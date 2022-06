Ukraine: Was kommt als nächstes?

Zweifellos leben wir, wie ein chinesischer Philosoph sagen würde, in „interessanten Zeiten“, d. h. in Zeiten des großen Wandels für die gesamte Menschheit.

Existenzialistische Philosophen wie Sartre und Camus wären überrascht, wenn sie heute sehen würden, wie sich die Anspielungen (zumindest dem Namen nach) auf die von ihnen vor fast 80 Jahren geprägte Denkströmung in den Medien häufen.

Immer mehr Staaten und Nationen behaupten, sie seien „existenziell“ bedroht, und das ist kein Wunder, denn für Russland steht alles auf dem Spiel, für den Westen steht alles auf dem Spiel, und auch für die Welt steht alles auf dem Spiel.

In diesem Text versuchen wir, über das Unmittelbare hinauszugehen und einen Blick darauf zu werfen, was nach diesem großen Zusammenstoß zwischen den Vereinigten Staaten und Russland-China kommen würde. Wir werden versuchen, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie die neue post-westliche multipolare Ordnung aussehen wird. Doch zunächst werden wir einige Überlegungen zur aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine anstellen.

In den letzten Tagen wurden auf dem Weltwirtschaftsforum einige der tiefsten Ängste des Westens geäußert. Der pensionierte (und fast hundertjährige, aber keineswegs senile) imperiale Stratege Henry Kissinger warnte, dass nur noch wenige Wochen bleiben, um sich mit Russland an den Verhandlungstisch zu setzen, um einen Krieg zu vermeiden, der „das Gleichgewicht der Kräfte in Europa“ gefährden würde.

Die Top-Berater des Marionettenpräsidenten Wolodymir Zelenski reagierten auf Kissingers Warnung mit einem unhöflichen „Fick dich“ und einem „dummen Fick“.

Wenn Kissinger in die Gruppe der dissidenten (aber nicht entscheidend einflussreichen) Stimmen innerhalb des Imperiums verbannt wurde, kann man von George Soros etwas anderes sagen.

Der nicht mehr ganz junge Tycoon und verschwenderische politische Finanzier von US-Kriegen sprach auf dem Forum die lapidare Warnung aus, dass:

Der beste und vielleicht einzige Weg, unsere Zivilisation zu bewahren, besteht darin, Putin so schnell wie möglich zu besiegen.

Soros‘ Worte müssen in ihrem wahren Sinn verstanden werden.

Soros sagt nicht „die Menschheit retten“, denn das ist für die globalistischen Eliten, die heute den „kollektiven Westen“ beherrschen, am wenigsten wichtig. Er sagt „rettet unsere Zivilisation“, d.h. die einzige, die für sie existiert, nämlich diejenige, die aus dem Völkermord der europäischen Kolonialisierung der Welt vor 500 Jahren hervorgegangen ist.

Die Reaktion des Westens auf die russische Sonderoperation in der Ukraine ist so stark, dass der Dritte Weltkrieg tatsächlich auszubrechen droht, bevor er das chinesische Territorium direkt erreicht. In der Ukraine hat Russland es gewagt, die 30-jährige NATO-Osterweiterung mit der Waffe in der Hand zu beantworten, und der Westen fühlte sich sofort zu Tode bedroht. Ein Beweis für seine Zerbrechlichkeit, sowohl in seiner materiellen als auch in seiner ideologischen Basis.

Der westliche Globalismus ist zweifellos ein seniles Phänomen, mit sichtbaren Köpfen wie denen von Biden (79 Jahre alt), Klaus Schwab (84) und George Soros (90).

Die Verzweiflung der Wortführer des Globalismus (Biden, die NATO, die Briten, die europäische politische Klasse…) zeigt, dass der Westen unter der Ägide des Globalismus, der die Warnungen Kissingers ostentativ ignoriert, keinen Plan B hat: Sein einziger Plan besteht darin, die direkte globale Diktatur seiner multinationalen Unternehmen zu errichten, indem er China und Russland zurückdrängt.

Was Russland betrifft, träumen sie davon, es nach dem Fall der UdSSR in die Zeit von Jelzin zurückzuversetzen, und was China betrifft, träumen sie davon, es in die Zeit der Opiumkriege im 19. Jahrhundert zurückzubringen. Vergebliche Illusionen alter imperialer Herrlichkeiten …

Inzwischen ist klar, dass die aufstrebenden Mächte aus den verschiedensten Breitengraden nicht bereit sind, nach Washingtons Pfeife zu tanzen: Indien und China, gefolgt von den übrigen BRICS-Staaten, die große Länder wie Mexiko und Argentinien im Schlepptau haben; fast alle großen Erdölexporteure; viele bevölkerungs- und rohstoffreiche Länder und sogar alte Verbündete Washingtons wie Israel, Saudi-Arabien und die Türkei sind in vielen Punkten gegen das westliche Diktat, Russland zu isolieren, um es in die Knie zu zwingen. Im Gegenteil, sie sind positiv eingestellt und beteiligen sich sogar aktiv an Russlands Politik der Entwicklung des internationalen Handels außerhalb der Dollar-Umlaufbahn.

Andererseits zeigen sich allmählich Risse in Europa, das nicht in der Lage war, den Boykott des russischen Erdöls durchzusetzen, und nicht ernsthaft entschlossen zu sein scheint, sich vom russischen Gas zu befreien, von dem es abhängig ist.

Der alte Kontinent ist hin- und hergerissen zwischen einer globalistischen herrschenden Klasse (sowohl in der Politik als auch in den Medien) und der Realität eines antirussischen Krieges, der die schlimmsten wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die eigene Bevölkerung hat.

Immer mehr Europäer beginnen zu verstehen, dass sie nicht in einem ewigen Krieg mit Russland leben können. Europa, das dem globalistischen Drehbuch der Wall Street und der City of London folgt, gefährdet jedoch seine Zukunft als einer der Pole der entstehenden Multipolarität.

Werden seine Eliten in der Lage sein, das Ruder noch rechtzeitig herumzureißen?

Drei mögliche Szenarien

Ausgehend von den obigen Überlegungen und unter Berücksichtigung der ständigen Gefahr eines thermonuklearen Krieges können wir uns drei Hauptszenarien vorstellen:

Der Sieg des Westens mit einem „Regimewechsel“ in Moskau und Peking und die weltweite Durchsetzung einer westlichen Konzerndiktatur.

Dies würde das Endspiel und die Durchsetzung der Entvölkerungsagenda des Westens bedeuten. Wahrscheinlich wird es zu einem großen nuklearen Flächenbrand kommen, und wenn nicht, würde dies wegen der zunehmenden Armut und der Zerstörung der Bauernschaft auf globaler Ebene ohnehin einen weltweiten Völkermord nach sich ziehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.

Niederlage des Westens nach einer blutigen Feuersbrunst, höchstwahrscheinlich mit „taktischen“ Atomwaffen.

Dieses Szenario würde zum langsamen und unsicheren Entstehen einer neuen post-westlichen Ordnung führen. Das Wohlergehen der Menschheit ist aufgrund der materiellen, ökologischen und sozialen Zerstörung durch den Krieg nicht gesichert.

Niederlage des Westens unter weniger kriegerischen Bedingungen.

Wenn es gelingt, den Einsatz von Atomwaffen zu vermeiden oder einzuschränken, und wenn gleichzeitig ein breiter Prozess des Ungehorsams gegen die vom Westen geförderte „regelbasierte Ordnung“ stattfindet, wird die neue postwestliche Ordnung in der Lage sein, das Schicksal der Menschheit mit größerem Erfolg zu bewältigen.

Für das letztgenannte Szenario gibt es zwei Möglichkeiten: Die erste ist, dass der Westen in Form von Nordamerika/Europa „ein Akteur unter anderen“ bleibt. Die zweite (und wahrscheinlichere) Möglichkeit besteht darin, dass sowohl Nordamerika als auch Europa angesichts der ernsten Gefahr eines Bürgerkriegs in den Vereinigten Staaten und der Folgen der antirussischen Sanktionen für die westlichen, insbesondere die europäischen Volkswirtschaften, auf den zweiten Platz verwiesen werden.

Die neue post-westliche Ordnung (einige Beobachtungen)

Die neue post-westliche Ordnung muss auf der Grundlage von Tatsachen entstehen, sie kann nicht das Produkt eines Schreibtisches oder eines Paktes an Bord eines Kriegsschiffes sein, wie die berühmte Atlantik-Charta, die im August 1941 von Churchill und Roosevelt unterzeichnet und 80 Jahre später von Biden und Boris Johnson parodiert wurde.

Waren sich die britischen und amerikanischen Staats- und Regierungschefs 1941 in vielen Fragen einig, die die Nachkriegswelt prägen sollten, so waren sie sich 2021 einig, gemeinsam in den Abgrund zu stürzen: „Après moi, le deluge“.

Im wirtschaftlichen Bereich muss die neue Ordnung der Realwirtschaft Vorrang einräumen und die Finanzen der politischen Macht unterordnen. Die Logik des „win-win“ und des Konsenses umsetzen. Die neue post-westliche Ordnung, deren Fundamente jetzt gelegt werden, braucht in erster Linie eine neue Finanzordnung.

Diese ist unabdingbar und wird sicherlich durch das Ende der Fiat-Währungen (d.h. Währungen, deren Wert nur durch „Marktvertrauen“ gestützt wird), eine Verankerung der Währungen in Gold und Rohstoffen und eine Vielzahl von Währungen („Währungskörbe“) gekennzeichnet sein.

Die neue post-westliche Ordnung wird das Erbe einer Vielzahl von Konflikten antreten, die von der alten westlichen Kolonialordnung nicht gelöst wurden (vom Mapuche-Konflikt in Chile über Palästina und die Türkei bis hin zu zahlreichen Konflikten in Afrika usw.). Sie wird auch strukturelle Probleme beim Zugang zu Ressourcen, insbesondere zu Wasser, übernehmen.

Sie wird sich auch mit einer sehr ernsten sozioökonomischen Verschuldung auseinandersetzen müssen (z. B. dem Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und sanitären Einrichtungen für große Teile der Menschheit) und mit dem Erbe des unzulänglichen westlichen Produktionsmodells (z. B. von einer medizinischen „Industrie“, die darauf beruht, die Bevölkerung krank zu halten, um ihre Produkte an sie zu verkaufen, bis hin zu einer Lebensmittel-„Industrie“, die auf der Zerstörung der Umwelt, der Vernichtung der biologischen Vielfalt und der Herstellung von Nahrungsmitteln schlechter Qualität beruht).

Politisch wird die neue Ordnung plural sein müssen, da sie sich aus liberalen Demokratien, Theokratien, Autokratien usw. sowie aus Ländern mit sozialistischer, kapitalistischer und anderer Ausrichtung zusammensetzen wird.

Die neue post-westliche Ordnung kann nicht aus den Erben des Völkerbundes oder der UNO hervorgehen, da beide von den westlichen imperialen Mächten geschaffen wurden. Weder der Völkerbund noch die UNO haben sich jemals für die Rechte der Schwachen eingesetzt. Die UNO ist völlig von westlichen Interessen durchdrungen („Zivilgesellschaft“ von NRO, die von westlichen Ländern finanziert werden, das Modell der „öffentlich-privaten Partnerschaften“, das in der Praxis ein Modell der Ausplünderung des öffentlichen Sektors ist, usw.).

Diese Gremien sind ineffizient, da sie der Abstimmung den Vorrang vor dem Konsens und den (auf die westlichen Interessen zugeschnittenen) „Regeln“ den Vorrang vor der Lösung gemeinsamer Probleme geben.

Wir sollten nicht mit einer „Reform“ dieser Organisationen rechnen; sie selbst werden allmählich an Bedeutung verlieren, da sie nicht in der Lage sind, auf die wirklichen Probleme der Welt zu reagieren.

Die neue post-westliche Ordnung sollte aus den derzeit entstehenden multilateralen Mechanismen und anderen wie CELAC, ASEAN, OPEC+, BRICS usw. hervorgehen. Diese Ordnung sollte auf dem Konsens, der Win-Win-Logik, der Logik des Respekts für die Vielfalt und auf Problemlösungsagenden statt auf normativen Vorstellungen von politischen Systemen usw. beruhen.

Die große Herausforderung: Veränderung der Hegemonie zur Entkolonialisierung der Welt.

Die Zerschlagung des unipolaren Imperiums ist nur der erste Schritt zur Befreiung der Menschheit von der westlichen Barbarei. Nicht nur Lateinamerika muss dekolonisiert werden, sondern die gesamte Welt, die seit dem 15. Jahrhundert von der europäischen Expansion betroffen war.

Der Begriff der Hegemonie bezieht sich nicht nur auf die politische Vorherrschaft, sondern auch auf die Kontrolle über die herrschenden Ideen (kulturelle Hegemonie). Die westliche Hegemonie verschwindet nicht mit dem Verschwinden der unipolaren Welt, so wie auch der Einfluss Roms nicht mit dem Untergang des Weströmischen Reiches endete.

Erinnern wir uns, dass die katholische Kirche die Erbin Roms war und bis heute als eine der Säulen der westlichen Vorherrschaft überlebt hat, sowohl ideologisch als auch materiell-finanziell.

Die Erben der westlichen Hegemonie sind wiederum drei der großen Beiträge des Westens zur Menschheit: Wissenschaft und Technologie, wie sie vom Westen formalisiert wurden; die westliche Auffassung von Wissen und die damit verbundenen Institutionen wie die moderne Schule usw.; und das westliche Konzept von Entwicklung, das in der Ideologie der Moderne zum Ausdruck kommt.

Diese drei Strukturen müssen unbedingt dekolonisiert werden, um sicherzustellen, dass das westliche Imperium nach seinem politischen und wirtschaftlichen Zusammenbruch nicht überlebt. Es ist wichtig, Wissenschaft, Wissen und das Konzept der Entwicklung aus der Perspektive der gesamten Menschheit und nicht aus der des Westens neu zu formulieren.

Das bedeutet nicht, diese Institutionen und Kategorien zu verwerfen, sondern sie sich kreativ neu anzueignen, indem man sie „resigniert“, um einen gängigen Ausdruck zu verwenden.

Seit 150 Jahren finanziert und organisiert eine schmale imperiale Elite (Europa/Vereinigte Staaten) mit öffentlichen und privaten Mitteln das gesamte institutionelle Netzwerk, das auf globaler Ebene entscheidet, was es wert ist, untersucht zu werden, welche Fragen zu stellen, welche Probleme zu lösen sind und wie dies zu geschehen hat.

Dies hat heute ganz konkrete Auswirkungen, z. B. in der Frage der Pandemien und ihrer Auswirkungen, in der Frage der Antworten auf Krisen aller Art, in den Herausforderungen, die sich durch die künstliche Intelligenz und die Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben.

Das westliche Imperium hinterlässt uns eine Welt, in der die Produktion dem Spekulationsgewinn zugunsten privater monopolistischer Interessen untergeordnet ist.

So erben wir eine Medizin, die darauf ausgerichtet ist, uns krank zu halten, einen agroindustriellen Komplex, der auf der Zerstörung der Umwelt und der Produktion minderwertiger Nahrungsmittel beruht, und Informationstechnologien, die uns isolieren, ausspionieren und kontrollieren, anstatt unsere Möglichkeiten zu befreien.

Dies sind nur einige Beispiele für die vom Westen geerbte Barbarei.

Die neue post-westliche Ordnung steht vor der Herausforderung, die Menschheit für eine lange Ära der historischen Entwicklung zu retten oder vor dem barbarischen globalistischen Holocaust unterzugehen.