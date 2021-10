Der Dritte Weltkrieg kommt und Amerika hat schon verloren

Von Gordon Duff : Er ist ein Marine-Kampfveteran aus dem Vietnamkrieg, der sich seit Jahrzehnten mit Veteranen- und Kriegsgefangenenfragen befasst und Regierungen berät, die mit Sicherheitsfragen konfrontiert sind. Er ist leitender Redakteur und Vorstandsvorsitzender von Veterans Today, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

COVID-19 hat vor allem eines getan: Es hat die Vereinigten Staaten für die nächste Pandemie „vorgerüstet“. Die USA werden nie wieder in der Lage sein, zu reagieren, das Vertrauen in die öffentliche Politik ist zerstört und eine permanente gewalttätige, regierungsfeindliche Unterschicht wurde geschaffen, ganz gezielt, um die Zerstörung der Vereinigten Staaten zu gewährleisten.

Dahinter steht eine neue Ebene der Analyse und Kontrolle der Menschheit unter Verwendung von Big Data, deren Anfänge in der Ehe zwischen der CIA und der Google Corporation liegen.

Der wirkliche „Funktionsgewinn“ liegt im Bereich der Gedankenkontrolle, der erzeugten Ängste und des Hasses mit Supercomputern, die Milliarden von Menschen durch „Beeinflusser“ kontrollieren, und Milliarden von Menschen, die die Fähigkeit zu denken verloren haben, die Fähigkeit, jeden Aspekt ihres Lebens zu kontrollieren – eine Analogie zur Matrix, ganz sicher.

Ein Atomkrieg ist nicht nötig. Diejenigen, die die USA zerstören werden, werden niemals zur Strecke gebracht werden, da die meisten von ihnen die USA bereits beherrschen.

Der Dritte Weltkrieg wird kommen, es wird ein Angriff mit biologischen Waffen auf die Vereinigten Staaten sein. Es wird ein SARS-Virus sein, eine Infektion der oberen Atemwege, angereichert mit mehreren „gain-of-function“-Fähigkeiten.

Die Welt wird eine andere sein, die NATO zerstört und das amerikanische Imperium in Trümmern liegen.

Die Geschichte, die nicht gelehrt werden kann, die im Fernsehen übertragen oder in den Universitäten auf der ganzen Welt besprochen wird, hätte eine neue Aufteilung der Nationen vorausgesagt, die auf den Prinzipien beruht, die Anfang des letzten Jahrhunderts von Eugenikern und totalitär gesinnten Eliten aufgestellt wurden, die das kaiserliche Japan und Nazideutschland aufgebaut haben.

Die Nationen dieses Mal? Brasilien? Wie wäre es mit einem Blick über Europa oder die ehemalige Sowjetunion, sicherlich die Ukraine, Georgien, vielleicht Aserbaidschan, aber wie viele mehr?

Indien? Soll der Iran ins Visier genommen werden, um diese Nation in eine solche Kabale einzubinden? Wo würden Israel, Saudi-Arabien oder die Golfstaaten mit ihrer Finanzkraft stehen?

Polen? Die baltischen Staaten? Großbritannien? Ah, Großbritannien, jedes Modell, das bei den USA funktioniert, wird wahrscheinlich auch bei Großbritannien funktionieren. Die Liebe zum Nationalsozialismus in Großbritannien war in den 1930er Jahren stark und stolz und ist reif für eine erneute Restauration.

Diejenigen, die diesen Anschlag, dieses neue 9/11, planen, werden wie beim letzten Anschlag im Jahr 2001 keine nationalstaatlichen Akteure sein, sondern eher die namenlosen und schattenhaften Kabalen, auf die man stoßen könnte, wenn man Trumps Liste der Begnadigungen und die Personen untersucht, mit denen Trump, seine Familie und wichtige Mitarbeiter „gefeiert“ haben.

Wie wir wissen, dass ein Krieg bevorsteht, ist einfach: Experten haben Bewegungen innerhalb der USA aufgespürt, die die Fähigkeit der USA, auf einen nationalen Notfall zu reagieren, absichtlich völlig zerstört haben, und zwar durch diese Organisationen, Geheimdienste, Denkfabriken, Bankenkabalen, Geheimgesellschaften und elitären Kulte.

Diese Bemühungen wurden massiv finanziert und von führenden amerikanischen Politikern, wichtigen Persönlichkeiten aus Sport und Unterhaltung und, wie üblich, von Google, Facebook, Twitter und Instagram unterstützt.

Der Schlüssel dazu sind die orchestrierten Angriffe auf Fauci oder Bill Gates und so viele andere, die seltsamerweise auch mit Angriffen auf Dominion Voting Systems verbunden sind.

Wenn man Leute wie Steve Bannon und Roger Stone oder Paul Manafort verfolgt, kann man starke Vermutungen anstellen, die auf eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit hindeuten.

Die USA werden nach den Ergebnissen fortgeschrittener Analysen mit einer Waffe angegriffen werden, die Folgendes bewirken wird:

Zerstörung des Gesundheitssystems und Vernichtung dessen, was COVID verwundet und geschwächt hinterlassen hat

Unerklärliche Symptome hervorrufen, mit einem sprunghaften Anstieg der Todesfälle in bestimmten ethnischen Gruppen oder Regionen, was den Verschwörungswahn wie bei COVID nährt

die Zentralregierung so weit zu schwächen, dass Staaten mit niedrigem Bildungsniveau, aber beträchtlichen Ressourcen, erfolgreich aus der Union austreten können

Wir beginnen mit einer Hypothese, die auf einer Analyse beruht. In der Welt der „Postwahrheit“ erfordert Gewissheit nicht nur zuverlässige Methoden, sondern auch ein „Publikum“ oder einen „Kunden“, der zurechnungsfähig und intelligent genug ist, um die Bemühungen zu verstehen.

Schlimmer noch: Wenn man den meisten politischen Führern tatsächliche „Geheimdienstinformationen“ gibt, gibt es eine YouTube-Analogie – erinnern Sie sich an das Video des Schimpansen mit einer AK 47?

Es ist unvermeidlich, dass Geheimdienstexperten auf einer bestimmten Ebene, eine kleine Anzahl mit Namen, die Sie nie erfahren werden, die Antworten haben, aber niemand sie haben will.

Eine dieser Antworten, vielleicht die wichtigste für die Vereinigten Staaten, ist diese:

Die biologische Kriegsführung mit bestehenden Waffen, die durch „gain-of-function“-Forschung geschaffen wurden, kann die Vereinigten Staaten mit Leichtigkeit angreifen und zerstören.

Eine Warnung: Noch nie war der Unterschied zwischen dem, was uns von den Medien als öffentliche Wahrnehmung vermittelt wird, und den Bedenken der Geheimdienste so groß wie heute. Der Grund dafür ist einfach: Die Nationalstaaten geben inzwischen zu, zumindest privat, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten nicht mehr unter Kontrolle haben.

Wissen Sie, die Definition eines „Nationalstaats“ war schon immer heikel. Vor fast hundert Jahren gab Marinegeneral Smedley Butler zu, dass das amerikanische Militär seit dem 19. Jahrhundert kaum mehr als ein Vollstrecker des weltweiten organisierten Verbrechens war. Er verwies auf seine eigenen Bemühungen in der Karibik und in Mittelamerika sowie auf Amerikas Rolle in China im Rahmen der angeblichen „Politik der offenen Tür“.

Butlers Behauptung? „Ich war ein Gangster für die Wall Street.“

Aber wie sieht es heute aus? Regierungen wurden schon immer an die Macht gebracht, um bestimmte Ereignisse herbeizuführen, um die schattenhaften Machtkulte zu begünstigen, die von Verschwörungstheoretikern nur selten erkannt werden. Wenn Sie glauben, dass die CIA oder der MI6 nur im Ausland Wahlen manipulieren, liegen Sie völlig falsch.

Aber wer ist dann die CIA? Was ist der MI6 oder so viele andere Agenturen? Gibt es sie wirklich, ohne dass sie hinterfragt und beaufsichtigt werden, um den Westen vor den Intrigen vermeintlicher Superschurken zu schützen, die in Ländern wie Nordkorea oder Kuba herrschen?

Die Wurzeln solcher Agenturen reichen für Großbritannien Hunderte von Jahren zurück bis in die Zeit von Wilhelm III., dem in den Niederlanden geborenen „Vollstrecker“ für das, was das Rothschild-Bankenimperium und sein Würgegriff über die europäischen Währungen werden sollte.

Deutschland unter Bismarck und dem Kaiser widersetzte sich, und wir haben gesehen, was mit ihnen geschah. Die USA widersetzten sich ebenfalls, bis Jacob Schiff und Paul Warburg das Konzept unter dem Deckmantel des Federal Reserve Systems an Woodrow Wilson „verkauften“.

Sie verkauften Wilson auch einen Weltkrieg.

Zuvor hatte Jacob Schiff persönlich den Russisch-Japanischen Krieg angezettelt und war der „Strippenzieher“, der auch den Spanisch-Amerikanischen Krieg herbeiführte.

Bestimmte Finanzgruppen mit Sitz in Europa, die auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken können, haben nicht nur Großbritannien als maritime Supermacht und „Tyrann“ geschaffen, sondern auch die Vereinigten Staaten.

Die Zerstörung Russlands stand immer ganz oben auf ihrer Liste, und als das 20. Jahrhundert seinen Aderlass begann, spielte die Familie Warburg, Agenten von Schiff, Agenten des Frankfurt-Amsterdam-Londoner Bankenimperiums der Rothschilds, ihre Schlüsselrolle. Aus The Warburgs: The Twentieth Century Odyssey of a Remarkable Family, von Ron Chernow:

„Paul Warburg war die einzige Person in Amerika, die verstand, wie eine Zentralbank funktioniert. In den Jahren 1912 und 1913 entwarf er den grundlegenden Plan für das Federal-Reserve-Bankensystem, und er verfasste den Federal Reserve Act. Im Dezember 1913 unterzeichnete Präsident Wilson das Gesetz zur Gründung der neuen Zentralbank. Wenn jemand als Vater der Federal Reserve Bank bezeichnet werden kann, so hat die New York Times zu Recht festgestellt, dann ist es Paul Warburg.

Der Gouverneursrat der neuen Zentralbank – zu dem einige Jahre lang auch Paul Warburg gehörte – wurde mit politischen Mandatsträgern besetzt, deren Politik der lockeren Kreditvergabe den Boden für die Große Depression bereitete. Der wirtschaftliche Zusammenbruch Amerikas in den 1930er Jahren ist darauf zurückzuführen, dass die Federal Reserve von inkompetenten und selbstsüchtigen Schreiberlingen betrieben wurde.

Zurück in Deutschland

Während Paul Warburg Amerika für die Finanzwelt sicherer machte, war sein älterer Bruder Max in Hamburg damit beschäftigt, den Aufbau der neuen deutschen Handelsflotte über die HAPAG zu finanzieren. Da das Vermögen der Familie Warburg auf der Finanzierung des internationalen Handels beruhte, war Max Warburg natürlich bestrebt, das Wachstum dieses Handels zu fördern. Aus denselben Gründen setzten sich internationale Bankiers für die Beseitigung von Zöllen und anderen Handelsschranken ein.“

Worauf wollen wir hinaus? Nationalstaaten sind ätherisch, und nationale Führer, die kaum mehr als „Krisenakteure“ sind, gibt es schon immer.

Anstatt die Werkzeuge zu entwickeln, die die Menschheit braucht, um sich politisch und kulturell weiterzuentwickeln, wurde die Geschichte auf den Kopf gestellt, wobei immer primitivere Religionen und Aberglauben einen Würgegriff über immer größere Bevölkerungen erlangten und für ein neues Internet-getriebenes „dunkles Zeitalter“ sorgten.

Schlussfolgerung

Es besteht kaum ein Zweifel daran, was auf uns zukommt. Diejenigen, die außerirdische Invasionen vorhersagen, erzählen, dass die Menschheit von Invasoren vom Mars „gezüchtet“ wird.

Aber sind wir nicht alle „gezüchtet“ worden durch eine Weltwirtschaft, die auf falschen Währungen, erdrückender Verschuldung, nutzlosem Militarismus und mutwilligem Verbrauch von Energie und Ressourcen basiert und die nichts zur Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen beigetragen hat?

Diejenigen, die „Impfstoffe“ für alle Übel der Menschheit verantwortlich machen, müssen sich nicht sehr genau umsehen.