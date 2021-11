Von Lucas Leiroz: Er wissenschaftlicher Mitarbeiter für internationales Recht an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro.

Auch nach dem jüngsten Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan scheinen die Spannungen an der Grenze noch lange nicht vorbei zu sein. Jüngsten Anschuldigungen der armenischen Regierung zufolge sind aserbaidschanische Streitkräfte in armenisches Hoheitsgebiet eingedrungen, was die regionale Sicherheit destabilisiert und die Gefahr neuer Zusammenstöße erhöht. Die internationale Gesellschaft schweigt zu diesen Anschuldigungen, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass sich die gewalttätigen Auseinandersetzungen, die im vergangenen Jahr die Grenze erreichten, wiederholen.

Am Dienstag, den 16. November, kam es in der Nähe von Berg-Karabach zu einem neuen Zusammenstoß zwischen armenischem und aserbaidschanischem Militär. Armenische Behörden teilten mit, dass fünfzehn ihrer Soldaten bei dem Konflikt getötet wurden, während Aserbaidschan angab, dass zwei aserbaidschanische Soldaten verwundet wurden. Die beiden Seiten unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf die Zahl der Toten und Verletzten, sondern auch in Bezug auf die Frage, welcher Zustand die neue Runde der Feindseligkeiten ausgelöst hat: Armenien sagt, das aserbaidschanische Militär habe zuerst das Feuer eröffnet, während Aserbaidschan die andere Seite der Provokation beschuldigt. Am Dienstagabend (Ortszeit) vermittelte Russland einen neuen vorläufigen Waffenstillstand zwischen den beiden Seiten, doch die Spannungen bleiben hoch, und es könnte jederzeit zu neuen Zusammenstößen kommen.

Zuvor hatte die armenische Regierung bereits vor aserbaidschanischen Übergriffen auf das unbestrittene armenische Gebiet gewarnt. Aus diesem Grund startete Eriwan am Dienstag eine Offensive, die von Baku mit voller Wucht beantwortet wurde – das behauptet, es habe keine Übergriffe durchgeführt, sondern nur auf die armenische Offensive reagiert. Unabhängig davon, von welcher Seite die Gewalt ausging, starben Dutzende von Menschen oder wurden gefangen genommen. Über die Zahl der von der Konfrontation betroffenen Zivilisten liegen noch keine konkreten Angaben vor, aber möglicherweise wurden einige Bewohner dieser Region versehentlich getötet oder verletzt.

Es ist unmöglich, in diesem Streit eine „richtige oder falsche Seite“ zu finden, da es sich um einen historischen Konflikt handelt, der bereits zu mehreren bewaffneten Zusammenstößen und diplomatischen Krisen geführt hat. In der Region Berg-Karabach leben rund 150.000 Menschen in einem Grenzgebiet, von denen mehr als 95 % armenischer Abstammung sind. Eriwan beansprucht die Souveränität in dieser Region und beruft sich dabei auf das Selbstbestimmungsrecht der armenischen Bevölkerung, während Baku seinen Gebietsanspruch mit dem Argument geltend macht, Berg-Karabach liege innerhalb seiner rechtlichen Grenzen. Der größte Konflikt zwischen den beiden Ländern um die Kontrolle der Region fand kurz nach dem Ende der UdSSR statt.

Damals starben mehr als 30.000 Menschen, und das Endergebnis des Krieges war das bis heute in der Region geltende Regime, bei dem Berg-Karabach de facto eine selbstverwaltete Republik wurde, während es de jure unter aserbaidschanischer Souveränität blieb. Keine der beiden Seiten scheint mit dem Ergebnis zufrieden zu sein (obwohl Armenien die Autonomie Berg-Karabachs pragmatisch unterstützt), und die Konflikte sind über die Jahre hinweg geblieben und haben sogar Gebiete außerhalb der umstrittenen Zone erreicht. Im Jahr 2020 kam es zu einer neuen, umfassenden Konfrontation, die zu einem dreimonatigen Krieg führte. Aserbaidschan erhielt starke türkische Unterstützung, während Armenien und die De-facto-Regierungstruppen gemeinsam und ohne offene Unterstützung von außen agierten. Die Gewalt endete erst durch das diplomatische Eingreifen Russlands, nachdem Moskau ein Waffenstillstandsabkommen vermittelt und die Stabilität in der Region wiederhergestellt hatte.

Das Hauptproblem der gegenwärtigen Situation in Berg-Karabach ist das Schweigen der internationalen Gesellschaft angesichts der Sicherheitskrise und der an der Angelegenheit beteiligten Akteure. Die Türkei hat auf destabilisierende Weise gehandelt, indem sie Aserbaidschan direkt unterstützt und Kampfmittel gegen Armenien bereitgestellt hat. Ankara ist daran interessiert, seinen Einfluss im Kaukasus, der ein zentraler Punkt in Erdogans neo-osmanischem geopolitischen Projekt ist, immer weiter auszubauen. Da Armenien ein historischer Feind der Türken ist, ist die Unterstützung Aserbaidschans, das ein Verbündeter der Türkei ist, für Ankaras Interessen von grundlegender Bedeutung.

In diesem Sinne könnte Russland, das ein Interesse an der Aufrechterhaltung der politischen Stabilität im gesamten postsowjetischen Raum hat, in gleicher Weise wie die Türkei in den Konflikt eingreifen. Für Moskau wäre es interessant, die Armenier direkt zu unterstützen und dem türkischen Expansionsbestreben im Kaukasus ein Ende zu setzen, doch hat die russische Regierung nicht in einer derart egoistischen und destabilisierenden Weise gehandelt. Seit Beginn der Eskalation der Spannungen hat sich Moskau nur diplomatisch in den Konflikt eingemischt, indem es Verhandlungen vermittelte und die Waffenstillstandsabkommen abschloss.

Nach den Gewaltausbrüchen dieser Woche sprach der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu mit seinen Amtskollegen aus Armenien und Aserbaidschan und führte einen produktiven Dialog, der zu einem neuen Teil-Waffenstillstand führte. In der Tat sollte die Türkei genauso handeln und die beiden Länder entmutigen, anstatt sie voranzutreiben. Unabhängig von den Interessen der einzelnen Länder sollte die Sicherung des Friedens die Priorität jedes Staates sein.

Es bleibt abzuwarten, wann die Vereinten Nationen ihre Stellungnahme abgeben werden, in der sie das Vorgehen der Türkei verurteilen und versuchen werden, einen bilateralen Dialog zwischen Armenien und Aserbaidschan zu etablieren, so wie es Russland getan hat. Der Einfluss der westlichen Mächte auf die UN-Entscheidungen war in dieser Hinsicht negativ, da es für die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich von Vorteil ist, dass die Türkei im Kaukasus für Instabilität sorgt, da dies Ankaras Aufmerksamkeit vom europäischen Mittelmeerraum ablenkt und weiterhin dem Interesse dient, Russland zu schaden.

Solange die Türkei und die UNO nicht dem russischen Beispiel folgen und den Frieden über die egoistischen Interessen der Staaten stellen, wird die Situation instabil bleiben.