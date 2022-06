Der Diktator im Amt: Die geheimen, unkontrollierten Befugnisse des Präsidenten

Leben, Freiheit und das Streben nach Glück sind einem permanenten Krisenmanagement gewichen: der Überwachung des Planeten und dem Führen von Präventivkriegen zur ideologischen Eindämmung, in der Regel auf einem Terrain, das von unseren Feinden ausgesucht wurde und für sie günstig ist. Die begrenzte Regierungsgewalt und die verfassungsmäßige Rechenschaftspflicht wurden durch die Art von imperialer Präsidentschaft beiseite geschoben, die unser Verfassungssystem ausdrücklich verhindern sollte.“ – David C. Unger, Der Ausnahmezustand: Amerikas Streben nach absoluter Sicherheit um jeden Preis

Amerika, das ist dein neuer Oberdiktator.

Die New York Times berichtet: „Neu veröffentlichte Dokumente werfen ein grelles Licht auf geheime Pläne der Exekutive für apokalyptische Szenarien – wie die Folgen eines nuklearen Angriffs -, bei denen der Präsident im Falle eines nationalen Sicherheitsnotstands Kriegsbefugnisse aktivieren kann.“

Das Problem ist natürlich, dass wir eine Nation geworden sind, die sich in einem permanenten Ausnahmezustand befindet.

Die machthungrige und gesetzlose Regierung hat eine nationale Krise nach der anderen als Waffe eingesetzt, um ihre Befugnisse zu erweitern und alle Arten von staatlicher Tyrannei im sogenannten Namen der nationalen Sicherheit zu rechtfertigen.

Die Saat dieses gegenwärtigen Wahnsinns wurde vor fast zwei Jahrzehnten gesät, als George W. Bush heimlich zwei präsidiale Direktiven erließ, die dem Präsidenten die Befugnis verliehen, einseitig einen nationalen Notstand auszurufen, der grob definiert ist als:

Jeder Vorfall, unabhängig vom Ort, der zu einem außergewöhnlichen Ausmaß an Massenverlusten, Schäden oder Störungen führt, die die US-Bevölkerung, die Infrastruktur, die Umwelt, die Wirtschaft oder die Regierungsfunktionen schwer beeinträchtigen.

Diese Richtlinien (National Security Presidential Directive 51 und Homeland Security Presidential Directive 20), die den Plan für die Kontinuität der Regierung (COG) des Landes bilden, geben einen groben Überblick über die Maßnahmen, die der Präsident im Falle eines „nationalen Notstands“ ergreifen wird.

Welche Maßnahmen der Präsident ergreifen wird, wenn er den nationalen Notstand ausruft, ist aus den Richtlinien kaum ersichtlich. Eines ist jedoch klar: Im Falle eines nationalen Notstands verleihen die COG-Richtlinien dem Präsidenten unkontrollierte exekutive, legislative und judikative Macht.

Das Land würde dann standardmäßig dem Kriegsrecht unterworfen, und die Verfassung und die Grundrechte würden außer Kraft gesetzt.

Im Grunde genommen würde der Präsident zu einem Diktator auf Lebenszeit.

Das ist bereits geschehen.

Wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, kann der nationale Notstand jede beliebige Form annehmen, für jeden Zweck manipuliert und zur Rechtfertigung jedes beliebigen Ziels verwendet werden – alles auf Anweisung des Präsidenten.

Die uns bekannten Notstandsbefugnisse, die Präsidenten während eines solchen Ausnahmezustands in Anspruch nehmen können, sind enorm und reichen von der Verhängung des Kriegsrechts und der Aussetzung des Habeas Corpus bis hin zur Abschaltung aller Kommunikationsmittel, einschließlich der Einrichtung eines Internet-Kill-Switch, und der Einschränkung von Reisen.

Doch laut Dokumenten, die das Brennan Center kürzlich erhalten hat, gibt es möglicherweise noch viel mehr geheime Befugnisse, die Präsidenten in sogenannten Krisenzeiten ohne Kontrolle durch den Kongress, die Gerichte oder die Öffentlichkeit einsetzen können.

Dabei spielt es keine Rolle, um welche Art von Krise es sich handelt – zivile Unruhen, nationale Notlagen, „unvorhergesehener wirtschaftlicher Zusammenbruch, Verlust der funktionierenden politischen und rechtlichen Ordnung, zielgerichteter Widerstand oder Aufstand im Inland, weitreichende Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und katastrophale Natur- und Menschenkatastrophen“ – solange es der Regierung erlaubt, alle Arten von staatlicher Tyrannei im Namen der sogenannten nationalen Sicherheit zu rechtfertigen.

Der Krieg gegen COVID-19, der Krieg gegen den Terror, der Krieg gegen Drogen, der Krieg gegen illegale Einwanderung: All diese Programme begannen als Antworten auf dringende nationale Probleme und sind inzwischen zu Waffen der Befolgung und Kontrolle in den Händen des Polizeistaats geworden.

Mit der gleichen Strategie, die er nach dem 11. September 2001 anwandte, um sich mit dem USA Patriot Act größere Befugnisse zu verschaffen, plant und bereitet sich der Polizeistaat – auch bekannt als Schattenregierung, auch bekannt als Deep State – seit Jahren auf solche Krisen vor.

Die Trump-Administration hat den Kongress sogar gebeten, ihr zu gestatten, Teile der Verfassung außer Kraft zu setzen, wann immer sie dies während der COVID-19-Krise und in „anderen“ Notfällen für notwendig erachtet. Das Justizministerium (Department of Justice, DOJ) ging sogar so weit, dass es in aller Stille eine lange Liste erschreckender Befugnisse, die die Verfassung außer Kraft setzen, vorstellte und testete.

Wir sprechen hier von Abriegelungsbefugnissen (sowohl auf Bundes- als auch auf Staatsebene): Die Fähigkeit, die Verfassung außer Kraft zu setzen, amerikanische Bürger auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren, die Gerichte zu umgehen, ganze Gemeinden oder Teile der Bevölkerung unter Quarantäne zu stellen, den ersten Verfassungszusatz außer Kraft zu setzen, indem religiöse Versammlungen und Zusammenkünfte von mehr als ein paar Leuten verboten werden, ganze Industriezweige stillzulegen und die Wirtschaft zu manipulieren, Dissidenten mundtot zu machen, „jedes Flugzeug, jeden Zug und jedes Auto zu stoppen und zu beschlagnahmen, um die Ausbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern“, die Finanzmärkte neu zu gestalten, eine digitale Währung zu schaffen (und damit die Verwendung von Bargeld weiter einzuschränken), zu bestimmen, wer leben oder sterben soll.

Dies sind Befugnisse, die der Polizeistaat unbedingt dauerhaft einführen möchte.

In einem solchen Klima wird der amerikanische Präsident zu einem Diktator mit dauerhaften Befugnissen: imperial, nicht rechenschaftspflichtig und verfassungswidrig.

Bedenken Sie, dass die Befugnisse, um deren Anerkennung und Genehmigung die Regierung den Kongress offiziell gebeten hat, kaum an der Oberfläche der weitreichenden Befugnisse kratzen, die die Regierung bereits einseitig für sich beansprucht hat.

Inoffiziell setzt sich der Polizeistaat mit dem Präsidenten an der Spitze schon seit Jahren rücksichtslos über die Rechtsstaatlichkeit hinweg, ohne dass der Kongress, die Gerichte oder die Bürger den Anschein erwecken, dass er in seiner Machtausübung eingeschränkt wird.

Obwohl die Verfassung den Präsidenten mit sehr spezifischen, begrenzten Befugnissen ausstattet, haben die amerikanischen Präsidenten in den letzten Jahren die Macht beansprucht, die Landschaft dieses Landes vollständig und fast einseitig zum Guten oder zum Schlechten zu verändern.

Die Befugnisse, die sich jeder einzelne Präsident durch die Nachlässigkeit des Kongresses und der Gerichte angeeignet hat – Befugnisse, die sich zu einem Werkzeugkasten des Terrors für einen imperialen Herrscher summieren -, ermächtigen denjenigen, der das Oval Office besetzt, wie ein Diktator zu handeln, der über dem Gesetz steht und keiner wirklichen Rechenschaft unterliegt.

Wie der Rechtsprofessor William P. Marshall erklärt,

Jeder außergewöhnliche Gebrauch von Macht durch einen Präsidenten erweitert die Verfügbarkeit von Exekutivgewalt für zukünftige Präsidenten

Darüber hinaus spielt es keine Rolle, ob andere Präsidenten sich dafür entschieden haben, von einer bestimmten Befugnis keinen Gebrauch zu machen, denn „die Bedeutung eines Präzedenzfalls liegt darin, dass ein Präsident von seiner Befugnis Gebrauch macht und nicht darauf verzichtet“.

Mit anderen Worten: Jeder nachfolgende Präsident erweitert die Liste der außerordentlichen Anordnungen und Direktiven seines Amtes, indem er die Reichweite und die Macht des Präsidenten ausweitet und sich selbst nahezu diktatorische Befugnisse einräumt.

All die imperialen Befugnisse, die Barack Obama und George W. Bush angehäuften imperialen Befugnisse – amerikanische Bürger ohne ordnungsgemäßes Verfahren zu töten, Verdächtige auf unbestimmte Zeit zu inhaftieren, Amerikanern ihre Bürgerrechte zu entziehen, Massenüberwachung von Amerikanern ohne hinreichenden Grund durchzuführen, Gesetze in Kriegszeiten außer Kraft zu setzen, Gesetze, mit denen er nicht einverstanden ist, zu missachten, geheime Kriege zu führen und geheime Gerichte einzuberufen, Folter zu sanktionieren, die Legislative und die Gerichte durch Exekutivbefehle und Unterschriftserklärungen zu umgehen, das Militär anzuweisen, außerhalb der Reichweite des Gesetzes zu operieren, eine Schattenregierung zu betreiben, die über dem Gesetz steht und keiner wirklichen Rechenschaftspflicht unterliegt – diese Befugnisse wurden von Donald Trump übernommen und an Joe Biden weitergegeben.

Diese präsidialen Befugnisse – die durch Exekutivbefehle, Dekrete, Memoranden, Proklamationen, nationale Sicherheitsdirektiven und legislative Unterschriftserklärungen erworben wurden und die von jedem amtierenden Präsidenten aktiviert werden können – ermöglichen es vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Präsidenten, über dem Gesetz und außerhalb der Reichweite der Verfassung zu agieren.

Dies sind die Befugnisse, die weiterhin an jeden nachfolgenden Erben des Oval Office weitergegeben werden, ohne Rücksicht auf die Verfassung.

Man könnte dies als einen heimlichen, schleichenden, stillen Staatsstreich in Zeitlupe bezeichnen.

Von Clinton über Bush und Obama bis hin zu Trump und jetzt Biden ist es, als wären wir in einer Zeitschleife gefangen und gezwungen, dieselben Missstände immer wieder zu erleben: dieselben Angriffe auf unsere Freiheiten, dieselbe Missachtung der Rechtsstaatlichkeit, dieselbe Unterwürfigkeit gegenüber dem Tiefen Staat und dieselbe korrupte, eigennützige Regierung, die nur dazu da ist, Macht anzuhäufen, ihre Aktionäre zu bereichern und ihre fortgesetzte Vorherrschaft sicherzustellen.

Wir haben unsere Freiheiten so lange schrittweise verloren – sie wurden uns im Namen der nationalen Sicherheit und des Weltfriedens verkauft, durch ein als Recht und Ordnung getarntes Kriegsrecht aufrechterhalten und von einem stehenden Heer militarisierter Polizisten und einer politischen Elite durchgesetzt, die entschlossen ist, ihre Macht um jeden Preis aufrechtzuerhalten -, dass es schwer ist, genau zu bestimmen, wann alles anfing, bergab zu gehen, aber „wir, das Volk“ zahlen jetzt den Preis dafür.

Wir zahlen den Preis jeden Tag, an dem wir der Regierung erlauben, ihren Krieg gegen das amerikanische Volk fortzusetzen, einen Krieg, der an vielen Fronten geführt wird: Mit Kugeln und Elektroschockern, mit Überwachungskameras und Führerscheinlesern, mit Einschüchterung und Propaganda, mit Gerichtsurteilen und Gesetzen, mit dem Zusammenspiel aller Bürokraten, die nach der Pfeife der Konzerne tanzen, während sie auf der Gehaltsliste der Regierung stehen, und vor allem mit der Komplizenschaft des amerikanischen Volkes, das sich weiterhin leicht von seiner Politik manipulieren, von seinem Zeitvertreib ablenken und an eine Welt gewöhnen lässt, in der die Korruption der Regierung die Norm ist.

Wenn sich nicht etwas an der Art und Weise ändert, wie wir mit diesem ständigen, ungeheuerlichen Machtmissbrauch umgehen, werden die Räuber des Polizeistaats weiterhin unsere Freiheiten, unsere Gemeinschaften und unser Leben zerstören.

Wenn wir diesen Weg weiter beschreiten, kann es keine Überraschung geben, was uns am Ende erwartet.

Schließlich ist es eine Geschichte, die im Laufe der Geschichte immer wieder erzählt wurde, wie leicht die Freiheit fallen und die Tyrannei aufsteigen kann, und es beginnt oft mit einer kleinen, scheinbar unbedeutenden Bereitschaft der Menschen, ihre Prinzipien zu kompromittieren und die Rechtsstaatlichkeit im Austausch für eine zweifelhafte Zusicherung von Sicherheit, Wohlstand und einem Leben ohne Sorgen zu untergraben.

Leider ist der Prozess der Absetzung eines Diktators und der Einschränkung der Befugnisse des Präsidenten alles andere als einfach, aber er muss zumindest bei „uns, dem Volk“ beginnen.

Zunächst einmal, wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktionalen Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, müssen wir die Machtverhältnisse neu austarieren.

Beginnen Sie auf lokaler Ebene – in Ihren eigenen Gemeinden, in Ihren Schulen, bei Ihren Stadtratssitzungen, in Zeitungsartikeln, bei Protesten -, indem Sie sich gegen ungerechte Gesetze, gegen Polizeibehörden, die zu weit gehen, gegen Politiker, die ihren Wählern nicht zuhören, und gegen ein Regierungssystem wehren, das von Tag zu Tag tyrannischer wird.

Was wir dringend brauchen, ist ein konzertiertes, kollektives Bekenntnis zu den in der Verfassung verankerten Grundsätzen einer begrenzten Regierung, zu einem System der gegenseitigen Kontrolle und zu der Erkenntnis, dass sie – der Präsident, der Kongress, die Gerichte, das Militär, die Polizei, die Technokraten, die Plutokraten und die Bürokraten – „uns, dem Volk“, Rechenschaft ablegen müssen.

Das bedeutet, dass die Amerikaner aufhören müssen, sich von ihrer persönlichen Politik und Parteizugehörigkeit blenden zu lassen, wenn es um Fehlverhalten und Machtübernahme durch die Regierung geht.

Es bedeutet, dass alle drei Zweige der Regierung der Verfassung gegenüber rechenschaftspflichtig sind (d.h. sie müssen abgewählt werden, wenn sie ihre Macht missbrauchen).

Und es bedeutet, den Kongress aufzufordern, der Verwendung von präsidialen Durchführungsverordnungen, Dekreten, Memoranden, Proklamationen, nationalen Sicherheitsdirektiven und legislativen Unterschriftserklärungen als Mittel zur Umgehung des Kongresses und der Gerichte ein Ende zu setzen.

Mit anderen Worten: Wir müssen anfangen, sowohl den Präsidenten als auch den Polizeistaat dazu zu bringen, sich an die Regeln der Verfassung zu halten.