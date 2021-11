Die Einführung der „Impfpässe“ in Schweden sollten uns eine wichtige Lektion erteilen

off-guardian.org: Das skandinavische Land war ein Prüfstein für Impfgegner, aber diese Kehrtwende zeigt uns, wie gefährlich es ist, irgendeinen Teil des Narrativs zu akzeptieren.

Die schwedische Gesundheitsbehörde (PHA) hat angekündigt, dass ab nächstem Monat bei Versammlungen mit mehr als 100 Personen ein „Covid-Ausweis“ verlangt wird, der den Impfstatus belegt.

Im Gegensatz zu ähnlichen Regelungen in anderen Ländern wird ein negativer Test nicht als Ersatz akzeptiert – entweder man ist geimpft oder man darf den Veranstaltungsort nicht betreten.

Von einer Einbeziehung von Restaurants, Bars oder Cafés ist noch nicht die Rede… aber es ist ja auch noch früh.

Die PHA hat gestern eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der die Pläne im Detail erläutert werden. Die schwedische Kulturministerin Amanda Lind wird in The Local zitiert:

Die Verwendung von Impfbescheinigungen ist etwas, das die Regierung seit langem vorbereitet hat. Sie haben mich schon früher von Impfscheinen als „Plan B“ sprechen hören. Jetzt ist diese Situation eingetreten.

Der Impfpass kommt nach der Ankündigung der Wiedereinführung anderer „Anti-COVID“-Maßnahmen, einschließlich der Beschränkung von Massenveranstaltungen in geschlossenen Räumen. Der Pass wird als eine Möglichkeit beschrieben, diese Beschränkungen zu umgehen, indem er „garantiert, dass die Teilnehmer geimpft sind“.

…und so fällt Schweden.

Von Beginn der „Pandemie“ an war Schweden fast ein Ausreißer. Seine Weigerung, sich abzuschotten, wurde in der Mainstream-Presse als Beispiel für unverantwortlichen Laissez-faire-Libertarismus angeführt, machte das Land aber auch zu einem wichtigen Prüfstein für Skeptiker, die es als Bastion des gesunden Menschenverstands betrachteten.

Es stellt sich heraus, dass beides nicht zutrifft.

Während Deutschland, Österreich, Neuseeland, Kanada (und andere) auf einmal ganz faschistisch und brutal geworden sind, geht Schweden einen anderen Weg. Anstatt sich dem Narrativ zu verweigern, benutzt Schweden einfach ein lockereres Netz, um die Nachzügler zu fangen.

Die Befürworter des schwedischen Vorgehens gegen Covid haben sich in einem supranationalen Spiel von „guter Bulle, böser Bulle“ verfangen.

Das sollte eigentlich nicht überraschen, denn die Warnzeichen waren alle da.

Zunächst einmal hätte die schiere Menge an Berichterstattung über den „schwedischen Ansatz“ die Leute warnen müssen.

Erinnern wir uns einen Moment daran, dass die Länder, die das Covid-Narrativ wirklich vollständig abgelehnt haben – wie Weißrussland -, nie in den Nachrichten auftauchen.

Die Regierungen, die sich wirklich geweigert haben, mitzuspielen, hatten alle farbige Revolutionen (oder zumindest versuchte) oder mussten mit ansehen, wie ihre Präsidenten an plötzlichen Herzinfarkten starben.

Schweden hatte kein solches Pech. Denn es hat seine Rolle gespielt.

Über eineinhalb Jahre lang wurde Schweden als die ruhige Stimme in einem Raum voller panischer Hysteriker dargestellt. Das Land „weigerte“ sich, sich abzuschotten, und die „Covid-Toten“ erreichten nie die katastrophalen Vorhersagen der Modellierer, während seine Wirtschaft deutlich weniger litt als die des übrigen Europas.

Diese besonnene Rolle hat ihnen in Kreisen von Lockdown-Skeptikern Glaubwürdigkeit verschafft, die nun als Argument für Impfpässe genutzt werden kann: „Oh, Sie hassen Impfpässe? Dann lieben Sie Schweden und dort gibt es sie auch!“

Es geht nur um Manipulation – die Zweifler dazu zu bringen, sich nach und nach den eigenen Behauptungen anzuschließen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind.

Indem man Schwedens Ansatz, keine Abriegelung vorzunehmen, unterstützt, weil er relativ vernünftig erscheint, räumt man ein, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass es eine Pandemie gibt und dass diese eine Art von Intervention erfordert.

Dasselbe gilt für die Argumente der „alternativen Therapien“ und der „bestehenden Immunität“.

Obwohl beide scheinbar durch wissenschaftliche Beweise gestützt werden, beruht das Argument auf a priori Annahmen, die die grundlegende Realität der Pandemieerzählung einräumen.

Und wenn man sich an diese Regeln hält, wird man nie gewinnen. Es ist ihre Pandemie, und sie können sie auf jede beliebige Weise neu erfinden.

Glauben Sie, dass die Förderung von Ivermectin ein guter Weg ist, um die Impfung zu bekämpfen, ohne die Gläubigen zu verprellen? Nein!

Man muss sich an Regeln halten. Sie tun es nicht. Sie können einfach eine neue „Variante“ aus dem Hut zaubern. Eine, die „resistent gegen Ivermectin“ ist.

Und was macht man dann?

Das ist eine einfache und wichtige Lektion, die hoffentlich inzwischen verinnerlicht wurde:

Akzeptieren Sie nicht teilweise Irrationalität in dem Bemühen, vernünftig zu sein. Versuchen Sie nicht, den Irrsinn in der Mitte zu treffen. Handle nur mit dem, was du selbst erforschen und beobachten kannst.

Versuchen Sie nicht, mit dem Establishment einen Kompromiss zu schließen, denn sie werden niemals einen Kompromiss eingehen. Es gibt keinen Mittelweg.

Akzeptiere niemals, NIEMALS, einen Teil ihrer Erzählung auf Vertrauen.

Schweden sollte uns lehren, im Covid-Spiel niemals eine Seite zu wählen, denn es ist alles manipuliert und der einzige Weg zu gewinnen ist, nicht zu spielen.