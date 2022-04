Der COVID-„Impfstoff“ von Pfizer ist für den Hepatitis-Ausbruch bei Kindern verantwortlich

Leberentzündungen (Hepatitis) bei Kindern sind im Vereinigten Königreich auf dem Vormarsch, was die britische Gesundheitsbehörde (UKHSA) zu einer dringenden Untersuchung veranlasst hat.

Die Behörden sagen, dass sie keine Ahnung haben, warum sich die Krankheit unter jungen Menschen ausbreitet, aber der Elefant im Raum, den sie ignorieren, sind die „Impfstoffe“ gegen das Coronavirus (Covid-19), insbesondere diejenigen, die mit der mRNA-Technologie (Boten-RNA) hergestellt werden.

Bereits Kindern im Alter von fünf Jahren werden diese chemischen Gifte injiziert, die sich in der Leber anreichern und – Sie ahnen es – Hepatitis verursachen. Bedenken Sie, dass auch Hepatitis-Impfstoffe Krankheiten verursachen.

In Schottland, wo Menschen ab fünf Jahren ebenfalls mit mRNA geimpft werden, ist die Zahl der Hepatitisfälle ebenfalls auf dem Vormarsch. Berichten zufolge ist keiner der Fälle, die derzeit untersucht werden, mit einem der üblichen Viren verbunden, die Hepatitis verursachen, was darauf hindeutet, dass die COVID-Impfung der Verursacher ist.

Zu den Hepatitis-Symptomen gehören dunkler Urin, blasser, grau gefärbter Kot, juckende Augen, Gelbfärbung der Haut und der Augen (Gelbsucht), Muskel- und Gelenkschmerzen, hohes Fieber, Übelkeit und Erbrechen, chronische Müdigkeit, Appetitlosigkeit und Magenschmerzen.

Pfizers eigene Studie zeigt, dass sich mRNA-Chemikalien in der Leber anreichern und Hepatitis verursachen

Der britische Nationale Gesundheitsdienst (NHS) arbeitet Berichten zufolge mit der UKHSA und verschiedenen öffentlichen Gesundheitsorganisationen in ganz Großbritannien zusammen, um der Ursache dieses Ausbruchs auf den Grund zu gehen – so heißt es zumindest.

Da die mRNA-Injektionen wahrscheinlich nicht einmal als mögliche Ursache erwähnt werden, werden diese Regierungsstellen es weiterhin ignorieren und nie ein ehrliches Ergebnis liefern. So ist die Natur der Regierung.

Der Welt wurde gesagt, dass die Spike-Proteine, die in (viralen Vektoren) gefunden und von (mRNA) Fauci-Grippeimpfungen produziert werden, an der Injektionsstelle verbleiben und dort nur ein paar Wochen überdauern – aber das ist nicht der Fall.

Untersuchungen von Pfizer, einem der beiden Pharmakonzerne, die mRNA-Injektionen herstellen – der andere ist Moderna – zeigen, dass die Spike-Proteine aus den Injektionen im ganzen Körper zirkulieren und sich schließlich in der Leber anreichern.

„Die größte mittlere Konzentration außerhalb der Injektionsstelle wurde in der Leber beobachtet, mit Werten von 27,916 ?g äquiv Lipid/g (entspricht 21,5 Prozent der Dosis) bei Männern und 30,411 ?g äquiv Lipid/g (entspricht 18,4 Prozent der Dosis) bei Frauen“, so die Studie.

Eine von der japanischen Regierung durchgeführte Bioverteilungsstudie ergab außerdem, dass die Spike-Proteine der COVID-Injektion von der Injektionsstelle durch den Blutkreislauf wandern, bevor sie in lebenswichtigen Organen wie Leber, Milz, Nebennieren und Eierstöcken landen.

Mindestens 48 Stunden lang nach der Injektion leben diese angesammelten Spike-Proteine in den lebenswichtigen Organen und können dort Schäden verursachen. Bei Tieren, die die BNT162b2-Injektion von Pfizer erhielten, wurden die folgenden reversiblen hepatischen Wirkungen beobachtet:

Vergrößerte Leber

Vakuolisierung

Erhöhte Werte der Gamma-Glutamyl-Transferase (yGT)

Erhöhte Werte von Aspartat-Transaminase (AST) und alkalischer Phosphatase (ALP)

Eine Studie ergab, dass mRNA-Chemikalien aus der Pfizer-Injektion, sobald sie in menschliche Leberzellen gelangen, die zelluläre DNA im Zellkern dazu veranlassen, die Produktion des LINE-1-Gens zu steigern, das zur Herstellung von mRNA benötigt wird.

„Die mRNA verlässt dann den Zellkern und gelangt in das Zytoplasma der Zelle, wo sie in das LINE-1-Protein übersetzt wird“, berichtet das Daily Exposé über die Studie.

„Ein Segment des Proteins, das als offener Leserahmen-1 oder ORF-1 bezeichnet wird, kehrt dann in den Zellkern zurück, wo es sich an die mRNA des Impfstoffs anlagert und eine reverse Transkription in Spike-DNA vornimmt.“

In derselben Studie wurde auch festgestellt, dass Spike-Proteine, die auf der Oberfläche von Leberzellen exprimiert werden, vom Immunsystem angegriffen werden können, was zu einer Autoimmunhepatitis führen könnte.

„Es [gibt] Fallberichte über Personen, die nach einer BNT162b2-Impfung eine Autoimmunhepatitis entwickelten“, heißt es in der Studie.