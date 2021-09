Der Covid-Pass ist nur der Anfang – machen Sie da nicht mit

„Die Annahme des Impfpasses bedeutet, dass man akzeptiert, dass die Regierung über sein Leben, seinen Körper und seine Freiheit verfügt“. Ron Paul, ehemaliger Kongressabgeordneter

„Der Covid-Pass gibt einem so viel Freiheit wie eine Fußfessel einem Gefangenen“.

Der Covid-Pass hat nichts mit der öffentlichen Gesundheit zu tun: Er ist ein erster Schritt zur Einführung eines universellen digitalen Kontrollsystems, mit dem die Regierungen die Bürger überwachen und kontrollieren wollen. Wenn Ihnen Ihre Freiheit wichtig ist, nehmen Sie nicht daran teil.

Samstag, 25. September 2021: eine dunkle Seite der niederländischen Geschichte. Bis heute herrscht in unserem Land ein System der medizinischen Apartheid. Zum ersten Mal macht eine niederländische Regierung die medizinischen Entscheidungen einer Person zur Bedingung für ihre volle Teilnahme an der Gesellschaft. Ein eklatanter Verstoß gegen Artikel 1 und andere Artikel der Verfassung – aber seit anderthalb Jahren machen die Regierung und eine Mehrheit im Parlament deutlich, dass sie die Freiheiten und Rechte der niederländischen Bürger nicht respektieren.

Es ist bemerkenswert, dass das System – ich möchte es nicht als Gesetz bezeichnen, da eine Vergewaltigung des Gesetzes nicht als Gesetz bezeichnet werden kann – eine sehr begrenzte Vorstellung davon hat, was „gesunde“ (Klasse A) und „ungesunde“ (Klasse B) Bürger sind, die auf einem sehr begrenzten pharmakologischen Modell beruht. Wer einen Cocktail bestimmter Substanzen gespritzt bekommt, ist „gesund“, auch wenn er übergewichtig ist, Kokain schnupft oder achtzig verschiedene Pillen schluckt; völlig gesunde Menschen, die sich nicht spritzen lassen wollen und auf ihre natürliche Immunität vertrauen, werden als „ungesund“ bezeichnet. Letztere, die so genannten „Ungeimpften“, sind immer noch genau dieselben Menschen, die sie vor einem Tag, einem Monat oder einem Jahr waren, als sie noch nicht gekennzeichnet waren. Ihr Status als „nicht geimpft“ wurde ihnen vom Staat auferlegt: Sie haben sich nicht verändert, nur die Art und Weise, wie sie gekennzeichnet werden, ist anders. Aber das ist das Markenzeichen jeder Apartheid.

Es gibt keine medizinische Rechtfertigung für dieses System. Die Geimpften sind genauso „ansteckend“ wie die Ungeimpften, wie die Regierung in ihrer Mitteilung selbst zugibt und auch die Impfstoffhersteller einräumen. Außerdem müssten geimpfte Menschen nicht vor ungeimpften Menschen geschützt werden, wenn die Impfstoffe richtig funktionieren würden, wie die Regierung behauptet.

Aber diese Diskussion ist nicht das Thema. Es liegt kein medizinischer Notfall vor, sodass eine Maßnahme wie ein Covid-Pass überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Der Covid-Pass hat also nichts mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit zu tun. Eine Regierung, die sich für die öffentliche Gesundheit einsetzt, würde in Pflege, Prävention, gesunde Ernährung und Bewegung sowie in alternative Virostatika wie Ivermectin investieren. Sie hätte niemals die gesamte Bevölkerung impfen wollen, da die meisten Bevölkerungsgruppen praktisch keine Chance haben, an Corona zu sterben, während die schädlichen Nebenwirkungen der Impfungen bereits jetzt beträchtlich sind und nur noch zunehmen werden.

Was ist der Grund dafür, dass Menschen, von denen man bis vor kurzem annahm, dass sie ein gewisses Maß an Zivilisation in sich tragen, sich dennoch zu diesem brutalen Angriff auf die Freiheit herabgelassen haben? Ohne offensichtliche Notwendigkeit? Was wollen sie am Ende erreichen? Die Tatsache, dass viele andere Länder ebenfalls Impfpässe einführen, zeigt, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Der Wunsch der europäischen Staats- und Regierungschefs, einen Impfpass einzuführen, besteht ebenfalls schon seit langem. Die EU hat bereits einen Fahrplan für die Einführung eines europäischen Impfpasses am 26. April 2018 veröffentlicht. Anfang 2019 haben Beamte in Brüssel einen detaillierten Fahrplan veröffentlicht, der bis 2022 umgesetzt werden soll. Die Apartheid, die jetzt mit einem solchen Pass verbunden ist, war nicht Teil dieser Karte, aber die Möglichkeiten waren bereits vorhanden.

Dauerhaftes Einnahmemodell

Ich glaube, der Impfpass hat zwei Ziele. Erstens sollte sie dazu führen, dass möglichst viele Menschen, am besten alle, gegen Corona geimpft werden. Die Massenimpfung war vom ersten Tag der Pandemie im März 2020 an eindeutig das Hauptziel der Politik.

Dieser Impfstoff-Fanatismus kommt nicht von ungefähr: Er wird unter der inspirierenden Führung der WHO in der ganzen Welt propagiert. Damit wird eindeutig eine unglaubliche Menge Geld verdient. Der größte Sponsor der WHO ist die Pharmaindustrie, die einen äußerst zweifelhaften Ruf genießt und in ihrem Profitstreben regelmäßig bereit zu sein scheint über Leichen zu gehen. Bill Gates, einer der größten Finanziers des globalen Pharmakomplexes, zu dem auch die WHO gehört, hat erklärt, dass alle Einwohner der Welt gegen COVID geimpft werden sollten. Gates sagte auch: „Die Menschen glauben, dass sie eine Wahl haben. Das tun sie nicht.“

Was das Einnahmemodell besonders lukrativ macht, ist die Tatsache, dass es nicht bei zwei Impfungen bleiben wird. Auffrischungsimpfungen sind bereits gegen die neuen Varianten erforderlich, gegen die die Impfstoffe (im Gegensatz zur natürlichen Immunität!) nicht schützen – und sie werden auch in Zukunft regelmäßig erforderlich sein, da es eine unendliche Anzahl von Varianten von Coronaviren gibt. Wer sagt denn, dass Kapitalisten nur kurzfristige Aktionärsinteressen verfolgen?

Die weltweite Impfkampagne, die als Reaktion auf die Corona-Krise gestartet wurde, kam nicht aus heiterem Himmel. Sie wurde in den letzten Jahren detailliert vorbereitet und geplant, wie u. a. Professor Kees van der Pijl in seinem im letzten Sommer erschienenen Buch De Pandemie van de Angst erläutert. So wurde bereits im Juli 2019 das Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) gegründet (mit Sigrid Kaag), schreibt Van der Pijl, ein „länderübergreifendes Gremium“, dessen Ziel es sei, die Welt auf „eine sehr reale Bedrohung durch eine sich schnell entwickelnde, höchst tödliche Pandemie eines Atemwegserregers“ vorzubereiten. Finanziert u. a. von der Gates Foundation, Resolve to Save Lives (Milliardäre Gates, Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg) und dem Wellcome Trust des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline (GSK), zielte das GPBM darauf ab, „einen internationalen Notstand auszurufen, mit strengen Verpflichtungen für die einzelnen Staaten“, deren wichtigste natürlich die Massenimpfung war.

Bekannt ist auch das von der Gates-Stiftung, dem Weltwirtschaftsforum und dem von Gates finanzierten Johns Hopkins Center for Health Security gesponserte Event 201, das am 18. Oktober 2019 in New York stattfand und bei dem die gesamte Coronapandemie geübt wurde. Anthony Fauci, der oberste US-Gesundheitsbeamte, gab bei dieser Gelegenheit die bemerkenswerte Erklärung ab, die von der Pharmaindustrie gesponsert wurde: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass es bald – in der nächsten Regierung – einen unerwarteten Ausbruch einer Pandemie geben wird“!

Auch bei dieser Übung wurden sofort Impfungen als einzige Lösung propagiert.

Am 12. September 2019 fand in Brüssel ein globaler Impfgipfel statt, an dem unter anderem Vertreter von Pfizer, GAVI (dem von Bill Gates gesponserten Impfstoff-Lobbyverein) und der Gates-Stiftung teilnahmen. Dort wurde bereits erörtert, wie die „Impfangst“ überwunden werden kann, insbesondere in Bezug auf Kinder. Sie diskutierten auch darüber, wie man mit Kritikern umgeht, indem man sie beschuldigt, „Desinformationen“ zu verbreiten.

Ist es ein Zufall, dass diese Szenarien sehr bald danach durch ein Virus verwirklicht wurden, das offenbar aus einem Labor in China stammte, in dem Forschungen durchgeführt wurden, die von den Vereinigten Staaten (von Dr. Faucis NIAID-Institut) mitfinanziert wurden? In jedem Fall sollte es nicht überraschen, dass der WHO-Direktor, der äthiopische Diplomat Tedros, der Kriegsverbrechen verdächtigt wird, im Frühjahr 2020 auf der Grundlage einer Sterblichkeitsrate, die sich als mindestens 17-mal zu hoch herausstellte, eine „Pandemie“ ausrief – und sofort begann, auf Massenimpfungen zu drängen.

Identifizierung durch Impfung

Bei dieser beispiellosen weltweiten Impfkampagne geht es jedoch nicht nur um Geld. Meiner Meinung nach gibt es noch ein zweites Motiv, das im Spiel ist. Impfungen und die dazugehörigen Pässe sind, wie Van der Pijl betont, auch ein ideales Mittel zur Identifizierung von Personen. Die digitale Identifizierung ist für Regierungen ein wichtiges Mittel zur Kontrolle der Bürger.

Auch dies – Identifizierung durch Impfung – ist ein Weg, der schon lange vor der Corona-Krise eingeschlagen wurde. So haben Microsoft, die Rockefeller Foundation und GAVI im Jahr 2016 die ID2020-Allianz ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, jedem Weltbürger eine digitale Identität zu geben. Im September 2019 startete ID2020 ein Programm „zur Einführung einer digitalen Identität durch Immunisierung … Der Plan ist, die Immunisierung zu nutzen, um eine digitale Identität einzuführen“, schreibt Van der Pijl.

Ein weiteres Projekt, das Van der Pijl anführt, stammt von der MIT-Universität in den USA, das ebenfalls von der Gates-Stiftung finanziert wird und bei dem die Impfhistorie einer Person „mittels eines Impfstoffs durch Tätowiertinte oder Farbe auf die Haut aufgebracht wird“. Dabei werden Nanokristalle (so genannte Quantenpunkte) verwendet, die fünf Jahre lang aktiv bleiben und Nahinfrarotlicht aussenden, das von einem speziell ausgerüsteten Smartphone erfasst werden kann. Die Person selbst braucht nichts zu bemerken. In afrikanischen Ländern wurden bereits Experimente durchgeführt. Ein weiteres von Gates (mit Mastercard und wiederum GAVI) finanziertes Projekt, Trust Stamp, beinhaltet „einen biometrischen digitalen Personalausweis in Kombination mit Impfdaten“. Im Jahr 2019 schloss GAVI eine Vereinbarung mit den Unternehmen NEC und Simprints, um biometrische Daten über die Impfung zu generieren. GAVI-Chef Seth Berkley erklärte, dass dies in allen Ländern geschehen muss.

Van der Pijl hob auch die Rolle hervor, die die amerikanischen Sicherheitsdienste bei der Entwicklung dieser Kontrollsysteme spielen. So hat beispielsweise die DARPA, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums, 2014 das Biological Technologies Office gegründet, das an implantierbaren Nanotechnologien mit Impfstoffen forscht. Es bestehen enge Verbindungen zwischen den US-Sicherheitsbehörden und der Pharmaindustrie. Die 200 virologischen Labors in den USA, von denen sich 24 im Ausland befinden, werden zum Teil mit Geldern des Verteidigungsministeriums finanziert. Viele dieser Labors führen höchst zweifelhafte Forschungen durch, bei denen Viren absichtlich gefährlicher gemacht werden, um neue Impfstoffe zu testen.

Ein universelles digitales Identifikationssystem bietet den Regierungen ungeahnte Möglichkeiten, die Kontrolle über die Bürger zu verstärken. Ein solches System kann beliebig erweitert werden, um persönliche, finanzielle und medizinische Informationen einzubeziehen, und ähnlich wie das „Social Credit“-System in China verwendet werden. Es könnte zum Beispiel für Finanztransaktionen verwendet werden. Die Zentralbanken bereiten sich derzeit auf die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen (DCBC) vor. Dieses Projekt nennt sich „Going Direct Reset“ und wurde von BlackRock entwickelt, dem größten und mächtigsten Investmentfonds der Welt, der seine Tentakel in so gut wie jedem erdenklichen Wirtschaftssektor hat und derzeit drei seiner Mitarbeiter im Weißen Haus hat. In China hat die Zentralbank bereits ihren ersten digitalen Yuan ausgegeben. Es ist nicht auszuschließen, dass die Regierungen versuchen werden, das derzeitige Geldsystem, einschließlich des Bargelds, abzuschaffen und durch CBDCs zu ersetzen. Dies würde bedeuten, dass jede Transaktion, die die Menschen tätigen, von den Behörden kontrolliert und gesteuert wird. Eine beängstigende Aussicht.

Dies mag wie „Verschwörungstheorien“ klingen, aber es handelt sich um Pläne, die von Regierungen, Unternehmen, internationalen Institutionen und Denkfabriken offen verfolgt und zum Teil bereits umgesetzt werden. Klaus Schwab, der einflussreiche Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, des weltweit bekanntesten Treffens mächtiger Politiker und Großunternehmer, hat wörtlich gesagt, dass die „vierte industrielle Revolution“, von der sein Club träumt, „zur Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identitäten führen wird“. Im Global Redesign Report 2010 des WEF erklärte Schwab, dass in seiner Vision die nationalen Regierungen abgeschafft und die Welt von technokratischen Verwaltern und „ausgewählten“ internationalen Institutionen regiert werden sollte. Diese Vision ist bereits sehr weitreichend gewesen. Und ich gehe davon aus, dass Sie und ich nicht zu den „ausgewählten“ Führungskräften gehören werden. Wir werden höflich, aber eindringlich aufgefordert werden, unsere „physische, digitale und biologische Identität“ der globalen Elite von Davos zur Verfügung zu stellen, die dann bestimmen wird, wie groß unser „Fußabdruck“ auf der Erde sein darf.

In den Medien und im Unterhaus wird der Einfluss des Weltwirtschaftsforums oft geschmäht. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht gut zu wissen, dass dieser Club eine Gruppe Young Global Leaders hat, in der die politischen Talente der Zukunft von Schwab vorbereitet werden. Zu diesen Young Global Leaders gehören: Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg, Larry Page und Sergei Brin (Google), Sebastian Kurz (österreichischer Bundespräsident), Justin Trudeau (kanadischer Premierminister), Jack Ma (AliBaba), Tony Blair, Gordon Brown, Victor Orbán, Jacinda Adern (neuseeländischer Premierminister) und Bill Gates selbst. Diese Leute waren also in der Klasse, als sie noch nicht die Spitze erreicht hatten. Klaus Schwab hat eindeutig ein Gespür für Talente.

Grenze erreicht

Der Covid-Pass ist also weder ein Ziel an sich, noch wird er vorübergehend sein. Es ist weitaus plausibler, den Pass als den Beginn der Einführung eines umfassenderen Identifizierungssystems zu sehen, das internationalen und nationalen Behörden und ihren Geldgebern nie dagewesene Möglichkeiten zur Überwachung und Kontrolle von uns geben wird.

Ich weiß, dass dies keine angenehme Nachricht ist. Wer will schon hören, dass wir in unserer freien menschlichen und gesellschaftlichen Existenz bedroht sind wie nie zuvor? Aber jetzt wegzuschauen ist fatal. Es ist das Schlimmste, was wir jetzt tun können, wenn wir weiterhin darauf hoffen, dass unsere Politiker unser Bestes im Sinn haben. Schauen Sie sich an, was derzeit in einem ehemals freien Land wie Australien passiert, wo Menschen in Quarantänelagern eingesperrt und von der Polizei verprügelt werden, wenn sie keinen Mundschutz tragen. Angesichts der rücksichtslosen Ausgrenzung und Dämonisierung einer ganzen Bevölkerungsgruppe, der „Nichtgeimpften“, die derzeit auch in anderen Ländern stattfindet, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass dies nicht auch hier geschehen könnte.

Sie ist jedoch nicht unvermeidlich. Die gute Nachricht ist, dass wir leicht etwas dagegen tun können. Alles, was wir tun müssen, um die Parasiten loszuwerden, ist ganz einfach, uns nicht einzumischen.

Das ist alles. Nehmen Sie nicht teil.

Selbst diejenigen, die nicht glauben, dass die Coronapas Teil eines größeren Plans sind, sollten sich weigern, das dadurch geschaffene Apartheidsystem mitzutragen. Ab Samstag, dem 25. September, heißt das: keine Kneipen- oder Kinobesuche. Keine Ferien. Es gibt viele Möglichkeiten, sich außerhalb der QR-Camps zu treffen. Wenn wir uns nicht an dem Kontrollsystem beteiligen, sind die Kontrollen vorbei. So einfach ist das.

Wenn das zu schwierig ist, fragen Sie sich: Wo ist Ihre Grenze? Was tun Sie, wenn die Regierung den Pass um weitere Funktionen erweitern will? Würden Sie sich einer dritten Impfung unterziehen, wenn diese obligatorisch wird? Was werden Sie tun, wenn die Regierung das Bargeld verbietet? Wenn Sie sich jetzt eine Grenze setzen, wird es später leichter sein, einen Schlussstrich zu ziehen. Verlangen Sie von der Regierung zumindest ein Enddatum, und wenn sie keins nennen will, fragen Sie sich, warum nicht?

Wenn Sie glauben, dass Sie machtlos oder allein sind, sind Sie es nicht. In den Niederlanden arbeiten bereits Hunderttausende von Menschen an alternativen Formen des Zusammenlebens, Zusammenkommens und Zusammenarbeitens außerhalb des Systems. Sie gründen neue Schulen, ihre eigenen Währungen und alle Arten von Genossenschaften. Sie kaufen vor Ort und zahlen so viel wie möglich bar. Sie weigern sich, ihre Freiheit, ihre Autonomie, ihr Recht auf Selbstbestimmung, die Freiheit und die Zukunft ihrer Kinder aufzugeben. Sie werden von den Medien nicht beachtet, aber es gibt mehr von ihnen, als man denkt.

Ich glaube immer noch, dass wir aus dieser Krise besser herauskommen können, als wir hineingegangen sind. Dass eine gute Zukunft möglich ist. Eine gesunde Gesellschaft in Freiheit und Verbundenheit. Die technologische Entwicklung ist unvermeidlich, aber es geht darum, wem diese Technologie gehört. Wer wir selbst sind. Eine bessere Welt lässt sich nicht mit Überwachungssystemen, Personalausweisen, Injektionen, Tests, Genmanipulationen, QR-Codes und Punktesystemen erreichen. Das versteht doch sicher jeder?

Mit dem Corona-Pass ist die Grenze erreicht. Beteiligen Sie sich nicht daran.