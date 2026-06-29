40 Grad – jetzt sollen Klimaanlagen weg: Wenn Net Zero wichtiger wird als der Schutz der Bürger

Während Großbritannien unter einer historischen Hitzewelle ächzt und Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet werden, erleben manche Hausbesitzer eine absurde Realität: Statt sich vor der Hitze schützen zu dürfen, werden sie von Behörden aufgefordert, ihre Klimaanlagen wieder abzubauen. Der Grund: Klimapolitik und Net-Zero-Vorgaben.

Was wie Satire klingt, ist Realität. In London ordneten Planungsbehörden an, bereits installierte Klimaanlagen zu entfernen. Die Begründung: Hausbesitzer müssten zunächst auf „passive Kühlung“ setzen – also Fenster öffnen, Vorhänge schließen oder Ventilatoren verwenden. Erst wenn all diese Maßnahmen nicht ausreichen, könne eine Klimaanlage überhaupt gerechtfertigt werden. In einem dokumentierten Fall musste der Eigentümer erst ein langwieriges Berufungsverfahren führen, bevor er seine Geräte behalten durfte.

Der Widerspruch könnte größer kaum sein. Während Wetterdienste vor lebensgefährlicher Hitze warnen, Krankenhäuser ihre Abläufe anpassen und Schulen schließen müssen, diskutieren Behörden darüber, ob Bürger überhaupt eine Klimaanlage besitzen dürfen.

Besonders bemerkenswert: Dieselben staatlichen Klimaberater, die den Umbau zur Netto-Null-Gesellschaft vorantreiben, warnen inzwischen selbst davor, dass Großbritannien für das heutige Klima gar nicht mehr gebaut sei. Sie rechnen künftig regelmäßig mit Temperaturen über 40 Grad und empfehlen ausdrücklich, Krankenhäuser, Pflegeheime und teilweise sogar Schulen mit Kühlung auszustatten. Passiver Hitzeschutz allein werde vielerorts nicht ausreichen.

Damit gerät die bisherige Politik in einen offensichtlichen Widerspruch: Einerseits erschweren Planungsbehörden den Einbau von Klimaanlagen mit Hinweis auf Energieverbrauch und Klimaziele, andererseits erkennen staatliche Experten selbst an, dass aktive Kühlung künftig notwendig sein wird, um Menschenleben zu schützen.

Offiziell handelt es sich zwar nicht um ein landesweites Verbot. Die britische Regierung betont, Klimaanlagen seien grundsätzlich erlaubt. Doch in einzelnen Kommunen – insbesondere in London – werden die Planungsregeln so streng ausgelegt, dass Eigentümer funktionierende Anlagen tatsächlich wieder entfernen sollen.

Der Fall wirft eine grundsätzliche Frage auf: Was passiert, wenn politische Klimaziele mit den unmittelbaren Bedürfnissen der Bevölkerung kollidieren? Wenn Menschen sich bei extremer Hitze nicht mehr frei entscheiden können, wie sie ihre Wohnung kühlen, weil Behörden dies als energiepolitisches Problem betrachten, entsteht der Eindruck, dass Ideologie zunehmend Vorrang vor Pragmatismus erhält.

Die Debatte um Klimaanlagen ist deshalb weit mehr als eine technische Frage. Sie zeigt exemplarisch, wie tief politische Vorgaben inzwischen in alltägliche Lebensbereiche eingreifen können – bis hin zur Entscheidung, ob Bürger ihr eigenes Zuhause vor lebensgefährlicher Hitze schützen dürfen.

Quellen:

NET ZERO Councils order homeowners to RIP OUT home air con units

Britons ordered to remove air conditioning from homes in 40C heat under Net Zero crackdown