Behauptet, die Ukraine werde ohne energischere Hilfe zu Syrien.

Der engste Verbündete von Präsident Joe Biden im Senat hat vorgeschlagen, dass US-Truppen in der Ukraine stationiert werden sollten, da er befürchtet, dass das Land „zum Syrien Osteuropas“ wird.

Senator Chris Coons äußerte sich dazu am Sonntag in einem Interview mit CBS News.

„Das amerikanische Volk kann sich nicht von dieser Tragödie in der Ukraine abwenden“, sagte Coons und fügte hinzu: „Ich glaube, die Geschichte des 21. Jahrhunderts hängt davon ab, wie energisch wir die Freiheit in der Ukraine verteidigen, und Putin wird erst aufhören, wenn wir ihn stoppen.“

Coons fuhr fort, dass das „Ausmaß an Brutalität“, das die russischen Streitkräfte an den Tag legen, ein direktes militärisches Eingreifen der USA erforderlich machen könnte.

„Wenn Wladimir Putin, der uns gezeigt hat, wie brutal er sein kann, weiterhin Zivilisten massakrieren und Kriegsverbrechen in der gesamten Ukraine begehen darf, ohne dass die NATO und der Westen ihm energischer zu Hilfe kommen, dann mache ich mir große Sorgen, dass die Ukraine zu einem Syrien wird“, sagte Coons.

Sen. Chris Coons, the Biden conduit who holds his former seat in Delaware, has actively begun floating the deployment of US troops to Ukraine: "Putin will only stop when we" — the US — "stop him," Coons warns pic.twitter.com/ABydvBPuO0