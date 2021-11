Was haben sie zu verbergen? FDA will Daten zu Pfizer-Impfstoffen erst 2076 vollständig freigeben

Die FDA hat einen Bundesrichter gebeten, die Öffentlichkeit bis zum Jahr 2076 warten zu lassen, um alle Daten und Informationen offenzulegen, auf die sie sich bei der Lizenzierung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer stützte. Das ist kein Tippfehler. Die FDA will 55 Jahre warten, um diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wie in einem früheren Artikel erläutert, hat die FDA wiederholt „volle Transparenz“ in Bezug auf Covid-19-Impfstoffe versprochen, einschließlich der Bekräftigung der „Verpflichtung der FDA zur Transparenz“ bei der Lizenzvergabe für den COVID-19-Impfstoff von Pfizer.

In Anbetracht dieses Versprechens forderten im August und unmittelbar nach der Zulassung des Impfstoffs mehr als 30 Akademiker, Professoren und Wissenschaftler der renommiertesten Universitäten des Landes die Daten und Informationen an, die Pfizer der FDA zur Lizenzierung seines COVID-19-Impfstoffs vorgelegt hatte.

Die Antwort der FDA? Sie hat nichts vorgelegt. Deshalb reichte meine Kanzlei im September im Namen dieser Gruppe eine Klage gegen die FDA ein, um diese Informationen einzufordern. Bis heute, fast drei Monate nach der Zulassung des Impfstoffs von Pfizer, hat die FDA noch immer keine einzige Seite veröffentlicht. Nicht eine einzige.

Stattdessen hat die FDA vor zwei Tagen einen Bundesrichter gebeten, ihr bis 2076 Zeit zu geben, um diese Informationen vollständig vorzulegen. Die FDA bat den Richter, ihr zu gestatten, die mehr als 329.000 Seiten an Dokumenten, die Pfizer der FDA für die Lizenzierung seines Impfstoffs zur Verfügung gestellt hat, mit einer Geschwindigkeit von 500 Seiten pro Monat zu produzieren, was bedeutet, dass die Produktion nicht früher als 2076 abgeschlossen sein wird. Das Transparenzversprechen der FDA ist, um es milde auszudrücken, ein Haufen Illusionen [ZH, wir stellen fest, dass die FDA dies rechtfertigt, indem sie behauptet, dass die Rate von 500 Seiten pro Monat „mit den Bearbeitungsfristen übereinstimmt, die von Gerichten im ganzen Land in FOIA-Fällen festgelegt wurden“, und den Klägern die Schuld für „ihre eigene umfassende FOIA-Anfrage“ gibt].

Die FDA benötigte genau 108 Tage von dem Zeitpunkt, an dem Pfizer mit der Vorlage der Unterlagen für die Zulassung begann (am 7. Mai 2021), bis zu dem Zeitpunkt, an dem die FDA den Impfstoff von Pfizer zuließ (am 23. August 2021). Wenn man die FDA beim Wort nimmt, hat sie eine intensive, robuste, gründliche und vollständige Prüfung und Analyse dieser Unterlagen durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Impfstoff von Pfizer für die Zulassung sicher und wirksam ist. Während sie diese intensive Prüfung der Unterlagen von Pfizer in 108 Tagen durchführen kann, verlangt sie nun über 20.000 Tage, um diese Unterlagen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Stellen wir also eines klar. Die Bundesregierung schirmt Pfizer von der Haftung ab. Sie gibt dem Unternehmen Milliarden von Dollar. Sie zwingt die Amerikaner, ihr Produkt zu nehmen. Aber sie lässt die Daten, die die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts belegen, nicht einsehen. Für wen arbeitet die Regierung?

Wieder einmal zeigt sich, dass Bürgerrechte und individuelle Rechte niemals von einem medizinischen Verfahren abhängig gemacht werden sollten. Jeder, der sich impfen und aufpäppeln lassen möchte, sollte dies frei tun können. Aber niemand sollte von der Regierung gezwungen werden, an einem medizinischen Verfahren teilzunehmen. Schon gar nicht zu einem, bei dem die Regierung die vollständigen Informationen, auf die sich die Zulassung stützt, bis zum Jahr 2076 verbergen will!