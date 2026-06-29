Die Europäische Union hat einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung digitaler Euro gemacht. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments stimmte der weiteren Ausarbeitung der digitalen Zentralbankwährung zu. Während Abgeordnete den Beschluss als „historischen Tag“ feierten, blieb eine breite öffentliche Debatte über die Folgen weitgehend aus.

Dabei geht es um weit mehr als eine neue Zahlungsform. Mit dem digitalen Euro würde erstmals jeder Bürger die Möglichkeit erhalten, digitales Zentralbankgeld direkt bei der Europäischen Zentralbank zu halten. Damit verändert sich das Verhältnis zwischen Bürger, Geschäftsbanken und Staat grundlegend.

Eine der größten Veränderungen des Geldsystems

Offiziell wird der digitale Euro mit einfacheren Zahlungen, mehr Unabhängigkeit von US-Zahlungsdienstleistern und einer Modernisierung des Finanzsystems begründet. Kritiker sehen jedoch eine weitreichende Umgestaltung des europäischen Geldsystems, deren Konsequenzen bislang kaum öffentlich diskutiert werden.

Der unabhängige flämische Abgeordnete Maurits Vande Reyde versuchte, das Thema im flämischen Parlament zur Debatte zu stellen. Sein Antrag wurde von den etablierten Parteien abgelehnt. Die Begründung lautete sinngemäß, darüber entscheide Europa. Genau dieser Umgang sorgt bei Kritikern für Unverständnis: Eine der tiefgreifendsten Veränderungen des Finanzsystems werde auf europäischer Ebene vorbereitet, während nationale Parlamente kaum darüber diskutieren.

Met groot applaus en wollige woorden over “een historische dag” werd de digitale euro in het Europees Parlement verder ingevoerd. Er is daar in ons land nog geen begin van een debat over geweest.



Straks zal het allemaal in de nationale parlementen snel moeten worden… pic.twitter.com/maRaPdwUcx — Maurits Vande Reyde (@Mauritsvdr) June 25, 2026

Kritik wird schnell als Verschwörungstheorie abgetan

Ein weiterer Vorwurf betrifft den Umgang mit kritischen Stimmen. Wer Fragen zu Datenschutz, staatlichem Einfluss oder möglichen Einschränkungen finanzieller Freiheit stellt, wird häufig als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet. Kritiker sehen darin ein bekanntes Muster: Anstatt sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, werde die Debatte über Etiketten geführt.

Dabei betonen selbst europäische Institutionen, dass der digitale Euro programmierbar gestaltet werden könnte und Obergrenzen für Guthaben vorgesehen sind. Zwar versichert die Europäische Zentralbank, der digitale Euro solle Bargeld ergänzen und keine Überwachungswährung sein. Dennoch bleibt die Frage bestehen, welche Möglichkeiten künftige Gesetzgeber oder Regierungen mit einer vollständig digitalen staatlichen Währung erhalten könnten.

Historisch eine Machtverschiebung

Traditionell lagen Bankeinlagen bei Geschäftsbanken und nicht direkt beim Staat. Genau diese Trennung war historisch auch ein Schutzmechanismus gegen einen unmittelbaren staatlichen Zugriff auf Vermögen.

Mit dem digitalen Euro würde erstmals eine direkte Beziehung zwischen Bürger und Zentralbank entstehen. Befürworter sehen darin mehr Sicherheit und Stabilität. Kritiker warnen hingegen vor einer schleichenden Zentralisierung finanzieller Macht.

Der belgische Unternehmer Vincent Vandeputte argumentiert, dass die Aufgabe, moderne Zahlungssysteme bereitzustellen, eigentlich bei Geschäftsbanken liege. Für den normalen Bürger biete der digitale Euro derzeit kaum einen erkennbaren Mehrwert, eröffne jedoch neue Möglichkeiten staatlicher Einflussnahme.

Auch personelle Verbindungen werfen Fragen auf

Aurore Lalucq, sie gehört dem Beirat des European Council on Foreign Relations (ECFR) an, eines Thinktanks, der bei seiner Gründung finanzielle Unterstützung durch die Open Society Foundations erhielt. Außerdem war sie Mitbegründerin des Institut Veblen, das ebenfalls Fördermittel aus diesem Umfeld erhielt.

Diese Verbindungen sind öffentlich dokumentiert. Sie belegen für sich genommen keine Einflussnahme auf den Gesetzgebungsprozess. Kritiker führen sie jedoch als weiteres Argument dafür an, dass die politische und ideologische Ausrichtung der Befürworter des digitalen Euro genauer hinterfragt werden sollte.

Die eigentliche Kritik

Selbst wer den digitalen Euro grundsätzlich befürwortet, dürfte kaum bestreiten, dass hier eine der größten Veränderungen des europäischen Geldsystems seit Jahrzehnten vorbereitet wird. Umso bemerkenswerter ist, wie wenig öffentliche Diskussion darüber stattfindet.

Während die EU den digitalen Euro Schritt für Schritt vorantreibt, bleibt die gesellschaftliche Debatte bislang erstaunlich leise. Genau das ist für viele Kritiker das eigentliche Problem: Nicht allein die neue Währung sorgt für Unbehagen, sondern die Art und Weise, wie eine grundlegende Reform des Geldsystems nahezu geräuschlos umgesetzt werden soll.