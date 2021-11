Die gemeinsamen Kriegsspiele von Israel zusammen mit den VAE und Bahrain im November ist eine klare Botschaft an den Iran

Die USA, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel haben am 11. November eine gemeinsame Übung im Roten Meer abgehalten. Der jüdische Staat hat bereits früher Übungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) durchgeführt, aber es ist das erste Mal, dass die israelische Marine an einer öffentlichen militärischen Zusammenarbeit mit Bahrain teilnimmt. Die emiratischen Behörden in Abu Dhabi hatten jahrzehntelang eine verdeckte anti-iranische Militärallianz mit Tel Aviv vorangetrieben, die aber erst nach dem Abraham-Abkommen an die Öffentlichkeit trat. Anfang letzten Monats nahmen die Behörden der VAE an Luftübungen in Israel teil, an denen auch die USA, Deutschland und Frankreich beteiligt waren.

Diese gemeinsame Marineübung fand etwas mehr als ein Jahr nach der Normalisierung der Beziehungen der VAE und Bahrains zu Israel im Rahmen der genannten Abkommen statt. Auch Marokko und der Sudan erkannten Israel im selben Jahr an, im Gegenzug für politische Gefälligkeiten: Marokko erhielt die Unterstützung des Ex-Präsidenten Donald Trump für seinen Anspruch auf die Westsahara, während der Sudan von der US-Liste der Staaten, die den Terrorismus unterstützen, gestrichen wurde. Trump hat dem Abraham-Abkommen einen zentralen Platz in seiner Außenpolitik eingeräumt, was Joe Biden übernommen hat.

Seit Februar befinden sich Israel und der Iran in einer Art „Schattenkrieg“, der von einigen Analysten als Angriff auf Schiffe bezeichnet wird. Diese Übung soll also eine Botschaft an Teheran senden. Es gibt eine neue Öldiplomatie, und es gibt heute neue Ölkriege. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen aus dem Jemen zum Beispiel haben es ebenfalls auf Öltransporte abgesehen. Zurzeit nehmen die Spannungen im Roten Meer und in Nordafrika allgemein zu.

Über das Rote Meer wird natürlich ein großer Teil des weltweiten Ölhandels abgewickelt, und sowohl die VAE als auch Bahrain sind in den Konflikt gegen die Houthi-Rebellen verwickelt. Die Wahl des Ortes für die gemeinsame Marineübung Anfang November ist also an sich schon recht bedeutsam.

Vizeadmiral Brad Cooper, Befehlshaber der 5. US-Flotte, die die Übung leitete, erklärte: „Die Zusammenarbeit auf See trägt dazu bei, die Freiheit der Schifffahrt und den freien Handelsverkehr zu gewährleisten, die für die Sicherheit und Stabilität in der Region von entscheidender Bedeutung sind“. Er erklärte auch: „Wir haben ein Interesse an Bab el-Mandab, das die Bewegungsfreiheit des Staates Israel beeinträchtigt, und wir müssen die Präsenz des Irans zurückdrängen, und es gibt andere Länder, die ebenfalls Partner dieser Bedrohung sind“, und bezog sich dabei auf die Meerenge, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet.

Aus israelischer Sicht gibt es jedoch neben dem Iran auch noch andere Themen. Anfang des Monats wurde ein Abkommen zwischen der staatlichen israelischen Europe-Asia Pipeline Company – EAPC – (früher Eilat Ashkelon Pipeline Company – EAPC) und MED-RED Land Bridge, einem Unternehmen mit israelischen und emiratischen Eigentümern, unterzeichnet. Die Vereinbarung würde es ermöglichen, riesige Mengen von Golföl durch eine Pipeline von der südisraelischen Hafenstadt Eilat am Roten Meer nach Aschkelon an der israelischen Mittelmeerküste zu transportieren.

Das israelische Umweltschutzministerium teilte der EAPC jedoch mit, dass es die Genehmigung für den Plan nicht erteilen würde, da es Bedenken wegen der Erhöhung der Ölmenge hat, die durch die veraltete Pipeline transportiert wird – die bereits 2011 für einen großen Ölunfall verantwortlich war (in das Evrona-Reservat in der Arava-Wüste), eine Katastrophe, deren Schäden bis heute zu spüren sind.

Wenn die Umweltbedenken ausgeräumt sind, könnte Israel durch die Entwicklung der Strecke Eilat-Ashkelon zu einer Art „Schiff“ für arabisches Öl werden und damit die Rolle der Türkei in dieser Hinsicht schwächen, so eine anonyme Quelle im griechischen Außenministerium, wie die Asia Times in einem Artikel vom September 2020 berichtete. Ein solcher Plan würde einen Landweg für die Verschiffung von Golföl nach Europa bieten und könnte sogar eine Alternative zum ägyptischen Suezkanal darstellen, so die Hoffnung der israelischen Behörden, auch wenn dessen Kapazität der des Suezkanals nicht gewachsen ist.

Die offenen Verhandlungen begannen im Oktober 2020, nach dem Normalisierungsabkommen im August. Einen Monat zuvor hatte Chevron als erstes großes Energieunternehmen den israelischen Markt betreten, nachdem Israel jahrelang auf dem internationalen Gas- und Ölmarkt isoliert war. Die Eilat-Ashkelon-Pipeline wurde in den 1960er Jahren von Tel Aviv und Teheran gebaut, aber nach der iranischen Revolution 1979, als die beiden Nationen zu Feinden wurden, wurde sie von Israel verstaatlicht.

Israel strebt danach, eine Supermacht für den Transport und die Lagerung von Erdöl zu werden, auch wenn ökologische, geopolitische und sogar infrastrukturelle Probleme eine Herausforderung darstellen – der Zustand der EAPC-Pipeline wurde beispielsweise von Umweltgruppen als „alt und korrodierend“ beschrieben. Im Januar 2020 unterzeichnete der damalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit seinen zyprischen und griechischen Amtskollegen ein Abkommen über eine EastMed-Pipeline, die Gas aus den drei Ländern über die griechische Insel Kreta nach Europa transportieren soll. Dieses Abkommen steht im Widerspruch zu einigen regionalen türkischen Interessen und Plänen im Kontext eines zunehmend aggressiven Ankaras – so wie auch das israelisch-emiratische Normalisierungsabkommen ein Schlag gegen die türkischen Bestrebungen war.

Ein weiteres ehrgeiziges Projekt Tel Avivs besteht darin, zusammen mit Abu Dhabi eine Landpipeline zu bauen, die Israel selbst mit Saudi-Arabien verbindet, um Öl und Destillate unter Umgehung des Suezkanals über die Eilat-Aschkelon-Pipeline nach Europa zu transportieren. Im September 2020 fanden diesbezüglich hochrangige Treffen statt, doch scheint das Thema seither nicht voranzukommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die mögliche saudi-arabisch-iranische Annäherung auf die bilateralen Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien auswirken könnte, einschließlich solcher Pläne.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Israel im Rahmen seines regionalen Wettbewerbs mit der Türkei wichtige geostrategische Öl- und Gasinteressen in Bezug auf die Verbindung zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer hat – und diese hängen von einem gewissen Maß an Stabilität am Roten Meer ab. Auch die jüngste gemeinsame Marineübung in der Region muss unter diesem Gesichtspunkt gesehen werden. Dies ist ein Thema, das sowohl Teheran als auch Ankara Sorgen bereitet und sicherlich die jüngsten Bemühungen Katars um eine Vermittlung zwischen den Golfstaaten und auf der anderen Seite dem Iran sowie der Türkei behindert.