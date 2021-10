Eltern, die Masken- und Impfvorschriften kritisieren, sollen zu Terroristen erklärt werden: Nationale Vereinigung der Schulbehörden bittet Biden um Schutz

Gewählte Schulbehörden bitten die Bundesregierung um Schutz vor Eltern, die über ihre Masken- und Impfvorschriften und Lehrpläne der kritischen Rassentheorie verärgert sind. Das ist so, als würde der Präsident dem Militär befehlen, die politische Opposition zu zerschlagen, um im Amt zu bleiben. Es ist also die NSBA, die eine extremistische und innenpolitische Terrorismuspolitik fördert, und nicht die Eltern, die die Vertreter der Schulbehörde überhaupt erst gewählt haben. Der erste Verfassungszusatz garantiert das Recht, „eine Petition an die Regierung zu richten, um Missstände zu beseitigen.“ ⁃ TN Editor

Eine Institution, die mehr als 90.000 Schulbeamte in den USA vertritt, bat Joe Biden am Mittwoch, FBI- und Secret-Service-Agenten zu schicken, um sie vor „Mobs“ wütender Eltern zu schützen, die über Impfstoff- und Maskenvorschriften wütend sind, die ihren Kindern aufgezwungen werden – und behauptete, ihre Proteste sollten als „inländischer Terrorismus“ von „extremistischen Hassorganisationen“ behandelt werden.

In einem Brief an den Präsidenten, der online veröffentlicht wurde, beschwor die National School Boards Association (NSBA) die US-Regierung, gegen diese aufgebrachten Eltern vorzugehen, und erklärte, dass Lehrer und andere Schulangestellte aufgrund ihrer zunehmenden „Akte der Bosheit, Gewalt und Drohungen“ unmittelbar bedroht seien.

Die von NSBA-Präsidentin Viola Garcia und Interimsgeschäftsführer Chip Slaven unterzeichnete Beschwerde forderte Biden persönlich auf, seine Exekutivgewalt zu nutzen und FBI- und US-Geheimdienstagenten zum Schutz der Schulbeamten zu mobilisieren.

Die National School Boards Association (NSBA) bittet höflich um Unterstützung durch die Bundespolizei und andere Stellen, um der wachsenden Zahl von Gewaltandrohungen und Einschüchterungsversuchen im ganzen Land zu begegnen“, heißt es in dem Schreiben an Biden.

In dem Schreiben wird weiter auf Vorfälle von „Drohungen oder tatsächlichen Gewalttaten“ gegen Mitarbeiter von Schulen hingewiesen und behauptet, dass „wütende Mobs“ die Abhaltung von Schulausschusssitzungen behindert hätten, weil „extremistische“ Eltern wütend über Impfstoff- und Maskenvorschriften seien, die ihren Schülern auferlegt würden, damit sie zur Schule gehen könnten.

Da diese Drohungen und Gewalttaten immer häufiger vorkommen“, so die Organisation in der Mitteilung, „bittet die NSBA darum, dass eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden auf Bundesebene, den Strafverfolgungsbehörden auf Landes- und Kommunalebene und den Beamten der öffentlichen Schulen in die Wege geleitet wird, um sich auf diese Drohungen zu konzentrieren“.

In der Beschwerde heißt es weiter, dass die angeblichen Drohungen und Ausbrüche – oder sogar angebliche Gewalttaten – „die Erbringung von Bildungsdienstleistungen für Schüler und Familien beeinträchtigen“ und Mitglieder der Schulbehörde und andere Mitarbeiter veranlassen, von ihren jeweiligen Posten zurückzutreten, da sie sich um ihre Sicherheit sorgen.

Angesichts solch akuter Drohungen und Handlungen, die das Wohlergehen unserer Schüler beeinträchtigen“, heißt es in dem Schreiben weiter, „fordern wir die Bundesregierung auf, gegen Einzelpersonen oder Hassgruppen vorzugehen, die es auf unsere Schulen und Lehrkräfte abgesehen haben“.

Angesichts der zunehmenden Drohungen und der Nachrichten, die darüber berichtet werden, ist dies ein kritischer Zeitpunkt für einen proaktiven Ansatz, um dieses schwierige Problem zu bewältigen.