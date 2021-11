FDA legt die ersten von mehr als 91 Seiten Dokumenten aus der COVID-19-Impfstoffakte von Pfizer vor

Nur noch 54 Jahre und 11 Monate… bis wir alles erfahren dürfen (Was haben sie zu verbergen? FDA will Daten zu Pfizer-Impfstoffen erst 2076 vollständig freigeben)

Zwei Monate und einen Tag nach der Klage und fast drei Monate nach der Zulassung des Impfstoffs Covid-19 von Pfizer hat die FDA die erste Runde von Dokumenten veröffentlicht, die sie vor der Zulassung dieses Produkts geprüft hat. Die Produktion bestand aus 91 pdf-Seiten, einer xpt-Datei und einer txt-Datei. Sie können sie hier herunterladen.

Auch wenn es den Wissenschaftlern überlassen bleibt, sie genau zu analysieren, möchte ich eine Beobachtung mitteilen. Bei einem der Dokumente handelt es sich um eine kumulative Analyse der Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der Zulassung [des Impfstoffs], die bis zum 28. Februar 2021 eingegangen sind, also nur 2 ½ Monate, nachdem der Impfstoff die Notfallzulassung (EUA) erhalten hatte. Dieses Dokument spiegelt die unerwünschten Ereignisse nach der Impfung wider, die den „Workflow-Zyklus“ von Pfizer sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA bis zum 28. Februar 2021 durchlaufen haben.

Pfizer erklärt auf Seite 6, dass „aufgrund der großen Anzahl von Spontanmeldungen von unerwünschten Ereignissen für das Produkt, [Pfizer] die Bearbeitung von schwerwiegenden Fällen priorisiert hat…“ und dass Pfizer „auch mehrere Maßnahmen ergriffen hat, um die große Zunahme von Meldungen von unerwünschten Ereignissen zu lindern“, einschließlich „der Erhöhung der Anzahl von Kollegen für die Dateneingabe und Fallbearbeitung“ und „hat ungefähr [REDAKTIONIERT] zusätzliche Vollzeitmitarbeiter (VZÄ) eingestellt.“ Es stellt sich die Frage, warum es proprietär ist, mitzuteilen, wie viele Mitarbeiter Pfizer einstellen musste, um all die unerwünschten Ereignisse zu verfolgen, die kurz nach der Markteinführung seines Produkts gemeldet wurden.

Was die Menge der Meldungen angeht, so erhielt Pfizer in den 2 ½ Monaten nach der EUA insgesamt 42.086 Meldungen mit 158.893 „Ereignissen“. Die meisten dieser Meldungen stammten aus den USA und betrafen überproportional häufig Frauen (29.914 gegenüber 9.182 von Männern) und Personen zwischen 31 und 50 Jahren (13.886 gegenüber 21.325 für alle anderen Altersgruppen zusammen, mit weiteren 6.876, deren Alter unbekannt war). Außerdem wurden 25.957 der Ereignisse als „Störungen des Nervensystems“ eingestuft.

Frauen im Alter zwischen 30 und 51 Jahren. Störungen des Nervensystems. Das kommt mir bekannt vor. Tatsächlich klingt das ähnlich wie die Befürchtungen, die einige der Frauen geäußert haben oder die in den Videos unten beschrieben werden.

Aber kein Grund zur Beunruhigung, wie Pfizer gegenüber der FDA erklärt: „Die Ergebnisse dieser Signalerkennungsanalysen stimmen mit dem bekannten Sicherheitsprofil des Impfstoffs überein.“ Wenn sie also wussten, dass diese Probleme auftreten würden, warum hatten sie dann anscheinend nicht genügend Personal, um die erwartete Menge an Berichten zu bearbeiten? Die große Schlussfolgerung von Pfizer an die FDA: „Die Daten lassen keine neuen Sicherheitsbedenken oder Risiken erkennen, die eine Änderung der Kennzeichnung erforderlich machen würden, und unterstützen ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil des BNT162b2-Impfstoffs.“

Hier gibt es nichts zu sehen. Fragen Sie einfach all diese Frauen. Videos am Ende des Artikels aufgelistet.