller Todesfälle seit demselben Datum entfallen, wobei die vollständig Geimpften 76 % der Todesfälle ausmachen.

Die Daten aus Israel belegen, dass die Pandemie unter den Geimpften grassiert.

Der Grund, warum die Geimpften gefährdet sind, ist ein doppelter. Der „Impfstoff“ hat schwerwiegende Nebenwirkungen, die mit Covid verwechselt werden, und der „Impfstoff“ schädigt und zerstört letztlich das angeborene menschliche Immunsystem, wodurch die Geimpften anfälliger für alle Viren und Krankheiten werden.

Renommierte Wissenschaftler und medizinische Forscher, die von Big Pharma unabhängig sind, haben diese Fakten festgestellt, aber die Hurenmedien weigern sich, darüber zu berichten. Alles, was die Menschen von CNN, MSNBC, NPR, BBC, New York Times, CDC, NIH, AMA, Politikern und sozialen Medien erfahren, ist Indoktrination, die Menschen dazu bringt, sich selbst zu schädigen und zu töten, indem sie den „Impfstoff“ akzeptieren.

Die Fakten sind eindeutig. Die Covid-Impfkampagne ist die größte Massenmordbewegung der Geschichte.

Die öffentliche Reaktion auf das gerade veröffentlichte Buch von Robert F. Kennedy, Jr. „Der wahre Anthony Fauci“ zeigt, dass die Menschen das von den Hurenmedien inszenierte Narrativ durchschauen. Das Buch wurde von den Medien totgeschwiegen, als ob es nicht existieren würde, aber es ist trotzdem die Nummer Eins auf der Bestsellerliste von Amazon und die Nummer Eins auf der Bestsellerliste von Kindle.

Neben Amazon und Kindle ist das Buch auch in örtlichen Buchhandlungen und bei Barnes & Noble, IndieBound, Bookshop.org, Target, Walmart und Books-A-Million erhältlich. Kaufen und lesen Sie das Buch. Sie werden sehen, dass die öffentliche Gesundheit in den Händen von Gangstern liegt.

Was uns die „Covid-Pandemie“ gelehrt hat, ist, dass wir dem medizinischen Establishment, den Politikern und den Medien NULL VERTRAUEN können. Diese korrupten Leute haben ganz andere Ziele als die öffentliche Gesundheit.